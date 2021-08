Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter an. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) liegt sie bei 25,1 - am Vortag hatte der Wert 23,5 betragen, vor einer Woche lag er bei 18,5. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 4996 Corona-Neuinfektionen. Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 14 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 25 Todesfälle gewesen. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91 817.

Spahn: Für Geimpfte wird es keinen erneuten Lockdown geben

Nach den Corona-Beschlüssen von Bund und Ländern hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) allen Geimpften Hoffnung auf einen entspannteren Herbst und Winter gemacht. "Für diese drei von vier Erwachsenen, die sich haben impfen lassen, wird es keinen erneuten Lockdown geben", sagte der CDU-Politiker in einem ARD-"Extra" am Dienstagabend. Das sei aktuelle Rechtslage und bundesgesetzlich geregelt. Die Geimpften könnten sich sicher sein, dass es für sie keine neuen Beschränkungen gebe.

Spahn appellierte erneut an die Bevölkerung, sich impfen zu lassen. Noch seien nicht genügend Menschen geimpft, um eine sehr starke Belastung oder Überlastung des Gesundheitswesens zu vermeiden.

Auch Unionskanzlerkandidat Laschet und Bayerns Ministerpräsident Söder hatten sich bereits gegen einen zweiten Lockdown für Geimpfte und Genesene ausgesprochen. In den ARD-"Tagesthemen" sagte Söder am Dienstagabend aber, dass es möglich sei, dass die Regeln für Ungeimpfte künftig noch verschärft werden. Eine Debatte über Zugänge nur für Geimpfte und Genesene ("2-G") werde wohl bald folgen, so Söder. (11.08.2021)

RKI sieht gewisse Unsicherheit bei Impfquoten-Interpretation

Bei der Interpretation von Impfquoten-Daten gibt es dem Robert-Koch-Institut (RKI) zufolge eine "gewisse Unsicherheit". Mehrere Überlegungen legten nahe, dass die Meldungen im sogenannten "Digitalen Impfquotenmonitoring" (DIM) die Impfquoten vermutlich unterschätzen, geht aus einem RKI-Report hervor. Vor allem unter jungen Erwachsenen und Erwachsenen mittleren Alters könnten schon mehr Menschen eine erste Impfung erhalten haben als offiziell verzeichnet.

Das "Digitale Impfquotenmonitoring" speist sich aus Meldungen von Impfzentren, Krankenhäusern, mobilen Impfteams und mittlerweile auch Betriebsmedizinern. Laut RKI fließen auch Daten der niedergelassenen Ärzte und Privatärzte ein. Zusammen sind sie Grundlage für das sogenannte Impfdashboard. Neben dem DIM gibt es noch eine weitere RKI-Erhebung namens Covimo, für die Impfquoten anhand von Befragungen hochgerechnet werden.

Zwischen diesen beiden Erfassungen (Covimo und DIM) hat sich laut Report eine Diskrepanz ergeben. In der jüngsten Covimo-Erhebung von Ende Juni bis Mitte Juli unter etwa 1000 Erwachsenen fiel die Quote der mindestens einmal Geimpften "um einiges höher" als im DIM aus, besonders in der Altersgruppe der 18- bis 59-Jährigen: Während in der Befragung 79 Prozent angaben, geimpft zu sein, waren es laut Meldesystem 59 Prozent. Die Autoren des Reports schreiben, die tatsächliche Impfquote liege voraussichtlich zwischen den Werten beider Quellen. "In Bezug auf die Impfquoten zu vollständig Geimpften lag hingegen kein wesentlicher Unterschied vor", heißt es im Report. Eine gewisse Untererfassung in solchen Überwachungssystemen gilt für Fachleute auch als erwartbar.

Verschiedene Erklärungsansätze werden angeführt: Ein Punkt ist die Erfassung der Impfungen mit Johnson & Johnson, bei denen nur eine Dosis für den vollen Schutz vorgesehen ist. Vertragsärzte meldeten diese Immunisierungen ausschließlich als zweite Impfdosen und es sei keine Zuordnung von Impfstoff und Altersgruppe möglich, erläutert das RKI. Inzwischen wird in den DIM-Daten darauf hingewiesen, dass Impfquoten der mindestens einmal geimpften Erwachsenen nach Altersgruppe "systematisch zu niedrig ausgewiesen" werden. Im Report heißt es auch, dass bisher nur etwa die Hälfte der beim Meldesystem registrierten Betriebsärzte Impfungen über die Webanwendung meldeten. "Dies könnte ein Hinweis auf eine Untererfassung der Impfquoten durch DIM sein."

RKI-Fachleute diskutieren weitere denkbare Einflussfaktoren: etwa potenzielle Verzerrungen in der Befragung, die zu einer Überschätzung der Quote führen könnten. So sei etwa anzunehmen, dass Menschen, die Impfungen befürworten, eher mitmachen als Verweigerer. Auch Menschen ohne ausreichende Deutschkenntnisse hätten nicht an den Interviews teilnehmen können. Für beide Aspekte geben die Autoren aber zu bedenken, dass dann auch bei den vollständig Geimpften eine größere Abweichung zwischen den Quellen hätte auftreten müssen. (11.08.2021)

Sozialverband fordert kostenlose Tests für Pfleger und Besucher

Die Präsidentin des Sozialverbandes VdK, Verena Bentele, hat nach den Beratungen von Bund und Ländern Ausnahmen von den kostenpflichtigen Tests für alle ungeimpften Mitarbeiter und Besucher von Pflegeheimen gefordert, um Ansteckungen von alten und kranken Menschen zu vermeiden. "Wir mussten im vergangenen Jahr dabei zusehen, wie die Bewohner von Pflegeheimen an dem Coronavirus verstarben. Und die Gefahr ist noch lange nicht vorüber", sagte Bentele der Rheinischen Post.

"Eine Impfquote von 100 Prozent werden wir in den Pflegeheimen wohl nie erreichen. Denn es gibt viele Erkrankungen, die eine Impfung nicht möglich machen. Die ungeimpften Bewohner sind der Gefahr der Infektion besonders ausgesetzt, wenn wir jetzt nicht weiter testen", sagte Bentele. Ungeimpfte, die beispielsweise aufgrund einer Erkrankung oder Schwangerschaft nicht geimpft werden könnten, müssten ihre Angehörigen im Pflegeheim besuchen können. "Sie müssen die Möglichkeit haben, auch am Sonntag einen aktuellen Test vorweisen zu können. Alles andere käme quasi einem Besuchsverbot gleich", sagte die VdK-Präsidentin.

Testpflicht für Ungeimpfte wird deutlich ausgeweitet

Im Kampf gegen eine vierte Pandemie-Welle erhöhen Bund und Länder den Druck auf Ungeimpfte. Am Dienstagabend stellte Kanzlerin Angela Merkel die Ergebnisse der Konferenz mit den Ministerpräsidenten vor. "Wir haben trotz der Impffortschritte eine Steigerung des Infektionsgeschehens", betonte Merkel. Es brauche darum "Basis-Schutzmaßnahmen" für die Bevölkerung. Neben weiterhin bestehenden Masken- und Abstandspflichten werden künftig wieder die Testpflichten ("3-G-Regel") ausgeweitet.

Um Zugang zu Gottesdiensten, Krankenhäusern, Sport- und Kulturveranstaltungen oder Hotels und Gaststätten zu erhalten, müssen alle, die nicht geimpft oder genesen sind, künftig bei Inzidenzen von mehr als 35 einen Test vorlegen. Dabei soll es sich entweder um einen Schnelltest handeln, der nicht älter als 24 Stunden sein darf, oder um einen nicht mehr als 48 Stunden alten PCR-Test.

Die kostenlosen Bürgertests werden aber zum 11. Oktober abgeschafft. Lediglich für Personen, die nicht geimpft werden können und für die keine allgemeine Impfempfehlung vorliegt, soll es weiterhin die Möglichkeit zum kostenlosen Antigen-Schnelltest geben. Dazu zählen besonders Schwangere, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren.

Eine politisch umstrittene Forderung des Gesundheitsministeriums wollen Bund und Länder derzeit noch nicht aufgreifen: Eine strenge "2-G-Regel", die besagt, dass ausschließlich Geimpfte und Genesene Zutritt haben, wurde zunächst nicht übernommen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder betonte aber bei der Pressekonferenz, dass diese Maßnahme bald diskutiert werden könnte. "Wir werden uns auf Dauer einer Debatte über 2-G nicht entziehen können."

Die Bund-Länder-Runde sprach sich auch für eine Verlängerung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite über den 11. September 2021 hinaus aus. Diese muss aber vom Bundestag beschlossen werden.

Neben der Corona-Pandemie ging es in der Konferenz von Bund und Ländern um die Bewältigung der Flutkatastrophe. Wie bereits vorab aus Teilnehmerkreisen bekannt wurde, plant der Bund einen 30 Milliarden Euro schweren Hilfsfonds für Flutopfer. Die Kosten für den Wiederaufbau sollen Bund und Länder dem Beschlussentwurf zufolge jeweils zur Hälfte tragen.