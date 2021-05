Bundeskanzlerin Angela Merkel bekräftigt nach dem Impfgipfel mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder, dass jedem Deutschen bis Ende des Sommers ein Impfangebot gemacht werden könne. Dies schließe auch die 12- bis 15-Jährigen ein. Diese Altersgruppe könne sich mit Aufhebung der Impfpriorisierung vom 7. Juni an dann ebenfalls um einen Impftermin bemühen, vorausgesetzt die Europäische Arzneimittelbehörde EMA lasse den Impfstoff von Biontech/Pfizer für Jüngere zu.

Für die Eltern in Deutschland rückt die Entscheidung näher, ob sie ihre Kinder ab zwölf Jahren gegen Corona impfen lassen. Voraussichtlich knapp 6,4 Millionen Impfdosen will der Bund den Ländern für die Impfung von Kindern und Jugendlichen zur Verfügung stellen, wie das Bundesgesundheitsministerium den Ländern mitteilte. Am Freitag, also einen Tag nach dem Impfgipfel von Bund und Ländern am Donnerstag in Berlin, will die europäische Arzneimittelbehörde EMA über eine Zulassung des Biontech-Impfstoffs für Kinder ab zwölf Jahren beraten.

Außerdem will die Bundesregierung den Ländern den zu wenig gelieferten Corona-Impfstoff ausgleichen. Das sei ihm am Donnerstag beim sogenannten Impfgipfel zugesichert worden, sagte Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) im Anschluss an die Beratungen. Hamburg habe in den vergangenen Wochen gemessen an den Bevölkerungszahlen der Länder regelmäßig zu wenig Impfstoff erhalten. Der Bund habe zugesagt, "dass diese ungleichmäßige Verteilung (...) zeitnah ausgeglichen wird". Auch die anderen Ministerpräsidenten hätten dem zugestimmt. (27.05.2021)

Bund plant mehr als sechs Millionen Impfdosen für Kinder ein

Im kommenden Monat werden in Deutschland voraussichtlich mehr als 31 Millionen Corona-Impfdosen ausgeliefert, wie die Daten des Gesundheitsressorts zeigen. Von den ursprünglich für das gesamte zweite Quartal 80 Millionen zugesagten Impfdosen wurden demnach 31 Millionen bereits geliefert. Allein von Biontech werden im Juni mehr als 25 Millionen Dosen erwartet. Astra Zeneca und Johnson & Johnson kündigten Lieferungen hingegen nur kurzfristig an. Insgesamt wurden in den Ländern 88 Prozent der gelieferten Impfdosen verimpft - die Spanne reicht von 76 Prozent in Brandenburg bis 98 Prozent in Bremen. Vom Biontech-Präparat wurden 91 Prozent verimpft, von Moderna 76 und von Astra Zeneca 87 Prozent. Bei Johnson & Johnson, dem einzigen Serum, bei dem nur eine Spritze reicht, liegt die ausgewiesene Quote bisher nur bei 35 Prozent. Für das dritte Quartal liegen laut Gesundheitsministerium außer von Moderna bisher keine Lieferpläne vor - erwartet werden über 120 Millionen Impfstoff-Dosen. (27.05.2021)

Stiko ringt um ein Urteil zur Kinder-Impfung

Die Ständige Impfkommission (Stiko) will bis in etwa eineinhalb Wochen ihre Bewertung zur Covid-Impfung von Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren abschließen. Das Gremium habe vor eineinhalb Wochen mit der Prüfung begonnen und müsse sich sehr beeilen, um in Kürze fertig zu werden, sagte Stiko-Mitglied Martin Terhardt am Donnerstag dem Sender Radioeins.

"Die Entscheidung steht noch nicht fest", sagt Terhardt. Eine Impfempfehlung nur für chronisch Kranke ist durchaus möglich, bekräftigte der Berliner Kinder- und Jugendarzt. Die schwierige Situation erfordere nicht, heldenhaft zu sein, sondern Vorsicht walten zu lassen, sagt er. Das Verhältnis zwischen Risiko der Impfung und Risiko der Erkrankung müsse gut abgewogen werden.

Die Stiko ist ein unabhängiges Gremium. Sie entwickelt Impfempfehlungen und schaut dabei auf den Nutzen für den Einzelnen und die gesamte Bevölkerung. Die Experten werten dafür internationale Daten und Studien aus. Ihre Empfehlungen gelten als medizinischer Standard. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten wollen am Donnerstag unter anderem über Corona-Impfungen für Kinder beraten. (27.05.2021)

Spahn: Impfung von Kindern bleibt individuelle Entscheidung

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat die Eltern darauf vorbereitet, dass sie individuell über die Corona-Impfung ihrer Kinder entscheiden müssen. "Es ist am Ende eine wohlabgewogene Entscheidung von Kindern, Eltern, Ärztinnen und Ärzten", sagte Spahn vor dem Impfgipfel von Bund und Ländern am Donnerstag in Berlin.

Die europäische Arzneimittelbehörde EMA werde sich am Freitag mit der Frage der Zulassung des Biontech-Impfstoffs für Kinder über zwölf Jahren und Jugendliche beschäftigen. In den nächsten Tagen gebe es wahrscheinlich ein Ergebnis. "In dem Moment, wo der Impfstoff zugelassen ist für über Zwölfjährige, kann er ab dem nächsten Tag in Arztpraxen verimpft werden", sagte Spahn. "Kinderärzte, Jugendärzte können ihn nutzen im Rahmen der Zulassung und im Rahmen der Verfügbarkeit", so der Minister. Idealerweise würden zuerst Minderjährige mit Vorerkrankungen geimpft.

Die Kriterien seien: "Was sind Vorerkrankungen, was ist die persönliche Situation, die familiäre Situation, welchen Nutzen gibt es, welche Risiken gibt es auch einer Covid-19-Infektion, die natürlich auch über die Altersgruppen unterschiedlich sind?" Spahn versicherte: "Wir werden definitiv keine verpflichtenden Impfungen haben, auch nicht an Schulen oder Kindergärten." (27.05.2021)

Schleswig-Holstein lockert Corona-Beschränkungen

Aufgrund des abflauenden Corona-Infektionsgeschehens in Schleswig-Holstein plant die Landesregierung die nächsten Lockerungsschritte. Im nördlichsten Bundesland dürfen sich ab Montag in Innenräumen wieder bis zu zehn Personen treffen. Die Anzahl der Haushalte ist dabei nicht begrenzt, wie Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Donnerstag in Kiel sagte.

Auch sollen stufenweise wieder größere Veranstaltungen möglich werden. Je nach Art der Veranstaltung sollen unter Auflagen innen bis zu 125 Teilnehmer möglich sein, im Freien bis zu 250. Ab Montag dürfen auch wieder alle Sportanlagen öffnen. Das gelte auch für Fitnessstudios. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein sank nach den Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel am Mittwoch auf 21,8.

Merkel mahnt zur Rücksicht auf unsichere Menschen

Bundeskanzlerin Angela Merkel wünscht sich bei den Öffnungen im Land auch Rücksichtnahme auf unsichere Menschen. Viele sorgten sich, wenn es mancherorts eng und überfüllt sei. Doch auch diese Menschen müssten eine Chance haben, im öffentlichen Leben dabei zu sein. "Da müssen wir auch auf die achten, die nicht so tough und so stark sind", sagte Merkel bei einer Videokonferenz mit ehrenamtlich engagierten Bürgerinnen und Bürgern.

Merkel warnte auch davor, Kinder beim Aufholen der Lernrückstände durch die Corona-Krise zu überfordern. Das Aufholpaket der Bundesregierung, an dem sich auch die Bundesländer finanziell beteiligen sollen, sehe daher neben Mitteln für Lernstandserhebungen und Nachhilfe auch Geld für Sozialarbeit vor. (26.05.2021)

Inzidenz sinkt erneut deutlich

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 6313 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Donnerstagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 5.25 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 12 298 Ansteckungen gelegen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI am Donnerstagmorgen mit bundesweit 41 an. Am Mittwoch hatte sie erstmals seit Monaten wieder unter dem Wert von 50 gelegen. Allerdings kann es wegen der Feiertage Verzerrungen geben.

Deutschlandweit wurden binnen 24 Stunden 269 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 237 Tote gewesen. Insgesamt beträgt die Zahl der Corona-Toten 87 995.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht von Mittwochabend bei 0,71 (Vortag: 0,78). Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen. (27.05.2021)

Woidke kritisiert Verteilung der Impfstoffe

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat die Impfstoffverteilung unter den Bundesländern kritisiert. "Brandenburg bekommt prozentual weniger als andere Länder. Ich will wissen, woran das liegt", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland kurz vor dem Impfgipfel am Donnerstag, bei dem Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten über weitere Schritte beim Impfen beraten wollen.

Mit Blick auf die am 24. Juni beginnenden Sommerferien in Brandenburg brauche es außerdem Klarheit zur Impfung von Schülerinnen und Schülern, sagte Woidke. Die Ankündigungen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hätten Erwartungen geweckt, die jetzt auch erfüllt werden müssten.

Spahn hatte gesagt, die ersten Kinder sollten schon vor Beginn der Sommerferien ein Impfangebot bekommen. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern streben an, allen Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren bis Ende August ein Impfangebot zu machen. Die EU-Arzneimittelbehörde EMA will voraussichtlich an diesem Freitagnachmittag über die Zulassung des Impfstoffs von Biontech/Pfizer für Kinder entscheiden. Eine Zulassung gilt als wahrscheinlich. (27.05.2021)

Hausärzteverband: Erwachsene müssen beim Impfung Vorrang vor Kindern haben

Der Chef des Hausärzteverbands NRW, Oliver Funken, hält nichts von einer allgemeinen Corona-Impfung für Kinder. "Biontech-Impfstoff wird auch den Sommer über knapp sein, und die Verteilung des Impfstoffs sollte erstmal nach medizinischen Kriterien erfolgen. Das Impfen der Erwachsenen gegen das Coronavirus muss weiterhin oberste Priorität haben", sagt Funken der Rheinischen Post.

Die bisherigen Studienergebnisse seien eindeutig: Kinder und Jugendliche würden keine schweren Verläufe bei einer Corona-Erkrankung aufweisen. Die Nebenwirkungsrate bei Kinder sei noch nicht abschließend bewertet. "Die Impfung von Kinder und Jugendlichen ist daher nachrangig". (27.05.2021)

Biontech liefert später

Bei den Corona-Impfungen in Deutschland verschieben sich geplante Lieferungen des wichtigsten Herstellers Biontech/Pfizer. Wie das Bundesgesundheitsministerium am Mittwoch mitteilte, wird die zugesagte Liefermenge in den ersten beiden Juni-Wochen reduziert. Die Differenz solle dann erst in den beiden Wochen vom 21. Juni und vom 28. Juni zusätzlich geliefert und damit ausgeglichen werden. Insgesamt werde damit die Lieferzusage für das laufende Quartal eingehalten.

Auf die Lieferungen an die Impfzentren der Länder soll die Verschiebung laut Ministerium keine Auswirkungen haben. Zu den Praxen erklärte das Ministerium, dass anstehende Zweitimpfungen dort gesichert seien. Auch Erstimpfungen solle es weiterhin geben. Laut einer aktuellen Übersicht des Ministeriums werden für das ganze zweite Quartal 50,3 Millionen Impfdosen von Biontech erwartet. Dazu kommen sollen mindestens 12,4 Millionen Dosen von Astra Zeneca sowie 10,1 Millionen Dosen von Johnson & Johnson und 6,4 Millionen Dosen von Moderna. (26.05.2021)

Mecklenburg-Vorpommern öffnet wieder für Bundestouristen

Touristen aus ganz Deutschland dürfen vom 4. Juni an wieder in Mecklenburg-Vorpommern Urlaub machen. Tagesgäste können vom 11. Juni an wieder ins Land. Besitzer von Ferienwohnungen dürfen bereits von diesem Freitag (28. Mai) an wieder kommen, wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Mittwoch nach einem Gipfel zum Tourismus mit Vertretern von Landesregierung und Tourismuswirtschaft in Schwerin sagte. (26.05.2021)

Spahn beharrt auf Corona-Schutzimpfung für Jugendliche

Die Ständige Impfkommission (Stiko) tendiert gegenwärtig dazu, nach der noch für Mai erwarteten EU-Zulassung des Biontech-Vakzins keine allgemeine Impfempfehlung für Zwölf- bis 15-Jährige auszusprechen, berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Wahrscheinlich werde die Stiko lediglich eine Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche mit bestimmten chronischen Erkrankungen aussprechen. Grund sei unter anderem eine unbefriedigende Datenlage.

Gesundheitsminister Jens Spahn setzt allerdings weiterhin auf Corona-Schutzimpfungen für ältere Kinder und Jugendliche, notfalls auch ohne die allgemeine Stiko-Empfehlung. In der Sendung "Frühstart" bei ntv sagte der CDU-Politiker: "Im Lichte dieser Empfehlung können dann die Eltern mit ihren Kindern, den Ärztinnen und Ärzten die konkreten Entscheidungen treffen, ob jemand geimpft wird oder nicht." Dies sei eine individuelle Entscheidung. Schon vor Beginn der Sommerferien solle den ersten Kindern und Jugendlichen dann ein Impfangebot gemacht werden, erklärte er. Eine Impfung als Voraussetzung zur Teilnahme am Präsenzunterricht lehnte der Gesundheitsminister jedoch ab. (26.05.2021)

Drosten: "So schnell wie möglich durchimpfen"

Bei den Corona-Impfungen sieht Christian Drosten Deutschland nach anfänglichen Schwierigkeiten auf gutem Weg. Daher müsse man "irgendwann über den Sommer zu einer anderen Betrachtung der Bedrohungslage" kommen, sagte der Virologe der Berliner Charité am Dienstag im NDR-Podcast "Coronavirus-Update". Derzeit befinde sich das Land in einer Übergangsphase. Zwar seien Öffnungen in der Außengastronomie kein großes Problem, allerdings widersprach Drosten Darstellungen, denen zufolge die Infektionszahlen allein wegen der nun höheren Temperaturen zurückgingen. Man dürfe nicht glauben, dass Eindämmungsmaßnahmen nun überflüssig seien.

Mit Blick auf die indische Corona-Variante B.1.617 betonte Drosten: "Man muss einfach so schnell wie möglich durchimpfen." Eine Studie zeigte kürzlich, dass die mRNA-Impfstoffe nach zweifacher Impfung gut gegen eine Erkrankung mit der indischen Variante schützen. Was deren Ausbreitung betrifft, gebe es jedoch viele Unwägbarkeiten. Experten vermuten eine um bis zu 50 Prozent erhöhte Ansteckungsfähigkeit im Vergleich zur britischen Variante. Drosten verwies aber auf eine Reihe möglicherweise verzerrender Faktoren in den Daten aus Großbritannien.

Bestätigt in seinen Annahmen sieht sich Drosten, was die Ansteckungsfähigkeit von Kindern angeht. Eine vor etwa einem Jahr zu diesem Thema herausgebrachte Studie war damals stark kritisiert worden. Der Virologe und ein Team an der Charité haben die Studie inzwischen in der Datenbasis stark verbreitert, überarbeitet und im namhaften Fachblatt Science veröffentlicht. Der Eindruck, dass Kinder genauso infektiös sein können wie Erwachsene, habe sich verfestigt. Die Studie untermauert auch die Annahme, dass ein relativ kleiner Teil der Infizierten mit besonders hohe Viruslasten besonders viele Ansteckungen verursacht. (26.05.2021)