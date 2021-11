Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet mit 39 676 neuen Positiv-Tests den bislang höchsten Tageswert seit Beginn der Pandemie. Das sind 5727 mehr als am Mittwoch vor einer Woche, als 33 949 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt deutlich auf 232,1 von 213,7 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 236 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 96 963. (10.11.2021)

Drosten hält neue Kontaktbeschränkungen für nötig

Der Virologe Christian Drosten erwartet in der Corona-Pandemie "einen sehr anstrengenden Winter" und hält auch neue Kontaktbeschränkungen für denkbar. "Wir haben jetzt im Moment eine echte Notfallsituation", sagte der Leiter der Virologie in der Berliner Charité angesichts der Lage auf den Intensivstationen im NDR-Podcast "Das Coronavirus-Update". "Wir müssen jetzt sofort etwas machen."

Dabei müsse man auch Maßnahmen diskutieren, "die wir eigentlich hofften, hinter uns zu haben", sagte Drosten. "Wir müssen also jetzt die Infektionstätigkeit durch Kontaktmaßnahmen wahrscheinlich wieder kontrollieren - nicht wahrscheinlich, sondern sicher." Er schränkte allerdings auch ein, dass es juristisch schwer sein könnte, breite allgemeine Kontaktmaßnahmen durchzusetzen.

"Man könnte statt auf Kontaktbegrenzungen auf die Boosterimpfungen setzen", sagte Drosten. "Das ist etwas woran ich auch wirklich glaube." Allerdings gehe das nicht so schnell. Zuerst müsse man die Ältesten zum dritten Mal impfen, um Todesfälle zu verhindern. Bei jüngeren Menschen sei der Booster "ein Rettungsanker für den Übertragungsschutz". Langfristig müsse das "ideelle" Ziel "eine dreifach komplett durchgeimpfte Bevölkerung" sein.

3G - also Zugang für Geimpfte, Genesene und Getestete - reicht nach Drostens Einschätzung nicht aus, um die Zahl der Infektionen ausreichend zu reduzieren. Der Merksatz laute: "Testung schützt vor Ansteckung nicht." Wer nicht geimpft sei und mit einem negativen Test zu einer Veranstaltung oder zur Arbeit gehe, könne sich dort anstecken, weil auch Geimpfte das Virus weitergeben können.

2G schließe zwar die "Hintertür" der Testmöglichkeit, habe aber den Nachteil, dass sich die Kontakte ins Private verlagerten. Da auch Geimpfte den Erreger weitergeben können, "wird das Virus zu denen einfach nach Hause kommen".

Drosten ist der Ansicht, "dass die Vorschläge, die politisch auf dem Tisch liegen, genau da nicht wirken, wo unsere Sorgenzonen in der Gesellschaft sind". Die jüngsten Beschlüsse in Bayern oder Sachsen sind seiner Einschätzung nach "keine Garantie, dass das wirklich dazu führt, dass dieser Inzidenzanstieg durchbrochen wird".

Der Vorschlag, Geimpfte wie Ungeimpfte regelmäßig zu testen, sei "logistisch gar nicht zu bewerkstelligen". Tests wieder kostenlos anzubieten sei prinzipiell nicht falsch, es werde aber "als Notbremse hingestellt, und das wird es in keinem Fall sein".

Man müsse der Bevölkerung klar machen, "dass es sehr ernst ist im Moment", sagte Drosten. "Wir sind in einer schlechten Situation: Wir haben 15 Millionen Leute, die eigentlich hätten geimpft sein könnten und die geimpft sein müssten." Der Weg aus der Pandemie sei klar: "Wir müssen die Impflücken schließen." (10.11.2021)

Intensivmediziner erwartet zunehmend Verschiebungen planbarer Operationen

Der Intensivmediziner Christian Karagiannidis rechnet wegen der sich zuspitzenden Corona-Lage damit, dass zunehmend Krankenhäuser wieder den Regelbetrieb einschränken. "Wir werden kaum darum herumkommen", sagte der wissenschaftliche Leiter des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) am Dienstagabend in den ARD-Tagesthemen. Er bezog dies besonders auf stark betroffene Bundesländer wie Bayern, Sachsen und Thüringen.

Eine Einschränkung des Regelbetriebs bedeute, "dass wir Operationen, die man verschieben kann, weil es nicht lebensbedrohlich ist oder weil es keine Tumorerkrankungen sind, dann auch wirklich verschieben und das Personal innerhalb des Krankenhauses wieder umschichten", sagte Karagiannidis. Die Berliner Charité-Universitätsmedizin sagt bereits seit Dienstag alle planbaren Eingriffe ab, um Mitarbeiter wieder verstärkt auf Covid-19-Stationen einzusetzen.

Derzeit seien ungefähr zehn Prozent der Intensivbetten in Deutschland noch frei, erläuterte Karagiannidis. Das sei relativ wenig, weil eine Intensivstation im Schnitt aus zwölf Betten bestehe - und damit in der Regel nur ein einziges Bett frei sei "für alle Notfälle, die nicht nur Covid heißen". "Und in dem Moment, wo wir regional unter fünf Prozent freie Betten rutschen, sind wir im Prinzip in den Kliniken nicht mehr wirklich handlungsfähig." Das werde "uns in den nächsten Wochen und vor allem auch Monaten (...) zumindest in den Hotspots, die wir jetzt haben - Bayern, Sachsen und Thüringen - relativ schnell ereilen."

Um den aktuellen Anstieg der Corona-Fallzahlen zu bremsen, forderte Karagiannidis "2G und auch 3G am Arbeitsplatz" - man habe im europäischen Umland gesehen, dass dies einen Effekt auf die Erstimpfquote habe. Zudem sprach er sich für Auffrischungsimpfungen zunächst von Älteren, aber danach auch von Jüngeren aus. (10.11.2021)

Lauterbach: Bundesweite 2G-Regel ist einzige Alternative zu neuem Lockdown

Eine bundesweite Einführung der 2G-Regel ist nach Einschätzung des SPD-Gesundheitspolitikers Karl Lauterbach die einzige Alternative zu einem neuen Lockdown, um eine Wende bei den steigenden Corona-Infektionen zu erreichen. "Wir brauchen entweder einen Lockdown oder eine 2G-Regel, und einen Lockdown wird es nicht mehr geben", sagt der SPD-Gesundheitspolitiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der deutschlandweite Wegfall von Einschränkungen für Geimpfte und Genesene (2G) sei im Bund jedoch ohne die Länder nicht durchzusetzen. "Ich rate daher jeder Landesregierung zur Einführung von 2G. Die Voraussetzungen sind da." (10.11.2021)

3 G am Arbeitsplatz soll Gesetz werden

Die mögliche künftige Ampelkoalition will die 3-G-Regel flächendeckend am Arbeitsplatz einführen. SPD, Grüne und FDP hätten am Dienstagmorgen beschlossen, dies in ihrem neuen Entwurf für das Infektionsschutzgesetz zu verankern, sagte die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD im Bundestag, Sabine Dittmar.

Mit der 3-G-Regel dürfte künftig nur zur Arbeit gehen können, wer geimpft oder von Corona genesen ist oder einen aktuellen negativen Test vorlegen kann. Die Details seien noch offen, sagte Dittmar. Nun solle das Bundesarbeitsministerium eine Formulierung für den Gesetzentwurf erarbeiten, der kommende Woche vom Bundestag beschlossen werden soll.

Sie gehe davon aus, dass man jeden Tag einen negativen Test neu vorlegen müsse, sagte Dittmar. Auch werde der Arbeitgeber zumindest zeitweise das Recht bekommen zu erfahren, welche Beschäftigten geimpft seien. Das Ministerium erarbeite zudem, wie Verstöße gegen diese 3-G-Regel am Arbeitsplatz geahndet werden - und wie die Tests finanziert würden. Bisher habe jeder Arbeitnehmer einen Anspruch darauf, dass ihm sein Arbeitgeber zwei Tests in der Woche zur Verfügung stelle; das solle auch so bleiben. Zudem würden die kostenlosen Schnelltests für jedermann, die sogenannten Bürgertests, wiedereingeführt. Eine 3-G-Regel am Arbeitsplatz gilt seit diesem Dienstag beispielsweise bereits in Bayern, wo derzeit besonders viele Corona-Infektionen gezählt werden.

Die IG Metall stellt sich nicht grundsätzlich dagegen: "Wir kommen an einer 3-G-Regelung in den Betrieben nicht vorbei, wenn im öffentlichen Raum 3 G beziehungsweise 2 G zur Norm wird", teilte sie mit. "Eine 2-G-Regelung im Betrieb lehnen wir ab." Zur noch offenen Frage, ob Beschäftigte, die einen Test verweigern, freigestellt werden sollen oder andere Folgen befürchten müssen, teilte die Gewerkschaft mit, ein Test sei zumutbar. "Etwaige arbeitsrechtliche Konsequenzen müssen dann die Beschäftigten tragen."

SPD, Grüne und FDP stehen für ihren Gesetzentwurf in der Kritik, weil dieser zum 25. November die "epidemische Lage von nationaler Tragweite" auslaufen lässt. Die Parteien wehren sich gegen den Vorwurf, untätig zu bleiben. Mit Auflaufen dieser Regelung sei "keineswegs gesagt, dass Corona vorbei ist", sagte Christine Aschenberg-Dugnus (FDP). Man gebe aber die Entscheidung über Corona-Maßnahmen in die Parlamente zurück. Die Grünen-Abgeordnete Maria Klein-Schmeink sagte, mit dem neuen Gesetz werde es für Länder und Kommunen auch weiter eine "rechtssichere Grundlage für alle notwendigen Maßnahmen" geben. (09.11.2021)

Tschechien will Impfgegner mit Schockkampagne überzeugen

Mit einer neuen Schockkampagne will Tschechien Impfgegner zum Umdenken bewegen. Auf einem Bild ist zum Beispiel zu sehen, wie ein toter Mann auf einer Intensivstation in einen blauen Leichensack gelegt wird. Dazu steht der Text: "Er hatte viele Ausreden." Ein anderes Foto zeigt einen Sarg, daneben der Satz: "Sie hat die Impfung immer wieder hinausgeschoben".

Der scheidende Ministerpräsident Andrej Babis sprach im Vorfeld von einer "brutalen Kampagne", die von den abschreckenden Bildern und Warnhinweisen auf Zigarettenschachteln inspiriert sei. Es soll sich um reale Aufnahmen aus Krankenhäusern handeln. Bisher hatte das Gesundheitsministerium eher auf positive Motivation gesetzt - mit dem Slogan "Wir machen einen Punkt hinter das Coronavirus".

Bislang sind erst 6,1 Millionen der insgesamt gut 10,7 Millionen Einwohner des Landes vollständig geimpft. Dabei kämpft Tschechien mit stark steigenden Infektionszahlen. Innerhalb von sieben Tagen wurden nach aktuellen Daten 514 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner registriert. Seit Beginn der Pandemie gab es in dem EU-Mitgliedsland mehr als 31 000 Tote im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. (09.11.2021)

MDR-Team in Zwickau bei Demo attackiert

Ein Team des Mitteldeutschen Rundfunks ist am Rande einer nicht angemeldeten Demonstration gegen Corona-Maßnahmen im sächsischen Zwickau attackiert worden. Die Polizei teilte auf Anfrage mit, dass bei dem Angriff am Montagabend ein Redakteur gestoßen worden sei und dieser anschließend über Schmerzen im Arm geklagt habe. Die Polizei schritt nach eigenen Angaben ein.

Der öffentlich-rechtliche Sender beschrieb den Angriff so: Das MDR-Team habe aus drei Personen bestanden und bei der Demo gefilmt. Aus dem Geschehen heraus sei das Team beschimpft worden und eine vermummte Person habe sich mit Quarzhandschuhen demonstrativ vor ihm aufgestellt, sei dann aber wieder abgezogen. Später gegen Ende der Demo seien dann zwei Vermummte auf das Team zugekommen. "Einer der beiden ist auf den Autor zugestürmt und hat ihn massiv geschubst." Es wurde Anzeige erstattet.

Nach Polizeiangaben handelte es sich bei dem Angreifer um einen 17-Jährigen, der bisher nicht polizeibekannt ist. Laut Polizei wird wegen Körperverletzung und Nötigung sowie Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz und die Corona-Schutz-Verordnung ermittelt.

MDR-Intendantin Karola Wille beklagte: "Die immer gewalttätigere Auseinandersetzung um Corona-Maßnahmen ist erschreckend und unerträglich, der MDR verurteilt den Angriff aufs Schärfste." Es brauche starke Solidarität und das immerwährende Eintreten für Medienfreiheitsrechte als wichtiges Grundrecht jeder Demokratie. (09.11.2021)

Berliner Charité sagt alle nicht dringlichen Operationen ab

Die Berliner Charité-Universitätsmedizin sagt seit Dienstag alle planbaren Eingriffe ab. Die steigende Zahl von Covid-19-Patientinnen und Patienten mache diesen Schritt nötig, teilte ein Sprecher mit. Ziel sei es, Mitarbeiter wieder vermehrt auf Covid-19-Stationen einzusetzen. Notfälle werden demnach aber weiter behandelt und auch dringliche Eingriffe würden vorgenommen.

Nach eigenen Angaben werden derzeit mehr als 120 an Corona erkrankte Patienten in der Charité behandelt. Wie viele von ihnen auf Intensivstationen liegen, gab die Einrichtung nicht bekannt. Die Charité behandelt häufig die besonders schweren Fälle. Sie hat im Laufe der Pandemie bereits mehrfach ein Notprogramm gefahren, um die Zahl der Covid-19-Patienten zu bewältigen. (09.11.2021)

Brandenburg will 2-G-Regel einführen

Brandenburg will die Corona-Vorgaben verschärfen und die 2-G-Regel einführen - wie weitgehend, ist aber noch offen. Das Kabinett verabredete am Dienstag, dass nur Geimpfte und Genesene Zutritt zu Diskotheken, Clubs und Festivals haben sollen. Am Donnerstag soll die Entscheidung fallen - auch ob dann Gaststätten und Hotels hinzukommen.

"Was uns große Sorgen macht (...) ist die hohe Dynamik der Infektion", sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). Die Frage der Wiedereinführung der Corona-Maskenpflicht in Grundschulen ist noch offen. Dazu gibt es in der Regierung in Potsdam unterschiedliche Ansichten. Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) hat sich offenbar dagegen ausgesprochen.

Die Zahl neuer Corona-Infektionen steigt in Brandenburg derzeit stark: Die Sieben-Tage-Inzidenz kletterte auf 245, der bundesweite Durchschnitt liegt bei knapp 214. Der Anteil der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten in Krankenhäusern erreichte 5,1 Prozent, die Warnstufe gilt bei mehr als zehn Prozent. (09.11.2021)