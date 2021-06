Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert-Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 652 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Dienstagmorgen hervor. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 1204 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit bundesweit 15,5 an (Vortag: 16,6; Vorwoche: 22,9). Deutschlandweit wurden den Angaben nach binnen 24 Stunden 93 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 140 Tote gewesen.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3 716 170 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte aber deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3 586 000 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, wird nun mit 89 937 angegeben. (15.06.2021)

Digitaler Impfpass: Andrang auf Apotheken

In Tausenden deutschen Apotheken haben sich am Montag Menschen einen digitalen Corona-Impfnachweis besorgt. Zwei Drittel der Apotheken bieten den Service für vollständig gegen das Coronavirus Geimpfte an. Am Vormittag kam es in einigen Regionen zu technischen Problemen und Überlastungen von Servern. Die Apotheken sprachen aber insgesamt von einem gelungenen Start und rieten den Menschen, sich nicht alle sofort einen digitalen Impfnachweis zu holen.

Mehr als 13 000 Apotheken stellten den Nachweis aus, sagte der Vorsitzende des Deutschen Apothekerverbands, Thomas Dittrich. Verbände aus den Bundesländern meldeten eine hohe Nachfrage, vereinzelt bildeten sich demnach kleine Schlangen vor den Apotheken. Auf dem Online-Portal mein-apothekenmanager.de, wo man teilnehmende Apotheken abrufen kann, kam es laut Dittrich zu einer "extrem hohen Nachfrage". Phasenweise war es am Vormittag nicht zu erreichen. Teils hatten auch die Apotheken Probleme beim Zugriff auf den Server, die im Tagesverlauf aber behoben waren. Nach Angaben des Brandenburger Apothekerverbandes lag das an der Vergabe von neuen Passwörtern aufgrund höherer Sicherheitsanforderungen.

Der digitale Nachweis ist eine freiwillige Ergänzung des weiter gültigen gelben Impfheftes aus Papier. Deutschland setzt damit ein Vorhaben der EU um. Dafür wurden einheitliche Details eines Zertifikats vereinbart, mit dem man Impfungen, Tests und überstandene Covid-19-Erkrankungen nachweisen kann.

Wer sich den digitalen Nachweis holen möchte, muss Impfheft oder Nachweis vom Impfzentrum sowie ein Personaldokument mitbringen. Die Apotheke trägt die Daten - Name, Vorname, Geburtsdatum, Impfstoff und Impftermin sowie Dosis - dann in eine Web-Anwendung ein, für die sie sich autorisieren lassen musste, wie Dittrich erläuterte. Die Daten würden an das Robert Koch-Institut übertragen. Dort werde der digitale Impfnachweis erstellt, der dann zurück an die Apotheken geht, wo der Geimpfte ihn dann per QR-Code in sein Smartphone übertragen kann. Für den Einzelnen ist das kostenlos, die Apotheke bekommt je Impfpass 18 Euro vom Bund erstattet. (14.06.2021)

Weltärztepräsident will Impfzentren nicht erhalten

Vor den Beratungen der Gesundheitsministerkonferenz am Mittwoch rückt die Debatte über die Zukunft der Impfzentren in den Fokus.

"Impfzentren sind sehr teuer", sagte der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, der Augsburger Allgemeinen. Eine Impfung dort sei siebenmal teurer als beim Hausarzt. Die Impfzentren seien geschaffen worden, um die Hausärzte von der Bürokratie - etwa der Priorisierung - zu entlasten und eine gerechte Verteilung des knappen Impfstoffs zu gewährleisten. Wenn es genug Impfstoff gebe und die Bürokratie wegfalle, könnten in den meisten Regionen die niedergelassenen Haus- und Fachärzte die Impfungen "hervorragend übernehmen". Alles stehe und falle mit ausreichenden Impfstoffmengen.

Der Chef des Hausärzteverbandes, Ulrich Weigeldt, bezeichnete es im Redaktionsnetzwerk Deutschland als fraglich, Strukturen mit so hohen Kosten aufrechtzuerhalten. "Wenn die Impfstoffmenge wie auch die Zahl der Geimpften weiter steigen, werden die Impfzentren früher oder später zu einem Auslaufmodell werden", sagte er der Agentur epd zufolge. "Gut vorstellbar wäre zukünftig beispielsweise, die Impfungen gegen die Influenza sowie gegen das Coronavirus in Kombination zu verabreichen." Bestellungen wie Lieferungen der Vakzine müssten reibungslos ablaufen, so Weigeldt. Aktuell ist der Impfstoff knapp und wird oftmals nur unzuverlässig geliefert.

Ähnlich sieht das die FDP-Gesundheitspolitikerin Christine Aschenberg-Dugnus: Die Bundesregierung müsse dafür sorgen, dass die Ärzte mehr und zuverlässig Impfmittel erhalten. "Dann können die Impfzentren demnächst auch auslaufen", sagte sie der Augsburger Allgemeinen .

. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach widersprach in derselben Zeitung. Deutschland könne sehr schnell wieder auf die Einrichtungen angewiesen sein. "Impfzentren sind auch eine Anlaufstelle für alle, die keinen Hausarzt haben", argumentierte Lauterbach. Und sie seien eine sehr wichtige Säule, um eventuelle Nachimpfungen im Herbst zu bewältigen.

Auch der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz und bayerische Ressortchef Klaus Holetschek (CSU) sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Ich denke, die Impfzentren sollten auf jeden Fall bis Ende des Jahres beibehalten werden." Dafür sprächen gerade die Auffrischungsimpfungen, die ab Herbst notwendig sein könnten.

Für den längerfristigen Betrieb der Impfzentren hatte am Wochenende auch der Deutsche Städtetag geworben. Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy verwies in der Passauer Neuen Presse darauf, dass von den Zentren aus die mobilen Impfteams in Pflegeeinrichtungen und soziale Brennpunkte starten.

Dem Robert-Koch-Institut (RKI) zufolge wurden bisher etwa zwei Drittel aller Impfungen in den Zentren vorgenommen, ein Drittel in Arztpraxen. Die Hausärzte stiegen flächendeckend am 7. April in die Impfungen ein. Die Betriebsärzte folgten am 7. Juni. Bis Ende September sollen viele Corona-Impfzentren geschlossen werden. Eine einheitliche Regelung der Bundesländer ist dabei aber nicht in Sicht. Es gebe viele Gründe für die Forderungen der Länder, die Impfzentren weiter betreiben zu wollen, hatte auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU) nach der jüngsten Konferenz mit den Länderchefs erklärt.

Bislang ist etwa die Hälfte der Menschen über 60 Jahre vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Mehr als 80 Prozent dieser Gruppe hätten mindestens eine Impfung verabreicht bekommen, teilte Gesundheitsminister Jens Spahn auf Twitter mit. Nach RKI-Angaben nähert sich in der Gesamtbevölkerung der Anteil der Erstgeimpften der 50-Prozent-Marke. 48,4 Prozent (40,2 Millionen Menschen) hätten bislang mindestens eine Impfung gegen das Coronavirus bekommen. Den vollständigen Impfschutz haben demnach 26,2 Prozent (21,8 Millionen Menschen). (14.06.2021)

Spahn: Maskenpflicht draußen kann entfallen

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hält angesichts der stark sinkenden Corona-Infektionszahlen ein schrittweises Ende der Maskenpflicht für denkbar - rät aber dazu, im Zweifel weiter Mund-Nasen-Schutz zu tragen. "Bei den fallenden Inzidenzen sollten wir gestuft vorgehen: In einem ersten Schritt kann die Maskenpflicht draußen grundsätzlich entfallen", sagte Spahn den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. In Regionen mit sehr niedriger Inzidenz und einer hohen Impfquote könne die Pflicht nach und nach auch drinnen entfallen. "Als Empfehlung bleibt in jedem Fall eine einfache Regel: im Zweifel mit Maske - besonders beim Reisen und bei Treffen in Innenräumen. Mehr Sicherheit gibt es nur, wenn alle Anwesenden entweder geimpft oder regelmäßig getestet sind."

Auch Bundesjustizministerin Christine Lambrecht forderte die Länder auf, die weitere Fortdauer der Maskenpflicht zu überprüfen. Die Länder müssten klären, "ob und wo eine Maskenpflicht noch verhältnismäßig ist, wenn die Inzidenzzahlen niedrig sind und weiter sinken", sagte die SPD-Politikerin der Bild am Sonntag. "Das gilt auch für die Schulen, denn Schülerinnen und Schüler sind von der Maskenpflicht besonders betroffen." Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) forderte dem Blatt zufolge ein komplettes Ende der Maskenpflicht. Die Landesregierungen müssten jetzt zügig ihre Verordnungen ändern, sonst würden sie bald von den Verwaltungsgerichten gezwungen.

Die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz mahnte zur Vorsicht: Man sollte die Maskenpflicht nicht zu schnell lockern, vor allem in Innenräumen. "Wir haben alle mehr davon, wenn wir uns noch ein wenig disziplinieren und vorsichtig sind." Es gelte im Blick zu behalten, dass es neue Virusvarianten gebe, die gefährlich werden könnten. Generell sei es zu begrüßen, dass die Neuinfektionen zurückgingen. Natürlich müssten "peu à peu" dann auch Schutzmaßnahmen aufgehoben werden, machte Fietz deutlich.

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sprach sich gegen eine generelle Lockerung der Maskenpflicht aus. Erst wenn 70 Prozent der Erwachsenen vollständig geimpft seien, könne auf eine Maskenpflicht - auch in den Innenräumen - verzichtet werden, sagte er im ZDF-Morgenmagazin. Im Außenbereich könne allerdings heute schon gelockert werden. "Die Maskenpflicht im Außenbereich ist in der Tat zum jetzigen Zeitpunkt bei der niedrigen Inzidenz für viele Bereiche nicht mehr sinnvoll, nicht mehr nötig." Dabei seien aber Abstand und eine Höchstzahl von Menschen zu beachten. In den Innenräumen sei die Maskenpflicht dagegen weiter sinnvoll - auch in den Schulen. Denn, so Lauterbach, "für das noch laufende Schuljahr wäre es nicht schön, wenn sich die Kinder infizieren würden kurz vor den Sommerferien".

Auch Grünen-Co-Chef Robert Habeck hält es zwar für richtig, die Maskenpflicht behutsam zurückzunehmen. Aber Vorsicht sei weiter nötig, deswegen sollte es zunächst bei der Maskenpflicht in Läden und im öffentlichen Nahverkehr bleiben. FDP-Chef Christian Lindner fordert "einen Fahrplan raus aus der Maskenpflicht". Wo sich die Lage entspanne, "müssen die Freiheitseinschränkungen Schritt für Schritt fallen", schrieb Lindner am Montag auf Twitter. Im Freien müsse die Maskenpflicht sofort aufgehoben werden. Die Co-Chefin der Linkspartei, Susanne Hennig-Wellsow, hingegen hält es nach eigenem Bekunden für "völlig falsch", jetzt eine Debatte über eine generelle Aufhebung der Maskenpflicht zu führen. In Deutschland sei durch Impfungen noch keine Herdenimmunität erreicht und die Pandemie sei global noch nicht im Griff.

Nach dem Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz im Januar sollen in öffentlichen Verkehrsmitteln und beim Einkaufen sogenannte OP-Masken oder auch FFP2-Masken getragen werden. Die Umsetzung der Regel liegt bei den Bundesländern; regional können weitere Vorschriften gelten. In Dänemark wird ab diesem Montag die Pflicht zum Tragen einer Maske für fast alle Bereiche des öffentlichen Lebens aufgehoben. Einzige Ausnahme davon bleibt der öffentliche Nahverkehr - dort aber auch nur, wenn man nicht sitzt. (14.06.2021)