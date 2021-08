Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter an. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) liegt sie bei 25,1 - am Vortag hatte der Wert 23,5 betragen, vor einer Woche lag er bei 18,5. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 4996 Corona-Neuinfektionen. Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 14 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 25 Todesfälle gewesen. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91 817.

Sozialverband fordert kostenlose Tests für Pfleger und Besucher

Die Präsidentin des Sozialverbandes VdK, Verena Bentele, hat nach den Beratungen von Bund und Ländern Ausnahmen von den kostenpflichtigen Tests für alle ungeimpften Mitarbeiter und Besucher von Pflegeheimen gefordert, um Ansteckungen von alten und kranken Menschen zu vermeiden. "Wir mussten im vergangenen Jahr dabei zusehen, wie die Bewohner von Pflegeheimen an dem Coronavirus verstarben. Und die Gefahr ist noch lange nicht vorüber", sagte Bentele der Rheinischen Post.

"Eine Impfquote von 100 Prozent werden wir in den Pflegeheimen wohl nie erreichen. Denn es gibt viele Erkrankungen, die eine Impfung nicht möglich machen. Die ungeimpften Bewohner sind der Gefahr der Infektion besonders ausgesetzt, wenn wir jetzt nicht weiter testen", sagte Bentele. Ungeimpfte, die beispielsweise aufgrund einer Erkrankung oder Schwangerschaft nicht geimpft werden könnten, müssten ihre Angehörigen im Pflegeheim besuchen können. "Sie müssen die Möglichkeit haben, auch am Sonntag einen aktuellen Test vorweisen zu können. Alles andere käme quasi einem Besuchsverbot gleich", sagte die VdK-Präsidentin.

Testpflicht für Ungeimpfte wird deutlich ausgeweitet

Im Kampf gegen eine vierte Pandemie-Welle erhöhen Bund und Länder den Druck auf Ungeimpfte. Am Dienstagabend stellte Kanzlerin Angela Merkel die Ergebnisse der Konferenz mit den Ministerpräsidenten vor. "Wir haben trotz der Impffortschritte eine Steigerung des Infektionsgeschehens", betonte Merkel. Es brauche darum "Basis-Schutzmaßnahmen" für die Bevölkerung. Neben weiterhin bestehenden Masken- und Abstandspflichten werden künftig wieder die Testpflichten ("3-G-Regel") ausgeweitet.

Um Zugang zu Gottesdiensten, Krankenhäusern, Sport- und Kulturveranstaltungen oder Hotels und Gaststätten zu erhalten, müssen alle, die nicht geimpft oder genesen sind, künftig bei Inzidenzen von über 35 Tests vorlegen. Dabei soll es sich entweder um einen Schnelltest handeln, der nicht älter als 24 Stunden sein darf, oder um einen nicht mehr als 48 Stunden alten PCR-Test.

Die kostenlosen Bürgertests werden aber zum 11. Oktober abgeschafft. Lediglich für Personen, die nicht geimpft werden können und für die keine allgemeine Impfempfehlung vorliegt, soll es weiterhin die Möglichkeit zum kostenlosen Antigen-Schnelltest geben. Dazu zählen besonders Schwangere, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren.

Eine politisch umstrittene Forderung des Gesundheitsministeriums wollen Bund und Länder derzeit noch nicht aufgreifen: Eine strenge "2-G-Regel", die besagt, dass ausschließlich Geimpfte und Genesene Zutritt haben, wurde zunächst nicht übernommen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder betonte aber bei der Pressekonferenz, dass diese Maßnahme bald diskutiert werden könnte. "Wir werden uns auf Dauer einer Debatte über 2G nicht entziehen können."

Die Bund-Länder-Runde sprach sich auch für eine Verlängerung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite über den 11. September 2021 hinaus aus. Diese muss aber vom Bundestag beschlossen werden.

Neben der Corona-Pandemie ging es in der Konferenz von Bund und Ländern um die Bewältigung der Flutkatastrophe. Wie bereits vorab aus Teilnehmerkreisen bekannt wurde, plant der Bund einen 30 Milliarden Euro schweren Hilfsfonds für Flutopfer. Die Kosten für den Wiederaufbau sollen Bund und Länder dem Beschlussentwurf zufolge jeweils zur Hälfte tragen.