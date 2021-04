Der CDU-Vorsitzende und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, hat erneut für einen raschen, weitgehenden "Brücken-Lockdown" in Deutschland geworben. Unabhängig von den aktuellen Debatten über ein neues Infektionsschutzgesetz sollten sich die Länder rasch auf weitere Anti-Corona-Maßnahmen einigen. "Lasst uns schnell entscheiden - jenseits dieses Gesetzes", sagte Laschet an die Adresse der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, insbesondere der SPD. "Die Zeit haben wir nicht", so Laschet zu möglichen weiteren Debatten.

In Deutschland spitze sich die Lage auf den Intensivstationen zu. Darauf habe er bereits vor einer Woche aufmerksam gemacht - und auch viel Spott über seinen damaligen Vorschlag eines sogenannten Brücken-Lockdowns erhalten, sagte Laschet bei einer Pressekonferenz nach den Sitzungen von CDU-Präsidium und Vorstand. Doch die aktuelle Entwicklung zeige, dass diese Warnung richtig gewesen sei.

Erneut kritisierte Laschet, dass die Ministerpräsidentenkonferenz weder in der vergangenen Woche noch, wie ursprünglich geplant, an diesem Montag zusammengekommen ist. "Die MPK hätte letzte Woche sagen können: Wir machen das und starten sofort." Rasche Entscheidungen seien nötig, sagte Laschet. "Die Pandemie richtet sich nicht nach den Terminplänen des Bundesrats und des Bundestags."

Bundesregierung will Firmen zu Schnelltests verpflichten

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will die Betriebe in Deutschland per Verordnung verpflichten, ihren Präsenzbeschäftigten mindestens einmal pro Woche einen Corona-Test anzubieten. Dies sieht der Entwurf für eine Änderung der Arbeitsschutzverordnung vor, der der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt und der am Dienstag im Kabinett besprochen werden soll.

Für bestimmte Beschäftigtengruppen hat der Arbeitgeber demnach "zwei Tests pro Kalenderwoche in Bezug auf einen direkten Erregernachweis des Coronavirus Sars-Cov-2" anzubieten. Dies gelte etwa für Beschäftigte, die in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht seien - oder auch Beschäftigte, "die unter klimatischen Bedingungen in geschlossenen Räumen arbeiten, die eine Übertragung des Coronavirus Sars-Cov-2 begünstigen". Die Kosten sollen die Arbeitgeber tragen. Zudem werden alle anderen geltenden Corona-Schutzregeln im Arbeitsschutz bis zum 30. Juni verlängert. Dazu gehört auch, dass Arbeitgeber Beschäftigten wo immer möglich das Arbeiten von zu Hause anbieten müssen.

Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 136,4

Die Zahl der insgesamt in Deutschland gemeldeten Corona-Infektionen ist auf mehr als drei Millionen gestiegen. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Montag haben sich nachweislich 3 011 513 Menschen in Deutschland mit dem Virus infiziert. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die erste bestätigte Infektion wurde am 27. Januar 2020 bekannt gegeben. Die Zahl der Genesenen gibt das RKI mit etwa 2 683 900 an. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 78 452.

Binnen eines Tages wurden 13 245 Corona-Neuinfektionen gemeldet, so das RKI. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 99 neue Todesfälle verzeichnet. Am Montag sind die vom RKI gemeldeten Fallzahlen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird. Zudem könnten die Zahlen wegen der Schulferien noch nicht vergleichbar mit früheren Werten sein. RKI-Präsident Lothar Wieler rechnet von Mitte dieser Woche an wieder mit verlässlicheren Daten zur Pandemie. Vor einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 8497 Neuinfektionen und 50 neue Todesfälle verzeichnet.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner lag laut RKI am Montagmorgen bundesweit bei 136,4. Die Daten geben den Stand des RKI-Dashboards von 5.07 Uhr wieder, nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen des RKI sind möglich.

Am Vortag gab das RKI diese Sieben-Tage-Inzidenz mit 129,2 an, vor einer Woche lag sie bei 128. Der Inzidenzwert ist momentan noch mit Vorsicht zu genießen und dürfte wegen weniger Tests und Meldungen über Ostern zu niedrig ausfallen. Das RKI erwartet, dass der Wert im Laufe der kommenden Woche wieder belastbar sein wird.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Sonntag bei 1,08 (Vortag: 1,02). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 108 weitere Menschen anstecken. Der R-Wert sei weiter gestiegen, schreibt das RKI. Die in den Tagen nach Ostern beobachtete Absenkung des Werts könnte an der vorübergehend geringeren Testzahl gelegen haben. Auch der R-Wert kann nach RKI-Angaben erst in einigen Tagen wieder aussagekräftig bewertet werden.

Aerosolforscher appellieren an Bundesregierung

Führende Aerosolforscher aus Deutschland fordern von der Politik einen Kurswechsel bei den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Seuche. "Wenn wir die Pandemie in den Griff bekommen wollen, müssen wir die Menschen sensibilisieren, dass DRINNEN die Gefahr lauert", heißt es in einem Brief an die Bundesregierung und an die Landesregierungen, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Es gilt als sicher, dass sich das Coronavirus vor allem über Luft verbreitet.

"Leider werden bis heute wesentliche Erkenntnisse unserer Forschungsarbeit nicht in praktisches Handeln übersetzt", kritisieren die Verfasser. In Wohnungen, Büros, Klassenräumen, Wohnanlagen und Betreuungseinrichtungen müssten Maßnahmen ergriffen werden. In Innenräumen finde auch dann eine Ansteckung statt, wenn man sich nicht direkt mit jemandem trifft, sich aber ein Infektiöser vorher in einem schlecht belüfteten Raum aufgehalten hat, warnen sie. Debatten über das Flanieren auf Flusspromenaden, den Aufenthalt in Biergärten, das Joggen oder Radfahren seien hingegen kontraproduktiv.

Maßnahmen wie die Maskenpflicht beim Joggen an Alster und Elbe in Hamburg etwa seien eher symbolischer Natur und ließen "keinen nennenswerten Einfluss auf das Infektionsgeschehen erwarten", schreiben die Experten. Sars-CoV-2-Erreger würden fast ausnahmslos in Innenräumen übertragen. Im Freien sei das äußerst selten, im Promille-Bereich. Hierauf sollten die begrenzten Ressourcen nicht verschwendet werden, heißt es in dem Brief. Auch würden im Freien nie größere Gruppen - sogenannte Cluster - infiziert, wie das in Innenräumen etwa in Heimen, Schulen, Veranstaltungen, Chorproben oder Busfahrten zu beobachten sei. Auch die Ausgangssperren versprechen aus Sicht der Wissenschaftler mehr als sie halten können.

Stattdessen empfehlen die Autoren mehrere Maßnahmen wie Treffen in Innenräumen so kurz wie möglich zu gestalten, mit häufigem Stoß- oder Querlüften Bedingungen wie im Freien zu schaffen, effektive Masken in Innenräumen zu tragen sowie Raumluftreiniger und Filter überall dort zu installieren, wo Menschen sich länger in geschlossenen Räumen aufhalten müssen - etwa in Pflegeheimen, Büros und Schulen. Zu den Unterzeichnern zählen der Präsident der Gesellschaft für Aerosolforschung, Christof Asbach, Generalsekretärin Birgit Wehner und der frühere Präsident der Internationalen Gesellschaft für Aerosole in der Medizin, Gerhard Scheuch.

Zuspruch für Heils Plan einer Arbeitgeber-Testpflicht

Nach der Ankündigung einer bundesweiten Coronavirus-Testpflicht für Betriebe hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) viele positive Reaktionen erhalten. Wie der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Reiner Hoffmann, am Sonntag den Zeitungen der Funke-Mediengruppe erklärte, müsse jetzt eine vorgesehene Pflicht für Arbeitgeber kommen: "Es ist schlicht nicht verständlich, weshalb sich Menschen im Privatbereich seit gut einem Jahr bis hin zu ihren Grundrechten einschränken, aber die Regeln für die Arbeitgeber nach wie vor butterweich sind." Der DGB-Chef appellierte an CDU/CSU, das Thema nicht mehr zu blockieren, denn eine Selbstverpflichtung reiche nicht aus.

Auch der Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach (SPD) hält eine Testpflicht in den Unternehmen für notwendig. Er sagte den Funke-Zeitungen: "Ein Angebot von einem Test in der Woche in den Betrieben wird nicht ausreichen, um auch nur im Ansatz die Infektionsketten in den Betrieben zu unterbrechen und den R-Wert dort zu senken." Lauterbach sagte, dass dies bisher auch nur ein Angebot sei, das man nicht mal wahrnehmen müsse.

Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm befürwortet eine gesetzliche Verpflichtung für Unternehmen, ihre Beschäftigten auf Corona zu testen. "Das ist eine Herausforderung, bei der der Gesetzgeber tätig werden muss. Auch, weil nicht zu erwarten ist, dass flächendeckende Tests auf freiwilliger Basis mit ausreichender Konsequenz umgesetzt werden können", sagte das Mitglied des Sachverständigenrats der Bundesregierung dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Zwar sei eine Testpflicht mit zusätzlichen Kosten für die Wirtschaft verbunden. "Aber die Infektionszahlen nicht verlässlich zu senken und niedrig zu halten, ist weitaus teurer." Die Ökonomin regte aber an: "Gegebenenfalls muss es Zuschüsse für Unternehmen geben, die die Tests nicht aus eigener Kraft stemmen können."

Hubertus Heil (SPD) hatte am Samstag angekündigt, die Arbeitsschutzverordnung verschärfen zu wollen, um eine Corona-Testpflicht für Unternehmen einzuführen. Wie der Minister erklärte, habe eine Untersuchung der Regierung ergeben, dass 40 Prozent der Beschäftigten keine Testangebote vom Arbeitgeber bekämen. Deshalb müsse die Wirtschaft zu unbürokratischen Testangeboten verpflichtet werden. "Ich will, dass wir das am Dienstag in der Bundesregierung beschließen", so Heil.