Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach erwartet beim nächsten Corona-Treffen von Bund und Ländern eine Debatte über Lockerungen. Es sei klar, dass es am Mittwoch auch die Diskussion über die Rücknahme von Corona-Regeln geben müsse, sagte der SPD-Politiker am Donnerstag am Rande eines EU-Treffens im französischen Grenoble. Zugleich warnte er, dass man "nicht zu schnell lockern" solle, sonst verlängere man unnötig die Pandemie. Dies sei weder gut für die Wirtschaft, noch für die Gesundheit.

Es sei Wunschdenken, zu glauben, man könnte die Inzidenzen steigen lassen, ohne zugleich die Zahl der Todesfälle in die Höhe zu treibem. "Dafür haben wir einfach nicht die Impfquote. Und die ist auch nicht über Nacht gekommen", sagte der Minister. Lauterbach warnt vor Öffnungsschritten wie zum Beispiel in Israel. In diesem Falle werde es einem Modell des Robert-Koch-Insititus zufolge 400 bis 500 Tote pro Tag geben anstatt 100 bis 150 wie derzeit. "Wenn wir jetzt beispielsweise Inzidenzen hätten von 3500 oder 4000 oder noch höher, dann würde natürlich die Zahl der Sterbefälle entsprechend ansteigen", sagte Lauterbach.

Bund und Länder wollen kommende Woche Mittwoch über den weiteren Pandemie-Kurs beraten. Die FDP fordert weitreichende Lockerungen. Welche Lockerungen er selbst für möglich hält, will Lauterbach vorab nicht sagen. "Ich finde es ja immer betrüblich, wenn man öffentlich über solche Maßnahmen diskutiert", sagte der Minister. Dazu gebe es entsprechende Gremien, in die er sich einbringen werde. Bislang hatte Lauterbach Lockerungen "deutlich vor Ostern" in Aussicht gestellt. (10.02.2022)

Bundestag verkürzt Genesenenstatus auch für Abgeordnete

Vom kommenden Montag an gilt auch für Bundestagsabgeordnete der Genesenenstatus nur noch drei und nicht mehr sechs Monate lang. Das teilt die Bundestagsverwaltung den 736 Parlamentarierinnen und Parlamentariern mit. Die neue Regel soll bis zum 13. März gelten. Der Bundestag gleicht damit seine Regeln der Verkürzung des Genesenenstatus für die Bevölkerung an. Für den vollständigen Impfschutz reicht zudem künftig eine einzige Impfung mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson nicht mehr aus. (10.02.2022)

Justizminister Buschmann greift Söder an

Im Streit über die Impfpflicht für Beschäftigte in Kliniken und in der Pflege hat Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) frontal angegriffen. "Im Rechtsstaat gelten Gesetze. Wenn sich die Regierenden selbst aussuchen, an welche Gesetze sie sich halten und an welche nicht, ist die Tyrannei nicht mehr fern", twitterte Buschmann. Dazu stellte er einen Zeitungskommentar mit der Überschrift: "Söder gehört in politische Quarantäne."

Der CSU-Chef hatte am Montag angekündigt, den Vollzug der von Mitte März an greifenden einrichtungsbezogenen Impfpflicht auszusetzen. Sie sei in der jetzigen Form nicht umsetzbar, der Bund müsse nachbessern, sagte Söder. Dafür sieht er sich seither scharfer Kritik ausgesetzt - auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will das Vorgehen nicht akzeptieren.

"Markus Söder offenbart ein verantwortungsloses Staatsverständnis, wenn er Gesetze, die er sogar selbst beschlossen hat, missachten will", sagte SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Nicht weniger schlimm ist, dass wichtige Teile der Union ihm dabei auch noch folgen wollen", fügte Mützenich hinzu. "Sie setzen damit das Vertrauen in demokratische Grundsätze aufs Spiel." Die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion, Irene Mihalic, warf Söder vor, die Corona-Krise parteipolitisch zu instrumentalisieren. Linksfraktionschef Dietmar Bartsch sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung: "Was die Union macht, ist demokratieschädlich. Erst Gesetze erlassen und sie dann feige umgehen."

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident sieht in dieser Debatte kein gutes Vorzeichen für die allgemeine Impfpflicht. "Der Bund hat zu verantworten, ob dieses Gesetz umgesetzt werden kann oder nicht", sagte Reiner Haseloff (CDU) der Deutschen Presse-Agentur. "Wie der Meinungsbildungsprozess im Bundestag zur allgemeinen Impfpflicht weiterläuft, wage ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschließend zu beantworten. Fest steht aber eines: Wenn es nicht gelingt, die einrichtungsbezogene Impfpflicht vernünftig auf den Weg zu bringen, dann sehe ich für eine allgemeine Impfpflicht kaum mehr Chancen", sagte Haseloff.

"Wir wollen, dass die Gesellschaft gerade in besonders gefährdeten Bereichen durch Impfen pandemiefester wird, als wir es in den vergangenen zwei Jahren erlebt haben mit zu vielen Krankheits- und Todesfällen", betonte der Magdeburger Regierungschef. "Der Gesetzgeber, und das ist hier der Bund, muss dafür sorgen, dass das Gesetz anwendbar ist." Die Gesundheitsminister und die Länder hätten den Bund um entsprechende Regelungen gebeten. "Wenn die nicht geliefert werden, ist das Gesetz kaum umsetzbar." Die Zeit werde immer knapper. (10.02.2022)

Bundesweiter Inzidenzwert liegt nun bei 1465

Das Coronavirus breitet sich in Deutschland weiter aus. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet knapp 248 000 positive Corona-Tests binnen 24 Stunden. 238 Menschen starben in den vergangenen 24 Stunden im Zusammenhang mit dem Virus. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt von 1450,8 am Mittwoch auf nun 1465,4 - das ist erneut ein Höchstwert. In den Bundesländern Bayern (1817,5), Brandenburg (1711,3) und Hessen (1674,3) sind die Werte am höchsten.

Die Zahlen haben allerdings nur noch begrenzt Aussagekraft. Experten gehen von einer hohen Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Testkapazitäten und Gesundheitsämter sind vielerorts am Limit, Kontakte werden nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Zudem dürfte mit der geplanten Priorisierung bei PCR-Tests die Anzahl der Menschen steigen, die ihre Infektion nicht mehr über einen PCR-Test bestätigen lassen - sodass sie nicht in die offizielle Statistik einfließt. (10.02.2022)

Krankenkassen wollen Impfpflicht nicht kontrollieren

Die gesetzlichen Krankenkassen sehen sich nicht für die Kontrolle einer möglichen allgemeinen Impfpflicht gegen das Coronavirus zuständig. Diesem Vorstoß einer Gruppe von Abgeordneten aus SPD, Grünen und FDP, die einen Gesetzentwurf vorbereiten, lehnt der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen (GKV) klar ab. Ein GKV-Sprecher sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, dass die Kassen bereit seien, ihrem Auftrag zur Information und Beratung der Versicherten nachzukommen. "Die Durchsetzung und Kontrolle einer eventuellen gesetzlichen Impfpflicht wäre dagegen die Aufgabe des Staates."

SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese sagte dagegen, man wolle den Plan beibehalten. "Wir wollen den Weg über die Krankenkassen gehen. Dies ist aus unserer Sicht sinnvoll, rechtlich zulässig und auch durchführbar." Die Parlamentariergruppe wolle den Gesetzentwurf noch "vor der kommenden Woche" veröffentlichen.

Den Abgeordneten schwebt vor, in der zweiten Märzhälfte im Bundestag eine vom 1. Oktober an geltende allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahren zu beschließen. Die Krankenkassen sollten dann ihre Versicherten informieren, über ein Impfportal den Impfstatus abfragen und diesen speichern. Dann sollten die Kassen diejenigen Personen an die Kommunen melden, die keinen Impfnachweis vorgelegt haben, hatte die FDP-Abgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann erläutert. Die Gesundheitsämter würden dann einen Impftermin anbieten. Wer ihn verstreichen lasse, müsse mit einem Bußgeld rechnen, sofern er sich nicht innerhalb von vier Wochen doch noch impfen lasse. (10.02.2022)

Kritik an Lauterbachs Warnungen vor vielen Corona-Toten

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach stößt mit seiner Warnung vor deutlich mehr Toten bei einer zu frühen Lockerung der Corona-Beschränkungen auf scharfe Kritik bei Opposition und in der Ampelkoalition. Hamburgs CDU-Chef Christoph Ploß warf dem SPD-Politiker in der Bild-Zeitung vor, "zum Angstminister zu werden". Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frei (CDU), sagte, Lauterbach stifte mit "immer neuen Ideen und Vorgaben" Unsicherheit.

Lauterbach hatte am Dienstagabend im ZDF-"Heute-Journal" mit Hinweis auf Öffnungsschritte wie in Israel gewarnt, in Deutschland käme man dann auf 400 bis 500 Tote am Tag statt 100 bis 150 derzeit. Die Vorgehensweise Israels sei "sehr riskant" und für Deutschland kein Vorbild. "Ich warne davor, dass wir zu früh zu öffnen", betonte der Minister.

Der rechtspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Günter Krings (CDU) hielt Lauterbach vor, die Begründung für Schutzmaßnahmen auszutauschen. "Im Kern kann es nur darum gehen, das Gesundheitssystem vor einer Überlastung zu schützen und dadurch unserer aller Versorgung im Krankheitsfall sicherzustellen. Das Austauschen der staatlichen Handlungsziele wirkt interessengeleitet und willkürlich", sagte Krings der Welt.

Das Ethikrat-Mitglied Stephan Rixen sagte ZDFheute.de, dass "Bedrohungsszenarien ins Blaue hinein Grundrechtsbeschränkungen nicht rechtfertigen" könnten. Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) sagte in der Bild voraus, spätestens zum 20. März dürften die Corona-Maßnahmen auslaufen, weil es dann keine Mehrheit im Bundestag mehr für eine Verlängerung geben werde. (10.02.2022)

Lauterbach: PCR-Tests nur noch nach positivem Schnelltest

Angesichts der hohen Corona-Infektionszahlen soll der Einsatz genauerer PCR-Labortests künftig stärker konzentriert werden. Der grundsätzliche Anspruch darauf soll bestehen bleiben - kostenlose PCR-Tests sollen aber vorerst nur noch nach einem positiven Antigen-Schnelltest gemacht werden. "Auf dem Höhepunkt der Pandemie setzen wir PCR-Tests gezielter ein", sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Eine rote Warnmeldung auf der Corona-App reiche nicht mehr. Ein Anspruch auf PCR-Test muss laut Ministerium auch dann erst mit einem Schnelltest abgeklärt werden.

"Wer Gewissheit über eine Infektion benötigt, bekommt sie", betonte Lauterbach. Die Regelungen gehen aus einem neuen Entwurf für eine geänderte Testverordnung hervor, über deren Grundzüge Lauterbach bereits am Mittwoch vor der Bundespressekonferenz sprach.

Bereits vor einem Monat hatten sich Bund und Länder darauf geeinigt, dass ein negativer Schnelltest ausreicht, um sich vorzeitig aus einer Isolierung als Infizierter oder einer Quarantäne als Kontaktperson von Infizierten freizutesten. Ein PCR-Test ist hier also nicht mehr nötig. Sichergestellt werden soll in der Teststrategie zudem, dass beim Auswerten von PCR-Tests Risikopatienten und Menschen in Einrichtungen wie Pflegeheimen, Praxen, Kliniken und Rettungsdiensten vorrangig zum Zuge kommen. Auch sie sollen aber zunächst einen positiven Antigen-Schnelltest machen. (09.02.2022)

USA bereiten Corona-Impfungen für Kinder unter fünf Jahren vor

Die US-Regierung will mit Corona-Impfungen für Kinder unter fünf Jahren noch in diesem Monat beginnen. Angepeilt werde der 21. Februar, wie aus einem Dokument der US-Seuchenbehörde CDC hervorgeht. In den USA gibt es rund 18 Millionen Kinder im Alter zwischen sechs Monaten und vier Jahren. Sie sollen den Impfstoff von Pfizer/Biontech erhalten. (09.02.2022)

Verhaftungen wegen möglichen Millionenbetrugs mit Corona-Tests

Weil sie Corona-Tests, die es nie gab, abgerechnet und damit mehrere Millionen Euro verdient haben sollen, hat die Polizei in Baden-Württemberg drei Verdächtige festgenommen. Insgesamt werde gegen sechs Beschuldigte ermittelt, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Mannheim mit. Dort und in Heidelberg sollen sie Testzentren betrieben und zwischen Juni und November 2021 Abrechnungen "von mutmaßlich nicht erbrachten Tests" eingereicht haben.

So sollen sie von der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg nach derzeitigem Ermittlungsstand etwa 3,3 Millionen Euro zu Unrecht bekommen haben. Einer der Beschuldigten habe bereits etwa 750 000 Euro zurückgezahlt. Einen weiteren Betrag von etwa 800 000 Euro habe die Staatsanwaltschaft beschlagnahmt.

Die drei Beschuldigten wurden nach Angaben der Polizei Ende Januar bei einer Razzia festgenommen, bei der sieben Objekte in Heidelberg, Mannheim, Schwetzingen und Ludwigshafen durchsucht worden waren. Wegen Flucht- und Verdunklungsgefahr säßen sie nun in Untersuchungshaft. Die Beweismittel würden noch ausgewertet. (09.02.2022)