Die Gesundheitsminister der Länder haben angesichts der Ausbreitung der Omikron-Variante Änderungen der Quarantäneregeln vorgeschlagen. Über den Vorschlag informierte Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne nach einer Videoschalte. Grundlage der Beratungen war ein Papier, dass Bundesgesundheitsminister karl Lauterbach (SPD) mit dem Robert-Koch-Institut erarbeitet hat. Über die Vorschläge der Gesundheitsminister soll in der Bund-Länder-Schalte von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und den Ministerpräsidenten beraten und final entschieden werden.

Kern der Vorschläge ist eine Verkürzung der Quarantäne-Zeiten. Hintergrund ist die Sorge um kritische Sektoren wie die Gesundheitsversorgung oder die Polizei, falls die Infektionszahlen sprunghaft ansteigen und sich viele Menschen gleichzeitig krank melden sollten.

Geimpfte Beschäftigte der kritischen Infrastruktur etwa in Kliniken und Pflegeheimen sollen demnach eine Isolation wegen einer Infektion "zum Zwecke der Arbeitsaufnahme" bereits nach fünf Tagen mit einem negativen PCR-Test beenden können.

Die Quarantänedauer für symptomfreie enge Kontaktpersonen von Infizierten soll laut dem Beschluss der Gesundheitsminister sieben Tage betragen.

Geboosterte sollen als enge Kontaktpersonen nicht mehr in Quarantäne geschickt werden. Ihnen werden regelmäßige Selbsttests empfohlen.

Ungeimpfte sollen die Quarantäne nach sieben Tagen mit einem negativen PCR-Test beenden können, Beschäftigte der kritischen Infrastruktur sollen sie bereits nach fünf Tagen mit negativem PCR-Test beenden können. (05.01.2022)

Länder beraten über Konzepte für Schulbetrieb

Die Kultusministerinnen und -minister der Länder bleiben bei ihrer Linie, dass Schulen trotz der Omikron-Varainte offengehalten werden sollen. "Auch wenn sich die Pandemie durch eine neue Virusvariante verändert, müssen wir die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen noch stärker in den Blick nehmen. Das bedeutet, dass wir die Schulen erst dann schließen, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind", sagte die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, Karin Prien (CDU) nach einer Sonderschalte der Minister.

In der Hälfte der Bundesländer hat nach der Weihnachtspause der Unterricht wieder begonnen. Millionen weitere Schülerinnen und Schüler kehren kommende Woche zurück. In allen Bundesländern ist Präsenzunterricht geplant. Flächendeckende Schulschließungen wie vor einem Jahr haben die Ampel-Parteien mit Änderungen am Infektionsschutzgesetz ausgeschlossen. Einige Bundesländer überlassen es den Einrichtungen nun selbst, wie sie vorgehen. (05.01.2022)

Inzidenz steigt erneut

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt seit dem 30. Dezember von Tag zu Tag an. Am Mittwochmorgen meldete das Robert-Koch-Institut 58 912 Neuinfektionen binnen 24 Stunden und eine von 239,9 auf 258,6 gestiegene Sieben-Tage-Inzidenz. 346 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. (05.01.2022)

Lauterbach will strengere Kontaktbeschränkungen

Am Freitag trifft sich erneut die Runde der Ministerpräsidenten mit Kanzler Olaf Scholz, um über weitere Corona-Maßnahmen zu beraten. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will dazu neben verkürzten Quarantänezeiten auch härtere Kontaktbeschränkungen vorschlagen. "Verschärfungen werden leider notwendig sein, um der schweren Welle, die auf uns zukommt, zu begegnen", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Details nannte Lauterbach nicht. Er betonte aber, insbesondere für Ungeimpfte gebe es keinen Grund zur Entwarnung. "Man kann ihnen nicht in Aussicht stellen, dass für sie die Kontaktbeschränkungen kurz- oder mittelfristig aufgehoben werden", so der Minister. Sein Appell an Ungeimpfte sei, dass diese sich "schnell zumindest einmal impfen lassen, damit sie wenigstens für den ganz schweren Krankheitsverlauf eine wichtige Schutzwirkung haben".

Außerdem will der Gesundheitsminister rasch eine Impfpflicht ohne Aufbau eines Impfregisters einführen. Er arbeite dazu an einem Vorschlag. "Omikron als schmutzige Impfung ist keine Alternative zur Impfpflicht", sagte der SPD-Politiker.

Der Bundestag hatte Ende des vergangenen Jahres bereits eine Impfpflicht für das Personal von Einrichtungen beschlossen, in denen besonders durch Covid-19 gefährdete Menschen versorgt, behandelt oder betreut werden. Diese im Wesentlichen auf das Gesundheitswesen und die Pflege begrenzte Pflicht gilt von Mitte März an. Darüber hinaus wird auch über eine allgemeine Impfpflicht für die ganze oder zumindest große Teile der Bevölkerung diskutiert. Dazu soll es Anträge im Bundestag geben, über die die Angeordneten dann jeweils nach Überzeugung und nicht nach Fraktionsdisziplin abstimmen sollen. (05.01.2021)

Faeser: "Mit wem gehen Sie denn da demonstrieren?"

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) fordert, der Rechtsstaat müsse hart gegen Radikale bei Protesten gegen die Corona-Politik vorgehen. "Wenn Menschen radikal werden und ausfallend werden, dann finde ich, ist eine Grenze erreicht", sagte sie am Dienstag dem ARD-Hauptstadtstudio. Das bedeute, dass eine Versammlung aufgelöst werde, wenn sie nicht angemeldet sei. Bedrohungen und Gewalt könnten nicht hingenommen werden.

Faeser plädierte jedoch dafür, den sogenannten "Spaziergängern" differenziert zu begegnen. Wenn Menschen anderer Meinung seien, müsse man auch gesprächsbereit sein. Nur eine ganz kleine Minderheit sei radikal. An gemäßigte Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Kundgebungen appelliert sie: "Gucken Sie genau hin, mit wem gehen Sie denn da demonstrieren. Natürlich ist Kritik in einer Demokratie immer sehr erwünscht, solange sie auf dem Boden der Verfassung stattfindet." (04.01.2022)

Zahl nachgewiesener Omikron-Fälle binnen einer Woche verdreifacht

Die Zahl der an das Robert-Koch-Institut (RKI) übermittelten sicher nachgewiesenen und wahrscheinlichen Omikron-Fälle in Deutschland hat sich binnen einer Woche mehr als verdreifacht. 35 529 würden nun der neuen Corona-Variante zugeordnet, hieß es am Dienstag auf einer RKI-Übersichtsseite. Vor einer Woche hatte der Wert noch bei 10 443 gelegen. Eine Grafik des RKI zur zeitlichen Entwicklung zeigt einen sehr steilen Anstieg der wöchentlich gemeldeten Zahlen in Verbindung mit Omikron.

Für die laufende und auch die zurückliegende Woche rechnet das RKI mit einer hohen Anzahl an Neu- und Nachmeldungen. Zwischen der erstmaligen Meldung einer Corona-Infektion und dem Laborergebnis über das Vorliegen einer bestimmten Variante können demnach je nach Nachweismethode mehrere Tage oder Wochen liegen.

In die Zahlen fließen laut RKI nur Omikron-Fälle ein, die über eine vollständige Erbgutanalyse sicher nachgewiesen sind oder bei denen ein variantenspezifischer PCR-Test einen Verdacht auf Omikron ergeben hat. In Deutschland wird nur ein kleiner Teil der positiven Proben auf Varianten untersucht.

Detaillierte Angaben zu den erfassten Fällen liegen derzeit nur lückenhaft vor. So wird aktuell für sechs Menschen aus der Altersgruppe 60 bis 79 Jahre, zwei aus der Gruppe 35 bis 59 Jahre und einen aus der Gruppe 15 bis 34 Jahre angegeben, dass sie gestorben sind. Von 361 Fällen gab es die Information, dass sie ins Krankenhaus aufgenommen wurden. Bei 564 lagen Angaben vor, dass es sich um eine Reinfektion handelt - also eine Ansteckung trotz früherer Corona-Infektion.

In absoluten Zahlen entfallen laut RKI die meisten bisherigen Meldungen, die Omikron zugeordnet werden, auf Nordrhein-Westfalen mit 10 779. Es folgen Bayern mit knapp 7537 und Baden-Württemberg mit 4323. In dem südwestlichen Bundesland ist Omikron laut einer aktuellen Abfrage bei den dortigen Laboren inzwischen dominant. Wie oft in einem jeweiligen Bundesland auf die Variante getestet wird, gibt das RKI nicht an. (04.01.2022)

Gefängnisleiter wollen Impfpflicht für Insassen

Aus Infektionsschutzgründen und um die Funktionsfähigkeit der Strafjustiz zu sichern, fordern Gefängnisleiter eine Impfpflicht für die Insassen und Bediensteten im Justizvollzugsanstalten. Angesichts der oftmals "fehlenden Einsicht inhaftierter Menschen in die Notwendigkeit der Einhaltung von Hygiene- und Schutzregeln" sowie der "unterdurchschnittlichen Impfquoten unter den Inhaftierten", seien Gefängnisse stark gefährdet für Corona-Ausbrüche, warnt die Bundesvereinigung der Anstaltsleiterinnen und Anstaltsleiter im Justizvollzug (BVAJ). Auch bei den im Justizvollzug arbeitenden Menschen sowie bei Bediensteten von Externen mit Zugang zu den Gefängnissen blieben die Impfquoten "vielerorts hinter dem Erforderlichen zurück".

Die für Kliniken und Pflegeeinrichtungen beschlossene Impfpflicht müsse möglichst schnell auf JVAs ausgeweitet werden, so die Bundesvereinigung. Denn eine Häufung von Infektionen unter Inhaftierten oder Bediensteten könne "die Sicherheit und Ordnung empfindlich stören". (04.01.2022)