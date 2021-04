Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert-Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 29 426 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 294 neue Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner lag bundesweit bei 160,1.

Angesichts steigender Corona-Zahlen sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in der Bundespressekonferenz: "Die Infektionszahlen sind zu hoch und sie steigen weiter." Die Lage auf den Intensivstationen werde täglich schlimmer, sagte Spahn. "Die Zahl der Intensivpatienten liegt bei fast 5000." Intensivmediziner befürchten, sie könnte bis Ende des Monats auf 6000 ansteigen. Es sei absehbar, dass das Gesundheitssystem an den Rand seiner Kapazität gelangen werde, sagte Spahn.

Spahn appellierte an die Bundesländer, man solle nicht warten, bis der Bundestag die Bundesnotbremse kommende Woche beschließen werde. Es müssten vorher schon weitere Maßnahmen ergriffen werden. "Wir wissen aus dem Herbst, was passiert, wenn wir nicht rasch genug handeln." Was man jetzt möglicherweise versäume, räche sich in zwei, drei Wochen. "Jeder Tag zählt gerade in dieser schwierigen Lage", sagte Spahn. Gegen ein exponentielles Wachstum der Infektionen könne man nicht animpfen. Man müsse die dritte Welle mit weiteren Einschränkungen brechen. Zuerst müsse man das Infektionsgeschehen in den Griff bekommen und die Zahlen senken. Erst dann könne man testgestützt öffnen.

RKI-Chef Wieler stimmte in der Bundespressekonferenz zu: "Klar ist, wir müssen jetzt handeln." Die steigende Zahl der registrierten Neuinfektionen liege nicht an vermehrten Tests. Auch der Anteil der positiven PCR-Testergebnisse habe in der vergangenen Woche bei etwa zwölf Prozent gelegen. Der Anteil der in Großbritannien entdeckten Corona-Mutante B.1.1.7 liege bei 90 Prozent, sagte Wieler. Er forderte die Politik zum Handeln auf: "Jetzt erwarte ich, dass die Entscheidungsträger uns alle unterstützen, die dritte Welle zu brechen." Es sei "naiv zu glauben, bei hohen Zahlen das Virus wegtesten zu können", sagte der RKI-Präsident. "Wir müssen die Zahlen runterbringen."

Wieler riet allen Kliniken, ihren Regelbetrieb einzuschränken, um Kapazitäten zur Behandlung von schwer kranken Patienten zu schonen. Es gebe jetzt schon in einigen Städten und Ballungsgebieten auf den Intensivstationen keine freien Betten mehr. "Und das ist eine Situation, in der wir mit mehr Patienten rechnen müssen." Stabile Kranke sollten deshalb aus Regionen mit akutem Bettenmangel rechtzeitig in weniger betroffene Regionen verlegt werden. Wegen der Schwere der Erkrankungen würden auf den Intensivstationen immer mehr künstliche Lungen benötigt, sagte der RKI-Präsident. Acht von zehn Geräten seien mit Covid-Patienten belegt. Darunter seien inzwischen auch viele jüngere Erwachsene.

Bis Ende April oder Anfang Mai könnten etwa 20 Prozent der Bevölkerung geimpft sein, sagte Spahn. Bis Gruppenimmunität über Impfungen erreicht sei, werde es bis ins dritte Quartal hinein dauern. So könne der Sommer besser werden als der Winter. Ob dann gleich schon wieder alle bis zu den Seychellen fliegen müssen, weiß ich nicht. Bis zur Nordsee wird man sicher kommen." Für die kommende Woche hätten 50 000 Arztpraxen Bedarf an Impfstoffen angemeldet.

Zur Debatte um Ausgangssperren sagte Spahn, er gehe nicht davon aus, dass die Maßnahme in der aktuellen Lage gegen die Verfassung verstoße. Er rechne zwar damit, dass die bundesweit angestrebte Notbremse vor dem Bundesverfassungsgericht landen werde, sagt Spahn in Berlin. Er gehe aber davon aus, dass der Schritt "als vorübergehende Maßnahme trägt".

Den geplanten Stopp von Präsenzunterricht ab einer Corona-Inzidenz von 200 kritisierten Spahn und Wieler als unzureichend. "Aus meiner Sicht ist die 200er-Grenze zu hoch", sagte Wieler. Je höher man die Schwelle setze, desto mehr Kinder werde man wegen Infektionen aus den Klassen nehmen und desto mehr ganze Klassen werde man zuhause lassen müssen. Spahn sagte mit Blick auf die Mutation B.1.1.7: "Gerade bei den Schulen, gerade mit den Erfahrungen, die wir mit dieser Mutation haben, kann ich mir auch deutlich früher als bei 200 diese Maßnahmen vorstellen - unbedingt."

Von der Leyen geimpft, Merkel bekommt wohl am Freitag Astra-Zeneca-Impfstoff

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird offenbar noch in dieser Woche geimpft. Sie soll am Freitag das Vakzin von Astra Zeneca erhalten. Das berichten die Welt und der Sender RTL übereinstimmend. Der Impfstoff von Astra Zeneca wird in Deutschland derzeit nur für Menschen empfohlen, die 60 Jahre oder älter sind. Die 66 Jahre alte CDU-Politikerin gehört zu dieser Gruppe.

Ein Regierungssprecher wollte die Information auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur nicht bestätigen. Er verwies auf Regierungssprecher Steffen Seibert, der am Montag gesagt hatte: "Die Bundeskanzlerin wird sich zeitnah impfen lassen und wird die Öffentlichkeit dann darüber informieren." Dies gelte nach wie vor. Die Bundeskanzlerin hatte in den vergangenen Monaten immer wieder betont, sie wolle sich erst impfen lassen, wenn sie an der Reihe sei. Dabei hatte sie sich auch bereiterklärt, sich das Vakzin von Astra Zeneca spritzen zu lassen.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat ihre erste Impfung am Donnerstag bekommen, wie sie auf Twitter mitteilte. Sie schrieb nicht dazu, welcher Impfstoff ihr gespritzt worden sei.

Immer wieder wurden während der Pandemie Forderungen laut, prominente Politiker sollten sich öffentlich gegen das Coronavirus impfen lassen, um das Vertrauen der Bevölkerung in Impfungen zu steigern. Anfang April hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier seine erste Impfung bekommen.

Intensivmediziner fordern schnelles Handeln - die FDP kritisiert die Ausgangsbeschränkungen

Während die Kritik an der geplanten Bundesnotbremse anhält, fordern Intensivmediziner zur Eindämmung der dritten Corona-Welle schnelles Handeln. "Wir können es uns nicht leisten, noch wochenlang zu diskutieren", warnte der wissenschaftliche Leiter des Intensivbettenregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), Christian Karagiannidis, im Tagesspiegel.

Der frühere Präsident der Vereinigung Divi, Uwe Janssens, sagte im Fernsehsender Phoenix: "Wir haben fünf nach zwölf, ihr müsst jetzt handeln, es muss jetzt eine Strategie verfolgt werden, die bundesweit einheitlich gilt." Wären die vor Wochen beschlossenen Maßnahmen flächendeckend umgesetzt worden, hätte man die aktuelle Entwicklung mit einem starken Anstieg der Infektionszahlen noch abschwächen können. Karagiannidis sagte, den Tod seien Intensivmediziner zwar gewohnt - "aber so etwas hat es noch nicht gegeben".

Die Freien Wähler geben derweil im Streit um die Bundesnotbremse nicht auf: Die Bundesvereinigung kündigte am Mittwochabend an, per Verfassungsbeschwerde am Bundesverfassungsgericht gegen die geplante Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes vorgehen zu wollen. Der Bund sei nicht die richtige Ebene, pragmatische und sinnvolle Entscheidungen anstelle der Länder zu treffen, sagte Parteichef Hubert Aiwanger. Aus Sicht der Freien Wähler werde mit der Änderung des Infektionsschutzgesetzes das Subsidiaritätsprinzip ausgehebelt.

Heftige Kritik an den geplanten Ausgangsbeschränkungen kommt weiter aus der FDP: "Pauschale und flächendeckende Ausgangssperren halten wir für unverhältnismäßig, sie sind ein zu großer Eingriff in die Freiheit", sagte FDP-Chef Christian Linder der Augsburger Allgemeinen. "Außerdem bringen sie uns bei der Pandemiebekämpfung nicht weiter." Es sei richtig, Partys in Wohnungen zu verhindern. Die gesamte Bevölkerung allerdings in ihrer Bewegungsfreiheit massiv einzuschränken, sei dafür nicht das geeignete Mittel.

Von Montag an wieder Wechselunterricht in NRW

Von kommendem Montag an sollen Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen (NRW) im Wechselunterricht wieder an die Schulen zurückkehren - trotz steigender Infektionszahlen. Details der Neuregelung hat Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Mittwoch in Düsseldorf vorgestellt. Das gelte für alle Kreise und kreisfreien Städte, in denen die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche unter 200 liege. Damit nimmt NRW die Regelung der geplanten Corona-Notbremse des Bundes vorweg.

In der laufenden Woche lernen die meisten der landesweit 2,5 Millionen Schüler wegen ansteigender Corona-Zahlen im Distanzunterricht - mit Ausnahme der Abschlussklassen. Zudem ist derzeit Notbetreuung für die Klassen eins bis sechs an Grund- und Förderschulen vorgesehen. Im Präsenzbetrieb gelte eine Pflicht zum Selbsttest für die Schüler - zweimal pro Woche, betonte Gebauer. Das schaffe Sicherheit. Mit dem Wechsel aus Distanz- und Präsenzunterricht gebe man Kindern und Jugendlichen "ein Stück schulischer Normalität zurück". Das Modell solle "für eine längere Zeit" gelten.

Auch in den meisten Regionen Schleswig-Holsteins beginnt für die Schüler der Klassen eins bis sechs nach den Osterferien wieder Präsenzunterricht. In den übrigen Stufen gebe es von Montag an in elf Kreisen und kreisfreien Städten Wechselunterricht, sagte Bildungsministerin Karin Prien (CDU) am Mittwoch. Für Abschlussklassen finden weiterhin überall Präsenzangebote statt.