Die Ständige Impfkommission (Stiko) geht davon aus, dass etliche Menschen trotz vollständiger Impfung keinen wirksamen Corona-Immunschutz aufgebaut haben. Der Stiko-Vorsitzende Thomas Mertens sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe: "Es gibt inzwischen mehrere Studien, die zeigen, dass die Impfung gegen Covid-19 bei Menschen, deren Immunsystem medikamentös gebremst wird, nicht so gut wirkt wie bei anderen." Die Immunantwort sei schlechter oder falle ganz aus.

Betroffen seien etwa Menschen nach einer Organtransplantation oder zum Teil auch Krebspatienten. In solchen Fällen sei es wichtig, das Ansteckungsrisiko im Umfeld durch Impfungen so weit wie möglich zu verringern. "Man nennt das Kokonstrategie", so Mertens. Auch bei Rheumapatienten sei die Immunantwort je nach Art der Immunsuppression zumindest reduziert. Im Moment könne man noch nicht abschätzen, wie groß die Gruppe der Patienten sei, die trotz vollständiger Impfung keinen oder einen zu geringen Immunschutz aufgebaut hätten. "Wir müssen aber davon ausgehen, dass es nicht nur Einzelfälle sind." (10.06.2021)

RKI registriert 3187 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 19,3

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert-Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 3187 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Vor einer Woche hatte der Wert bei 4640 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI am Donnerstagmorgen mit bundesweit 19,3 an (Vortag: 20,8; Vorwoche: 34,1). Deutschlandweit wurden den Angaben nach binnen 24 Stunden 94 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 166 Tote gewesen.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht von Mittwochabend bei 0,74 (Vortag: 0,71). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 74 weitere Menschen anstecken. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

Ramelow: Komplette Lockerung im Herbst wagen

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) spricht sich nach einem Zeitungsbericht dafür aus, die Corona-Regeln im Herbst komplett zu lockern. Das sagte Ramelow der Rheinischen Post. Die Widerstandskraft sei durch den Impfstoff in diesem Jahr höher. Er wisse aber auch, dass sich 20 bis 25 Prozent der Bevölkerung nicht impfen lassen werden. "Die müssen das Risiko dann selbst tragen und verantworten", sagte Ramelow.

Nach Angaben des Regierungschefs sind in Thüringen wahrscheinlich zwei Menschen infolge einer Covid-Impfung gestorben. Er bedauere das sehr, die Angehörigen erhielten Unterstützung, sagte Ramelow. "Aber bei zwei zu einer Million sind die Risiken abschätzbar und erklärbar", fügt er hinzu. "Normalität heißt, mit Risiken zu leben."

Ähnlich äußerte sich Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus. Er will staatliche Regulierungen aus der Corona-Krise nach der Ende September stattfindenden Bundestagswahl aufheben. Es sei gefährlich, sich an staatliche Interventionen in vielen Lebenslagen zu gewöhnen, sagt der CDU-Politiker einem Vorabbericht der Zeitung Welt zufolge. (10.06.2021)

Schwesig fordert einheitliche Regeln für Corona-Risikogebiete und Großveranstaltungen

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) fordert bundeseinheitliche Regeln für Corona-Risikogebiete. Es könne immer passieren, dass in einzelnen Regionen die Infektionszahlen wieder steigen, und dann müsse konsequent gehandelt werden, sagte Schwesig der Rheinischen Post vor den Bund-Länder-Beratungen an diesem Donnerstag.

Auch bei Großveranstaltungen und Volksfesten sprach sich Schwesig für einheitliche Regeln aus. Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK), Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD), hatte der Deutschen Presse-Agentur zu den anstehenden Gesprächen gesagt: "Neben den allgemeinen Themen der regulären MPK wird es auch im Interesse aller Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten um mögliche Zulassungen von Großveranstaltungen mit Publikum gehen." Zudem gehe er davon aus, dass man über die kommenden Impfstofflieferungen und Impfangebote insbesondere für Kinder und Jugendliche sprechen werde.

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, der Bund und die Länder müssten sich auf den Herbst vorbereiten. "Sollten die Corona-Zahlen nach dem Sommer erneut ansteigen, dürfen wir nicht wieder unvorbereitet sein." So müsse jetzt mit Hochdruck daran gearbeitet werden, dass Schülerinnen und Schüler ab Herbst ein normales Schuljahr erleben könnten. (10.06.2021)

Bundestagsdebatte: Abgeordnete werfen Spahn Versagen vor

In der Aktuellen Stunde im Bundestag wurde über Vorwürfe gegen Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) im Zusammenhang mit vermeintlich minderwertigen Corona-Masken diskutiert. Politikerinnen und Politiker mehrerer Parteien warfen dem Gesundheitsminister Versagen in mehreren Punkten der Bekämpfung der Corona-Krise vor. Im Vordergrund stand die Beschaffung seines Ministeriums von vermeintlich minderwertigen Masken. Der Wahlkampf nahm mit der Debatte weiter Fahrt auf. Neue Fakten legten nur wenige der Beteiligten offen.

Jan Korte von der Linkspartei zitierte zunächst aus einem Bericht der Dekra. Diese hatte im Auftrag des Ministeriums Masken von 27 Herstellern nachgeprüft. Das Ergebnis: 13 der getesteten Produkte entsprachen nicht der Euronorm (EN), also fast die Hälfte.

Katja Mast von der SPD sagte, es gehe in der Pandemie einzig und allein darum, dass man alle Menschen in Deutschland gleichermaßen schütze. "Angriff ist nicht immer die beste Verteidigung", sagte Mast zu Jens Spahn.

Wieland Schinnenburg von der FDP meinte, Spahn müsse sich für seine vielen Fehler in der Pandemie entschuldigen und habe einen Prüfstandard CPI "erfinden lassen", der völlig unzureichend sei. Der vom Gesundheitsministerium mitentwickelte Standard für "Corona-Pandemie-Infektionsschutzmasken" (CPI) sei identisch zu dem vom Arbeitsressort eingeforderten Standard für "Corona-Pandemie-Arbeitsschutzmasken" (CPA), erklärte Spahns Ressort. Beim CPI-Standard sei lediglich auf einen Test der Masken bei 70 Grad und auf die "verlängerte Anlegeprüfung" verzichtet worden. Vor einer möglichen Verteilung dieser CPI-Masken, bestand das Arbeitsministerium auf dem CPA-Standard, weshalb die CPI-Masken nun größtenteils in der "Nationalen Reserve Gesundheitsschutz" landen sollen - für zukünftige Notsituationen.

Aus den eigenen Reihen erhielt Spahn angesichts der nahenden Bundestagswahl Unterstützung. So betonte Michael Grosse-Brömer (CDU), die Bundesregierung habe das Land bislang gut durch die Pandemie geführt, auch dank der Arbeit von Spahn. Er sagte, der Skandal um die Masken sei "alles heiße Luft". Er forderte die SPD auf, sich für die Anschuldigungen minderwertige Masken verteilt zu haben, zu entschuldigen. (09.06.2021)

Cannstatter Volksfest findet erneut nicht statt

Nach der Absage des Münchner Oktoberfests wegen des Coronavirus findet auch das Cannstatter Volksfest in Stuttgart erneut nicht statt. Das teilte Stadtsprecher Sven Matis am Mittwoch über Twitter mit. Das zweitgrößte Volksfest in Deutschland war vom 24. September bis zum 10. Oktober 2021 geplant. Vor Corona haben jedes Jahr rund vier Millionen Menschen das Volksfest besucht. Zuerst hatte die Bild berichtet.

Schausteller und Marktkaufleute mit Ständen und Fahrgeschäften sollen sich in der Innenstadt präsentieren dürfen und der Weihnachtsmarkt wird verlängert, wie die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf die Stadt berichtet.

Anders als in München, wo die Entscheidung über das Oktoberfest bereits Anfang Mai gefallen war, hatte die Stadt Stuttgart zuletzt immer wieder betont, sie werde zum "spätmöglichsten Zeitpunkt" entscheiden. Die erneute Absage trifft nun wirtschaftlich nicht nur Schausteller, Wirte und Budenbesitzer, sondern auch Hotels, Gaststätten, Taxifahrer und Einzelhändler. Am Wasen hängen laut der Homepage rund 2500 Arbeitsplätze direkt.

Der Cannstatter Wasen ist ein rund 25 Hektar großes Festgelände im Stuttgarter Stadtbezirk Bad Cannstatt. Das direkt am Ufer des Neckars gelegene Areal ist Teil des Veranstaltungsgeländes NeckarPark. Dazu gehören unter anderem die Mercedes-Benz Arena sowie das Mercedes-Benz Museum. Neben den beiden großen Volksfesten - dem Stuttgarter Frühlingsfest und dem Cannstatter Volksfest - finden dort auch viele andere Veranstaltungen statt.

Corona-Warn-App kann digitalen Impfnachweis anzeigen

Der geplante digitale Impfnachweis in Deutschland kann künftig auch in der offiziellen Corona-Warn-App des Robert-Koch-Instituts angezeigt werden. Die Macher der Tracing-App veröffentlichten in der Nacht zum Mittwoch die aktuelle Version 2.3.2 in den App-Stores von Apple und Google. Es kann jedoch einige Stunden dauern, bis das Update für alle Anwenderinnen und Anwender sichtbar ist. Die Ausgabe der digitalen Impfnachweise in Deutschland soll noch im Juni starten.

Menschen in Deutschland, die keine Tracing-App für die Anzeige eines digitalen Impfnachweises verwenden möchten, können auf die Smartphone-App "CovPass" ausweichen, die keine Kontaktverfolgungsfunktion hat. Außerdem wird der Impfnachweis auch ausgedruckt auf Papier ausgegeben. Der "CovPass" soll zudem negative Testergebnisse und überstandene Infektionen dokumentieren und so das Reisen innerhalb der EU einfacher machen.

Die Corona-Warn-App der Bundesregierung wurde bislang mehr als 28 Millionen Mal heruntergeladen. Experten schätzen, dass sie von rund 25 Millionen Menschen aktiv genutzt wird. Die Wirksamkeit der App erhöht sich, je mehr Menschen die Anwendung tatsächlich einsetzen. (09.06.2021)