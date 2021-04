Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat angesichts hoher Corona-Infektionen in einigen Kölner Stadtteilen Schwerpunktaktionen für sozialen Brennpunkte angekündigt. "Mich hat besonders das Beispiel aus Köln beeindruckt. Köln-Chorweiler Inzidenz 500, Köln-Hahnwald Inzidenz 0", sagte Laschet am Mittwoch im Landtag in Düsseldorf. "Da wo Menschen in beengteren Wohnverhältnissen leben, ist die Gefahr sich anzustecken größer als bei jemanden, der in einem großzügig angelegten Einfamilienhaus wohnt."

Daraus entstehe eine soziale Frage. "Und deshalb müssen wir jetzt hier auch einen besonderen Schwerpunkt setzen, dass geimpft werden muss dort, wo Menschen enger zusammenleben als anderswo", betonte Laschet. Das sei nicht so einfach umzusetzen, hierzu werde zum Beispiel die Kompetenz der Impfzentren benötigt. Laschet sprach von Informationskampagnen, mobilen Teams sowie Erst- und Zweitimpfungen, die zu mehr Gerechtigkeit in den nächsten Monaten beitragen sollen.

Es gelte dabei auch den Menschen, die vielleicht aus einer anderen kulturellen Erfahrung Skepsis beim Impfen hätten, die Chancen einer Impfung zu erklären. "Wenn die ganze Gesellschaft zusammenhalten soll in dieser Frage, darf es nicht von der Postleitzahl abhängen, wo die Inzidenzen hoch sind", unterstrich Laschet mit Blick auf die sehr unterschiedlichen Corona-Infektionsraten in den Kölner Stadtteilen.

Laschet fordert einheitliche Lockerungen für Geimpfte

In der Debatte über Corona-Lockerungen für Geimpfte bahnt sich neuer Streit an. Während Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) das Vorpreschen einiger Bundesländer begrüßt, pocht Armin Laschet auf eine gemeinsame Linie von Bund und Ländern. Es sei richtig, abgestimmt vorzugehen, sagte der CDU-Vorsitzende und nordrhein-westfälische Ministerpräsident am Mittwoch im Landtag in Düsseldorf. Die Bundesregierung bereite eine entsprechende Verordnung vor. Insgesamt müsse aber alles getan werden, um Grundrechtseingriffe für alle Menschen so schnell wie möglich zurückzunehmen.

Lambrecht kündigte an, "unverzüglich, so schnell wie möglich eine solche Verordnung auf den Weg zu bringen", wie sie im ARD-"Morgenmagazin" sagte. Hintergrund sei die Aussage des Robert-Koch-Instituts, dass von vollständig Geimpften nach zwei Wochen offenbar keine Infektionsgefahr mehr für andere ausgehe. Damit sei die Situation gegeben, dass in einem Rechtsstaat Grundrechte nicht mehr eingeschränkt werden könnten. "In der Situation befinden wir uns", sagte Lambrecht.

"Es wäre ein falsches Signal, wenn wir uns da von Gerichten treiben lassen würden", sagte sie mit Blick auf Klagen gegen das Infektionsschutzgesetz. Was jetzt in den Bundesländern geschehe, gehe absolut in die richtige Richtung, sagte sie zu Lockerungen wie beispielsweise in Bayern, wo geimpfte Menschen nun zum Beispiel beim Friseurbesuch Getesteten gleichgestellt werden.

Auch andere Bundesländer wie Rheinland-Pfalz und das CDU-regierte Hessen haben ihre Verordnungen bereits entsprechend angepasst. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) forderte trotzdem Rücksichtnahme gegenüber Menschen ohne Impfung. Sie bezog dies in einem Gespräch mit den Zeitungen der Funke-Mediengruppe vor allem auf junge Menschen und Familien, "die seit über einem Jahr in großer Disziplin und Solidarität die Schutzmaßnahmen eingehalten haben, um vor allem andere zu schützen". Je mehr Menschen geimpft seien, desto drängender stelle sich die Frage, "welche Schutzmaßnahmen noch aufrechterhalten werden müssen, weil von Genesenen und Geimpften deutlich weniger Gefahr ausgeht, das Virus auf andere zu übertragen". Dreyer drängte auf einen bundeseinheitlichen Umgang mit Geimpften, Getesteten und Genesenen.

Beim Impfgipfel von Bund und Ländern am Montag hatte es dazu noch keine Beschlüsse gegeben. Die Bundesregierung will nach einer Ankündigung von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kommende Woche einen Vorschlag machen, so dass eine Verordnung am 28. Mai vom Bundesrat beschlossen werden könnte. Von Vertretern der Städte und Landkreise und aus der Bundestagsopposition wurde seit dem Impfgipfel Kritik daran laut, dass keine frühere Entscheidung zustande kam.

FDP-Fraktionsvize Stephan Thomae warnte vor einer Neid-Debatte. "Während es Union und SPD bei den Änderungen im Infektionsschutzgesetz sehr eilig hatten, lässt sich die Regierung nun viel Zeit, die Ausnahmen von Ausgangssperren und Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene per Rechtsverordnung zu formulieren", sagte Thomae der Deutschen Presse-Agentur. FDP-Generalsekretär Volker Wissing sagte der Bild: "Es kann doch nicht wahr sein, dass die Bundesregierung beim Einschränken der Grundrechte den Turbo einlegt, aber bei der Rückgabe in den Trödelmodus verfällt."

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich forderte ebenfalls, die Corona-Beschränkungen für Geimpfte rasch aufzuheben. "Das muss zügig kommen, denn wir sollten uns die Entscheidung darüber nicht von den Gerichten aus der Hand nehmen lassen", sagte er der Neuen Osnabrücker Zeitung. Da jetzt klar sei, dass Geimpfte wahrscheinlich andere nicht mehr infizieren könnten, müssten die Grundrechtseinschränkungen für diese Gruppe Schritt für Schritt zurückgenommen werden.

RKI meldet 22 231 Corona-Neuinfektionen

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert-Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 22 231 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 312 neue Todesfälle verzeichnet. Das geht aus Zahlen von Mittwochmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 5.10 Uhr wiedergeben. Am Mittwoch vor einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 24 884 Neuinfektionen und 331 neue Todesfälle verzeichnet.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner lag laut RKI am Mittwochmorgen bundesweit bei 160,6. Am Vortag hatte das RKI diese Sieben-Tage-Inzidenz mit 167,6 angegeben, vor eine Woche hatte sie bei 160,1 gelegen.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3 332 532 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 2 954 000 an. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 82 280.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht von Dienstagabend bei 0,93 (Vortag: 1,01). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 93 weitere Menschen anstecken. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

Baden-Württemberg erwägt, Bundesnotbremse zu verschärfen

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann erwägt wegen stark steigender Corona-Zahlen eine Verschärfung der Bundesnotbremse. Er müsse prüfen, "dass wir unter Umständen die Maßnahmen der Notbremse verschärfen müssen", sagte der Grünen-Regierungschef am Dienstag in Stuttgart. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag zuletzt landesweit nur noch knapp unter 200.

"Wir stecken noch voll in der Corona-Krise", sagte Kretschmann. Er hoffe, dass man im Sommer die Oberhand über die Pandemie bekomme. Welche Maßnahmen er womöglich verschärfen will, sagte der Grünen-Politiker nicht. Denkbar wäre, den Grenzwert für Schulschließungen von 165 noch weiter herunterzusetzen oder die Ausgangsbeschränkungen früher beginnen zu lassen.

Auch andere Bundesländer passen gerade ihre Regeln an. So führt Bremen beispielweise im Alleingang auf Landesebene vom 10. Mai an eine Corona-Testpflicht in Unternehmen und Verwaltungen ein. Berliner brauchen vor dem Einkaufen oder dem Friseurbesuch keinen Corona-Test mehr, wenn sie schon einmal infiziert waren und inzwischen genesen sind. Schon seit Mitte April galt, dass Menschen mit vollständigem Impfschutz die gleichen Rechte hatten wie andere mit einem aktuellen negativen Testergebnis. Das betraf aber nicht ehemals an Corona Erkrankte. "Wir stellen auch die Personen gleich, die genesen sind", sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci.

Merkel: Ich kann die Frustration in der Kultur verstehen

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Verständnis für die Lage vieler Kulturschaffenden in der Pandemie gezeigt. "Klar kann ich das nachvollziehen, dass man frustriert ist", sagte die CDU-Politikerin am Dienstag während einer Onlinekonferenz mit 14 Kunst- und Kulturschaffenden aus unterschiedlichen Bereichen der Szene. Künstler lebten durch die Darstellung ihrer Emotionen, ihrer Fähigkeiten, ob über ein Instrument, das gesprochene Wort oder Ausstellungen, sagte Merkel. Der große Teil der Kulturschaffenden sei von Anfang an betroffen gewesen.

Merkel kündigte an, Unternehmen, die Veranstaltungen für den Herbst planen, helfen zu wollen. Es werde darüber nachgedacht, wie eine gewisse Absicherung gegeben werden könne, wenn die Veranstaltungen dann wegen eines möglichen Infektionsgeschehens doch nicht stattfinden könnten. Insgesamt sei in der Corona-Krise von staatlicher Seite versucht worden, einiges abzufedern. Aber Kunst sei mehr als das, was irgendwie kompensiert werde. "Das ist schon eine traurige Zeit, das muss man sagen." Dass da Frust aufkommt, könne sie verstehen, sagte Merkel. Gleichzeitig verteidigte sie die geltenden Regeln gegen die Pandemie. "Wir dürfen nicht beständiges Wachstum haben", sagte die Kanzlerin mit Blick auf die Infektionszahlen.

Bundesregierung verurteilt mutmaßlichen Angriff durch "Querdenker" auf Journalisten

Die Bundesregierung hat einen Angriff auf das Team eines TV-Senders am Montagabend im Berliner Regierungsviertel scharf kritisiert. Mehrere Kameraleute und Reporter seien in der Nähe des zum Bundestag gehörenden Paul-Löbe-Hauses angegriffen und an ihrer Berichterstattung gehindert worden, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Dienstag in Berlin. Er verurteilte den Angriff im Namen der Bundesregierung.

Wer Journalisten angreife, um sie in ihrer Arbeit zu beeinträchtigen, "der stellt sich damit klar außerhalb unseres Rechtsstaats", sagte Seibert und ergänzte: "Journalismus muss in Deutschland ohne Angst ausgeübt werden können." Solch ein Angriff sei deshalb nicht zu tolerieren.

Bei dem Vorfall wurde der 58-jährige Reporter Michael Wüllenweber von Welt TV während einer Liveschalte von drei Männern bedrängt. Dabei soll einer der Männer laut Polizei deutlich den Sicherheitsabstand zu dem Journalisten unterschritten und versucht haben, ihm das Mikrofon zu entreißen. Der Sender brach die Liveschalte ab. Die Polizei ermittelt gegen einen 34-Jährigen und zwei 39-jährige Männer wegen des Verdachts der Nötigung sowie Verstößen gegen die Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Bei den Männern soll es sich Beobachtern zufolge um Vertreter aus der "Querdenken"-Szene handeln, die vor dem Kanzleramt seit dem 22. April eine tägliche Mahnwache abhält.