Bayern, Kulmbach: Ein Schild weist in der leeren Fußgängerzone Kulmbachs auf die Maskenpflicht hin. Der Landkreis Kulmbach verzeichnet laut RKI den derzeit höchsten Inzidenzwert in Bayern

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland hat die 100er-Marke überschritten. Das Robert Koch-Institut (RKI) teilte am Sonntag mit, die Zahl der binnen einer Woche gemeldeten Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner liege bei 103,9. Am Vortag hatte sie 99,9 betragen. Die bundesweite Inzidenz von über 100 ist zunächst vor allem von symbolischer Bedeutung und hat keine zwingenden Folgen für den Umgang mit der Pandemie. Entscheidend für die Aufhebung von Lockerungen der Corona-Maßnahmen ist die jeweilige Inzidenz in einzelnen Regionen Deutschlands. Die Daten geben den Stand des RKI-Dashboards von 05.40 Uhr wieder, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen des Instituts sind möglich.

Innerhalb eines Tages meldeten die Gesundheitsämter in Deutschland 13 733 neue Corona-Infektionen. Außerdem wurden 99 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Am Sonntag vor einer Woche waren es noch 10 790 gemeldete Neuinfektionen und 70 registrierte Todesfälle an einem Tag gewesen. Sonntags sind die vom RKI gemeldeten Fallzahlen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird. Der Höchststand von 1244 neu gemeldeten Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33 777 am 18. Dezember der höchste Wert erreicht worden - er enthielt jedoch 3500 Nachmeldungen.

Seit dem Beginn der Pandemie haben sich nach Angaben des RKI 2 659 516 Menschen in Deutschland mit Sars-CoV-2 infiziert. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 74 664.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Samstagabend bei 1,22 (Vortag 1,18). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 122 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

Gewalt bei Demo gegen Corona-Maßnahmen in Kassel

Bei einer Massen-Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen ist es am Samstag in Kassel zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit Polizei und Gegendemonstranten gekommen. Entgegen den gerichtlich bestätigten Auflagen der Stadt versammelten sich Tausende im Zentrum von Kassel und formierten sich zu einem ebenfalls verbotenen Demonstrationszug. Die meisten hielten sich nicht an die Auflage, Mund- und Nasenschutz zu tragen.

An einer Polizeisperre kam es zu massiven Prügeln und Schubsereien. Journalisten wurden angegangen und beschimpft. Die Polizei setzte nach eigenen Angaben Schlagstock und Pfefferspray ein. Einzelne Menschen wurden festgenommen.

Die Polizei schätzte am Abend die Zahl der Teilnehmer auf rund 20 000 im gesamten Innenstadtbereich. Auf dem zentralen Friedrichsplatz entwickelte sich am Nachmittag bei Sonnenschein fast schon Picknick-Atmosphäre ohne viel Abstand, wie Augenzeugen berichteten. Die Menschen ignorierten die Aufforderungen, sich zum genehmigten Versammlungsort am Rand der Stadt zu begeben.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Die hessischen Kräfte erhielten Unterstützung aus Nordrhein-Westfalen, Thüringen und Rheinland-Pfalz. Auch die Bundespolizei, Wasserwerfer und ein Hubschrauber waren im Einsatz.

Es sei "ein absolut unverständliches Zurückweichen des Staates", dass Tausende von Corona-Leugnern ohne Masken und ohne Abstand durch die Innenstadt von Kassel ziehen konnten, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion, Günter Rudolph, laut Mitteilung. Das Einsatzkonzept der Polizei sei offenkundig gescheitert. Auch die Bischöfin der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, Beate Hofmann, hat die Ausschreitungen bei den Protesten gegen die Corona-Politik verurteilt.

Die Stadt Kassel hatte die Versammlungen wegen der zuletzt steigenden Zahl von Corona-Infektionen zunächst verboten. Es sei außerdem davon auszugehen, dass vor allem Mitglieder der sogenannten Querdenker-Szene kämen, weshalb nach Erfahrungen in Kassel und anderswo nicht auszuschließen sei, dass coronabedingte Auflagen missachtet würden, hatte die Stadt argumentiert.

Söder fordert bundesweite Notbremse für Corona-Hotspots

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder fordert vor der Schalte mit den Regierungschefs der Länder bundesweit einheitliche Maßnahmen für Corona-Hotspots. "Wir haben ein Instrument, das wirkt: die Notbremse. Die muss überall in Deutschland gleich und konsequent angewendet werden", betonte der CSU-Chef im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. "Sonst wird sie ein zahnloser Tiger, und die Sicherungswirkung verpufft."

Angesichts der steigenden Infektionszahlen seien weitere Öffnungen sinnlos. "Wer jetzt die falschen Schritte geht, riskiert, dass aus der dritten Welle eine Dauerwelle wird", warnte Söder. "Damit könnte sich alles bis in den Sommer hinein verlängern. Daher jetzt lieber konsequent und schneller - auch wenn es noch mal Kraft kostet." Die Ministerpräsidenten und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) schalten sich am Montag zusammen, um über weitere Schritte in der Pandemie-Bekämpfung und die Regelungen für Ostern zu beraten.

Ärzte: Lockerungen in die dritte Welle hinein waren "unverantwortlich"

Vor den Bund-Länder-Beratungen am Montag über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie fordern Mediziner wieder schärfere Beschränkungen. Zugleich warnen sie vor einer Zuspitzung der Lage im Gesundheitswesen. Aus der Wirtschaft kommen derweil Forderungen nach einem Kurswechsel in der Corona-Politik.

Die Chefin des Ärzteverbandes Marburger Bund, Susanne Johna, forderte: "Es muss definitiv die vereinbarte Notbremse gezogen werden, da darf es keine Ausnahmen geben." Weiter sagte sie der Neuen Osnabrücker Zeitung: "Ich rechne ab Ostern mit einer noch kritischeren Lage als zum Jahreswechsel." Der Kapazitätspuffer auf den Intensivstationen "wird rasant wegschmelzen", warnte sie. "Es war unverantwortlich, in die dritte Welle und die Ausbreitung der Mutanten hinein auf diese Art zu lockern. Dadurch droht den Kliniken nun die dritte Extremsituation binnen eines Jahres", sagte Johna.

Auch von Intensivmedizinern kommen nachdrückliche Mahnungen. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz könne ohne Eingreifen sehr schnell auf 200 steigen und zu deutlich höheren Intensivpatientenzahlen führen. "Aus unserer Sicht kann es daher nur eine Rückkehr zum Lockdown vom Februar geben", sagte der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), Gernot Marx, der Augsburger Allgemeinen. "Alles, was man sich jetzt erlaubt, muss man später mit Zins und Zinseszins bezahlen", warnte Marx.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte am Freitagabend auf die von Bund und Ländern vereinbarte "Notbremse" ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 hingewiesen. "Und wir werden leider auch von dieser Notbremse Gebrauch machen müssen", sagte sie nach Beratungen mit den Ministerpräsidenten zum weiteren Vorgehen beim Impfen. "Ich hätte mir gewünscht, dass wir ohne diese Notbremse auskommen, aber das wird nicht möglich sein, wenn ich mir die Entwicklung der letzten Tage anschaue."

Ab Montag: Außengastronomie in Rheinland-Pfalz soll öffnen

In Rheinland-Pfalz soll ab Montag die Außengastronomie unter bestimmten Voraussetzungen in Regionen wieder öffnen dürfen, in denen die Inzidenz nicht 100 überschreitet. Es handle sich um "ein wichtiges Signal an die Gastronomie, die seit November geschlossen ist", erklärt Ministerpräsidentin Malu Dreyer. "Wir sind aber auch der Überzeugung, dass es besser ist, die Menschen können bei schönem Wetter mit Abstand und Hygienekonzept Kaffee oder Eis im Gartenlokal genießen, statt einen 'Coffee to go' im Gedränge."

Voraussetzung ist unter anderem ein gültiger negativer Schnelltest für Besucher. Der gemeinsame Besuch ist für maximal fünf Personen aus höchstens zwei Hausständen erlaubt und es besteht für Gäste und Personal eine Maskenpflicht. Eine Bewirtung darf ausschließlich am Tisch mit festem Sitzplatz erfolgen. Kontakte müssen erfasst werden und der Zutritt muss über eine Vorausbuchung gesteuert werden. Sollte die Inzidenz über 100 steigen, "greift die Notbremse". Das Robert-Koch-Institut meldet für Rheinland-Pfalz am Samstag landesweit eine Inzidenz von 74.

Bundesregierung stuft Polen als Hochinzidenzgebiet ein

Wegen stark steigender Corona-Infektionszahlen stuft die Bundesregierung Polen als Hochinzidenzgebiet ein. Ab Sonntag ist die Einreise aus dem an Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen grenzenden Nachbarland nur noch mit einem negativen Corona-Test erlaubt. Das gab das Robert-Koch-Institut am Freitag bekannt. Auch Bulgarien, Zypern, Kuwait, Paraguay und Uruguay stehen ab Sonntag auf der Liste der Hochinzidenzgebiete. Für die bisherigen Virusvariantengebiete Großbritannien und Irland werden dagegen die Reisebeschränkungen deutlich gelockert.

Ganz aufgehoben werden die Quarantäne und die Testpflicht für ein weiteres beliebtes Urlaubsgebiet der Deutschen: Die portugiesische Algarve wird wie zuvor schon Mallorca und die anderen Balearen-Inseln von der Liste der Risikogebiete gestrichen. Allerdings dürfen die Hotels an der Algarve derzeit noch keine Touristen aufnehmen. Das bedeutet: Urlaub an den Stränden der portugiesischen Südküste ist anders als auf Mallorca weiterhin nicht möglich.

In Polen sind die Infektionszahlen in den vergangenen Tagen drastisch gestiegen. Als Hochinzidenzgebiet werden die Länder und Regionen eingestuft, in denen die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche über 200 liegt. Für Polen gibt es keinen amtlichen Inzidenzwert. Die absolute Zahl der Neuinfektionen an einem Tag lag am Freitag aber bei 25 998 und damit nur noch knapp unter dem Rekordwert von 27 875 aus dem November.

Zum Vergleich: In Deutschland meldete das RKI am Freitag 17 482 Neuinfektionen binnen 24 Stunden, also deutlich weniger als in Polen. Deutschland hat aber mehr als doppelt so viele Einwohner. Nach Angaben des polnischen Gesundheitsministeriums ist die britische Virusvariante in Polen mittlerweile für mehr als 60 Prozent der Neuinfektionen verantwortlich.

Bisher können Menschen aus Polen sich auch noch 48 Stunden nach der Einreise nach Deutschland testen lassen. Wirksame Kontrollmöglichkeiten dafür gibt es nicht. Die Testpflicht schon bei Einreise lässt sich dagegen eher überprüfen, auch wenn bisher keine stationären Grenzkontrollen wie an den Grenzen zu Tschechien oder zum österreichischen Bundesland Tirol geplant sind. Es sind aber Stichproben hinter der Grenze im Zuge der sogenannten Schleierfahndung möglich.

Mecklenburg-Vorpommern hat bereits einen Beschluss zur Umsetzung der neuen Einstufung für Grenzpendler gefasst: Sie sollen alle 48 Stunden einen negativen Corona-Test vorlegen. In Brandenburg sollen sich Pendler nur zwei Mal pro Woche testen lassen.

Großbritannien und Irland waren bisher als Gebiete mit besonders gefährlichen Virusvarianten eingestuft, für die eine 14-tägige Quarantänepflicht gilt und eine Einreisesperre für bestimmte Personengruppen. Ab Sonntag sind beide Länder wieder "normale" Risikogebiete. Einreisende müssen dann nur noch für zehn Tage in Quarantäne und können sich davon nach fünf Tagen mit einem weiteren Test befreien.

Ganz von der Risikoliste gestrichen werden neben der Algarve auch Galicien im Nordwesten Spaniens, eine Region in Finnland, das südostasiatische Malaysia und St. Vincent und die Grenadinen in der Karibik. Die Karibikinsel Curacao sowie einzelne Regionen in Finnland, Kroatien und Norwegen sind dagegen neu auf der Liste.

Merkel: Hausärzte sollen ab 5. April impfen

Die Hausärzte in Deutschland sollen unmittelbar nach Ostern routinemäßig in die Schutzimpfungen gegen das Coronavirus einsteigen. Allerdings stehen in der ersten Woche dafür nur rund eine Million Dosen zur Verfügung, wie aus dem Beschlusspapier der Beratungen von Angela Merkel (CDU) und der Länderregierungschefs vom Freitag hervorgeht. Umgerechnet auf rund 50 000 Hausärzte in Deutschland geht es demnach um eine Größenordnung von 20 Impfdosen pro Praxis.

Die Bundeskanzlerin bestätigte das in einer Pressekonferenz im Anschluss. "Die Devise lautet: Impfen, Impfen, Impfen." Dafür solle es neben der sprichwörtlichen deutschen Gründlichkeit auf mehr deutsche Flexibilität ankommen. Auch die Hausärzte sollen sich grundsätzlich an die Impfpriorisierung halten, also Ältere und Vorerkrankte zuerst impfen, sagte Merkel. Die Reihenfolge könne dort aber flexibel angewandt werden.

Die Lieferungen für die Praxen würden anfangs noch recht gering sein, warnte Merkel. Anfangs würden für jeden Hausarzt nur wenige Dosen zur Verfügung stehen. Das solle bald gesteigert werden. Die Praxen sollten schrittweise stärker einbezogen werden. Die Impfzentren sollten weiter bestehen bleiben und wöchentlich mit einem Sockelbetrag von 2,25 Millionen Impfdosen beliefert werden.

Zum Schutz vor dem Import mutierter Coronaviren aus Nachbarstaaten bekommen fünf Bundesländer zusätzliche Impfdosen. Dies betrifft das Saarland und Rheinland-Pfalz wegen ihrer Grenze zu Frankreich sowie die an Tschechien angrenzenden Länder Bayern und Sachsen. Bayern bekommt Ministerpräsident Söder zufolge "100 000 Extra-Impfdosen für die Grenzregionen". Gleiches gilt Merkel zufolge für Sachsen. Thüringen soll 30 000 Dosen zusätzlich bekommen. Das Saarland erhält 80 000, Rheinland-Pfalz 20 000 Dosen, sagte Merkel in der Pressekonferenz.

Zusammen sind das 330 000 Dosen. Dieser Impfstoff soll aus der Zusatzlieferung von 580 000 Dosen von Biontech/Pfizer kommen, die der Hersteller zugesagt hat. Die restlichen 250 000 Zusatzdosen sind in der Woche nach Ostern für die Hausarztpraxen eingeplant.

Die Konferenz zum Impfen hatte ursprünglich am Mittwoch stattfinden sollen, war dann aber wegen der zwischenzeitlichen Aussetzung von Impfungen mit dem Präparat von Astra Zeneca auf Freitag verschoben worden.

Merkel kündigte zudem an, dass es bei den Beratungen von Bund und Ländern am kommenden Montag darum gehen werde, die Lockerungen der vergangenen Tage wieder zurückzunehmen. Wegen der stark steigenden Corona-Infektionszahlen müsse die von Bund und Ländern beschlossene Notbremse gezogen werden. "Ich hätte mir gewünscht, ohne Notbremse auskommen zu müssen", sagte sie. "Aber das wird nicht möglich sein."

Kretschmann und Laschet rechnen wieder mit schärferen Corona-Auflagen

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat wegen der steigenden Infektionszahlen eine Verschärfung der Corona-Auflagen angekündigt. "Damit muss man rechnen, dass Dinge zurückgenommen und verschärft werden", sagte der Grünen-Politiker am Freitag in Stuttgart. Angesichts vieler Ansteckungen in Kitas und Schulen könne es zudem sein, "dass wir da auch was ändern müssen", erklärte Kretschmann vor dem Bund-Länder-Treffen zur Corona-Politik am kommenden Montag.

Auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sieht angesichts steigender Zahlen von Corona-Infizierten erneut eine "kritische Phase der Pandemie". Es könne ab dem 22. März keine weiteren Öffnungen geben, sagt Laschet im nordrhein-westfälischen Landtag.

Lauterbach: "Wir müssen zurück in den Lockdown"

Die vergangene Woche habe gezeigt, wie unberechenbar die Pandemie ist, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach und dem Vizepräsidenten des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lars Schaade. Das Impftempo habe deutlich zugenommen, aber der zwischenzeitliche Stopp der Impfungen mit dem Mittel von Astra Zeneca habe einen Strich durch die Rechnung gemacht. Auch habe man geglaubt, die Einschränkungen langsam lockern zu können, doch die Inzidenzzahlen gingen wieder nach oben. "Es gibt nicht die schnelle Lösung, die uns von der Pandemie befreit. Wir müssen umsichtig bleiben", folgerte Spahn.

Mittlerweile hätten sieben Millionen Bürgerinnen und Bürger in Deutschland eine Erstimpfung erhalten, so Spahn. Nachdem die EMA ihre Informationen zu dem Astra-Zeneca-Vakzin aktualisiert habe, könne der Impfstoff nun wieder "von informierten Ärzten und für aufgeklärte Bürger" eingesetzt werden.

Spahn kann sich einen nationalen Alleingang bei der Bestellung des russischen Impfstoffs Sputnik V vorstellen. Man sei auf verschiedenen Ebenen in engem Austausch mit der russischen Seite, sagt der CDU-Politiker. "Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir Verträge schließen - auch zügig schließen." Voraussetzung sei aber, dass man Klarheit über die verfügbaren Mengen haben müsse. "Ich bin tatsächlich sehr dafür, dass wenn die Europäische Union jetzt nicht da auch was macht, dass wir es dann national machen."

Die steigenden Inzidenzwerte führten dazu, dass man keine weiteren Öffnungen vornehmen könne, sondern bedeute, "dass wir bei Lockerungen auch Schritte zurückgehen müssen", sagte Spahn. Auch der Vizepräsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lars Schaade, prognostizierte, dass noch einmal schwierige Wochen bevorstehen würden. Der Anstieg der Fallzahlen sei real und nicht auf mehr Schnelltest zurückzuführen. Gerade unter den 15- bis 49-Jährigen steige die Zahl der Neuinfektionen. Schaade sieht den Grund für den Anstieg in der Virusvariante B.1.1.7. "Wir werden um Ostern wieder eine ähnliche Lage wie vor Weihnachten haben, wenn wir die Entwicklung nicht abfedern können," so Schaade. Er appellierte an die Menschen, die Ostertage im kleinen Kreis zu verbringen und auf Reisen im In- und Ausland zu verzichten.

Den Verzicht auf Reisen sieht auch SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach als einen wichtigen Aspekt in der Pandemiebekämpfung. "Die beiden Mutationen, die vor der Haustüre warten, sind deutlich gefährlicher," so Lauterbach. "Wir müssen zurück in den Lockdown, entweder frühzeitig oder verzögert, dann kommt der gleiche Lockdown später, wird aber länger dauern," so der Gesundheitsexperte der SPD. Er plädierte auch dafür, Reiserückkehrer zu testen. Als weiteren Schritt zur Pandemie-Bekämpfung nannte Lauterbach das systematische Testen in Schulen und Betrieben zwei Mal die Woche. Außerdem sollen mehr Menschen durch einen größeren Abstand zwischen den Impfterminen eine Erstimpfung erhalten.