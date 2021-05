Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ruft dazu auf, Biontech-Impfdosen für Schüler zu reservieren, damit die Schulen wieder öffnen können. "Ein Weg zu regulärem Unterricht nach den Sommerferien ist das Impfen der Jugendlichen", sagte Spahn der "Bild am Sonntag". Bis Ende August sollten die Länder allen minderjährigen Schülerinnen und Schülern ein Impfangebot machen. Da für sie nur ein bestimmter Impfstoff zugelassen sei, müssten dafür genügend Biontech-Dosen reserviert werden.

Eine dritte Corona-Impfung ist Spahn zufolge "frühestens im Winter der Fall". Für Kritik an der Aufhebung der Impfpriorisierung ab dem 7. Juni zeigte der Minister wenig Verständnis. "Dieselben, die vor vier Wochen gesagt haben, die Priorisierung sei Impf-Bürokratie und müsse weg, kritisieren jetzt die Aufhebung. Das passt nicht zusammen", sagte Spahn.

Spahn will die Inzidenz auf unter 20 drücken, damit es im Sommer weitreichende Öffnungen geben kann. Auslandsreisende müssten testen und wachsam sein. Vor allem Familienbesuche von Migranten in ihren Heimatländern könnten die Zahl der Corona-Infektionen wie im vergangenen Sommer wieder hochtreiben. Dies müsse durch frühzeitige Vereinbarungen etwa mit der Türkei über Tests bei der Ein-und Ausreise verhindert werden. (22.05.21)

RKI meldet 6714 Neuinfektionen

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Sonntag 6714 neue Positiv-Tests. Das sind 1786 weniger als am Sonntag vor einer Woche, als 8500 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter auf 64,5 von 67 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100 000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 82 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 87.380. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 3,6 Millionen Corona-Tests positiv aus. (22.05.21)

Trotz Verbots Hunderte bei Corona-Demos in Berlin

Nach dem Verbot zweier großer Demonstrationen von Gegnern der Corona-Politik in Berlin hat es nach Polizeiangaben bis zum späten Samstagnachmittag etwa 300 "Freiheitsbeschränkungen" gegeben. Dazu zählten insbesondere Personenüberprüfungen und Platzverweise nach verschiedenen Verstößen, teilte die Polizei mit. Grund dafür seien in vielen Fällen Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz gewesen. "Wenn sich die Personen in der Voßstraße nicht freiwillig entfernen, wird diese Zahl noch steigen", twitterte die Polizei. Auch Festnahmen soll es gegeben haben.

In der Voßstraße im Zentrum Berlins hatten sich nach Angaben der Polizei mehrere Hundert Menschen versammelt. Sie wurden mit Lautsprecherdurchsagen weggeschickt und aufgefordert, sich an die Corona-Regeln zu halten. "Wer sich weigert zu gehen und die Hygieneregeln nicht einhält, wird von uns herausgeführt & erhält eine Anzeige", so die Polizei auf Twitter. Beamte nahmen Personalien von Demonstranten auf, einzelne Menschen wurden weggetragen.

Größere Versammlungen hat die Polizei am Samstag zunächst verhindert. Ursprünglich waren 16 000 Menschen angemeldet gewesen. Am Freitagabend aber hatte das Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg das Verbot von zwei Demonstrationen bestätigt. Die negativen Erfahrungen aus der jüngsten Vergangenheit mit dem zu erwartenden Teilnehmerkreis aus der "Querdenker-Szene" rechtfertigten die Annahme, dass gerade an den prominenten Orten der Stadt die notwendigen Hygienemaßnahmen nicht eingehalten würden, argumentierte das OVG.

Die Polizei war den ganzen Tag mit einem Hubschrauber im Einsatz, Wasserwerfer standen bereit. Sie hatte einen Einsatz mit bis zu 3000 Beamten geplant, stoppte Reisebusse und erteilte Platzverweise. Sie sperrte mit Gittern das Brandenburger Tor, die Siegessäule und die Straße des 17. Juni ab. Am Rande des Tiergartens war zu sehen, wie Beamte die Personalien von Demonstranten aufnahmen. (22.05.2021)

RKI registriert 7082 Corona-Neuinfektionen

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 7082 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 7894 Ansteckungen gelegen. Die 7-Tage-Inzidenz gab das RKI am Samstagmorgen mit bundesweit 66,8 an (Vortag: 67,3; Vorwoche: 87,3).

Deutschlandweit wurden den Angaben nach binnen 24 Stunden 170 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 177 Tote gewesen. Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht von Freitagabend bei 0,85 (Vortag: 0,82). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 85 weitere Menschen anstecken. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen. (22.05.21)

RKI stuft Großbritannien als Virusvariantengebiet ein

Die Bundesregierung stuft Großbritannien und Nordirland wegen der Ausbreitung der aus Indien kommenden Corona-Mutation B.1.627.2 als Virusvariantengebiet ein. Die Regelung, die das Robert-Koch-Institut am Abend veröffentlichte, betrifft auch alle Kanalinseln sowie alle britischen Überseegebiete und tritt in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 0.00 Uhr in Kraft. "Wir wollen auf Nummer sicher gehen." In dieser wichtigen Phase der Impfkampagne müsse der Eintrag problematischer Mutationen so weit wie möglich vermieden werden, erfuhr Reuters aus Regierungskreisen zur Begründung.

Die Einstufung bedeutet laut RKI, dass ein Beförderungsverbot für den Personenverkehr per Zug, Bus, Schiff und Flug gilt. Wer dennoch aus Großbritannien einreist, muss 14 Tage in häusliche Quarantäne und kann sich zudem nicht "freitesten" wie etwa Einreisende aus Corona-Risikogebieten. Die Quarantäne-Regeln gelten in diesem Fall auch für Personen mit vollem Impfschutz und Genesene. Ein Land kann als Virus-Variantengebiet eingestuft werden wegen der Ausbreitung einer Mutation oder auch bei Verdacht eines besonders aggressiven Virus.

"Wenn wir die Infektionszahlen weiter drücken wollen, müssen wir verhindern, dass ansteckende Virusvarianten diese positive Entwicklung gefährden. Dieser Schritt ist hart für Großbritannien, aber er ist notwendig, um die schnelle Ausbreitung der indischen Variante in Deutschland zu verhindern", sagte ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums. Erst wenn mehr Menschen geimpft seien, sei Deutschland gegen eine solche Gefahr gewappnet.

Die Bundesregierung hatte Großbritannien wegen der sich ausbreitenden Mutation aus Indien erst vor einer Woche zum Risikogebiet erklärt. Im Vereinigten Königreich ist zuletzt die Zahl der Infektionen trotz einer großen Zahl an Impfungen wieder gestiegen. (21.05.21)

Heil will Kurzarbeit-Hilfen bis Ende September verlängern

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will die Finanzhilfen bei Kurzarbeit wegen der Corona-Krise bis Ende September verlängern. Das sagte der SPD-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Wenn es notwendig ist, werden wir darüber hinaus auch weiter verlängern."

Mit der Verlängerung bekämen den Angaben zufolge die Arbeitgeber bis Ende September 100 Prozent der Sozialbeiträge auf Kurzarbeit erstattet. Nach geltendem Recht liefe diese Regelung Ende Juni aus, so dass nur noch die Hälfte der Beiträge kompensiert würde.

Die zusätzlichen Kosten bezifferte Heil auf etwa 2,6 Milliarden Euro. Der für dieses Jahr erwartete Bundeszuschuss an die Bundesagentur für Arbeit (BA) steige dadurch voraussichtlich auf rund 19,6 Milliarden Euro.

Bisher ging die BA davon aus, dass sie rund 17 Milliarden Euro vom Bund benötigt. Die Kosten der Kurzarbeit hatte die Behörde zuletzt allein für dieses Jahr mit rund 20 Milliarden Euro veranschlagt. Bis Ende April gab sie für das Kurzarbeitergeld und die Erstattung der Sozialbeiträge an Arbeitgeber rund zehn Milliarden Euro aus. Aus dem Arbeitsministerium hieß es am Freitag, die Abstimmung innerhalb der Regierung über das Vorhaben laufe noch. (21.05.21)