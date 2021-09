Nach einem versuchten Brandanschlag auf ein sächsisches Impfzentrum haben Innenpolitiker des Bundestags vor einer Radikalisierung der Impfgegner gewarnt. "Die zunehmende Gewalt aus der so genannten Querdenker-Szene gegen öffentliche Institutionen und Gesundheitseinrichtungen ist zutiefst besorgniserregend", sagte der innenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Konstantin Kuhle, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Radikale Impfgegner und Querdenker seien eine Gefahr für die Gesellschaft und trügen durch Falschinformationen und Verunsicherung dazu bei, dass sich weniger Menschen impfen ließen.

Die innenpolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, Irene Mihalic, sagte, seit Monaten beobachte man eine Radikalisierung der Szene. Der Unionsinnenpolitiker Mathias Middelberg (CDU) forderte eine konsequente Aufklärung durch Polizei und Justiz. Der Verfassungsschutz müsse bei der Szene weiter genau hinsehen.

Im sächsischen Vogtlandkreis hatten Unbekannte am Dienstagabend drei Flaschen mit einer brennbaren Flüssigkeit gegen ein Rolltor an einem Impfzentrum geworfen. Die Brandsätze zündeten nicht, weswegen kein Feuer ausbrach. (16.09.2021)

Forscher in Hongkong empfehlen nur eine Biontech-Dosis für Jugendliche

Gesundheitsexperten in Hongkong empfehlen wegen des erhöhten Auftretens von Herzmuskelentzündungen nur eine Impfung mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer für Jugendliche im Alter von zwölf bis 17 Jahren. Die Erkrankung trete in dieser Altersgruppe häufiger auf als ursprünglich angenommen, sagt Lau Yu-lung, Vorsitzender des Impf-Gremiums, das die Regierung berät. Mit einer Einmalgabe des Vakzins könne das Risiko "deutlich verringert" werden. (16.09.2021)

Inzidenz sinkt leicht

Das Robert-Koch-Institut meldet 12 925 neue Positiv-Tests. Das sind 2416 weniger als am Donnerstag vor einer Woche, als 15 341 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 76,3 von 77,9 am Vortag. 68 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 92 837. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 4,1 Millionen Corona-Tests positiv aus. (16.09.2021)

Berlin will Kinder wohl doch von 2-G-Regel ausnehmen

Angesichts breiten Protests gegen die neue 2-G-Regel etwa für die Gastronomie oder Veranstaltungen will der Berliner Senat eineinahlb Wochen vor der Abgeordnetenhauswahl am 26. Spetmeber nun doch über Ausnahmen für Kinder beraten. Es gehe um "die übergangsweise Erweiterung des 2-G-Optionsmodells um Kinder unter zwölf Jahren, bis die Impfung dieser Kinder möglich ist", hieß es.

Am Dienstag hatte der von SPD, Linken und Grünen getragene Senat beschlossen, dass von Samstag an in etlichen Bereichen Betreiber selbst entscheiden können, ob sie den Zutritt zu Innenräumen wie bisher Geimpften, Genesenen und Getesteten (3 G) erlauben oder unter Wegfall etwa der Maskenpflicht und mit mehr Teilnehmern nur noch Geimpften und Genesenen (2 G). Auch aus den Reihen der Koalition wurde daraufhin Kritik laut. Sie entzündete sich vor allem daran, dass es laut der Senatsentscheidung für Kinder, für die noch keine Impfung möglich ist, keine Ausnahme geben soll.

So hatte etwa SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey eine solche Ausnahme gefordert. "Die gestrige Entscheidung des Berliner Senats zum Optionsmodell 2 G muss korrigiert werden", forderte die Politikerin auf Twitter. Kinder und ihre Familien würden andernfalls "massiv bei der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben benachteiligt". Eine höhere Impfquote müsse erreicht werden, aber nicht auf Kosten von Kindern und ihrer Familien. Auch die Grünen-Fraktion im Abgeordnetenhaus verlangte Ausnahmen für Kinder sowie für Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. (15.09.2021)

EU-Impfnachweise in immer mehr Ländern gültig

In immer mehr Ländern können frische Corona-Tests, Impfungen und Genesungen mit den digitalen EU-Corona-Zertifikaten nachgewiesen werden. Wie die EU-Kommission mitteilte, sind nun Albanien, Andorra, die Färöer-Inseln, Israel, Monaco, Marokko und Panama an die notwendige Technik angeschlossen. Auch die dort ausgestellten Zertifikate werden demnach in der EU anerkannt. Diese gegenseitigen Anerkennungen gelten nun für insgesamt 15 Länder außerhalb der EU. "Seit Juni wurden mehr als 420 Millionen EU-Zertifikate ausgestellt", teilte EU-Justizkommissar Didier Reynders mit. "Ich begrüße daher, dass sich immer mehr Länder außerhalb der EU unserem erfolgreichen System anschließen." (15.09.2021)

Stagnation der Neuinfektionszahlen kein Grund für Entwarnung

Trotz einer seit mehreren Tagen stabilen Infektionslage in Deutschland warnt ein Experte vor voreiligen Schlüssen. Der Saarbrücker Experte für Corona-Prognosen, Thorsten Lehr, hält die Stagnation der Anzahl der Neuinfektionen nicht für das Ende der vierten Welle und einen sprunghaften Wiederanstieg der Corona-Zahlen für möglich. "Dieses Verhalten der Inzidenzkurve haben wir fast auf den Tag genau im letzten Jahr beobachten können", sagt Lehr.

Auch vor einem Jahr sei die Inzidenz leicht abgesunken und auf konstantem, etwas niedrigerem Niveau wie jetzt verharrt, bevor sie Ende September wieder stark angestiegen sei. "Bei der aktuellen Impfsituation und den gelockerten Kontaktbeschränkungen ist ein ähnlicher Anstieg Ende September, Anfang Oktober wieder erwartbar", warnte Lehr.

Die Stagnation der Infektionszahlen begründete Lehr mit der abebbenden Zahl der Reiserückkehrer und durch sie eingeschleppter Infektionen. Zudem seien in vielen Bundesländern nach den Sommerferien zunächst die Infektionszahlen bei Schülern explosionsartig angestiegen. Durch das kontinuierliche Testen und Quarantänemaßnahmen bei Kontaktpersonen komme es vielerorts ein bis zwei Wochen nach dem Schulstart aber zu einer Stagnation oder sogar Abnahme der Zahlen in dieser Altersgruppe. (15.09.2021)

Weitere Bundesländer stehen vor Einführung der 2-G-Regel

Weitere Bundesländer stehen vor der Einführung von 2-G-Regeln. So können geimpfte und genesene Menschen etwa in Berlin mit weiteren Erleichterungen rechnen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur beschloss der Senat die Einführung eines 2-G-Optionsmodells: In etlichen Bereichen wie der Gastronomie oder bei Veranstaltungen können die Betreiber dann selbst entscheiden, ob sie den Zutritt zu Innenräumen nur Geimpften oder Genesenen (2 G) oder auch Getesteten (3 G) erlauben. Im Falle von 2 G würden bisherige Corona-Einschränkungen wie Abstand oder Maske wegfallen.

Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) hatte sich bereits zuvor geäußert: "Das 2-G-Modell ist zentral, um einen weiteren Lockdown zu verhindern", sagte sie am Dienstag. "Für die Veranstaltungsbranche und die Gastronomie ist 2 G eine Möglichkeit, um mehr Teilnehmende beziehungsweise Gäste empfangen zu können, weil Abstandspflichten und Obergrenzen für Geimpfte und Genesene deutlich gelockert werden können."

Auch in Brandenburg entscheidet das Kabinett am heutigen Dienstag darüber, ob Veranstalter und Betreiber von Einrichtungen die Option haben sollen, die 2-G-Regel einzuführen. Im Gegenzug sollen Corona-Auflagen wegfallen.

In Niedersachsen soll die 2-G-Regel künftig in mehr Bereichen angewendet werden können - etwa in der Gastronomie, der Kultur, bei Veranstaltungen oder dem Sport. In der bisherigen Corona-Verordnung können bereits Betreiber von Diskotheken, Clubs und Shisha-Bars den Zugang auf Gäste beschränken, die geimpft oder genesen sind. Die neue Ausweitung kündigte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) im Landtag in Hannover an. Menschen bis 18 Jahre sollen demnach auch ohne Impfung oder Genesung Zutritt bekommen, da sie sich regelmäßig vor dem Schulbesuch testen. Kinder, die jünger als zwölf Jahre sind, können sich noch nicht impfen lassen. Die derzeitige Corona-Landesverordnung gilt noch bis zum 22. September. Die Ausweitung der 2-G-Regel wird somit voraussichtlich in der kommenden Woche umgesetzt. (14.09.2021)

Putin geht in Selbstisolation

Wenige Tage vor der Parlamentswahl in Russland begibt sich Präsident Wladimir Putin laut Kreml wegen mehrerer Corona-Fälle in seiner Umgebung in Selbstisolation. Putin selbst sei absolut gesund, sagte sein Sprecher Dmitrij Peskow am Dienstag der Agentur Interfax zufolge. Der mit dem Vakzin Sputnik V geimpfte 68-Jährige werde "für eine gewisse Zeit" etwa auf persönliche Treffen verzichten und nur online an Konferenzen teilnehmen, teilte der Kreml mit.

Der Kreml machte keine Angaben, wer mit dem Coronavirus infiziert ist. Der Corona-Fall wirke sich nicht auf Putins Arbeit aus. Er werde aber keine Veranstaltungen besuchen. Es wurde erwartet, dass der Präsident etwa eine Woche in Quarantäne bleibt. Vom kommenden Freitag an bis Sonntag wird die Staatsduma gewählt. Es war erwartet worden, dass Putin persönlich in einem Wahllokal seine Stimme abgibt.

Die russischen Behörden meldeten am Dienstag landesweit 17 800 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden, deutlich weniger als noch im Juli. Allerdings ist die Zahl der Toten weiterhin hoch: Es seien 781 Todesfälle innerhalb eines Tages registriert worden. Nach wie vor ist die Zahl der Geimpften vergleichsweise gering. Nach jüngsten offiziellen Angaben haben 39 Millionen Menschen zwei Komponenten der Corona-Impfung bekommen. Das sind 26 Prozent der Bevölkerung. (14.09.2021)

Chinesische Metropole Xiamen geht in Lockdown

Nach einem neuen Coronavirus-Ausbruch fordern die Behörden der Küstenmetropole Xiamen im Südosten Chinas Bewohner dazu auf, die Stadt nicht mehr zu verlassen. Großveranstaltungen werden abgesagt, Restaurants und Einkaufszentren angewiesen, die Zahl der Besucher zu reduzieren. Schulen schwenken auf Online-Unterricht um.

Am Montag wurden 32 neue Corona-Fälle entdeckt, womit die Zahl der Infektionen in der Provinz Fujian seit der vergangenen Woche auf mehr als 100 angestiegen ist. Der aktuelle Ausbruch hat seinen Ursprung in der Stadt Putian, die nordöstlich von Xiamen liegt. Es wird vermutet, dass ein Familienvater nach seiner Rückkehr aus Singapur das Virus eingeschleppt hat. Der Mann reiste am 4. August zurück nach China, verbrachte 21 Tage in Quarantäne und wurde neun Mal negativ auf das Virus getestet. Erst am vergangenen Freitag fiel ein Test schließlich positiv aus. Auch Putian befindet sich seit dem Wochenende im Lockdown.

Die chinesische Regierung verfolgt eine "Null-Covid-Strategie". Mit Ausgangssperren, Massentests, Kontaktverfolgung, Quarantäne und strengen Einreisebeschränkungen hat das Land das Coronavirus weitgehend im Griff. Zuletzt hatte es eine Häufung lokaler Ausbrüche der Delta-Variante gegeben, die aber bislang mit strikten Maßnahmen stets wieder unter Kontrolle gebracht werden konnten. (14.09.2021)