Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hält einen weiteren Lockdown von zehn bis 14 Tagen für erforderlich. "Wenn wir die Zahlen nehmen, auch die Entwicklungen heute, brauchen wir eigentlich noch mal zehn, vierzehn Tage mindestens richtiges Runterfahren unserer Kontakte, unserer Mobilität", sagte Spahn bei einer Online-Diskussionsveranstaltung der Bundesregierung, bei der Bürgerinnen und Bürger Fragen stellen konnten. Nötig sei ein Lockdown ähnlich wie an Ostern im vergangenen Jahr, sagte Spahn. Er selbst würde auch lieber Ostern im größeren Kreis der Familie, sagte er. "Aber es geht halt dieses Jahr noch nicht." Wenn es gelinge, diese Welle zu brechen bevor sie im April zu groß werde, dann seien anschließend auch Öffnungsschritte möglich wie in Tübingen.

Dort läuft grad ein viel beachtetes Modellprojekt, bei dem durch die flächendeckende Möglichkeit zu freiwilligen Tests Öffnungen von Cafés und Theaterveranstaltungen für negativ getestete Personen möglich gemacht werden. Doch der Versuch ist teuer, wie Tübingens Pandemiebeauftragte Lisa Federle bei der Veranstaltung sagte. Jeder Test an einer der neun Teststationen in Tübingen koste den Steuerzahler 15 Euro. Daher müsse man die Verantwortung für die Selbsttests "schon in die Hände der Bevölkerung geben". Auch in Tübingen stiegen die Corona-Zahlen zwar wieder, räumte Federle in der Video-Konferenz ein. Trotz der zahlreichen Tests sei der Anstieg aber nicht stärker als im Landesvergleich.

Gesundheitsminister Spahn kündigte bei dem Gespräch außerdem die ersten Lieferungen des Impfstoffs von Johnson & Johnson an. Demnach soll eine kleinere Lieferung des US-Herstellers in der Woche vom 12. April ankommen. "Es wird nur eine kleine Lieferung erstmal sein", sagte Spahn, vermutlich 275 000 Impfdosen. Der Stoff muss im Gegensatz zu vielen anderen nur einmal gespritzt werden.

Intensivmediziner pochen auf harten zweiwöchigen Lockdown

Angesichts steigender Infektionszahlen kommen von mehreren Seiten Rufe nach einem neuen strikten Lockdown. Der Präsident der Intensivmediziner-Gesellschaft DGIIN, Christian Karagiannidis, fordert einen harten zweiwöchigen Lockdown sowie den sofortigen Stopp aller geplanten Öffnungsschritte, auch in Form von Modellprojekten.

"Es braucht eine Mischung aus hartem Lockdown, vielen Impfungen und Tests. Nur so lässt sich ein Überlaufen der Intensivstationen noch verhindern", sagte Karagiannidis der Düsseldorfer Rheinischen Post. Ein solcher Lockdown müsse bundesweit gelten und zwei Wochen dauern. Karagiannidis, der auch wissenschaftlicher Leiter des Divi-Intensivregisters ist, mahnte zugleich: "Ich bitte die Politik, das Krankenhauspersonal nicht im Stich zu lassen."

Ähnliche Forderungen kommen auch aus der Politik. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sprach sich für ein Überdenken der aktuellen Corona-Politik aus. "Wir müssen rasch nochmal neu verhandeln", sagte Lauterbach dem Tagesspiegel. "Ohne einen scharfen Lockdown wird es nicht gehen", betonte er. Lauterbach verteidigte zudem seine Forderung nach bundesweiten Ausgangssperren. "Ausgangsbeschränkungen ab 20 Uhr für zwei Wochen würden wirken - wir haben es in Frankreich, Großbritannien und Portugal gesehen."

Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) hatte bereits am Freitag ein schnelles Eingreifen gefordert. "Wir bräuchten in Wahrheit jetzt sofort einen kurzen, allumfassenden Lockdown, um die rasante Ausbreitung der Mutante B.1.1.7 zu stoppen", wurde Strobl, der auch stellvertretender CDU-Chef ist, von der Stuttgarter Zeitung zitiert. Strobl sprach von einer "verschärften" Home-Office-Praxis. In den Schulen stünden ohnehin Osterferien an.

Kretschmann will mit der Notbremse ernst machen

In den Bundesländern wird in verschiedener Weise gerade über die sogenannte Notbremse diskutiert, durch die bei anhaltend hohen Fallzahlen Öffnungsschritte zurückgenommen werden sollen.

In Baden-Württemberg beispielsweise drängt die Regierung zur Einhaltung der Regelung. Ministerpräsident Winfried Kretschmann will dabei keine Verzögerung mehr zulassen. "Das wird strikt durchgesetzt. Da gibt es kein Vertun mehr", sagte der Grünen-Regierungschef. In der Landesregierung wächst dem Vernehmen nach der Ärger über Stadt- und Landkreise, die die Notbremse zunächst nicht konsequent anwenden, obwohl sie den Grenzwert von 100 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in einer Woche schon mehr als drei Tage lang überschritten haben. Kretschmann betonte, die Notbremse sei "ein scharfes Instrument, vor allem bei uns, weil wir sie mit Ausgangsbeschränkungen machen". Schon am Freitag hatte die Landesregierung aber erklärt, über Ostern werde es eine Ausnahme bei den Kontaktbeschränkungen geben.

In Berlin kommt der Senat zu einer Corona-Sondersitzung zusammen, um über weitere Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie zu beraten. Am vergangenen Dienstag hatte der Senat bereits entschieden, den Lockdown zur Eindämmung der Pandemie bis maximal zum 24. April zu verlängern. Offen ist, ob und wenn ja in welcher Form nun die Notbremse folgt. In Brandenburg tritt in vielen Kreisen die Notbremse in Kraft. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag nach Angaben des Gesundheitsministeriums am Samstag bei rund 135 Fällen pro 100 000 Einwohnern, nach knapp 130 am Freitag und rund 129 am Donnerstag. Wegen der steigenden Zahlen müssen in immer mehr Landkreisen die jüngsten Corona-Lockerungen zurückgenommen werden. Betroffen sind unter anderem Cottbus und Frankfurt (Oder).

In Nordrhein-Westfalen wollen viele Großstädte und Kreise mit besonders hohem Infektionsgeschehen ab Montag mit Hilfe von Schnelltests eine Rückkehr zum strengen Lockdown vermeiden. Überraschend hatte das Land am Freitag jenen Gebieten, bei denen aufgrund lang anhaltend hoher Corona-Wocheninzidenzen eigentlich die Notbremse erfolgen sollte, Ausnahmen ermöglicht: Sofern es genügend Testmöglichkeiten gibt, sollen das Einkaufen mit Termin, der Zoo- oder Museumsbesuch sowie körpernahe Dienstleistungen für Menschen mit tagesaktuellem negativen Corona-Schnelltest erlaubt bleiben. Zu den Städten, die diese Testoption ab Montag umsetzen werden gehören die Städteregion Aachen, Duisburg, Leverkusen, Gelsenkirchen und Herne und die Kreise Herford und Borken. Die Millionenstadt Köln, deren Inzidenz ebenfalls über 100 liegt, hatte angekündigt, aufgrund stark steigender Fallzahlen von einem entsprechenden Antrag beim Land derzeit abzusehen.

Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf knapp 125

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Samstag 20 472 Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 124,9 (Vortag: 119,1). Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 157 Menschen sind in den vergangenen 24 Stunden in Verbindung mit Covid-19 gestorben. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 75 780. Insgesamt wurden bislang mehr als 2,75 Millionen Menschen in Deutschland positiv auf das Coronavirus getestet.

Thüringens Saale-Orla-Kreis jetzt Corona-Hotspot Nummer eins

Der thüringische Saale-Orla-Kreis hat den Kreis Greiz als Corona-Hotspot Nummer eins unter den Landkreisen bundesweit abgelöst. Der Sieben-Tage-Wert bei Neuinfektionen je 100 000 Einwohner lag im Saale-Orla-Kreis am Samstag (Stand 0.00 Uhr) bei 514,2, wie aus einer Übersicht des Robert Koch-Instituts hervorging. Es folgten der Kreis Schwäbisch-Hall in Baden-Württemberg mit einer Inzidenz von 438,6 sowie der Thüringer Wartburgkreis (434,5) und der Kreis Greiz (421).

Bildungsministerin will eine Milliarde Euro für Schüler-Nachhilfe ausgeben

Um ein bundesweites Nachhilfeprogramm auf den Weg zu bringen, will Bildungsministerin Anja Karliczek eine Milliarde Euro ausgeben. "20 bis 25 Prozent der Schüler haben vermutlich große Lernrückstände - vielleicht sogar dramatische", sagt die Ministerin laut einem Vorabbericht der Zeitungen der Funke Mediengruppe. Lernschwache Schüler sollen in Folge der Pandemie nicht den Anschluss verlieren, dafür brauche man ein Nachhilfeprogramm für die Kernfächer. Zielgruppe des Programms seien vor allem Schülerinnen und Schüler, bei denen ein Wechsel bevorstehe - entweder auf eine weiterführende Schule oder in eine Ausbildung. Schon in den Sommerferien solle es erste Angebote geben.

Karliczek rechnet zudem damit, dass Studierende ab dem Wintersemester wieder zurück in die Universitäten kommen können. "Immer vorausgesetzt, diese Pandemie nimmt nicht einen neuen dramatischen Verlauf, gehe ich davon aus, dass im Wintersemester wieder in den Normalbetrieb an den Hochschulen zurückgekehrt werden kann", sagt die CDU-Politikerin. Die Hochschulen gingen jetzt ins dritte Online-Semester, was eine immense Belastung für alle bedeute. Es sei deswegen Zeit, über Öffnungsperspektiven zu reden. Denkbar seien etwa Modellversuche, bei denen Erstsemester unter Einsatz von Tests zu Präsenzveranstaltungen in die Hochschulen kommen könnten.

Scholz geht von stabilem Haushalt auch nach der Krise aus

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) geht auch für die Zeit nach der Corona-Krise von einem stabilen Staatshaushalt aus. Man habe in den vergangenen Jahren seriös gewirtschaftet, sagte der Vizekanzler B5 aktuell. Es sei gerade kurz vor Ausbruch der Pandemie gewesen, dass Deutschland zum ersten Mal seit vielen Jahren alle Stabilitätskriterien Europas erfüllt habe und eine Staatsverschuldung von unter 60 Prozent der Wirtschaftsleistung aufwies.

Der SPD-Kanzlerkandidat geht davon aus, dass es am Ende der Pandemie weniger Staatsschulden im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung sein werden als am Ende der letzten Krise vor zehn Jahren. Und, so Scholz weiter: "Wir werden sogar am Ende der Krise weniger Staatsverschuldung haben als alle anderen großen G7-Staaten vor der Krise hatten." In den Haushalts-Eckwerten plant Scholz eine Neuverschuldung von rund 81,5 Milliarden Euro für 2022. Im laufenden Jahr sollen rund 60,4 Milliarden Euro mehr Schulden gemacht werden als zunächst geplant. Dafür ist ein Nachtragshaushalt geplant.

Der Haushaltsentwurf, der nun aus den Eckwerten erstellt wird, soll im Sommer noch von der aktuellen Koalition verabschiedet werden. Endgültig beschlossen wird er dann aber vom im Herbst gewählten Bundestag.

SPD-Chef fordert bundesweite Testpflicht für Unternehmen

SPD-Chef Norbert Walter-Borjans will Unternehmen in Deutschland verpflichten, ihre Mitarbeiter auf das Coronavirus zu testen. "Es braucht sofort eine bundesweite Testpflicht für Unternehmen", sagte er der Neuen Osnabrücker Zeitung. Zweimal pro Woche müssten die Arbeitgeber alle Angestellten testen. "Für einen freiwilligen Test-Appell ist es viel zu spät, weil einfach nicht alle Betriebe mitmachen."

Sein Parteikollege und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil setzt dagegen auf eine Selbstverpflichtung der Betriebe. Das hatte Heil noch am Freitag im ZDF-Morgenmagazin bekräftigt. "Aber wenn das nicht passiert, muss auch klar sein, werden wir ein verpflichtendes Testangebot machen", wendete Heil ein.

Kölns Oberbürgermeisterin hofft auf Kneipenkarneval 2022

Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) hat trotz Corona-Pandemie den Kneipenkarneval im kommenden Jahr noch nicht abgeschrieben. "Ich gehe davon aus, dass wir im Herbst eine Impfquote erreicht haben, die für eine Herdenimmunität ausreicht und uns wieder große Möglichkeiten gibt", sagte die Rathaus-Chefin der Karnevalsmetropole dem Kölner Stadt-Anzeiger. Sie halte den Kneipenkarneval für vorstellbar. Es gebe Licht am Ende des Tunnels, "auch wenn wir gerade noch einmal eine Kurve fahren". Sie verstehe, dass es die Kölnerinnen und Kölner langsam satt hätten. "Aber es ist jetzt eine Frage des Durchhaltens", sagte Reker.

Frankreich wird Hochinzidenzgebiet - Tirol, Tschechien zurückgestuft

Wegen stark steigender Corona-Infektionszahlen stuft die Bundesregierung Frankreich ab Sonntag als Hochinzidenzgebiet mit Testpflicht bei der Einreise ein. In ihrer gestrigen Pressekonferenz zum EU-Gipfel sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel, eine solche Einstufung erfolge fast "automatisch", sofern die Sieben-Tage-Inzidenz "nachhaltig" bei über 200 liege. In Frankreich steigen die Fallzahlen seit Dezember stetig, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt momentan bei etwa 250. Das österreichische Bundesland Tirol sowie Tschechien und die Slowakei werden gleichzeitig von der Liste der Virusvariantengebiete gestrichen, wie das Robert Koch-Institut mitteilt.

Die Einreise nach Deutschland erschwert sich nun für Menschen, die direkt aus Frankreich kommen oder sich in den zehn Tagen vor ihrer Einreise in Frankreich aufgehalten haben. Sie müssen bei Einreise künftig einen negativen Corona-Test vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Außerdem gilt eine zehntägige Quarantänepflicht. Diese kann vorzeitig beendet werden, sofern ein zweiter negativer Test vorliegt, der frühestens fünf Tage nach Einreise vorgenommen wurde. Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums werden sowohl PCR-Tests als auch von der Weltgesundheitsorganisation empfohlene Antigen-Schnelltests anerkannt.

Wie streng die Testpflicht angewendet wird und ob es zu zusätzlichen Grenzkontrollen kommt, ist noch unklar. "Wer Tests vorweisen muss, wie oft, das wird mit Frankreich besprochen. Da gibt es auch die notwendigen Übergangszeiten", sagte Merkel gestern. Die Grenzregion Moselle ist bereits seit Anfang März als Virusvariantengebiet eingestuft, hier müssen Pendler schon seit Wochen einen negativen Test bei Einreise vorweisen. Außer Frankreich gelten in Europa derzeit unter anderem Albanien, Bulgarien, Estland, Montenegro, Polen, Schweden, Serbien, Slowenien, Ungarn und Zypern als Hochinzidenzgebiete.

Eilantrag wegen EU-Wiederaufbaufonds - Karlsruhe bremst Ausfertigung

Das Bundesverfassungsgericht hat angeordnet, dass der Bundespräsident das deutsche Zustimmungsgesetz zum Finanzierungssystem der EU bis zum Jahr 2027 vorerst nicht ausfertigen darf. Das teilte das Gericht in Karlsruhe am Freitag mit. Grund ist eine mit einem Eilantrag verbundene Verfassungsbeschwerde gegen den enthaltenen 750 Milliarden Euro schweren Corona-Wiederaufbaufonds, die ein Bündnis um den früheren AfD-Chef Bernd Lucke kurz zuvor eingereicht hatte. Der vorläufige Stopp gilt bis zur Entscheidung über den Eilantrag.

Der Bundesrat hatte das Gesetz erst am Vormittag beschlossen, nachdem am Donnerstag der Bundestag zugestimmt hatte. Die 750 Milliarden Euro sollen dem wirtschaftlichen Aufbau in der EU nach der Pandemie dienen. Einen Teil des Geldes gibt es als Zuschüsse, einen Teil als Darlehen. Dafür werden gemeinsam Schulden aufgenommen. Die Kläger sind der Ansicht, dass eine gemeinschaftliche Verschuldung nicht zulässig ist. Deutschland gehe damit unkalkulierbare finanzielle Risiken ein. Hinter der Verfassungsbeschwerde stehen 2281 Bürger, wie das "Bündnis Bürgerwille" auf seiner Internetseite mitteilte.

Die EU-Kommission kann mit der Aufnahme der Kredite und der Auszahlung erst beginnen, wenn alle 27 EU-Staaten den Beschluss ratifiziert haben. Insgesamt sollen der Europäischen Union bis Ende 2027 rund 1,8 Billionen Euro zur Verfügung stehen. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hatte zuvor gesagt, er sei zuversichtlich, dass die Ratifizierung trotz angekündigter Verfassungsklagen zeitnah abgeschlossen werden könne. "Klar ist, die im Eigenmittelbeschluss geregelte Finanzierung steht auf einem stabilen verfassungs- und europarechtlichen Fundament."

Biontech erhält grünes Licht für Impfstoffproduktion in Marburg

Biontech wird bald auch aus seinem neuen Werk im hessischen Marburg Corona-Impfstoff ausliefern können. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat die Zulassung für die Nutzung des dort produzierten Wirkstoffs erteilt. Biontech kann nun erste Produktchargen des Impfstoffs an Partnerstandorte zur sterilen Abfüllung und Fertigstellung liefern, wie das Mainzer Biotechunternehmen am Freitag mitteilte. Die ersten Chargen des in Marburg hergestellten Impfstoffs sollen voraussichtlich in der zweiten Aprilhälfte ausgeliefert werden.

Biontech hatte die Produktionsstätte im vergangenen Jahr vom Schweizer Pharmakonzern Novartis übernommen und im Februar bereits mit der Produktion begonnen. Im ersten Halbjahr sollen in Marburg bis zu 250 Millionen Dosen hergestellt werden. Das Werk ist nach Angaben von Biontech eine der größten mRNA-Impfstoffproduktionsstätten weltweit und soll eine jährliche Produktionskapazität von bis zu 750 Millionen Dosen haben.

In diesem Jahr wollen Biontech und sein Partner Pfizer insgesamt zwei Milliarden Covid-19-Impfdosen herstellen. Das Vakzin basiert auf der sogenannten Boten-RNA (mRNA), die den menschlichen Zellen die Information zur Produktion von Proteinen und damit zur Bekämpfung der Krankheitserreger vermitteln soll. Impfstoffe, die auf diese Weise hergestellt werden, benötigen eine besonders hohe Kühlung - das Biontech-Vakzin von arktischen minus 70 Grad.

Biontech und Pfizer sammelten aber weitere Daten, wonach eine Lagerung für zwei Wochen auch bei minus 25 bis minus 15 Grad möglich ist. Die EMA genehmigte am Freitag die neuen Lagerungsbedingungen. Das sollte die Lagerung und Verteilung des Impfstoffs innerhalb der Europäischen Union erleichtern.

Spahn: Gesundheitssystem könnte im April an seine Grenzen kommen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat vor steigenden Corona-Neuinfektionen gewarnt. Momentan steige die Zahl zu schnell, so Spahn bei einer Pressekonferenz mit dem Präsidenten des Robert-Koch-Instituts (RKI) Lothar Wieler. "Wenn das so ungebremst weitergeht, laufen wir Gefahr, dass unser Gesundheitssystem im April an seine Grenzen kommt", sagte Spahn. Die Virusvarianten machten die Lage besonders gefährlich.

Die bundesweite Corona-Inzidenz steigt seit Wochen wieder. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag am Freitagmorgen bundesweit bei 119,1. "Noch können wir Ostern nicht so gestalten, wie wir es gewohnt sind", so Spahn. Zwar seien "wir auf dem letzten Stück des Pandemie-Marathons" angekommen, aber dieses Stück sei ein besonders schweres. Er bat darum, die vereinbarte Notbremse konsequent anzuwenden, so wie es der gemeinsame Beschluss von Bund und Ländern vorsieht. Demnach sollen bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 100 regional Öffnungssschritte zurückgenommen werden.

Spahn bestätigte, dass ab April zwar wie angekündigt mehr Impfstoff verfügbar sei. Das mache deutlich, "wie die Impfkampagne an Dynamik gewinnen kann und gewinnen wird". Er betonte aber: "Der Effekt des Impfens wird durch die steigenden Infektionszahlen aktuell geschmälert." Denn, so betonte der Gesundheitsminister: "Je höher die Inzidenz, desto weniger hilft das Impfen, die Zahlen zu drücken."

In der zweiten Priorisierungsgruppe der Impfkampagne zeige sich leider eine nicht ganz so starke Bereitschaft zur Impfung wie in der ersten Gruppe. Unter anderem deshalb mahnte Spahn mehr Flexibilität beim Impfen an. So sei es möglich, dass über 70-Jährige etwa an den Wochenenden nicht verimpfte Dosen verabreicht bekämen. "Das gibt die Impfverordnung locker her", so Spahn. Die geplante Aufteilung der Impfungen unter Impfzentren und Hausarztpraxen "macht weiterhin Sinn", so Spahn.

"Uns stehen sehr schwere Wochen bevor", bekräftigte RKI-Chef Wieler. "Wir müssen uns darauf einstellen, dass wieder mehr Menschen schwer erkranken, dass Kliniken überlastet und dass viele Menschen auch sterben werden." Es gebe aus wissenschaftlicher Sicht "sehr deutliche Signale", dass die aktuelle Pandemiewelle schlimmer werden könne als die ersten beiden Wellen. "Wir können diese Welle also nicht mehr verhindern, aber wir können versuchen sie abzuflachen", sagte Wieler und appellierte eindringlich: "Schützen Sie sich und andere bitte konsequent!" Nur weil es nun mehr Schnell- und Selbsttests gebe und viele ältere Menschen geimpft seien, heiße das nicht, dass man die Abstands- und Hygieneregeln vernachlässigen könne.

Spahn und Wieler baten mit Nachdruck darum, über Ostern nur wenige Menschen zu treffen und dies möglichst draußen an der frischen Luft - oder, wo dies nicht möglich sei, mit Schutz durch Masken und Sicherheitsabstand.

Zuletzt ist vor allem über die Maßnahmen zu Ostern und über Auslandsreisen diskutiert worden. Der Plan von Bund und Ländern, mit einer fünftägigen "Osterruhe" die Ausbreitung der Pandemie zu bremsen, ist nach einigem Hin und Her und einer aufsehenerregenden Entschuldigung der Bundeskanzlerin wieder vom Tisch. "Das Problem", so betonte Spahn jedoch, "ist ja nicht weg, nur weil die Ruhetage nicht wie geplant stattfinden."

Die neue Einreiseverordnung, nach der alle Flugreisenden nach Deutschland einen negativen Coronavirus-Test vorweisen müssen, tritt Spahn zufolge in der Nacht von Montag auf Dienstag und nicht wie usprünglich geplant am Sonntag in Kraft. Die Bundesregierung habe Reisenden und Fluggesellschaften etwas mehr Zeit zur Umsetzung der Maßnahme geben wollen. Spahn betonte aber, die Maßnahme sei kein "Game Changer".

Immer noch unklar sind weitere Details zu Neuregelungen von Auslandsreisen. So prüft die Bundesregierung noch, ob Reisen in beliebte Urlaubsländer unabhängig von der Inzidenz untersagt werden können. Frankreich könnte heute als Corona-Hochinzidenzgebiet eingestuft werden, wie Kanzlerin Angela Merkel in Aussicht stellte.