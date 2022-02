Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert-Koch-Institut (RKI) erneut mehr als 240 000 Neuinfektionen an einem Tag gemeldet. Das sind etwas weniger Fälle, als am Freitag vor einer Woche registriert wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit einem neuen Höchstwert von 1472 an. 226 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus.

Diese Zahlen haben allerdings nur begrenzt Aussagekraft. Experten gehen von einer hohen Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Testkapazitäten und Gesundheitsämter sind vielerorts am Limit, Kontakte werden nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Deshalb bildet das SZ-Corona-Dashboard einen Mittelwert aus den Meldungen der vergangenen sieben Tage ab, der Schwankungen von Tag zu Tag ausgleichen soll. Mehr Informationen dazu finden Sie im Transparenzblog, weitere Daten und Grafiken zur Pandemie hier. (11.02.2022)

Omikron-Subtyp BA.2 legt laut RKI weiter zu - aber langsam

Die nach ersten Erkenntnissen noch schneller übertragbare Variante BA.2 von Omikron breitet sich nach Einschätzung des Robert-Koch-Instituts (RKI) in Deutschland weiter aus - allerdings zunächst auf niedrigem Niveau. Für die Woche bis zum 30. Januar weist das RKI in seinem Wochenbericht einen Anteil von 8,1 Prozent aus - im Vergleich zu etwa fünf Prozent eine Woche zuvor. "Hinsichtlich der klinischen Charakteristik gibt es derzeit keine Hinweise darauf, dass sich Infektionen mit BA.2 von Infektionen mit BA.1 unterscheiden", heißt es in dem Bericht. In Deutschland dominiert demnach bisher weiterhin der Omikron-Subtyp BA.1.

Die RKI-Experten warnen zugleich: "Der Höhepunkt der fünften Welle ist noch nicht erreicht." Die höchsten Sieben-Tage-Inzidenzen wurden laut RKI weiterhin bei Kindern zwischen fünf und 14 Jahren erhoben. Aber auch in den höheren Altersgruppen seien die Sieben-Tage-Inzidenzen zuletzt noch einmal deutlich angestiegen.

Nach RKI-Schätzungen hat es in Deutschland zuletzt binnen sieben Tagen 420 000 Arztbesuche wegen Covid-19 gegeben. Wie aus der RKI-Publikation hervorgeht, steigerte sich in der vergangenen Woche die Zahl entsprechender Arztbesuche im Vergleich zur Vorwoche deutlich. Das tut sie seit dem Jahreswechsel - und in fast allen Altersgruppen werden die Werte voriger Corona-Wellen deutlich überschritten. Auf den Intensivstationen der Krankenhäuser wurden laut RKI am Mittwoch 2398 Corona-positiv getestete Patientinnen und Patienten behandelt - eine Woche zuvor waren es 2307 gewesen. (11.02.2022)

Lauterbach will nur leicht lockern

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach erwartet beim nächsten Corona-Treffen von Bund und Ländern eine Debatte über Lockerungen. Es sei klar, dass es am Mittwoch auch die Diskussion über die Rücknahme von Corona-Regeln geben müsse, sagte der SPD-Politiker am Rande eines EU-Treffens im französischen Grenoble. Zugleich warnte er, dass man "nicht zu schnell lockern" solle, sonst verlängere man unnötig die Pandemie. Dies sei weder gut für die Wirtschaft, noch für die Gesundheit.

Es sei Wunschdenken, zu glauben, man könnte die Inzidenzen steigen lassen, ohne zugleich die Zahl der Todesfälle in die Höhe zu treibem. "Dafür haben wir einfach nicht die Impfquote. Und die ist auch nicht über Nacht gekommen", sagte der Minister. Lauterbach warnt vor Öffnungsschritten wie zum Beispiel in Israel. In diesem Falle werde es einem Modell des Robert-Koch-Insititus zufolge 400 bis 500 Tote pro Tag geben anstatt 100 bis 150 wie derzeit. "Wenn wir jetzt beispielsweise Inzidenzen hätten von 3500 oder 4000 oder noch höher, dann würde natürlich die Zahl der Sterbefälle entsprechend ansteigen", sagte Lauterbach.

Bund und Länder wollen kommende Woche Mittwoch über den weiteren Pandemie-Kurs beraten. Die FDP fordert weitreichende Lockerungen. Welche Lockerungen er selbst für möglich hält, will Lauterbach vorab nicht sagen. "Ich finde es ja immer betrüblich, wenn man öffentlich über solche Maßnahmen diskutiert", sagte der Minister. Dazu gebe es entsprechende Gremien, in die er sich einbringen werde. Bislang hatte Lauterbach Lockerungen "deutlich vor Ostern" in Aussicht gestellt. (10.02.2022)

Niederlande wollen die meisten Beschränkungen im Februar aufheben

Die niederländische Regierung will die meisten Corona-Beschränkungen noch im Februar aufheben. Ab dem 18. Februar dürften Bars und Restaurants bis 1 Uhr nachts geöffnet bleiben, teilt Gesundheitsminister Ernst Kuipers mit. An öffentlichen Plätzen müssten die Bürger Ende des Monats keinen Abstand mehr halten. Touristen müssten aber noch einen Impfnachweis erbringen oder ein negatives Testergebnis vorweisen. Theater dürften wieder mit voller Kapazität öffnen. Für Nachtclubs müssten negative Tests vorgezeigt werden. (10.02.2022)

Corona-Proteste in Kanada beeinflussen Wirtschaft und Grenzverkehr

Die Proteste gegen die Corona-Politik der kanadischen Regierung drohen weitreichende Konsequenzen für Wirtschaft und Grenzverkehr des Landes zu verursachen. Angesichts der am Donnerstag anhaltenden Blockade der wichtigen Brücke zwischen der Stadt Windsor und dem amerikanischen Detroit waren unter anderem die Autobauer Ford und Toyota gezwungen, ihre Produktionsstraßen teilweise zu stoppen. Über die Ambassador Bridge, die die amerikanisch-kanadische Grenzregion verbindet, fließen 25 Prozent des gesamten Handels zwischen den beiden nordamerikanischen Ländern.

"Jeden Tag, an dem dieser Übergang geschlossen ist, hat dies Auswirkungen auf die Volkswirtschaften in den Vereinigten Staaten und in Kanada in Höhe von 400 Millionen Dollar", sagte der Bürgermeister von Windsor, Drew Dilkens, am Donnerstag. 400 Millionen kanadische Dollar entsprechen etwa 275 Millionen Euro. Dilkens kündigte an, eine einstweilige Verfügung zur Beseitigung der Blockade erwirken zu wollen.

Seit Tagen demonstrieren in Kanada Tausende Menschen gegen Corona-Maßnahmen und Impfvorschriften. Mit Lastwagen und anderen Fahrzeugen blockierten sie unter anderem Teile der Innenstadt der Hauptstadt Ottawa. Gegenstand der Proteste waren zunächst Impfvorschriften für Lastwagenfahrer und danach die staatlichen Pandemiemaßnahmen insgesamt. Im Januar trat eine Verordnung in Kraft, nach der auch Lastwagenfahrer, die aus den USA zurückkehren, einen Impfnachweis vorlegen müssen. (10.02.2022)

Bundestag verkürzt Genesenenstatus auch für Abgeordnete

Vom kommenden Montag an gilt auch für Bundestagsabgeordnete der Genesenenstatus nur noch drei und nicht mehr sechs Monate lang. Das teilte die Bundestagsverwaltung den 736 Parlamentarierinnen und Parlamentariern mit. Die neue Regel soll bis zum 13. März gelten. Der Bundestag gleicht damit seine Regeln der Verkürzung des Genesenenstatus für die Bevölkerung an. Für den vollständigen Impfschutz reicht zudem künftig eine einzige Impfung mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson nicht mehr aus. (10.02.2022)

Justizminister Buschmann greift Söder an

Im Streit über die Impfpflicht für Beschäftigte in Kliniken und in der Pflege hat Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) frontal angegriffen. "Im Rechtsstaat gelten Gesetze. Wenn sich die Regierenden selbst aussuchen, an welche Gesetze sie sich halten und an welche nicht, ist die Tyrannei nicht mehr fern", twitterte Buschmann. Dazu stellte er einen Zeitungskommentar mit der Überschrift: "Söder gehört in politische Quarantäne."

Der CSU-Chef hatte am Montag angekündigt, den Vollzug der von Mitte März an greifenden einrichtungsbezogenen Impfpflicht auszusetzen. Sie sei in der jetzigen Form nicht umsetzbar, der Bund müsse nachbessern, sagte Söder. Dafür sieht er sich seither scharfer Kritik ausgesetzt - auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will das Vorgehen nicht akzeptieren.

"Markus Söder offenbart ein verantwortungsloses Staatsverständnis, wenn er Gesetze, die er sogar selbst beschlossen hat, missachten will", sagte SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Nicht weniger schlimm ist, dass wichtige Teile der Union ihm dabei auch noch folgen wollen", fügte Mützenich hinzu. "Sie setzen damit das Vertrauen in demokratische Grundsätze aufs Spiel." Die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion, Irene Mihalic, warf Söder vor, die Corona-Krise parteipolitisch zu instrumentalisieren. Linksfraktionschef Dietmar Bartsch sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung: "Was die Union macht, ist demokratieschädlich. Erst Gesetze erlassen und sie dann feige umgehen."

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident sieht in dieser Debatte kein gutes Vorzeichen für die allgemeine Impfpflicht. "Der Bund hat zu verantworten, ob dieses Gesetz umgesetzt werden kann oder nicht", sagte Reiner Haseloff (CDU) der Deutschen Presse-Agentur. "Wie der Meinungsbildungsprozess im Bundestag zur allgemeinen Impfpflicht weiterläuft, wage ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschließend zu beantworten. Fest steht aber eines: Wenn es nicht gelingt, die einrichtungsbezogene Impfpflicht vernünftig auf den Weg zu bringen, dann sehe ich für eine allgemeine Impfpflicht kaum mehr Chancen", sagte Haseloff.

"Wir wollen, dass die Gesellschaft gerade in besonders gefährdeten Bereichen durch Impfen pandemiefester wird, als wir es in den vergangenen zwei Jahren erlebt haben mit zu vielen Krankheits- und Todesfällen", betonte der Magdeburger Regierungschef. "Der Gesetzgeber, und das ist hier der Bund, muss dafür sorgen, dass das Gesetz anwendbar ist." Die Gesundheitsminister und die Länder hätten den Bund um entsprechende Regelungen gebeten. "Wenn die nicht geliefert werden, ist das Gesetz kaum umsetzbar." Die Zeit werde immer knapper. (10.02.2022)