In der vergangenen Kalenderwoche sind nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) erstmals mehr als 1,5 Millionen Corona-Fälle in Deutschland gemeldet worden. Das schreibt das RKI in seinem Wochenbericht. Zwar seien die Inzidenzen bei den Menschen von 5 bis 44 Jahren vorige Woche besonders hoch gewesen, den stärksten Zuwachs aber habe man bei Seniorinnen und Senioren von 75 bis 79 Jahren beobachtet.

Insbesondere Risikogruppen und Menschen ab 70 Jahren rief das RKI auf, sich gemäß Empfehlung der Ständigen Impfkommission - diese war bereits Anfang Februar ausgesprochen worden - mit einer zweiten Auffrischimpfung vor einer schweren Erkrankung zu schützen. Bisher haben davon laut Bericht etwa 1,67 Millionen Menschen Gebrauch gemacht. "Die Impfung hat aufgrund ihrer hohen Wirksamkeit gegenüber einem schweren Verlauf auch bei Erkrankungen durch die Omikron-Variante nicht an Bedeutung verloren", betonte das RKI. (24.03.2022)

Polen hebt Maskenpflicht weitgehend auf

Polen hebt vor dem Hintergrund rückläufiger Corona-Zahlen die Maskenpflicht weitgehend auf. Vom 28. März an müsse eine Mund-Nasen-Bedeckung nur noch in medizinischen Einrichtungen getragen werden, sagte Gesundheitsminister Adam Niedzielski in Warschau. Bislang galt in Polen eine Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und Innenräumen.

Künftig sollen auch die Gesundheitsämter nicht mehr die Isolation der Covid-Erkrankten überwachen. Es reiche, wenn diese mit einer Krankschreibung zu Hause blieben, sagte Niedzielski. Zur Begründung der Lockerungen sagte der Minister, seit zwei Wochen beobachte man, dass die Zahl der Neuinfektionen zurückgehe, dieser Trend habe sich in den vergangenen Tagen noch verstärkt.

Am Donnerstag meldete das Gesundheitsministerium 8994 Neuinfektionen binnen 24 Stunden, dies waren 26 Prozent weniger als noch vor einer Woche. Polen hat rund 38 Millionen Einwohner, also knapp halb so viele wie Deutschland. (24.03.2022)

RKI meldet erstmals mehr als 300 000 Neuinfektionen

Das Robert-Koch-Institut verzeichnet 318 387 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das sind 23 456 mehr als am Donnerstag vor einer Woche. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 1752 von 1734 am Mittwoch. Sie gibt an, wie viele Menschen je 100 000 Einwohner sich innerhalb einer Woche nachweislich mit dem Virus angesteckt haben. In Deutschland starben weitere 300 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus. Seit Beginn der Pandemie sind es damit 127 822. Sowohl die Zahl der Neuinfektionen als auch der neue Inzidenzwert markieren neue Höchstwerte in dieser Pandemie.

Die Zahlen haben allerdings nur begrenzt Aussagekraft. Experten gehen von einer hohen Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Testkapazitäten und Gesundheitsämter sind vielerorts am Limit, Kontakte werden nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Deshalb bilden wir im SZ-Corona-Dashboard einen Mittelwert aus den Meldungen der vergangenen sieben Tage ab, der Schwankungen von Tag zu Tag ausgleichen soll. Mehr Informationen dazu finden Sie im Transparenz-Blog, weitere Daten und Grafiken zur Pandemie hier. (24.03.2022)

Verdi für Maskenpflicht im Einzelhandel

Die Gewerkschaft Verdi spricht sich dagegen aus, die Maskenpflicht im Handel aufzuheben. Das sei "in der jetzigen Lage angesichts der hohen Infektionszahlen kritisch, vor allem für alles, was sich im öffentlichen Raum abspielt, also auch für den Handel", sagte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger der Funke-Mediengruppe. Es gehe nicht nur um den Umsatz. Der Schutz der Kundinnen und Kunden und der Beschäftigten sei am wichtigsten. Die Beschäftigten hätten zwei Jahre lang in der Pandemie den Laden buchstäblich am Laufen gehalten und hätten das Recht, geschützt zu werden und gut und gesund durch die Pandemie zu kommen.

Noch bis zum 2. April gelten in vielen Bundesländern Übergangsregelungen, die etwa eine Maskenpflicht im Einzelhandel vorgesehen. Danach wird diese Corona-Schutzmaßnahme vielerorts wegfallen - es sei denn, die Länder erklären einzelne Landkreise zu Hotspots, in denen strengere Maßnahmen weiterhin gelten. Außerdem hätte der Einzelhandel die Möglichkeit, eine Maskenpflicht per Hausrecht anzuordnen.

Doch dafür ist die Bereitschaft offenbar gering, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtet. "Wann der Zeitpunkt für den Wegfall der Maskenpflicht gekommen ist, müssen die Expertinnen und Experten aus der Medizin einschätzen", sagte Stefan Genth, der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE). So sehr die Maske für viele Kunden inzwischen zum Alltag gehöre, sei die Pflicht keine dauerhafte Lösung. Deshalb werde der HDE seinen Mitgliedern keine Empfehlung für die Zeit nach dem 2. April geben. (24.03.2022)

Steinmeier mit Coronavirus infiziert

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Ein Schnelltest und ein PCR-Test seien am Dienstag positiv gewesen, teilte eine Sprecherin mit. "Die Symptome sind mild." Steinmeier und seine Frau hätten sich umgehend in häusliche Isolation begeben. Alle engen Kontakte seien informiert worden, hieß es in der Mitteilung weiter. Steinmeier, 66, und Büdenbender, 60, sind dreifach gegen das Virus geimpft. Büdenbender gilt als Risikopatientin. Sie lebt mit nur einer Niere, die ihr Mann ihr 2010 gespendet hat.

Fraglich ist, ob Steinmeier am kommenden Dienstag zur ersten Auslandsreise seiner zweiten Amtszeit starten kann. Eigentlich will er mit seiner Frau nach Polen fliegen und in Krakau (Kraków) an einem Staatstrauerakt zu Ehren des 2020 gestorbenen Komponisten Krzysztof Penderecki teilnehmen. Vorgesehen sind auch ein Gespräch mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda und der Besuch eines Ankunftszentrums für ukrainische Flüchtlinge in Krakau. (22.03.2022)