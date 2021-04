Thüringens Regierungschef Bodo Ramelow (Linke) hat empört auf die Absage der für Montag geplanten Bund-Länder-Konferenz zur Corona-Eindämmung reagiert. "Damit zerstört man das Ansehen der Ministerpräsidentenkonferenz in der Öffentlichkeit. So kann man mit diesem Entscheidungsgremium nicht umgehen", sagte Ramelow. "Das macht mich nur noch fassungslos."

Er habe von der Entscheidung, die vor Ostern vereinbarte nächste Runde von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten ausfallen zu lassen, zunächst nur aus den Medien gehört, sagte der einzige Ministerpräsident, den die Linke stellt. "Wenn wir zur Staffage werden für ein Schauspiel, dass sich offenbar innerhalb der Union abspielt, ist das für die Pandemiebekämpfung ein Bärendienst." Er habe den Verdacht, dass es im unionsgeführten Lager keine gemeinsame Linie mehr gibt. Seit dem Scheitern der Osterruhe sei das Kanzleramt aus seiner Sicht "damit beschäftigt, Unruhe zu stiften".

Auch bei der jetzt im Eilverfahren geplanten Nachschärfung des Infektionsschutzgesetz würden die Bundesländer gebraucht, so Ramelow. "Zu glauben, dass man das gegen die Länder durchsetzen kann, macht keinen Sinn." Thüringens Regierungschef bekräftigte seine Haltung, dass es bei der Pandemie-Bekämpfung bundeseinheitliche Regelungen geben müsse. "Seit Februar schuldet uns das Kanzleramt einen einheitlichen Stufenplan für Deutschland." Thüringen ist seit Monaten das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz bei Corona-Neuinfektionen.

Spahn: "Ich kann mich über manche Äußerung nur wundern"

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet an diesem Freitag bundesweit 25 464 Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden. Intensivmediziner warnen vor einer Überlastung der Krankenhäuser: Steige die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter, könnten mancherorts bald keine freien Intensivbetten mehr zur Verfügung stehen.

Derweil streiten Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder darüber, ob es eine neuerliche Verschärfung der Corona-Maßnahmen geben soll, und wie diese beschlossen werden sollen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zeigte sich angesichts der Diskussionen irritiert. "Ich kann mich über manche Äußerung nur wundern", sagte Spahn auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Präsidenten des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler. Der CDU-Politiker sprach sich für "konsequente und möglichst bundeseinheitliche Maßnahmen" aus, um die Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 zu drücken. "Wir diskutieren seit Tagen über das Wie, aber das Was und das Wann wäre wichtiger", sagte Spahn. Er selbst sei im Zweifel für die schnellstmögliche Variante.

"Wenn manche schon die Einschätzung der Lage nicht teilen, dann wird es natürlich schwierig", kritisierte Spahn. Der Bundesgesundheitsminister appelliert dafür, parteipolitische Interessen in der Pandemie-Bekämpfung hintanzustellen: "Ich empfehle uns allen, den Parteienstreit - Wahljahr hin oder her - herunterzufahren und uns auf das Wesentliche zu konzentrieren: die Bekämpfung der Pandemie."

Die Bürgerinnen und Bürger schätzten den Ernst der Lage realistisch ein und befürworteten strengere Regeln, so Spahn. Es brauche einen Lockdown, um dauerhaft und stabil auf eine Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 kommen. Dazu sei es notwendig, die Mobilität herunterzufahren, private Treffen einzuschränken und sowohl Kita- und Schulkinder als auch Arbeitnehmer in Betrieben, in denen kein Home-Office möglich ist, zwei Mal die Woche zu testen.

Die an diesem Freitag vom RKI gemeldeten fast 25 000 Corona-Neuinfektionen seien zu viel für das Gesundheitssystem, sagte der Bundesgesundheitsminister. Auch wenn die Zahlen des RKI wegen der Osterfeiertage das Infektionsgeschehen höchstwahrscheinlich nicht akkurat widerspiegeln, zeige sich in den Krankenhäusern, wie ernst die Lage sei.

Auch RKI-Präsident Wieler wies auf die angespannte Lage in den Krankenhäusern hin. Die Intensivstationen füllten sich rasant. Allein in der vergangenen Woche seien 700 Patienten dazugekommen, das sei ein Zuwachs von 20 Prozent. Es sei zu beobachten, dass jüngere Patienten länger auf Intensivstationen blieben als ältere Patienten. Wieler warnte, es gehe bei der Diskussion nicht nur darum, dass Betten oder Geräte belegt seien, sondern auch darum, dass Ärzte und Pflege überlastet seien. Es sei deshalb in der Verantwortung aller, Neuinfektionen zu vermeiden. "Jede Infektion, die wir verhindern, ist ein Erfolg." Dazu bräuchte es einen konsequenten Lockdown für zwei bis vier Wochen.

Im Hinblick auf die Aussagekraft der gemeldeten Neuinfektionen rechnet Wieler ab Mitte kommender Woche wieder mit verlässlicheren Daten zur Pandemie. Der RKI-Präsident kritisierte auch die Öffnungspläne einzelner Bundesländer. Diese verhinderten keine Neuinfektionen. "Lockerungen bedeuten, dass Verantwortungsträger die Pandemiebewältigung an den Einzelnen zurückgeben."

Mit Bezug auf die Impfkampagne sagte Bundesgesundheitsminister Spahn, diese sei auf einem guten Weg. Seit dieser Woche seien mehr Impfstoffe verfügbar und seit Beginn der Woche impften auch die Hausärztinnen und Hausärzte mit. Etwa 17 Millionen Dosen seien bereits verimpft, 12,4 Millionen Deutsche haben nach Aussagen Spahns eine Erstimpfung erhalten. Damit wären knapp 15 Prozent der Deutschen bereits zum ersten Mal geimpft. Nach Angaben der Bundesregierung sind am Donnerstag 719 927 Impfdosen verabreicht worden - die höchste Anzahl bisher. Am Tag zuvor waren rund 656 000 Dosen verabreicht worden.

Intensivmediziner unterstreichen Forderung nach hartem Lockdown

Die Intensivmediziner in Deutschland fordern einen harten Lockdown von zwei bis drei Wochen, um die weitere Überlastung der Intensivstationen zu verhindern. Aktuell seien 4474 Intensivbetten in deutschen Krankenhäusern mit Covid-19-Patienten belegt, sagte Gernot Marx, der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi).

Schon jetzt sei - egal, was passiere - nicht mehr abzuwenden, dass die Intensivmediziner bis Ende April mehr als 5000 Patienten zu versorgen haben werden. Wenn nichts geschehe, werde die Zahl der Intensivpatienten höher steigen als während der zweiten Welle. Auf deren Höhepunkt, Anfang Januar, wurden fast 5800 Covid-Fällen auf Intensivstationen erreicht. Derzeit seien nur noch rund 2000 sogenannte High-Care-Betten frei. Diese werden aber nicht nur für Covid-19-Patienten benötigt, sondern auch für andere Notfälle wie Herzinfarkte, Schlaganfälle oder Verkehrsunfälle. Die Intensivmediziner in Deutschland fordern einen harten Lockdown von zwei bis drei Wochen, um die weitere Überlastung der Intensivstationen zu verhindern.

Christian Karagiannidis, Leiter des Divi-Intensivregisters, warnte davor, die schwindende Reserve zu unterschätzen. Im Schnitt habe eine Klinik in Deutschland zwölf Intensivbetten. Ein Bett müsste immer frei bleiben, für den unerwarteten Notfall, der jederzeit eintreten könne. Dies entspreche acht Prozent aller Intensivbetten. Wird diese Notfallreserve permanent ausgeschöpft, seien die Kliniken nicht mehr aufnahmefähig.

Brief an Kanzlerin: Regierungsfraktionen fordern Debatte vor Bund-Länder-Treffen

Die Spitzen der Regierungsfraktionen von Union und SPD dringen auf eine breite Debatte über die Corona-Lage im Bundestag noch vor der nächsten Bund-Länder-Runde. Auch eine Regierungserklärung könne ein geeigneter Rahmen sein, schrieben die Fraktionsvorsitzenden Ralph Brinkhaus (CDU), Rolf Mützenich (SPD) und der CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt in einem Brief an Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK), Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD). Der Brief liegt der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vor.

Brinkhaus, Mützenich und Dobrindt schreiben: "Den beiden Regierungsfraktionen im Deutschen Bundestag ist es ein wichtiges Anliegen, vor dieser Konferenz den Stand der Pandemie und mögliche Schlussfolgerungen hieraus im Bundestags-Plenum zu diskutieren." Geeigneter Rahmen könnte eine Regierungserklärung oder eine sogenannte Vereinbarte Debatte sein. Brinkhaus, Mützenich und Dobrindt schreiben an Merkel und Müller weiter: "Für eine kurzfristige Information, auf welchen Tag in der kommenden Woche Sie die Bund-Länder-Konferenz letztendlich legen möchten, wären wir Ihnen sehr verbunden. Dies würde unsere Planungen sehr erleichtern."

Die Ministerpräsidenten und Merkel hatten bei ihrer jüngsten Videoschalte am 22. März beschlossen, dass die Kanzlerin und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder im Licht der Infektionsentwicklung am Montag, dem 12. April, erneut beraten. Dieser Termin wackelt nun aber. Auch Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) sagte am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung "Maybritt Illner": "Ich gehe mal davon aus, es wird nicht am Montag sein." Nach Informationen der dpa aus Länderkreisen und anderer Medien stand zuletzt eine Verschiebung der geplanten Beratungen möglicherweise auf Mittwoch im Raum.