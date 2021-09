Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist wieder etwas angestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Freitagmorgen lag sie bei 83,8 - am Vortag hatte der Wert bei 83,5 gelegen, vor einer Woche bei 80,2. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 12 969 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.28 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche hatte der Wert bei 14 251 Ansteckungen gelegen.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 55 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 45 Todesfälle gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 4 059 081 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Donnerstag mit 1,89 an (Vortag 1,79). Ein bundesweiter Schwellenwert, ab wann die Lage kritisch zu sehen ist, ist für die Hospitalisierungs-Inzidenz unter anderem wegen großer regionaler Unterschiede nicht vorgesehen. Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit bei rund 15,5.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3 810 100 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 92 553. (10.09.21)

Bisher 31 000 Covid-Erkrankungen in Deutschland trotz Zweifach-Impfung

Bislang sind fast 31 000 Menschen in Deutschland trotz vollständigem Impfschutz an Covid-19 erkrankt. Das geht aus dem jüngsten Lagebericht des Robert Koch-Instituts (RKI) hervor. Seit dem 1. Februar seien 30 880 sogenannte Impfdurchbrüche - also symptomatische Coronainfektionen mindestens zwei Wochen nach vollständiger Impfung - registriert worden. Die Effektivität der Im­pfung bewertet das RKI dennoch als hoch: Sie liege bei Erwachsenen je nach Altersgruppe zwischen 86 und 87 Prozent.

Die unzureichenden Impfquoten unter jüngeren Erwachsenen spiegeln dem RKI zufolge auch auf Deutschlands Intensivstationen wider. Unter den dort betreuten Patienten seien von Mitte August bis Anfang September mehr 18- bis 59-Jährige gewesen als Menschen über 60. Das könne als Effekt der Impfkampagne und der bislang noch unzureichend hohen Quoten bei den 18- bis 59-Jährigen interpretiert werden. Auf den Intensivstationen wächst der Anteil an Covid-Patienten wieder. Derzeit sind es bundesweit knapp 1400 Menschen, ein Anstieg um 22 Prozent im Vergleich zur Vorwoche. (09.09.2021)

Dänemark schafft auch letzte Corona-Beschränkungen ab

Von diesem Freitag an fallen in Dänemark die letzten Corona-Beschränkungen weg. Der Nachweis, dass man geimpft, genesen oder negativ getestet worden ist, muss in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens nicht mehr vorgezeigt werden, so beispielsweise bei bestimmten Großveranstaltungen wie Begegnungen in der obersten dänischen Fußballliga oder in den gerade erst wieder eröffneten Diskotheken. Covid-19, die durch das Coronavirus Sars-CoV-2 ausgelöste Erkrankung, nicht mehr länger als "gesellschaftskritische Krankheit" eingestuft.

Bereits in den vergangenen Wochen wurden die Maskenpflicht und andere Corona-Beschränkungen in Dänemark bereits in den vergangenen Wochen und Monaten nach und nach zurückgefahren. Zu Monatsbeginn durfte auch das Nachtleben nach anderthalb Jahren wieder öffnen, allerdings zunächst mit der Anforderung, per Corona-Pass auf dem Smartphone Test, Impfung oder Genesung vorzeigen zu können. Diese Anforderung war parallel für Lokale, Fitnessstudios und anderes aufgehoben worden.

Ein Grund für die endgültige Lockerung sind die hohen Impfzahlen, wie Gesundheitsminister Magnus Heunicke bei der Ankündigung Ende August erklärt hatte. Bislang sind mehr als 83 Prozent aller Menschen im Land im Alter von über zwölf Jahren vollständig geimpft worden.

Bei der Einreise aus dem Ausland gelten je nach Herkunftsland oder -region jedoch weiterhin gewisse Einschränkungen: Deutsche Reisende, die nicht geimpft oder genesen sind, müssen sich zum Beispiel nach der Einreise auf Corona testen lassen. Das an Dänemark grenzende Schleswig-Holstein ist davon nicht betroffen. (10.09.21)

Los Angeles führt Impfpflicht für Schüler ab 12 Jahren ein

Der kalifornische Schulbezirk Los Angeles, führt für alle Schülerinnen und Schüler ab zwölf Jahren eine Impfpflicht ein. Wer keine medizinische oder anderweitig begründete Ausnahmegenehmigung habe, müsse für den Präsenzunterricht ab 10. Januar vollständig geimpft sein, teilte der Schulbezirk am Donnerstag (Ortszeit) mit. "Die Impfungen gegen Covid-19 sind sicher und wirksam. Von den impfberechtigten Schülern zu verlangen, dass sie geimpft sind, ist der stärkste Weg, um unsere Schulgemeinschaft zu schützen", sagte die geschäftsführende Behördenchefin Megan Reilly.

Los Angeles ist der zweitgrößte Schulbezirk in den USA. In die Zuständigkeit des Bezirks fallen nach dessen Angaben rund 640 000 Kinder und Jugendliche in allen Jahrgangsstufen, vom Kindergarten bis zum Abitur. Für die Angestellten gilt bereits ab Mitte Oktober eine Corona-Impfpflicht. Eine Impfpflicht für Lehrerinnen und Lehrer sowie Schulangestellte gibt es in den USA bereits in einigen Bezirken. Die verpflichtende Ausweitung auf Schüler ist hingegen bislang ungewöhnlich.

Der Corona-Impfstoff der Hersteller Biontech und Pfizer hat in den USA eine Notfallzulassung für den Einsatz ab zwölf Jahren. Die Impfkampagne machte zuletzt aber nur noch langsam Fortschritte. Bislang sind in den USA 53,4 Prozent der rund 330 Millionen Menschen abschließend gegen Corona geimpft. In der Bevölkerungsgruppe ab 12 Jahren sind 62,5 Prozent bereits voll geimpft. (10.09.21)

Biden an die Ungeimpften: "Die Geduld geht uns aus."

US-Präsident Joe Biden hat den Druck auf die Minderheit seiner immer noch ungeimpften Landsleute erhöht. "Viele von uns sind frustriert angesichts der fast 80 Millionen Amerikaner, die immer noch nicht geimpft sind, obwohl Impfungen sicher, wirksam und kostenlos sind", sagte Biden am Donnerstag im Weißen Haus. Dank der Impfungen habe man die nötigen Mittel, um die Pandemie einzudämmen, betonte er. An die Adresse der Ungeimpften sagte Biden weiter: "Wir sind geduldig gewesen, aber die Geduld geht uns aus." Seine Forderung: "Lassen Sie sich impfen."

Um die Impfquote zu erhöhen hat Biden am Donnerstag das Arbeitsministerium angewiesen, eine Vorlage zu erarbeiten, nach der die Angestellten in Betrieben mit mehr als 100 Mitarbeitern sich entweder impfen oder wöchentlich testen lassen müssen. Die Regelung solle auch für Unternehmen gelten, die für die Regierung arbeiten.

Kontaktnachverfolgung ist kaum noch zu gewährleisten

Die Gesundheitsämter in Deutschland können derzeit nicht mehr alle Kontaktpersonen von Infizierten nachverfolgen. "Bei einer hohen Zahl von positiv Getesteten ohne gleichzeitigen Lockdown haben die Menschen häufig so viele Kontakte, dass eine grundsätzliche und umfängliche Nachverfolgung nicht mehr zu leisten ist", sagte die Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes (BVÖGD), Ute Teichert, der Rheinischen Post.

Als die Infektionszahlen in Deutschland in diesem Sommer niedrig waren, haben viele Ämter ihre Teams für die Nachverfolgung deutlich reduziert. Im Juli lag die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz zeitweise bei nur noch fünf, inzwischen ist sie innerhalb weniger Wochen auf mehr als 80 angestiegen.

Viele Gesundheitsämter kämen derzeit personell wieder an ihre Grenzen, sagte Teichert. Es sei schwer, Fachkräfte und insbesondere Ärzte zu gewinnen, weil sie in Gesundheitsämtern deutlich weniger verdienen als im Krankenhaus. (09.09.2021)