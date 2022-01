Im Streit um die Verkürzung des Genesenenstatus hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach die Drei-Monats-Frist verteidigt und will sich um Umsetzung auch auf europäischer Ebene bemühen. "Nach drei Monaten kann sich derjenige, der schon mit der Delta-Variante infiziert war, erneut mit der Omikron-Variante infizieren. Somit sind die drei Monate wissenschaftlich richtig", sagte der SPD-Politiker im ZDF.

Die EU-Staaten hatten sich am Dienstag darauf verständigt, dass sich Reisende innerhalb der Union ohne weitere Auflagen frei bewegen können sollen, wenn sie einen gültigen Impf-, Test- oder Genesenennachweis vorlegen. Beim Genesenennachweis wird hier eine Gültigkeit von 180 Tagen genannt, also sechs Monate. In Deutschland war der Status Mitte des Monats überraschend auf eine Zeitspanne von 28 bis 90 Tagen nach einem positiven PCR-Test verkürzt worden.

Ein Impfregister hält Lauterbach für nicht nötig und auch hinderlich, da eine Einführung zu lange dauern würde. Die Kontrolle eines Impfnachweises könnte Lauterbach zufolge am Arbeitsplatz oder bei der Nutzung bestimmter Verkehrsmittel erbracht werden oder auch bei Arztbesuchen. Es könnte auch einfach sporadische Kontrollen geben wie in Österreich. (26.01.2022)

Bundesgesundheitsministerium verliert vor Gericht

Im Streit mit Corona-Maskenhändlern hat der Bund eine Niederlage einstecken müssen. Das Bonner Landgericht wies eine Klage ab, mit der das Bundesgesundheitsministerium die Rückzahlung von 4,3 Millionen Euro hatte durchsetzen wollen. Diesen Betrag hatte der Bund an eine Firma aus dem Raum Frankfurt gezahlt, die im Frühjahr 2020 - wie viele andere Unternehmen auch - FFP2-Masken an den Bund geliefert hatte.

Damals hatte der Staat wegen der Corona-Pandemie händeringend nach Schutztextilien gesucht und in einem sogenannten Open-House-Verfahren Masken für 4,50 Euro pro Stück geordert. Das Ausschreibungsvolumen war nach oben nicht gedeckelt und der Bund bekam viel mehr Ware als gedacht. In vielen Fällen verweigerte das Ministerium die Bezahlung und berief sich auf Qualitätsmängel, die es nach Darstellung zahlreicher Händler aber gar nicht gegeben hatte. Vor einer Kammer des Bonner Landgerichts sind inzwischen 113 Klagen von Händlern gegen den Bund anhängig, bei denen es um ingesamt mehr als 200 Millionen Euro geht.

Bei der jetzigen Gerichtsentscheidung (Aktenzeichen 20 O 191/20) war der Sachverhalt etwas anders: Hier forderte der Bund Geld zurück. Nachdem der Tüv Nord im Jahr 2020 bei den Masken Qualitätsmängel festgestellt hatte, bezahlte der Bund nur 4,3 Millionen Euro, den restlichen Rechnungsbetrag von 2,1 Millionen Euro ließ er offen. Einerseits wollte der Bund nun seine Anzahlung zurück und andererseits der Lieferant den Restbetrag haben. In beiden Punkten scheiterte der Bund: Seine Rückzahlungsklage wurde abgewiesen und der sogenannten Widerklage des Lieferanten auf Zahlung der 2,1 Millionen Euro wurde stattgegeben.

Dem Urteil zufolge hätte der Bund dem Unternehmen eine Nachlieferung oder die Möglichkeit zur Nachbesserung des Materials anbieten müssen. Ein Fixgeschäft - also eine Lieferung bis zu einem festen Termin - gelte in diesem Fall nicht, da die Pandemie an dem vertraglich vereinbarten 30. April 2020 nicht beendet gewesen sei. Ein Fixgeschäft ist zum Beispiel die Bestellung eines Brautkleides vor dem Hochzeitstermin - kommt das Kleid erst danach, muss der Käufer nicht zahlen. Aus Sicht des Gerichts war der FFP2-Sachverhalt aber eben kein Fixgeschäft. Der Rechtsstreit ist noch nicht abgeschlossen, das unterlegene Ministerium kann beim Oberlandesgericht Köln in Berufung gehen. (26.01.2022)

Österreich beendet Lockdown für Ungeimpfte

In Österreich wird der Lockdown für Ungeimpfte nach etwas mehr als zwei Monaten beendet. Das sagte Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) vor der Kabinettssitzung der konservativ-grünen Bundesregierung. Trotz Höchstständen bei den Neuinfektionen sei die Lage in den Krankenhäusern stabil, daher erachte ein von der Regierung eingerichtetes Expertengremium diese Maßnahme als nicht mehr sinnvoll. Allerdings sei sie unumgänglich gewesen und habe über Weihnachten und Silvester auch gewirkt, sagte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne).

Menschen ohne Impfung gegen Corona dürfen von Montag an ihr Zuhause wieder ohne triftigen Grund verlassen. Seit dem 15. November hatten sie nur noch aus dem Haus gehen dürfen, um etwa zur Arbeit zu gehen oder lebensnotwendige Einkäufe zu erledigen. De facto ändert sich für Ungeimpfte aber nicht viel, da der Lockdown faktisch nicht überprüfbar war und weiterhin Einschränkungen bestehen bleiben. So muss in der Gastronomie, im allgemeinen Handel und bei Veranstaltungen weiterhin ein 2-G-Nachweis erbracht werden. Zutritt erhalten somit nur Geimpfte oder Genesene. Auch die FFP2-Maskenpflicht bleibt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Österreich bei mehr als 2000 Fällen pro 100 000 Einwohnern. Sobald der Höhepunkt der fünften Corona-Welle erreicht sei, werde über eine Rücknahme der einschränkenden Maßnahmen entschieden, sagte Nehammer. Besonders umstritten ist die Sperrstunde in der Gastronomie von 22 Uhr an.

Um für künftige Pandemie-Wellen gewappnet zu sein, führt Österreich als erstes Land in Europa von Februar an eine allgemeine Impfpflicht für alle Erwachsenen ein. Das Parlament stimmte vergangene Woche mit großer Mehrheit zu. Ungeimpften drohen dann ab Mitte März Geldstrafen. (26.01.2022)

Auch Baden-Württemberg steigt aus Luca-App aus

Das Land Baden-Württemberg will künftig nicht mehr auf die Luca-App zur Kontaktverfolgung zurückgreifen. Der Vertrag mit dem privaten Betreiber der Software werde nicht über Ende März hinaus verlängert, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen. Viele Restaurantbesitzer und Veranstalter hatten im vergangenen Jahr mit Hilfe der Luca-App die Erfassung der Kontakte ihrer Besucher erledigt - nun soll die Corona-Warn-App dafür eingesetzt werden. ZUvor hatten bereits Bayern und Schleswig-Holstein erklärt, dass sie den Vertrag mit dem Luca-Betreiber ebenfalls nicht verlängern wollen. (26.01.2022)

Dänemark will zum Monatsanfang alle Maßnahmen aufheben

Dänemark plant die Aufhebung aller Corona-Einschränkungen zum 1. Februar. Die Regierung wolle einer entsprechenden Empfehlung von Experten folgen, schrieb Gesundheitsminister Magnus Heunicke an das Parlament. Der Expertenrat war zu dem Schluss gekommen, dass die Krankenhauseinlieferungen nicht mehr an die Infektionszahlen gekoppelt seien.

Sollte das Parlament der Aufhebung zustimmen, blieben nur noch Tests und Quarantäneregeln bei der Einreise nach Dänemark als Maßnahmen in der Pandemie. Das Land hatte bereits vor zwei Wochen Beschränkungen gelockert, Kinos und Musiksäle durften wieder öffnen. Sperrstunden für Restaurants und die Pflicht zum Masketragen blieben aber in Kraft. (26.01.2022)

Neue Höchststände bei Neuinfektionen und Inzidenz

In Deutschland steigt die Zahl der erkannten Infektionen auf 164 000, meldet das Robert-Koch-Institut (RKI). Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 940,6. Am Vortag lag der Wert bei 894,3. In sechs Bundesländern liegt der Wert bereits bei über 1000: In Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg und Hessen. Zudem melden Dutzende Stadt- und Landkreise Inzidenzen von mehr als 1000. In sechs der zwölf Berliner Bezirke, die das RKI separat ausweist, liegt sie bei mehr als 2000. Berlin-Mitte meldet einen Wert von 3109,6. Experten rechnen mit immer mehr Fällen, die nicht erfasst werden können, unter anderem, weil Testkapazitäten und Gesundheitsämter zunehmend am Limit sind.

Die Zahl der Todesfälle steigt dem RKI zufolge bundesweit um 166 auf insgesamt 117 126. Seit Beginn der Pandemie sind insgesamt 9 035 795 Infektionen mit Sars-CoV-2 nachgewiesen worden. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. (26.01.2022)

Mihalic sieht bei Grünen Mehrheit für allgemeine Impfpflicht

Die Bundestagsfraktion der Grünen tendiert nach Einschätzung ihrer Parlamentarischen Geschäftsführerin Irene Mihalic zu einer generellen Impfpflicht. "Es ist nach meiner Wahrnehmung eine klare Mehrheit erkennbar für eine Impfpflicht ab 18", sagte Mihalic unter Verweis auf einen fraktionsoffenen Diskussionsabend mit Experten. Es habe aber in der Fraktion noch keinerlei Abstimmung gegeben. In der ersten Orientierungsdebatte im Bundestag am Mittwochnachmittag würden aus den Reihen der Grünen alle drei Positionen zur Impfpflicht vertreten, so Mihalic: von einer Ablehnung über ein abgestuftes Verfahren bis hin zu einer Impfpflicht ab 18 Jahren. (26.01.2022)

Niederlande öffnen wieder

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit externem Inhalt angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Trotz einer massiven Omikron-Welle lockern die Niederlande die Corona-Maßnahmen. Gaststätten, Theater, Museen und Kinos dürfen nach mehr als fünf Wochen ab Mittwoch wieder öffnen - täglich bis 22 Uhr, teilte der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte mit. Auch bei Sportwettkämpfen wie etwa Fußballspielen ist wieder eine begrenzte Zahl von Besuchern erlaubt. Zudem werden die Quarantäneregeln gelockert. Erhalten bleiben die Maskenpflicht und der Corona-Pass, mit dem Besucher nachweisen müssen, dass sie getestet, geimpft oder genesen sind. "Wir nehmen heute bewusst ein Risiko in Kauf", sagte Rutte. Die Omikron-Variante verbreite sich zwar viel schneller, Menschen erkrankten aber nicht so schwer.

Vor knapp zehn Tagen endete der harte Lockdown, den die Regierung am 18. Dezember in Kraft gesetzt hatte. Geschäfte und Schulen wurden wieder geöffnet. Der Druck auf die Regierung, auch noch die letzten harten Einschränkungen aufzuheben, war groß. Bürgermeister wiesen darauf hin, dass in den Nachbarländern Deutschland und Belgien alles offen sei und Verbote daher nicht länger durchzusetzen seien.

Die Zahl der Neuinfektionen steigt inzwischen rasant. In den vergangenen sieben Tagen waren mehr als 366 000 neue Infektionen registriert worden, gut 50 Prozent mehr als in der Vorwoche. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei mehr als 2000 und damit mehr als doppelt so hoch wie in Deutschland. (26.01.2022)