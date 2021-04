Die Zahl der Nachweise der indischen Corona-Variante B.1.617 in Deutschland bleibt laut Robert-Koch-Institut (RKI) relativ gering. Bisher sei sie "nur vereinzelt", 22 Mal, in untersuchten Proben entdeckt worden, heißt es in einem RKI-Bericht vom Mittwochabend. In der Vorwoche hatte das Institut von 21 Funden gesprochen. Laut Bericht bleibt es hierzulande bei der Dominanz der besonders ansteckenden Variante B.1.1.7, die sich in den vergangenen Monaten rasch ausgebreitet hatte: Es sei "keine Abschwächung" zu beobachten, schreibt das RKI über die in Großbritannien entdeckte Mutante.

Bei den beiden anderen als besorgniserregend eingestuften Varianten aus Südafrika (B.1.351) und Brasilien (P.1) bleiben die Anteile konstant gering, bei einem Prozent und weniger, wie aus den Daten hervorgeht. In Deutschland wird allerdings nur ein Bruchteil der Proben mit sogenannter Gesamtgenomsequenzierung auf Varianten untersucht.

Die indische Variante steht bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO) unter Beobachtung und ist im Gegensatz zu B.1.1.7, B.1.351 und P.1 nicht als besorgniserregend eingestuft. Das RKI schreibt, dafür fehlten gegenwärtig gesicherte Erkenntnisse. Bei Varianten geht es Experten um die Frage, ob eine verringerte Wirksamkeit der Immunantwort und/oder einer erhöhte Übertragbarkeit vorliegt.

RKI meldet 24 736 Corona-Neuinfektionen und 264 neue Todesfälle

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 24 736 neue Positiv-Tests. Die Sieben-Tage-Inzidenz fällt auf 154,9 von 160,6 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100 000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 264 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 82 544. Insgesamt wurden seit dem Ausbruch des Virus bislang in Deutschland mehr als 3,35 Millionen Menschen positiv getestet.

Scholz: "Impfen darf nicht zu einer sozialen Frage werden"

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat vor einer sozialen Spaltung der Gesellschaft beim Impfen gewarnt. "Nicht das Vorhandensein von Ärzten im Freundes- oder Bekanntenkreis darf über die Vergabe von Impfterminen entscheiden, sondern einzig und allein die Priorität", sagte Scholz dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ihm sei es lieber, Deutschland halte etwas länger an der Impfpriorisierung fest, als einen Verteilungskampf um Impfstoff zu riskieren, bei dem sich am Ende "die Wohlhabenderen mit ihren Netzwerken und Kontakten durchsetzen". "Kommunen und Länder sollten Strategien entwickeln, um in Brennpunkten schneller und niedrigschwelliger zu impfen." Es brauche nicht nur mehrsprachige Briefe, sondern auch Impfmobile auf den Marktplätzen.

In der Debatte um die Freiheiten von Geimpften plädierte Scholz für eine möglichst weitreichende Lösung. "Es ist völlig klar, dass Grundrechtseinschränkungen nur so lange zu rechtfertigen sind, wie sie zur Bekämpfung der Pandemie unbedingt notwendig sind." Wer geimpft, genesen oder negativ getestet sei, von dem gehe laut Aussage der Virologen kaum mehr eine Gefahr für die Verbreitung des Virus aus. Die Einschränkung von Grundrechten begründe sich aber in der Gefahr für die Gemeinschaft. "Ist eine Ausgangssperre für Bürgerinnen und Bürger, von denen keine Gefahr ausgeht, aus virologischer Sicht sinnvoll? Ich glaube nicht. Und dann ist sie auch rechtlich nicht mehr begründbar."

Kinder- und Jugendärzte fordern mehr Hilfen für junge Menschen

Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte fordert wegen Folgen der Corona-Pandemie deutlich mehr Hilfen für junge Menschen. Verbandspräsident Thomas Fischbach bezeichnete die Pläne der Bundesregierung für ein "Aufholpaket" für junge Menschen als nicht ausreichend. Der Rheinischen Post sagte er: "Die Bundesregierung droht mit dem Aufholpaket die Chance zu verpassen, auch die psychische Entwicklung von Kindern außerhalb der Schulen zu fördern. Der Fokus liegt zu stark auf der Bekämpfung von Leistungsdefiziten."

Er erklärte: "Wir Kinder- und Jugendärzte beobachten sehr häufig Entwicklungsstörungen und psychische sowie körperliche Erkrankungen, die direkt auf die Auswirkungen der Pandemie zurückzuführen sind." Insbesondere Kinder aus Familien, in denen die Eltern zu wenig Abwechslung böten oder sich nicht ausreichend kümmern könnten, blieben auf der Strecke.

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) verteidigte hingegen die Pläne der Bundesregierung. "Wir achten darauf, gerade auch die Kinder, Jugendlichen und Familien zu erreichen und zu unterstützen, die es besonders schwer haben."

Die große Koalition verhandelt derzeit über ein Förderprogramm in Höhe von rund zwei Milliarden Euro für Kinder und Jugendliche. Ursprünglich war geplant, das Programm am Dienstag im Kabinett auf den Weg zu bringen. Weil es noch Abstimmungsbedarf zwischen Union und SPD gibt, wurde der Beschluss auf voraussichtlich nächsten Mittwoch verschoben. Mit dem Geld sollen zur Hälfte Nachhilfe- und Förderprogramme für Schüler in den Ländern unterstützt werden. Die zweite Milliarde ist für die Aufstockung verschiedener sozialer Programme vorgesehen, um die sozialen und psychischen Krisenfolgen für Kinder und Jugendliche abzufedern. Geplant ist nach SPD-Angaben auch eine Einmalzahlung von 100 Euro für Kinder aus Familien, die auf Hartz IV angewiesen sind oder nur ein sehr geringes Einkommen haben.

Laschet kündigt Impfaktionen für soziale Brennpunkte an

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat angesichts hoher Corona-Infektionen in einigen Kölner Stadtteilen Schwerpunktaktionen für sozialen Brennpunkte angekündigt. "Mich hat besonders das Beispiel aus Köln beeindruckt. Köln-Chorweiler Inzidenz 500, Köln-Hahnwald Inzidenz 0", sagte Laschet am Mittwoch im Landtag in Düsseldorf. "Da wo Menschen in beengteren Wohnverhältnissen leben, ist die Gefahr sich anzustecken größer als bei jemanden, der in einem großzügig angelegten Einfamilienhaus wohnt."

Daraus entstehe eine soziale Frage. "Und deshalb müssen wir jetzt hier auch einen besonderen Schwerpunkt setzen, dass geimpft werden muss dort, wo Menschen enger zusammenleben als anderswo", betonte Laschet. Das sei nicht so einfach umzusetzen, hierzu werde zum Beispiel die Kompetenz der Impfzentren benötigt. Laschet sprach von Informationskampagnen, mobilen Teams sowie Erst- und Zweitimpfungen, die zu mehr Gerechtigkeit in den nächsten Monaten beitragen sollen.

Es gelte dabei auch den Menschen, die vielleicht aus einer anderen kulturellen Erfahrung Skepsis beim Impfen hätten, die Chancen einer Impfung zu erklären. "Wenn die ganze Gesellschaft zusammenhalten soll in dieser Frage, darf es nicht von der Postleitzahl abhängen, wo die Inzidenzen hoch sind", unterstrich Laschet mit Blick auf die sehr unterschiedlichen Corona-Infektionsraten in den Kölner Stadtteilen.

Laschet fordert einheitliche Lockerungen für Geimpfte

In der Debatte über Corona-Lockerungen für Geimpfte bahnt sich neuer Streit an. Während Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) das Vorpreschen einiger Bundesländer begrüßt, pocht Armin Laschet auf eine gemeinsame Linie von Bund und Ländern. Es sei richtig, abgestimmt vorzugehen, sagte der CDU-Vorsitzende und nordrhein-westfälische Ministerpräsident am Mittwoch im Landtag in Düsseldorf. Die Bundesregierung bereite eine entsprechende Verordnung vor. Insgesamt müsse aber alles getan werden, um Grundrechtseingriffe für alle Menschen so schnell wie möglich zurückzunehmen.

Lambrecht kündigte an, "unverzüglich, so schnell wie möglich eine solche Verordnung auf den Weg zu bringen", wie sie im ARD-"Morgenmagazin" sagte. Hintergrund sei die Aussage des Robert-Koch-Instituts, dass von vollständig Geimpften nach zwei Wochen offenbar keine Infektionsgefahr mehr für andere ausgehe. Damit sei die Situation gegeben, dass in einem Rechtsstaat Grundrechte nicht mehr eingeschränkt werden könnten. "In der Situation befinden wir uns", sagte Lambrecht.

"Es wäre ein falsches Signal, wenn wir uns da von Gerichten treiben lassen würden", sagte sie mit Blick auf Klagen gegen das Infektionsschutzgesetz. Was jetzt in den Bundesländern geschehe, gehe absolut in die richtige Richtung, sagte sie zu Lockerungen wie beispielsweise in Bayern, wo geimpfte Menschen nun zum Beispiel beim Friseurbesuch Getesteten gleichgestellt werden.

Auch andere Bundesländer wie Rheinland-Pfalz und das CDU-regierte Hessen haben ihre Verordnungen bereits entsprechend angepasst. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) forderte trotzdem Rücksichtnahme gegenüber Menschen ohne Impfung. Sie bezog dies in einem Gespräch mit den Zeitungen der Funke-Mediengruppe vor allem auf junge Menschen und Familien, "die seit über einem Jahr in großer Disziplin und Solidarität die Schutzmaßnahmen eingehalten haben, um vor allem andere zu schützen". Je mehr Menschen geimpft seien, desto drängender stelle sich die Frage, "welche Schutzmaßnahmen noch aufrechterhalten werden müssen, weil von Genesenen und Geimpften deutlich weniger Gefahr ausgeht, das Virus auf andere zu übertragen". Dreyer drängte auf einen bundeseinheitlichen Umgang mit Geimpften, Getesteten und Genesenen.

Beim Impfgipfel von Bund und Ländern am Montag hatte es dazu noch keine Beschlüsse gegeben. Die Bundesregierung will nach einer Ankündigung von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kommende Woche einen Vorschlag machen, so dass eine Verordnung am 28. Mai vom Bundesrat beschlossen werden könnte. Von Vertretern der Städte und Landkreise und aus der Bundestagsopposition wurde seit dem Impfgipfel Kritik daran laut, dass keine frühere Entscheidung zustande kam.

FDP-Fraktionsvize Stephan Thomae warnte vor einer Neid-Debatte. "Während es Union und SPD bei den Änderungen im Infektionsschutzgesetz sehr eilig hatten, lässt sich die Regierung nun viel Zeit, die Ausnahmen von Ausgangssperren und Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene per Rechtsverordnung zu formulieren", sagte Thomae der Deutschen Presse-Agentur. FDP-Generalsekretär Volker Wissing sagte der Bild: "Es kann doch nicht wahr sein, dass die Bundesregierung beim Einschränken der Grundrechte den Turbo einlegt, aber bei der Rückgabe in den Trödelmodus verfällt."

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich forderte ebenfalls, die Corona-Beschränkungen für Geimpfte rasch aufzuheben. "Das muss zügig kommen, denn wir sollten uns die Entscheidung darüber nicht von den Gerichten aus der Hand nehmen lassen", sagte er der Neuen Osnabrücker Zeitung. Da jetzt klar sei, dass Geimpfte wahrscheinlich andere nicht mehr infizieren könnten, müssten die Grundrechtseinschränkungen für diese Gruppe Schritt für Schritt zurückgenommen werden.