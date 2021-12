Wegen der Omikron-Variante: Bundeskanzler Olaf Scholz will am Dienstagnachmittag in der Ministerpräsidentenkonferenz über die Corona-Lage beraten.

Bund und Länder haben sich kurzfristig zu einer neuen Ministerpräsidentenkonferenz am kommenden Dienstagnachmittag verabredet. Das vereinbarten Bundeskanzler Olaf Scholz und Nordrhein-Westfalens Regierungschef Hendrik Wüst als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz, wie beide Seiten am Sonntagabend der Deutschen Presse-Agentur in Berlin mitteilten.

Bei dem Termin solle es nur um das Thema Corona gehen. Demnach seien neben Verschärfungen bei Veranstaltungen auch eine bundesweite FFP2-Maskenpflicht im Gespräch, sowie Kontaktbeschränkungen für Geimpfte. Hintergrund seien unter anderem Warnungen des wissenschaftlichen Corona-Beratergremiums von Kanzler Olaf Scholz (SPD), die in einer Stellungnahme vor gravierenden Auswirkungen eines weiteren Ausbreitens der Omikron-Variante warnen. (19.12.2021)

Lauterbach schließt Lockdown vor Weihnachten aus

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat ausgeschlossen, dass das Leben in Deutschland nach dem Vorbild der Niederlande vor Weihnachten heruntergefahren wird: "Nein, einen Lockdown wie in den Niederlanden vor Weihnachten - den werden wir hier nicht haben", sagte Lauterbach in der ARD-Sendung Bericht aus Berlin.

Der SPD-Politiker warnte allerdings erneut: "Wir werden eine fünfte Welle bekommen." Eine kritische Zahl von Omikron-Infizierten sei überschritten, deshalb ließe sich die Welle "nicht mehr komplett aufhalten und dem müssen wir begegnen". Auf Nachfrage von Moderatorin Tina Hassel, ob die bisherigen Instrumente dann ausreichen würden, entgegnete Lauterbach, eine ganz zentrale Botschaft sei die, "dass wir mit einer Booster-Kampagne tatsächlich diejenigen schützen können, die sonst besonders gefährdet wären". Da wolle man ansetzen. "Das wird intensiv vorbereitet."

Der Corona-Expertenrat der Bundesregierung betonte hingegen, dass Impfen alleine nicht ausreichen werde. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sprachen sich deshalb für Kontaktbeschränkungen "bereits in den kommenden Tagen" aus. Laut Berechnungen könne "eine Überlastung des Gesundheitssystems und die Einschränkung der kritischen Infrastruktur nur zusammen mit starken Kontaktreduktionen eingedämmt werden", heißt es in einer Stellungnahme des Gremiums. Die aktuell geltenden Maßnahmen müssten darüber hinaus "noch stringenter fortgeführt werden. Parallel sollte die Impfkampagne erheblich intensiviert werden".

Das Expertengremium trifft selbst keine politischen Entscheidungen, sondern berät die Regierungen in Bund und Ländern. Dem Gremium gehören unter anderem die Leiterin des Helmholtz Zentrum für Infektionsforschung, Melanie Brinkmann, der Chefvirologe der Berliner Charité, Christian Drosten, der Leiter des Virologischen Instituts der Uniklinik Bonn, Hendrik Streeck, und der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, an. (19.12.2021)

Wüst fordert gemeinsamen Fahrplan noch vor Weihnachten

Wegen der sich rasant ausbreitenden Virusvariante Omikron in Europa müssen nach Auffassung des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU) Bund und Länder noch vor Weihnachten einen gemeinsamen Fahrplan vereinbaren. "Wir brauchen eine gemeinsame Strategie gegen Omikron", sagte Wüst am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. "Wir nehmen die Corona-Entwicklungen bei unseren europäischen Nachbarn aufmerksam wahr und die aktuellen Hinweise aus der Wissenschaft ausgesprochen ernst", sagte der CDU-Politiker weiter. Er ist auch Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK), die regelmäßig gemeinsam mit der Bundesregierung über die Corona-Maßnahmen berät.

In den Niederlanden als Nachbarland zu Nordrhein-Westfalen gilt seit Sonntag ein harter Lockdown. Seit 5 Uhr blieben fast alle Geschäfte, Gaststätten, Kultur- und Sporteinrichtungen, Schulen und Friseure geschlossen. Ausgenommen sind etwa Supermärkte und Apotheken. Die Politik müsse den Bürgern ehrlich sagen, dass Einschränkungen im Alltag auch im neuen Jahr zwingend notwendig sein werden, sagte der NRW-Regierungschef. "Ich bin sicher, viele Menschen rechnen auch damit. Sie erwarten von uns zu Recht eindeutige Ansagen und so viel Planungssicherheit, wie sie in einer Pandemie möglich ist", so Wüst.

Sieben-Tage-Inzidenz sinkt erneut

Die Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Sonntagmorgen zeigen erneut eine etwas niedrigere bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz als am Vortag: 315,4 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche. Am Samstag hatte der Wert bei 321,8 gelegen. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 29 348 Corona-Neuinfektionen. Die Zahl geht seit knapp drei Wochen zurück. Experten befürchten wegen der ansteckenderen Omikron-Variante aber eine baldige Trendumkehr. Binnen 24 Stunden wurden 180 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 132 Todesfälle. Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Freitag mit 5,10 (Donnerstag: 5,17).

Der Chef des Corona-Krisenstabes, General Carsten Breuer, geht davon aus, dass das Ziel von 30 Millionen Impfungen bis Jahresende zu erreichen ist. "Wir haben jetzt 24 418 540 Menschen geimpft und jetzt noch knapp zwei Wochen Zeit", sagte er der Bild am Sonntag. Er bezog sich dabei auf die Zahl der Impfungen seit dem 18. November - dem Datum der Ministerpräsidentenkonferenz - bis Freitag. Um das Ziel zu erreichen, müsse das Tempo auch in der Weihnachtszeit aufrecht erhalten werden. Die Woche vor und die Woche nach Weihnachten seien von großer Bedeutung. Viele Menschen hätten frei und damit Zeit, sich ihre Spritze abzuholen. Breuer appellierte an die Bürger, sich boostern zu lassen, um die derzeitige Welle aufzuhalten.

Laut Robert-Koch-Institut (RKI) und Bundesregierung sind Stand Samstag 58,4 Millionen Personen in Deutschland vollständig geimpft, das entspricht 70,2 Prozent der Gesamtbevölkerung. Mindestens 25 Millionen Menschen (30,3 Prozent) hätten zusätzlich eine Auffrischungsimpfung erhalten. (19.12.2021)

Bundesregierung stuft Großbritannien als Virusvariantengebiet ein

Die Einreise aus Großbritannien wird zum Schutz vor einer schnellen Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus drastisch eingeschränkt. Großbritannien wird von Montag an als Virusvariantengebiet eingestuft. Das gab das Robert Koch-Institut (RKI) am Samstagabend bekannt. Ein Virusvariantengebiet ist die höchste Corona-Risikokategorie.

Durch die blitzschnelle Ausbreitung der Omikron-Variante hatte sich die Corona-Lage in Großbritannien in den vergangenen Tagen zugespitzt. Die Einstufung Großbritanniens ist wirksam ab Montag, 0 Uhr. Sie gilt laut RKI voraussichtlich bis 3. Januar 2022. Eine Verlängerung sei möglich, hieß es.

Fluggesellschaften dürfen im Wesentlichen nur noch deutsche Staatsbürger oder in Deutschland lebende Personen von Großbritannien nach Deutschland befördern. Es handelt sich aber nicht um ein Flugverbot. Die Regel gilt auch für den Bahn- und Schiffsverkehr. Für Einreisende gilt eine zweiwöchige Quarantänepflicht - auch für Geimpfte und Genesene. Sie kann nicht durch negative Tests verkürzt werden.

Großbritannien hatte am Freitag mit mehr als 93 000 Corona-Neuinfektionen einen neuen Höchststand gemeldet, am Samstag waren es gut 90 000 neue Fälle. Die Zahl der Krankenhauseinweisungen steigt ebenfalls wieder an. Die Zunahme von Omikron-Fällen verläuft dabei in erschreckendem Tempo: Am Samstag wurden in Großbritannien 10 059 neue Omikron-Fälle gemeldet - dreimal so viele wie am Tag zuvor. 60 Prozent der Neuinfektionen in Großbritannien sind Gesundheitsminister Sajid Javid zufolge auf die Virus-Variante Omikron zurückzuführen. Das gehe aus einer Analyse der vorliegenden Daten hervor, sagt Javid bei Sky News. In London, wo Omikron die Delta-Variante bereits verdrängt hat, rief Bürgermeister Sadiq Khan den Katastrophenfall aus.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sagte der Deutschen Presse-Agentur in Berlin: "Die Einreise sicherer zu machen, hilft, damit sich die Omikron-Variante nicht so schnell ausbreitet. Verhindern können wir die Verbreitung nicht, nur verzögern. Je länger es dauert, bis Omikron auch Deutschland im Griff hat, umso besser." Bis zuletzt galten keine europäischen Länder als Virusvariantengebiete, laut Liste des Robert-Koch-Instituts sind dies aktuell Länder im südlichen Afrika wie Südafrika, Namibia und Simbabwe. Im südlichen Afrika war Omikron entdeckt worden. (18./19.12.2021)

Proteste gegen Impfpflicht

An zahlreichen Orten in Deutschland haben am Samstag Menschen gegen die Corona-Politik der Bundesregierung und der Länder demonstriert. Die Proteste richteten sich insbesondere gegen die mögliche Einführung einer Impfpflicht, über die der Bundestag demnächst abstimmen soll. Vielerorts gab es Gegenkundgebungen.

In Hamburg zogen nach Einschätzung der Polizei etwa 11500 Menschen in mehreren Blöcken durch die Innenstadt. "Nein zur Impfpflicht!" hieß es auf vielen selbstgebastelten Plakaten. In Dresden nahmen nach Polizeiangaben mehrere hundert Menschen in 185 Fahrzeugen an einem Autokorso teil. In Freiburg marschierten nach Polizeiangaben am Nachmittag rund 3500 Teilnehmer durch die Innenstadt. Auch in der Düsseldorfer Innenstadt fand eine Demonstration statt, die Polizei sprach später von 4000 Teilnehmern.

Zu Protesten kam es auch in zahlreichen weiteren Städten, unter anderem in Niedersachsen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. In Bayern gingen in verschiedenen Städten insgesamt etwa 15 000 Menschen auf die Straße. Nach Polizeiangaben blieb es weitgehend friedlich, auch wenn es mancherorts zu Zwischenfällen kam und die Polizisten zahlreiche Verstöße gegen die Maskenpflicht registrierten. In Cottbus löste die Polizei nach eigenen Angaben zwei Demonstrationen wegen zu vieler Teilnehmer auf. Danach habe sich ein Protestzug formiert, weshalb die Polizei 15 Menschen vorläufig in Gewahrsam nahm. Sie seien der gewaltbereiten rechtsextremistischen Szene zuzurechnen. (18.12.2021)