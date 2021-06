Coronavirus in Deutschland

"Die indische Mutante wird sich wahrscheinlich in den kommenden Monaten in zahlreichen europäischen Ländern ausbreiten", warnt Karl Lauterbach.

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach erwartet für die kommende Zeit ein entspannteres Corona-Infektionsgeschehen. "Die Sieben-Tage-Inzidenz wird sich in den nächsten Tagen bei einem Wert von rund 35 einpendeln", sagte Lauterbach den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Öffnungsschritte führten zwar zu mehr Infektionen, gleichzeitig aber seien immer mehr Menschen durch Impfungen geschützt. "Hinzu kommt, dass sich vieles jetzt draußen abspielt - das senkt ebenfalls das Infektionsrisiko.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland lag laut Robert Koch-Institut am Mittwochmorgen bei 36,8 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von einer Woche.

Allerdings könnte gegen Ende des Sommers eine neue Infektionswelle drohen. "Die indische Mutante wird sich wahrscheinlich in den kommenden Monaten in zahlreichen europäischen Ländern ausbreiten. Der Sommertourismus könnte sie schnell über den Kontinent verteilen", sagte Lauterbach. Er geht davon aus, dass sich die Mutante durch Reiserückkehrer spätestens im Herbst auch in Deutschland großflächig ausbreiten.

Im Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) betonte Lauterbach, dass sich im Herbst auch eine neue Virus-Variation verbreiten könne. Neben Auffrischungsimpfungen könne auch die Impfung der breiten Bevölkerung mit einem modifizierten Stoff notwendig sein, der dann gegen eine mögliche neue Mutation wirke. "Wir müssen uns auf Booster-Impfungen im Herbst vorbereiten."

Merkel: Aus Corona lernen

Regierung und Verwaltung müssen sich nach Ansicht von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) als Konsequenz aus der Corona-Pandemie stärker gemeinsam auf neue Krisen vorbereiten. Das umfasse auch das gesamte föderale System, sagte Merkel in einer Diskussion der Unionsfraktion über anstehende notwendige Reformprojekte für einen digitaleren Staat. Krisen wie Corona hätten gezeigt, dass eingespielte Verfahren teils nicht mehr gut genug funktionierten - "weil der Zeitdruck zu groß ist, weil die Vielzahl der Ebenen zu hoch ist und weil eben auch die Standards nicht gleich sind". Deswegen müssten sich Verwaltung und Regierung auf weitere Krisen vorbereiten, "um agieren zu können, statt immer nur reagieren zu können".

"Strategische Vorausschau und Risikoanalyse müssen auch für Verwaltung und Regierung selbstverständlich werden", forderte Merkel. Stresstests wie in der Wirtschaft und im Bankenbereich müssten auch in der Verwaltung eingeführt werden. Man habe gerade während der Pandemie viel im Umgang mit komplexen, beschleunigten und krisenhaften Entwicklungen dazugelernt. Dennoch müsse man hier über alle Ressorts der Regierung "deutlich noch besser werden und gute Einzelansätze in die Breite tragen". Zudem sei eine noch stärkere Kooperation von Politik und Verwaltung nötig, um komplexe Probleme anzugehen und etwa bei großen, themenübergreifenden Projekten.

Die Kanzlerin sagte, es müsse noch viel selbstverständlicher als bisher werden, Bürgerinnen und Bürger in die Regierungsarbeit einzubeziehen. "Das muss das überall gängige Leitbild der Verwaltung werden", sagte Merkel. Künftig solle bei möglichst vielen Vorhaben dafür gesorgt werden, "immer auch die betroffenen Menschen und ihre Perspektive von Anfang an zu berücksichtigen, damit sozusagen der gesamte Prozess menschlich gestaltet wird. Vom Bürger her denken und nicht sozusagen vom Gesetzgeber aus." (02.06.2021)

Stiko-Vorsitzender: Impfung für Kinder "kein Lakritzbonbon"

Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, hat um Verständnis für die zögerliche Haltung bei Kinderimpfungen gegen Corona geworben. Zugleich sprach er mahnende Worte in Richtung Politik. "Den Kindern bietet man ja kein Lakritzbonbon an, das ist ein medizinischer Eingriff, und der muss eben entsprechend indiziert sein", sagte Mertens im NDR-Podcast "Das Coronavirus-Update".

Die Entscheidung, ob die Stiko empfehle, alle Kinder zwischen 12 und 16 Jahren gegen das Coronavirus zu impfen, müsse "auf der besten verfügbaren Evidenzbasis getroffen werden". Die Daten aus der Zulassungsstudie des Herstellers reichten dafür nicht aus: "Die Zahl der in der Studie geimpften Kinder ist einfach zu gering, um eine belastbare Aussage über die Sicherheit in dieser Altersgruppe zu machen." Immerhin 1,3 Prozent der 1100 in der Studie geimpften Kinder hätten schwere Reaktionen gezeigt.

Bei der Entscheidung für oder gegen eine Empfehlung müssten aber auch andere Faktoren berücksichtigt werden, etwa das Krankheitsrisiko oder die Frage der Herdenimmunität. Dass Kinder schwer an Covid-19 erkranken, sei "wirklich eine ausgesprochene Rarität", sagte Mertens. Dass die Stiko empfehlen werde, Kinder mit Vorerkrankungen zu impfen, "daran kann eigentlich kein vernünftiger Zweifel bestehen". Strittig sei nur die Frage, ob es eine generelle Empfehlung gebe.

Der Nutzen für die Herdenimmunität sei gering: "Man sollte die Hoffnung auf den epidemiologischen Effekt nicht übertreiben." So lange der Impfstoff knapp sei, müsse man sich entscheiden, ob man lieber Jugendliche oder Erwachsene impfe. Die Idee einer großen Schul-Impfkampagne nannte Mertens "wirklich von der Logik her meines Erachtens grenzwertig".

Nach einer entsprechenden Empfehlung der Arzneimittelbehörde EMA erteilte die EU-Kommission am Montag offiziell die Zulassung für die Impfung von Kindern ab zwölf Jahren mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer. Die Stiko hat aber bereits mehrfach angedeutet, dass sie möglicherweise keine allgemeine Impfempfehlung für Kinder geben will, sondern nur für vorerkrankte Kinder. (02.06.2021)

Karlsruhe weist Eilanträge gegen Bundesnotbremse ab

Das Bundesverfassungsgericht hat insgesamt acht Eilanträge gegen die Corona-Notbremse des Bundes abgewiesen. Außerdem seien 51 Verfassungsbeschwerden nicht zur Entscheidung angenommen worden, weil sie nicht ausreichend begründet oder aus anderen Gründen unzulässig waren. Es sind aber immer noch viele Klagen anhängig: Bis zum Ablauf des 31. Mai seien insgesamt 424 Verfahren in Karlsruhe eingegangen, so das Gericht, darunter auch eines mit mehr als 7000 Klägerinnen und Klägern.

Die bundesweit einheitlichen Regeln bei hohen Corona-Infektionszahlen gelten seit 24. April. Die Notbremse muss automatisch gezogen werden, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz mehrere Tage lang die 100 überschreitet. In der Praxis kommt die Notbremse derzeit aber nur noch in sehr wenigen Landkreisen zur Anwendung. Nach derzeitigem Stand soll sie Ende Juni auslaufen. Ihre Einführung hatte eine Klagewelle ausgelöst, denn erstmals war es Menschen, die gegen die Corona-Maßnahmen vorgehen wollten möglich, direkt nach Karlsruhe zu ziehen, ohne sich zunächst an die Verwaltungsgerichte wenden zu müssen. (02.06.2021)

Umfrage: Viele Deutsche wollen auch nach Pandemie Maske tragen

Auch nach der Corona-Pandemie will fast die Hälfte der Menschen in Deutschland einer Umfrage zufolge weiter Maske zum Schutz vor Krankheiten tragen. Bei einer repräsentativen Befragung des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der Augsburger Allgemeinen sprachen sich etwa 45 Prozent der Befragten dafür aus. 42 Prozent der Befragten wollen dagegen auf das Stück Stoff vor Mund und Nase dauerhaft verzichten. Der Rest ist unentschieden. Die Meinungsforscher befragten etwas mehr als 5000 Menschen über ein Online-Tool und gewichteten deren Antworten gemäß der Zusammensetzung der Bevölkerung.

Ob der Frage nach dem Tragen der Maske auch nach der Pandemie zugestimmt wird, scheint auch davon abzuhängen, welcher Partei die Befragten nahestehen. Anhänger von AfD und FDP wollen demnach nach Corona größtenteils auf die Masken verzichten. Bei SPD- und Grünen-Wählern will jeweils eine knappe Mehrheit erneut zur Maske greifen, wenn beispielsweise die Grippesaison ansteht. Unter Unions- und Linkenanhängern ist die Stimmung geteilt.

Auch Alter und Geschlecht spielen eine Rolle dabei, ob Menschen nach der Pandemie weiter Maske tragen wollen: Die über 65-Jährigen sind eher zum Masketragen bereit als die unter 30-Jährigen. Und Frauen befürworten diesen Schritt eher als Männer. (02.06.2021)

Betriebsärzte: Höhe der Impfdosen ist besser als erwartet

Wenige Tage vor dem Start der Impfkampagne in den Betrieben haben sich die deutschen Betriebs- und Werksärzte zufrieden über die Zahl der Impfdosen geäußert. "Wir haben ein Anfangskontingent von über 700 000 Dosen erhalten", sagte die Vizepräsidentin des Verbands Deutscher Betriebs- und Werksärzte (VDBW), Anette Wahl-Wachendorf, der Rheinischen Post.

Das sei deutlich besser als erwartet - auch im Vergleich zum Start der Hausarztkampagne. Bisher scheine es mit Logistik und Versorgung über die Apotheken im Großen und Ganzen gut zu laufen. Die Verbandspräsidentin kritisierte allerdings die geringe Vergütung. Die 20 Euro, die Betreibsärzte erhalten sollen, seien nicht kostendeckend für das Prozedere. "Da legen Ärzte faktisch drauf", sagte Wahl-Wachendorf.

Dem Gesundheitsministerium zufolge haben inzwischen mehr als 6000 Betriebsärzte eine Bestellung aufgegeben. Sie sollten in der zweiten Juniwoche etwas mehr als 700 000 Dosen des Biontech-Impfstoffs bekommen - jeder eine zugesicherte Mindestmenge von 102 Dosen. Anfang März hatte Wahl-Wachendorf gesagt, die bundesweit etwa 12 000 Werksmediziner könnten pro Monat etwa fünf Millionen Beschäftigte impfen. (02.06.2021)