Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) spricht sich dafür aus, dass Schülerinnen und Schüler nach den Sommerferien ohne Masken in die Schulen zurückkehren können. Voraussetzung dafür sei, dass die Corona-Inzidenzwerte niedrig bleiben. Im WDR sagte der Kanzlerkandidat der Union: "Nach den Ferien beobachten wir die Situation der Reiserückkehrer, und wenn wir das in den Griff bekommen, dass die Inzidenzen nicht besonders hoch sind, dann kann man auch die Masken im Unterricht wieder ablegen. Das Hauptziel muss sein: Man darf nicht als Erstes wieder die Schulen schließen."

Auch einen Start der Fußball-Bundesliga mit Zuschauern kann Laschet sich vorstellen, sollten die Inzidenzen stabil auf dem jetzigen Niveau verharren. Aufgrund der laufenden Impfungen wäre eine mögliche neue Pandemie-Welle im Herbst völlig anders als im vergangenen Jahr, so der Ministerpräsident weiter. Eine Verlängerung der Homeoffice-Pflicht lehnt er ab. Betriebe müssten nach ihren jeweiligen Bedürfnissen entscheiden, der Gesetzgeber dürfe eine solche Pflicht bei den aktuell niedrigen Inzidenzen nicht zentral verordnen. In vielen Betrieben wichtig, dass Menschen sich am Arbeitsplatz begegnen. (30.06.21)

RKI meldet weiter sinkenden Inzidenzwert

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 808 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Mittwochmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.12 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 1016 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit bundesweit 5,2 an (Vortag: 5,4; Vorwoche: 7,2).

Deutschlandweit wurden nach diesen Angaben binnen 24 Stunden 56 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 51 Tote. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3 728 141 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3 624 200 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 90 875.

Der Sieben-Tage-R-Wert lag nach RKI-Angaben am Dienstagabend bei 0,79 (Vortag: 0,79). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 79 weitere Menschen anstecken. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen. (30.06.2021)

Zahl der Patienten mit Post-Covid-Syndrom steigt

Tausende Patientinnen und Patienten in Deutschland leiden nach einer Covid-19-Erkrankung an Langzeitfolgen. Allein bei der zweitgrößten deutschen Krankenkasse, der Barmer, waren zwischen November 2020 und März 2021 mehr als 2900 Versicherte von Long- oder Post-Covid betroffen, wie eine Auswertung von Versichertendaten der Kasse zeigt, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt.

Ursula Marschall, Leitende Medizinerin bei der Barmer, geht davon aus, dass vielen Betroffenen wegen der uneinheitlichen Symptome nicht bewusst sei, dass sie unter Long-Covid leiden. Nicht immer sei leicht erkennbar, wann die akute Virusinfektion aufhöre und die Langzeitfolgen anfingen, betonte Marschall. Erst seit Januar 2021 könne Post-Covid auch als Erkrankung offiziell im Abrechnungssystem der Ärzte codiert werden.

Von den Barmer-Versicherten, die von Januar bis März 2021 zunächst wegen Corona krankgeschrieben waren, waren mindestens 6,3 Prozent anschließend wegen Post-Covid arbeitsunfähig. Post-Covid-Syndrome treten der Barmer-Erhebung zufolge bei Frauen häufiger auf als bei Männern. (30.06.2021)

Hamburg erlaubt das Tanzen wieder - im Freien unter Auflagen

Der Hamburger Senat hat das Tanzen unter freiem Himmel von Freitag an wieder erlaubt - unter strengen Auflagen. Seit Beginn des Sommers haben junge Leute zu Tausenden illegale Partys in Parks gefeiert. Jetzt hat der Senat eingelenkt. Bedingung sei, dass alle Besucher negativ getestet, vollständig geimpft oder genesen seien, sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). Getanzt werden dürfe nur auf einem abgegrenzten Gelände, auf dem maximal 250 Menschen ohne Maske feiern dürften.

An den vergangenen Wochenenden hatte die Polizei mehrfach wegen Verstößen gegen die Corona-Auflagen und dem Lärmschutz den Stadtpark geräumt, wo Tausende junge Menschen feierten. Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) hatte sich daraufhin für eine Lockerung des Tanzverbots stark gemacht. Auf die Ausschreitungen reagiert der Senat jetzt mit einem Alkoholverbot, das von 21 Uhr an an Freitagen und Samstagen im Stadtpark gelte, erklärte Tschentscher. Polizisten seien zuvor mit Einbruch der Nacht bepöbelt und mit Flaschen beworfen worden. Die aggressiven Parkbesucher hätten auch Pyrotechnik gezündet.

Hamburg hatte die sogenannten Tanzlustbarkeiten Mitte März vergangenen Jahres verboten. Das Verbot blieb auch im vergangenen Sommer bestehen, als die Inzidenz zeitweise unter den Wert von 1 gefallen war. Derzeit liegt die Zahl der Neuinfektion binnen sieben Tagen bei 9,8, wie die Gesundheitsbehörde mitteilte. Der Senat beschloss außerdem, Sportveranstaltungen mit Zuschauerplatzierung im Schachbrettmuster zuzulassen, das heißt mit der Hälfte der Kapazität. Indoor-Sport darf mit einer Person je zehn Quadratmeter Fläche stattfinden. Die Gültigkeit von Antigenschnelltests wird von 24 auf 48 Stunden verlängert. Auch für Kreuzfahrten reicht nun ein Schnelltest. (29.06.2021)

Bericht: Anteil der Delta-Variante möglicherweise bei 50 Prozent

Die ansteckendere Delta-Variante greift in Deutschland immer mehr um sich. Sie mache mittlerweile einen Anteil von mindestens 35 Prozent an untersuchten Proben aus, sagte der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, in einer Schalte der Gesundheitsminister von Bund und Ländern, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Zuvor hatten auch mehrere weitere Medien darüber berichtet. Da die Daten bereits einige Tage alt seien, sei der Anteil derzeit tatsächlich sogar auf rund 50 Prozent zu schätzen. Offiziell veröffentlicht das RKI die neuen Angaben zu den Virusvarianten-Anteilen stets am Mittwochabend.

Delta ist noch ansteckender als Alpha, wie RKI-Präsident Wieler bereits am Freitag gesagt hatte. Die Variante verbreite sich vor allem in der ungeimpften Bevölkerung. Wieler hatte bereits gesagt, dass die Fallzahlen deshalb voraussichtlich wieder steigen werden. Dass die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz rückläufig ist, erklärten Experten zuletzt mit dem deutlichen Rückgang der Fallzahlen durch die bisher vorherrschende Alpha-Variante.

In der zweiten Juni-Woche hatte der Delta-Anteil nach den jüngsten RKI-Zahlen in Deutschland schon bei 15 Prozent gelegen. Betroffen von der Delta-Variante sind den Experten zufolge im Moment vor allem Menschen unter 60 Jahren. Die meisten Ansteckungen passierten dabei im privaten Haushalt.

Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein lockern Corona-Auflagen

Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein lockern von diesem Montag an die Corona-Auflagen, trotz Warnungen vor einer Ausbreitung der Delta-Variante. So dürfen sich wieder mehr Menschen draußen aber auch drinnen treffen. In der Gastronomie und dem Einzelhandel fallen alle bisher geltenden Einschränkungen weg, wenn die Zahl der Ansteckungen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche unter 35 liegt. Auch Urlauber profitieren von den Erleichterungen.

Was in Baden-Württemberg erlaubt ist, richtet sich an einem Vier-Stufen-Modell aus: Stufe vier gilt bei einer Inzidenz von über 50, Stufe drei von 50 bis 35, Stufe zwei von 35 bis zehn und Stufe eins für alle Städte und Kreise mit einer Inzidenz unter zehn.

In Regionen mit einer stabilen Inzidenz von unter zehn Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen dürfen sich 25 Menschen aus beliebig vielen Haushalten treffen. Bei einer Inzidenz von 35 und 50 dürfen vier Haushalte mit höchstens 15 Personen zusammenkommen. Geimpfte und Genesene zählen nicht dazu. Bisher waren in Kreisen mit einer anhaltenden Inzidenz von unter 50 Treffen von bis zu zehn Menschen aus drei Haushalten erlaubt.

Auch in der Gastronomie, im Einzelhandel, in Hotels sowie in Schwimmbädern und in Freizeitparks, für Hochseilgärten und Bäder fallen alle Einschränkungen fallen weg, wenn die Zahl der Ansteckungen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche unter 35 liegt. Von Montag an können außerdem Galerien, Museen und Bibliotheken bei einer Inzidenz unter 35 ebenfalls wie in früheren Zeiten besucht werden. Auch der Amateur- und Freizeitsport, also auch das Tanzen, wird erleichtert: In den Inzidenzstufen eins und zwei gibt es keine Beschränkungen mehr.

Die Maskenpflicht dagegen bleibt. Der Schutz muss auch weiterhin in geschlossenen Räumen wie in Supermärkten, Museen, Theatern, Kinos, Arztpraxen oder öffentlichen Gebäuden ebenso wie in öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bussen und Straßenbahnen getragen werden.

In Schleswig-Holstein muss im Freien keine Maske mehr getragen werden, wenn Abstände eingehalten werden können. Veranstaltungen in Innenräumen mit 1250 Personen, draußen sogar mit 2500 Menschen sind wieder erlaubt. Dies gilt für Konzerte, Theater, Kino, Gottesdienste, Flohmärkte und Messen. Für Feste und Empfänge gilt in geschlossenen Räumen eine Obergrenze von 250 Gästen, an Feiern im Freien dürfen 500 Gäste teilnehmen.

Von diesem Montag an entfällt auch die Testpflicht für "Veranstaltungen mit Sitzungscharakter". Das betrifft beispielsweise Kinos. Sie dürfen die Hälfte aller Plätze in einem Saal wieder belegen, Besucher müssen am Platz kein Mund-Nasen-Schutz tragen. Für den Einzelhandel sowie in Kultur- und Freizeiteinrichtungen entfällt die Quadratmeter-Begrenzung. Für ein Essen im Innenbereich von Restaurants ist weiterhin ein negativer Corona-Test notwendig.

Auch der Urlaub an Nord- und Ostsee wird wieder einfacher. Zwar müssen Reisende beim Einchecken einen negativen Corona-Test vorweisen, danach ist nur noch ein einmaliger Test 72 Stunden nach Anreise nötig.

Auch Diskotheken dürfen von Montag an in einem Modellprojekt unter strengen Vorgaben wieder öffnen. Veranstalter müssen ein Hygienekonzept vorlegen und die Kontaktdaten von Gästen erheben. Diese bekommen nur mit einem negativen Corona-Test Zutritt. Der Einlass ist auf 125 Personen beschränkt. (28.06.2021)