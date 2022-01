Angesichts der steigenden Zahl von Corona-Infektionen in Deutschland sollen nicht mehr alle per Schnelltest positiv Getesteten einen PCR-Test bekommen. Die Gesundheitsminister der Länder sprachen sich am Samstag einstimmig dafür aus. Sie begrüßten entsprechende Vorschläge von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) für eine Priorisierung von PCR-Tests. Die Laborkapazitäten seien endlich, sagte Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) in Magdeburg nach einer Schaltkonferenz mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Ländern. Unbedingt eine PCR-Testung erhalten sollten Personal in Krankenhäusern, Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen sowie Hochrisikopatienten und Personen mit dem Risiko schwerer Krankheitsverläufe.

"Für alle anderen Personen, die keine Symptome haben und ein positives Antigentest-Ergebnis vorweisen können, soll auf eine Bestätigung per PCR verzichtet werden." Befürwortet wird stattdessen eine Nachtestung mit einem zweiten überwachten Antigentest. Die Ressortchefs sprachen sich auch dafür aus, bei einer roten Anzeige in der Corona-Warn-App auf einen PCR-Test zu verzichten und stattdessen auf "qualitativ hochwertige Antigentests" zurückzugreifen (22.01.2022).

Hälfte der Deutschen ist geboostert

Mindestens die Hälfte der Bevölkerung hat eine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus erhalten. Knapp 41,7 Millionen Menschen (50,1 Prozent) seien inzwischen geboostert, teilte das Robert Koch-Institut am Samstag mit. Die Auffrischungsimpfung gilt als wirksamer Schutz vor der besonders ansteckenden Virusvariante Omikron.

Bislang sind mindestens 75,4 Prozent der Bevölkerung (62,7 Millionen Menschen) einmal geimpft. Die Bundesregierung strebt 80 Prozent Erstgeimpfte bis Ende Januar an. Mindestens 73,3 Prozent der Bevölkerung (60,9 Millionen) haben nach RKI-Angaben einen vollständigen Grundschutz, in der Regel zwei Impfdosen, erhalten. Noch zählt das RKI auch Menschen, die nur eine Dosis des Johnson-&-Johnson-Präparats erhalten haben, mit - allerdings wird das gerade umgestellt. Künftig sollen Johnson-&-Johnson-Geimpfte nur noch nach einer zweiten Impfdosis - möglichst mit einem mRNA-Impfstoff wie dem von Biontech/Pfizer oder Moderna - von den 2G-Regeln profitieren.

Nicht geimpft sind derzeit 24,6 Prozent der Bevölkerung (20,5 Millionen Menschen). Für 4,8 Prozent (vier Millionen) dieser Menschen im Alter von 0 bis 4 Jahren steht bisher kein zugelassener Impfstoff zur Verfügung (22.01.2022).

USA überspringen 70 Millionen-Marke

In den USA hat die Zahl der positiv auf Corona getesteten Menschen einer Reuters-Zählung zufolge die Marke von 70 Millionen überschritten. Zuletzt gab es demnach binnen 24 Stunden knapp 870 000 neue Fälle. Damit legt die Zahl insgesamt auf rund 70,16 Millionen zu. Die Zahl der Corona-Toten steigt um 4484 auf 868 441 (22.01.2022).

Russland auf neuem Höchststand seit Beginn der Pandemie

In Russland spitzt sich die Corona-Lage nach einer Entspannung um den Jahreswechsel deutlich zu. Wie aus einer Statistik der Regierung hervorgeht, erreichte am Samstag die Zahl der Neuinfektionen binnen eines Tages mit 57 200 einen neuen Höchststand seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020. Seit Tagen steigt dieser Wert rasant in dem flächenmäßig größten Land der Erde. Grund ist die Ausbreitung der Omikron-Variante, die der Nachrichtenagentur Interfax zufolge inzwischen 48 Prozent aller Infektionen ausmache und damit fast so häufig auftrete wie die Delta-Variante.

Besonders betroffen ist Europas größte Metropole Moskau mit am Samstag gemeldeten 16 000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Die Behörden stockten bereits die Zahl der Krankenhausbetten auf, einzelne Schulen sind wieder auf Fernunterricht umgestiegen. Auch die Regierung soll - wenn möglich - ins Homeoffice wechseln. Die Impfquote in Russland ist nach wie vor gering: Nur 53 Prozent der 146 Millionen Einwohner sind vollständig geimpft (22.01.2022).

Berlin hat die höchste Corona-Inzidenz aller Bundesländer

Berlin hat derzeit die höchste Corona-Inzidenz aller Bundesländer. Die Corona-Fallzahlen in der Hauptstadt sind weiter stark angestiegen. Dem Robert Koch-Instituts (RKI) zufolge lag die Inzidenz am Samstag bei 1473,1, am Vortag noch bei 1258,3 pro 100 000 Einwohner. Seit Beginn der Pandemie infizierten sich damit nachweislich 451 648 Menschen in Berlin, die offizielle Zahl der an oder mit Covid-19 gestorbenen Menschen liegt bei 4082. Die Lage auf den Intensivstationen ist jedoch weiter unter Kontrolle - 16 Prozent der Intensivbetten waren laut Senat mit Covid-19-Patienten belegt.

Damit ist die Inzidenz in der Hauptstadt, wo zwischen Freitag und Samstag laut RKI 14 087 neue Corona-Fälle verzeichnet wurden, nahezu doppelt so hoch wie durchschnittlich in ganz Deutschland, wo das Robert Koch-Institut ebenfalls einen starken Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet hat. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Samstagmorgen mit 772,7 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 706,3 gelegen, vor einer Woche bei 497,1 und am gleichen Tag des Vormonats bei 289,0.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 135 461 Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 5.01 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche waren es 78 022 Ansteckungen, es kam also zu einem Anstieg um fast 75 Prozent. Experten rechnen mit immer mehr Fällen, die nicht erfasst werden können, unter anderem, weil Testkapazitäten und Gesundheitsämter zunehmend am Limit sind. Da die Omikron-Variante milder verlaufe, sei entscheidender, wie viele Menschen schwer erkranken und in Kliniken behandelt werden müssen. Daher sollen die Fallzahlen künftig geschätzt werden. Die Zahl der Todesfälle innerhalb von 24 Stunden betrug dem RKI zufolge 179, insgesamt sind 116 664 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. (22.01.2022)

Ärzteschaft warnt vor Belastungsgrenze in Kliniken

Angesichts rasant steigender Infektionszahlen sehen Ärztevertreter die Kliniken bereits in wenigen Tagen an ihrer Belastungsgrenze. "Spätestens Anfang Februar wird es in den Krankenhäusern deutschlandweit sehr eng werden, wenn die Infektionszahlen weiterhin in diesem Tempo steigen", sagt die Vorsitzende der Ärztegewerkschaft Marburger Bund, Susanne Johna, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Dabei gehe es nicht nur um steigende Patientenzahlen, sondern auch um Personalausfälle in Kliniken, Laboren und Rettungsdiensten. Das könne dazu führen, dass die Versorgung der Bevölkerung nicht mehr dem üblichen Standard entsprechen werde. (22.02.2022)

Rio de Janeiro verschiebt Karneval auf April

Inmitten einer neuen Corona-Welle hat die brasilianische Metropole Rio de Janeiro erneut die weltberühmten Karnevalsumzüge verschoben. Die Feierlichkeiten würden auf den Feiertag Tiradentes am 21. April verlegt, teilte die Stadtverwaltung auf Twitter mit. Den Straßenkarneval in Rio hatte Bürgermeister Eduardo Paes Anfang des Monats bereits das zweite Jahr nacheinander abgesagt. Die Pläne für die legendären Umzüge im Sambodrom im Februar und März, die im vergangenen Jahre zuerst ebenfalls verschoben und dann abgesagt wurden, blieben indes weiter bestehen. Dort seien Kontrollen zum Infektionsschutz einfacher umzusetzen, sagte Paes. Eine coronabedingte Absage würde nach dem Ausfall 2021 erneut Millionen an Verlust für die Stadt bedeuten. Schätzungen zufolge bringt das Spektakel umgerechnet etwa 620 Millionen Euro ein.

In Brasilien haben sich nach offiziellen Angaben mehr als 23,5 Millionen der 210 Millionen Einwohner mit dem Coronavirus infiziert. Fast 623 000 Patienten sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben - eine der höchsten Todeszahlen weltweit. Mit dem Fortschreiten der Impfkampagne sank die Zahl der neu hinzukommenden Toten stark, der Optimismus vor allem in Rio wuchs. Inzwischen sind fast 70 Prozent der brasilianischen Bevölkerung komplett geimpft. Zuletzt stieg die Zahl der Neuinfektionen wieder enorm, auch beeinflusst durch die Omikron-Variante und Feiern zu Weihnachten und Silvester. Am Mittwoch meldete Brasilien erstmals mehr als 200 000 neue Corona-Fälle in einem Tag. (22.01.2022)

Hunderttausende Operationen wegen Delta verschoben

Die deutschen Krankenhäuser schätzen, dass in der Delta-Welle für weit über hunderttausend Patienten Operationen verschoben oder abgesagt werden mussten. "Wir haben noch keine abschließenden Zahlen für die Delta-Welle, aber wir sprechen über Hunderttausende verschobener Behandlungen", sagte der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhaus-Gesellschaft Gerald Gaß der Augsburger Allgemeinen. Viele Patienten stünden auf der Warteliste. Für das ganze vergangene Jahr müsse sogar von mehr als einer Million aufgeschobener Eingriffe ausgegangen werden. (22.01.2022)

Kindervertreter besorgt über Mitnahme von Kindern auf Corona-Demos

Der Ehrenvorsitzende der Deutschen Kinderhilfe sorgt sich um Kinder, die von ihren Eltern auf Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen mitgenommen werden. Wenn von vornherein absehbar sei, dass es zu Auseinandersetzungen komme, "dann haben da Kinder nichts zu suchen", sagte Rainer Becker der Deutschen-Presse-Agentur. Unter Umständen könne es sich in diesen Fällen um eine Kindeswohlgefährdung handeln.

Szenen bei Demonstrationen könnten die Kinder traumatisieren. Grundsätzlich gestehe die UN-Kinderrechtskonvention auch Kindern eine Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit zu. Das sei sinnvoll, damit Minderjährige an die Demokratie herangeführt werden könnten. Es sei völlig in Ordnung, wenn Kinder zu Demonstrationen gingen, die von Kindern und Jugendlichen selbst organisiert würden. Es sei auch in Ordnung, Kinder zu einer Kundgebung mitzunehmen und mit ihnen unterschiedliche Meinungen zu diskutieren. Kinder dürften aber niemals instrumentalisiert und zu einem "ideologischen Sprachrohr" gemacht werden.

Becker verwies auf Demonstrationen, bei denen Kinder mit Redebeiträgen zu hören gewesen seien, die nicht zu deren Alter passten. Der ehemalige Polizeidirektor verwies auf den Paragrafen 171 des Strafgesetzbuches. Demzufolge sei "die Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht eine Straftat". Diese sei schon von Amtswegen zu verfolgen. Laut Gesetz müssten Polizisten etwa die Identität von Kindern feststellen, wenn der Eindruck bestehe, dass diese benutzt werden. (22.01.2022)

Lauterbach - Drei Impfungen reichen für Grundimmunisierung

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach rechnet nicht damit, dass im Fall einer Impfpflicht-Einführung eine vierte Dosis nach einer bereits erfolgten Dreifachimpfung notwendig sein wird. "Wer heute oder künftig über drei Impfungen mit mRNA-Impfstoffen oder einem ähnlich wirksamen Impfstoff verfügt, verfügt über eine gute Grundimmunisierung", sagt Lauterbach der Rheinischen Post zufolge. Die Dreifachimpfung würde somit jeder Impfpflicht Genüge tun. Einen Impfzwang werde es nicht geben. Die Regierung arbeite einzig und allein an einer Pflicht zum Nachweis einer Impfung. (22.01.2022)