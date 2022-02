Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann kritisiert die Bundesregierung und Kanzler Olaf Scholz. "In einer Pandemie muss der Regierungschef stark führen, anders geht es nicht", sagte der Grünen-Politiker dem Deutschlandfunk. In einer Krise sei die Richtlinienkompetenz des Kanzlers gefragt, es dürften nicht einfach beliebige Kompromisse gemacht werden, auch wenn das bei drei Partnern kompliziert sei. Die Lösung, die Impfpflicht über Gruppenanträge im Bundestag einführen zu wollen, sei beispielsweise ein langwieriges Verfahren "mit der Gefahr, dass es zum Schluss zerredet wird und keine klare Linie dabei rauskommt".

Ein Problem seien auch zu komplexe Corona-Regelwerke. Das Dilemma sei allerdings, dass einfachere Vorgaben schwer möglich seien. Entweder alles werde viel strenger, dann kassierten Gerichte das ein. Oder alles werde lockerer, dann laufe die Pandemie aus dem Ruder. Daher müsste er zielgenau für jeden Bereich Regeln finden, argumentierte Kretschmann.

Am Dienstag hatte sich der Regierungschef dagegen ausgesprochen, vor Ostern über ein Ende der Corona-Beschränkungen überhaupt zu reden. Nach viel Kritik stellte er Lockerungen bis Ostern in Aussicht, sollte sich die Corona-Lage verbessern. "Lockerungen werden selbstverständlich kommen und ich werde auch selber welche machen, wenn die Infektionslage das zulässt - genauer gesagt, wenn die Belastung des Gesundheitswesens das zulässt", sagte Kretschmann. Auch er sei "gottfroh", wenn es wieder geordnete Verfahren gebe ohne den Druck durch die Pandemie. Er habe keinen Genuss am Durchregieren. (05.02.2022)

Inzidenz steigt auf 1388

Das Robert-Koch-Institut hat einen weiteren Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Samstagmorgen mit 1388 an, das ist erneut ein Höchstwert. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1349, am gleichen Tag der Vorwoche bei 1127 und am 5. des Vormonats bei 258. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 217 815 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 04.57 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche waren es 189 166 Ansteckungen.

Experten gehen von einer hohen und weiter steigenden Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind, unter anderem, weil Testkapazitäten und Gesundheitsämter vielerorts am Limit sind. Zudem melden einige Städte und Kreise seit Tagen Probleme bei der Übermittlung der Corona-Fallzahlen. Außerdem dürften viele Infektionen mit leichter Verläufen gar nicht gemeldet werden. Die Dunkelziffer ist also noch höher als ohnehin bei den Corona-Zahlen üblich.

Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 172 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 182 Todesfälle. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 118 676. Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Freitag mit 5,45 an (Donnerstag: 5,00). Darunter können auch Menschen mit positivem Corona-Test sein, die eine andere Haupterkrankung haben. (05.02.2022)

Dreyer: MPK muss über Lockerungen reden

In der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz am 16. Februar muss nach Ansicht der rheinland-pfälzischen Regierungschefin Malu Dreyer über Lockerungen der Corona-Maßnahmen gesprochen werden. Spätestens dann müsse es um "kluge Ideen für Erleichterungen" gehen, sagte Dreyer der Rheinischen Post. Zunächst müsse aber der für Mitte Februar erwartete "Peak der Omikron-Welle" abgewartet werden. Erst dann könne man einschätzen, "ob die Krankenhäuser das auf ihren Normal- und Intensivstationen schaffen und wie sehr uns Personalausfall durch Infektion und Quarantäne in der kritischen Infrastruktur und in den Betrieben zusetzen wird", sagte die SPD-Politikerin.

Auch die SPD-Bundestagsfraktion kann sich ein Auslaufen der Corona-Beschränkungen vorstellen. "Wir werden uns in den nächsten Wochen in aller Ruhe anschauen, ob eine Verlängerung der Corona-Schutzmaßnahmen über den 19. März hinaus überhaupt notwendig ist", sagte der parlamentarische Geschäftsführer Johannes Fechner der Welt.

In der Ärzteschaft ist die Meinung gespalten: Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, ist für rasche Lockerungen: "Was wir jetzt brauchen, ist ein Freedom-Plan - ein Plan, wie wir schrittweise und an Parametern orientiert lockern", sagte er der Rheinischen Post.

Der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Gernot Marx, warnt in den Zeitungen der Funke Mediengruppe dagegen vor zu frühen Öffnungsschritten. In Deutschland sei die Omikron-Welle gerade wegen der Schutzmaßnahmen nicht so steil verlaufen wie in anderen Ländern. Dieser Erfolg dürfe nicht aufs Spiel gesetzt werden. "Konkrete Lockerungen dürfen aber erst beschlossen werden, wenn der Höhepunkt der Omikron-Welle hinter uns liegt", forderte er. (05.02.2022)

FDP rückt von Wieler ab

Die FDP geht auf Distanz zu dem in den vergangenen Wochen wegen mangelnder Absprachen in die Kritik geraten Chef des Robert-Koch-Instituts. "Ich habe großen Respekt vor den Leistungen des RKI-Chefs Lothar Wieler in den vergangenen zwei Jahren während der Pandemie", sagte der designierte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai im Spiegel. Die adhoc und ohne vorherige Absprache mit der Bundesregierung getroffene Entscheidung, den Genesenenstatus von sechs auf drei Monaten zu reduzieren, sei jedoch ein großer Fehler gewesen.

Durch den Schritt hatten Mitte Januar plötzlich viele Bürgerinnen und Bürger das Recht verloren, Restaurants, Bars oder Fitnessstudios zu besuchen. "Das RKI kann nicht quasi nebenbei mit einem Federstrich und ohne jegliche Ankündigung die Verkürzung der Genesenenfrist festlegen. Optimale Kommunikation geht anders", sagte Djir-Sarai. Wieler könne sich daher "aufgrund dieser neuerlichen Verfehlung, die ja leider keinen Einzelfall darstellt", des Vertrauens seiner Partei nicht mehr sicher sein. (05.02.2022)

WHO: Patentfreier Impfstoff aus Afrika kommt gut voran

Die Vorbereitungen für einen patentfreien Corona-Impfstoff aus Afrika kommen der Weltgesundheitsorganisation zufolge besser voran als erwartet. Das von der WHO ausgewählte Forschungs- und Fertigungszentrum in Südafrika - die Firma Afrigens Biologics and Vaccines in Kapstadt - habe innerhalb weniger Wochen einen Impfstoffkandidaten auf Basis der neuartigen mRNA-Technologie produziert. Dies sei ohne Unterstützung der Biotech-Firmen gelungen, die mRNA-Corona-Impfstoffe herstellen, aber die Zusammenarbeit bislang ablehnen, sagte Martin Friede, WHO-Koordinator für Impfforschung.

"Im September sagten viele: Das ist Raketentechnologie, das schafft ihr nicht", so Friede. Nun könnten die Tests mit dem Impfstoffkandidaten im Herbst beginnen. Die WHO betont, dass das Labor öffentlich zugängliche Technologien verwendet und keine Patente verletzt. Die Technologie soll Firmen in anderen ärmeren Ländern zur Verfügung gestellt werden. Noch im Februar sollen weitere Länder genannt werden, in denen produziert werden soll. Argentinien und Brasilien stehen als Standorte bereits fest. Die WHO rief Firmen wie Biontech oder Moderna erneut zur Beteiligung an dem Projekt auf. In diesem Fall könne viel Zeit bei den klinischen Studien gespart werden und die Impfstoffentwicklung sei in zwölf bis 18 Monaten denkbar, andernfalls dauere es drei Jahre.

"Es gab so viel Hoffnung, als die Impfstoffe kamen - aber dann haben wir das Phänomen des Impfstoff-Horten gesehen, und reiche Länder haben sich für Milliarden Dollar Vorkaufsrechte für Impfstoff gesichert", sagte WHO-Chefwissenschaftlerin Soumya Swaminathan. Ärmere Länder seien monatelang fast leer ausgegangen. Die WHO habe erkannt, dass das Problem nur gelöst werden könne, wenn dort selbst produziert werde. (05.02.2022)

Ampel-Abgeordnete legen Eckpunkte für Impfpflicht-Gesetz vor

Mehrere Abgeordnete von SPD, Grünen und FDP haben Eckpunkte für einen fraktionsübergreifenden Gesetzentwurf für eine Corona-Impfpflicht ab 18 Jahren vorgelegt. Demnach soll die Impfpflicht mit drei Impfungen erfüllt sein und bis zum 31. Dezember 2023 befristet werden, wie aus dem am Freitag verbreiteten Papier hervorgeht. "Das ist der Weg, den wir gehen wollen", sagte einer der Initiatoren, der Grünen-Politiker und frühere Hamburger Justizsenator Till Steffen, der Nachrichtenagentur Reuters. In der eigenen Fraktion zeichnet sich dem Grünen-Politiker zufolge "eine ganz überwiegende Mehrheit" für die Eckpunkte ab.

Angestrebt werde bei der Umsetzung der Impfpflicht eine enge Zusammenarbeit mit den Krankenkassen, die ihre Versicherten über das neue Gesetz und über Beratungsangebote informieren sollten. Den Kassen solle außerdem ein Impfportal zur Verfügung gestellt werden, "um die Impfnachweise datensparsam und -geschützt sammeln zu können", so Steffen. Die Vollstreckung eines eventuellen Bußgeldes solle ausgesetzt werden, wenn die betreffende Person die Impfung innerhalb von sechs Wochen nach dem Bußgeldbescheid nachhole. (04.02.2022)

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit externem Inhalt angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Keine Maske mehr im Freien

Spanien hebt die Maskenpflicht im Freien zum 10. Februar auf. Wegen der sinkenden Zahl an Ansteckungen in den vergangenen Tagen habe sich die Situation im Land verändert, sagte Gesundheitsministerin Carolina Darias. Auch die Zahl der Krankenhauseinlieferungen und Todesfälle liege weit unter dem Niveau früherer Wellen der Corona-Pandemie. Die Maskenpflicht hatte die Regierung im Dezember nach einem extrem starken Anstieg der Fallzahlen eingeführt. (04.02.2022)

RKI schätzt die Zahl der coronabedingten Arztbesuche auf 320 000 in einer Woche

Das Robert-Koch-Institut schätzt die Zahl der Arztbesuche in Deutschland wegen Corona in der vergangenen Woche auf etwa 320 000. Die Werte der vierten Welle würden in fast allen Altersgruppen bereits deutlich überschritten, schreibt das RKI in seinem Wochenbericht. Seit dem Jahreswechsel stieg die Zahl der Arztbesuche, im Vergleich zur Vorwoche stagnierte sie, wobei Nachmeldungen noch möglich sind.

Nach RKI-Berechnungen waren in der Vorwoche 0,9 bis 1,8 Prozent der Bevölkerung ab 15 Jahren an Covid-19 mit Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung erkrankt. Bei den Kindern bis 15 Jahre spricht das Institut von einem Betroffenenanteil von etwa 1,6 bis 3,2 Prozent. Solche Berechnungen legt das RKI seit rund zwei Wochen vor - auch weil Labore und Gesundheitsämter bei der Erfassung von Infizierten am Limit sind und eine zunehmende Unvollständigkeit der Meldedaten angenommen wird.

Zwar sei die Sieben-Tage-Inzidenz weiterhin in der Altersgruppe von 5 bis 19 Jahren am höchsten, aber die Omikron-Welle komme langsam auch bei der älteren Bevölkerung an. Auf den Intensivstationen sei die Situation aber bisher noch unter Kontrolle, ein Omikron bedingter Anstieg der Welle zeige sich dort gegenwärtig nicht. (04.02.2022)