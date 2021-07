Eine Frau läuft an einem Corona-Testzentrum am Alexanderplatz in Berlin vorbei.

Der Inzidenzwert ist in Deutschland erneut deutlich gestiegen, den neunten Tag in Folge. Er liegt nun bei 8,6, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitagmorgen mitteilte. Am Donnerstag lag er noch bei 8,0, am Mittwoch bei 7,1. Das RKI registrierte deutschlandweit 1456 neue Infektionen und 18 weitere Corona-Tote. Unter den Bundesländern weist Berlin mit 13,9 den höchsten Wert auf, Sachsen (2,9) und Mecklenburg-Vorpommern (3,0) die niedrigsten.

Nach wie vor liegt die Inzidenz in keinem Landkreis und keiner Stadt in Deutschland über der Marke von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen der vergangenen sieben Tage. Die höchsten Werte melden aktuell der Landkreis Birkenfeld in Rheinland-Pfalz mit 43,2 und die Stadt Trier mit 43,0. (16.07.2021)

Kinderärzte rufen Erwachsene zur Impfung auf

Kinder- und Jugendärzte appellieren an Erwachsene, sich impfen zu lassen. Da sich Kinder mangels einer Impfstoffzulassung meist noch nicht gegen das Virus immunisieren lassen könnten, seien Millionen von ihnen in Deutschland auf das Verantwortungsbewusstsein Erwachsener angewiesen, heißt es in einem gemeinsamen Aufruf des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) und der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ). Der Impfappell ziele besonders auf Erwachsene, die beruflich mit jüngeren Kindern zusammenkommen, aber auch an die, "die über ihren eigenen Impfschutz zum Schutz der Jüngsten beitragen möchten".

"Die Kinder haben eine viel zu lange Zeit der Zurücksetzung hinter sich. Vieles von dem, was für uns Erwachsene zu einem erfüllten Kinderleben dazugehört, blieb ihnen vorenthalten", sagte DGKJ-Präsident Jörg Dötsch. "Sollten wir als Gesellschaft den Kindern nicht endlich etwas zurückgeben und sie entlasten?", fragt er. "Ich richte einen dringenden Appell an alle Erwachsenen, ihr Impfangebot anzunehmen und sich impfen zu lassen, um unsere Kinder zu schützen!"

"Wir müssen davon ausgehen, dass die Folgen der Lockdown-Maßnahmen für diese Altersgruppe schwerwiegender sind als die Krankheit selbst", sagte BVKJ-Präsident Thomas Fischbach mit Blick auf psychische Beeinträchtigungen von Kindern, ihren Bewegungsmangel, Übergewicht bis hin zu Adipositas sowie auf Bildungsdefizite. Die Kinder müssten Teilhabe an der Gesellschaft erhalten, zum Beispiel durch Zugang zu Präsenzunterricht. "Eine wesentliche Maßnahme, unseren Kindern dies zu ermöglichen, ist die Impfung der Erwachsenen gegen das Coronavirus."

Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat vorerst keine generelle Impfempfehlung für Kinder ab zwölf Jahren ausgesprochen. Sie empfiehlt Impfungen nur für Zwölf- bis 17-Jährige mit bestimmten Vorerkrankungen wie Adipositas. Unabhängig davon sind Impfungen aber als individuelle Entscheidung von Eltern mit ihren Kindern und den Ärztinnen und Ärzten möglich. Für Kinder unter zwölf Jahren gibt es bislang keinen zugelassenen Impfstoff. (15.07.2021)

Delta-Variante weiter auf dem Vormarsch

Die anteilsmäßige Ausbreitung der Delta-Variante hat sich in Deutschland weiter rasch fortgesetzt. Sie erreiche mittlerweile einen Anteil von 74 Prozent an den untersuchten Proben, heißt es in einem Bericht des Robert-Koch-Instituts. In den Wochen zuvor hatte sich der Delta-Anteil erst von 18 auf 39 und dann auf 60 Prozent erhöht. Infektionen mit der zuvor vorherrschenden Alpha-Variante hingegen nahmen sehr schnell ab, auf nun noch rund 22 Prozent. Weitere als besorgniserregend eingestufte Varianten des Coronavirus spielen unverändert eine untergeordnete Rolle in Deutschland. Es werden allerdings nicht alle positiven Proben auf Varianten untersucht.

Die in Indien entdeckte Delta-Variante (B.1.617.2) gilt als deutlich ansteckender als bisherige Formen des Virus. In mehreren anderen Ländern hat sie die Infektionszahlen massiv steigen lassen. Laborexperimente deuten laut RKI jedoch darauf hin, dass vollständig Geimpfte auch bei Delta einen hohen Schutz vor schweren Krankheitsverläufen haben. (14.07.2021)

Keine Einschränkungen mehr für Geimpfte und Genesene in Baden-Württemberg

Menschen mit vollem Impfschutz gegen das Coronavirus und Genesene sollen nach den Plänen des Gesundheitsministeriums in Baden-Württemberg von Anfang September an alle Rechte zurückbekommen. Für sie entfallen dann die Corona-Einschränkungen, wie eine Sprecherin am Mittwoch sagte. Der Amtschef des Ministeriums, Uwe Lahl, sagte mehreren Zeitungen, für nicht vollständig Geimpfte oder Ungeimpfte solle es dann eine Testpflicht geben bei Besuchen von Restaurants, Bars, Clubs, Kultur- oder Sportveranstaltungen.

Die Neuregelung könnte Anfang September in Kraft treten. Unklar sei noch, ob die Pflicht-Tests für Nichtgeimpfte oder nicht vollständig Geimpfte ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 10 oder von 35 gilt. Für Menschen, die wegen ihres Gesundheitszustands nicht geimpft werden können, könnte die Testpflicht entfallen, wenn sie ein Attest eines Arztes vorlegen können. Es müsse auch noch entschieden werden, wie mit der Maskenpflicht für vollständig Geimpfte umgegangen wird.

Lahl sagte weiter, das Land wolle weiterhin aufklären und versuchen, alle impffähigen Menschen davon zu überzeugen, dass sie sich gegen das Coronavirus immunisieren lassen. Aktuell gehe die Impfbereitschaft zurück, obwohl es genügend Impfstoff gebe. "Wir wollen die Vorteile ins Schaufenster stellen, die das Impfen hat." Der Amtschef sagte der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten, das Leben für nicht geimpfte Erwachsene werde schon bald schwer werden. Diese Menschen würden "in den kommenden Wochen viele Testungen benötigen, um am öffentlichen Leben teilnehmen zu können". Zudem stelle sich die Frage, ob sie selbst dafür zahlen müssen. Die Sprecherin des Gesundheitsministeriums sagte, es könne durchaus sein, dass der Bund die hohen Kosten für die Tests nicht mehr dauerhaft übernimmt. "Selbstverständlich sind all jene davon ausgenommen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können." (14.07.2021)

Bundespräsident Steinmeier mahnt zu Impfungen

In Deutschland sind mittlerweile 43,7 Prozent der Menschen vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Wie das Robert-Koch-Institut mitteilte, wurden am Dienstag 736 031 Impfdosen verabreicht. Damit haben bundesweit ungefähr 36,4 Millionen Personen den kompletten Impfschutz. Mehr als 49 Millionen Menschen sind mindestens einmal geimpft - das entspricht einer Quote von 58,9 Prozent.

Bremen liegt bei den Erstimpfungen mit einer Quote von mehr als 68 Prozent an der Spitze, Sachsen liegt mit gut 50 Prozent am Ende der Rangfolge. Beim vollständigen Impfschutz hat das Saarland mit knapp 48 Prozent die höchsten Wert vorzuweisen, Brandenburg mit 40 Prozent den niedrigsten. Zuletzt kamen die Impfungen in allen Bundesländern nicht mehr ganz so zügig voran wie in den Wochen zuvor. Seit mehr als einer Woche geht zudem die Sieben-Tage-Inzidenz jeden Tag nach oben.

Daher wirbt nun auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eindringlich für Corona-Impfungen. "Jeden Tag, mit jeder Impfung befreien wir uns ein Stück mehr aus den Fängen der Pandemie und holen uns unser Leben zurück", erklärte er in einer am Mittwoch veröffentlichten Videobotschaft. "Zeigen Sie Verantwortung für sich und für andere. Lassen Sie sich impfen!" (14.07.2021)

Inzidenzanstieg bei jungen Erwachsenen am stärksten

Das Robert-Koch-Institut und die Bundesregierung sorgen sich wegen einer möglichen Verbreitung der Delta-Variante unter jüngeren Leuten. "Wir hatten jetzt mehrere Tage, bei denen jeweils die Infektionszahl um 50, 55 Prozent höher als in der Vorwoche lag - das ist natürlich eine Entwicklung, die wir nicht gleichmütig betrachten können", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Der Blick in die Niederlande, nach Spanien und Großbritannien zeige, "wie schnell sich eine Situation wieder sehr verschärfen kann".

Bei den 20- bis 24-Jährigen ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland binnen zwei Wochen von 10 auf 19 gestiegen, stärker als in allen anderen Altersgruppen. Das sind Werte, die noch weit entfernt sind von jenen in Spanien. In der Region Katalonien wurde bei jungen Erwachsenen unter 30 Jahren eine 14-Tages-Inzidenz von bis zu 3000 festgestellt. (14.07.2021)

Bund gibt Ländern 200 Millionen Euro für Luftreiniger

Die Bundesregierung stellt den Ländern 200 Millionen Euro zur Verfügung, um Kitas und Schulen in der Pandemie auf die Zeit nach den Sommerferien vorzubereiten. Die Mittel sollen vor allem dabei helfen, nur eingeschränkt belüftbare Räume mit Luftreinigern auszustatten, sagt Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Ziel sei, das Infektionsrisiko für Kinder so weit wie möglich zu reduzieren. (14.07.2021)

Testcenter-Betreiber Medican ist insolvent

Nach der Festnahme von zwei Verantwortlichen des Bochumer Corona-Testzentren-Betreibers Medican ist bei der Firma ein Insolvenzverfahren eingeleitet worden. Das geht aus einer Mitteilung des Amtsgerichts Bochum hervor. Laut dem WDR hat das Unternehmen keinen Zugriff mehr auf Bankkonten und kann deshalb Angestellte und Lieferanten nicht mehr bezahlen. Die WAZ hatte zuvor über das Insolvenzverfahren berichtet.

Die Konten des Bochumer Unternehmens waren nach der Festnahme der beiden Verantwortlichen im Juni von der Justiz beschlagnahmt worden. Die zahlreichen Testzentren, die Medican auf Baumarkt-Parkplätzen oder auch auf dem Gelände der Düsseldorfer Uniklinik betrieb, sind abgebaut. Als vorläufiger Insolvenzverwalter wurde laut Gericht der Rechtsanwalt Markus Birkmann bestellt. Das Verfahren läuft bereits seit dem 6. Juli.

​Den Medican-Verantwortlichen wird laut Staatsanwaltschaft Abrechnungsbetrug vorgeworfen. So sollen unter anderem mehr Corona-Schnelltests abgerechnet worden sein, als tatsächlich stattgefunden haben. (13.07.2021)

Kategorie Risikogebiet könnte entfallen

Die Bundesregierung plant eine Änderung bei der Verordnung, die die Regeln für nach Deutschland Einreisende vereinfachen soll. Diskutiert wird nach SZ-Informationen, dass jeder Einreisende aus dem Ausland geimpft, genesen oder getestet sein muss und einen Nachweis auf Verlangen vorzeigen muss. Bislang gilt dies nur für Flugreisende.

Die Kategorisierung als Risikogebiet könnte dann entfallen, heißt es dazu aus dem Gesundheitsministerium. Es gäbe dann nur noch die Kategorien "Hochinzidenzgebiet" und "Virusvariantengebiet". Rückkehrer aus Hochinzidenzgebieten, die nicht geimpft sind, müssen zehn Tage lang in Quarantäne und können sich nach fünf Tagen freitesten. Bei der Rückkehr aus Virusvariantengebieten ist keine Verkürzung der Quarantäne möglich.

"Mit Impfung ist Reisen leichter. Man erspart sich bei Einreise das Testen. Und in der Regel müssen Geimpfte nicht in Quarantäne", sagt ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. Zurzeit liefen die Abstimmungen innerhalb der Regierung und mit den Ländern. Die neue Einreiseverordnung solle Anfang August in Kraft treten.

Kommen die Änderungen wie diskutiert, könnten sie unter Umständen sogar eine Verschärfung der geltenden Regeln bedeuten, zum Beispiel bei der Einreise aus Österreich. Da Österreich momentan nicht als Risikogebiet eingestuft ist, ist für die Einreise auf dem Land- oder Wasserweg kein Impf- oder Testnachweis erforderlich. Das könnte sich möglicherweise ändern. Möglicherweise sollen durch die Neuregelung der Verordnung mehr urlaubswillige Deutsche zum Impfen gebracht werden. (13.07.2021)

Merkel: "Je mehr geimpft sind, umso freier können wir wieder leben"

Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (beide CDU) haben gemeinsam das Robert-Koch-Institut in Berlin besucht. Bei einem Gespräch mit RKI-Präsident Lothar Wieler ging es unter anderem um den Einfluss der Impfkampagne auf den Verlauf der Corona-Pandemie. Durch die Impfungen ergebe sich "die Möglichkeit, auch höhere Inzidenzen zu bewältigen - ohne, dass das Gesundheitssystem überlastet ist", sagte Merkel. Die Bundeskanzlerin wirbt daher für die Vakzine: "Je mehr geimpft sind, umso freier können wir wieder leben."

"Das Impftempo ist zwar immer noch hoch, aber wir sehen, dass es nachlässt", sagte Gesundheitsminister Spahn. Es sei wichtig, möglichst viele Möglichkeiten vor Ort anzubieten: "Gelegenheit macht Impfung", das sei das Motto der nächsten Phase der Impfkampagne, so Spahn. Mobile Angebote bei Kirchen, Moscheen oder auf Parkplätzen von Möbelhäusern seien gefordert. Der "aufsuchende Ansatz, Impfangebote zu den Menschen zu bringen", folge auch der wissenschaftlichen Empfehlung, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler.

Auf die Frage nach einer Impfpflicht sagt die Kanzlerin, dass man diesen Weg, den Frankreich derzeit für Gesundheitspersonal gehe, nicht einschlage: "Ich glaube, wir können Vertrauen gewinnen, indem wir für das Impfen werben." Es sei wichtig, dass Menschen mit ihren Verwandten und Bekannten über dieses Thema sprechen und so zu einer Art "Impfbotschafter" würden. Auf die Frage, ob man Nichtgeimpfte für Tests zahlen lassen solle, sagt Spahn, dass er das in einer späteren Phase möglicherweise für sinnvoll halten würde, noch sei es aber nicht so weit. Merkel äußert sich dazu deutlich vorsichtiger. Es gebe eine Vielzahl Personen, die sich aus verschiedenen Gründen nicht impfen lassen könnten. Maßnahmen wie dieser Vorschlag, die eine "indirekte Impfpflicht" darstellen würden, seien aktuell jedenfalls nicht geplant.

Derzeit haben rund 58,5 Prozent der Menschen in Deutschland eine Corona-Schutzimpfung erhalten. 42,6 Prozent haben bereits den vollständigen Schutz, für den bei den meisten Herstellern zwei Impfungen erforderlich sind. Für die sogenannte Herdenimmunität, bei der auch für Ungeimpfte kaum ein Infektionsrisiko besteht, ist nach RKI-Schätzung eine Quote von 80 Prozent erforderlich. (13.07.2021)