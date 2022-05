WHO kritisiert Chinas Null-Covid-Politik

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) kritisiert die Null-Covid-Strategie Chinas als unverhältnismäßig. "Wir glauben nicht, dass das nachhaltig ist, wenn man sich überlegt, wie sich das Virus verhält und was wir für die Zukunft erwarten können", sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg.

Dass die WHO die Corona-Politik eines Mitgliedslandes in Frage stellt, ist ausgesprochen selten. Zu Beginn der Pandemie sah sich die Organisation sogar der Kritik ausgesetzt, zu nachsichtig mit China gewesen zu sein, wo das Virus erstmal nachgewiesen wurde. Derzeit verfolgen die chinesischen Behörden das Ziel, die Covid-19-Fälle in der Bevölkerung auszurotten - trotz hoher Kosten für die Wirtschaft des Landes und für den Welthandel. Der Direktor des WHO-Programms für Gesundheitsnotfälle, Michael Ryan, sagte, dass bei den Maßnahmen zur Bekämpfung von Covid-19 die Rechte des Einzelnen und die Menschenrechte ebenso berücksichtigt werden sollten wie die Auswirkungen auf die Wirtschaft. (11.05.2022)

Infektiologin Addo erwartet Rückkehr der Maskenpflicht

Die Infektiologin Marylyn Addo rechnet damit, dass im Winter in Deutschland die Maskenpflicht wiedereingeführt wird. Nach einem guten Sommer würden im Herbst die Fallzahlen wieder steigen, sagte Addo der Rheinischen Post. "Ich gehe davon aus, dass Maßnahmen wie die Maskenpflicht im Winter zurückkommen - jedenfalls im öffentlichen Raum und in Innenräumen, wo Abstand halten schwierig ist." Mit neuen Lockdowns rechne sie wegen der wachsenden Immunität derzeit nicht. Viele Menschen seien geimpft, wenn auch nicht genug, sagte sie.

"Das Coronavirus wird uns noch Jahre begleiten, aber 2023 könnte es endemisch werden", erklärte Addo, die Professorin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf ist. Wie bei der Influenza würden die Zahlen im Winter steigen und Risikogruppen müssten sich schützen. "Ansonsten aber helfen Hygiene, Lüften, Abstand halten", sagte die Infektiologin. (10.05.2022)

Bundesverfassungsgericht billigt Restaurant-Schließungen

Der Bund durfte über die sogenannte Corona-Notbremse in der dritten Pandemie-Welle im Frühjahr 2021 Gaststätten und andere Speiselokale schließen. Auch diese Maßnahme sei verfassungsrechtlich gerechtfertigt gewesen, teilte das Bundesverfassungsgericht mit. Die Verfassungsbeschwerde eines Restaurantbetreibers aus Berlin wurde nicht zur Entscheidung angenommen. (Az. 1 BvR 1295/21)

Die Richterinnen und Richter hatten zentrale Maßnahmen der Bundesnotbremse bereits im November in zwei grundsätzlichen Entscheidungen gebilligt. Damals ging es um die Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen und um die Schließung von Schulen. Der neue Beschluss nimmt darauf Bezug.

Formal geht es jeweils um den einstigen Maßnahmenkatalog des Paragrafen 28b, der am 22. April 2021 ins Infektionsschutzgesetz eingefügt wurde und bis Ende Juni 2021 in Kraft blieb. Der Bund wollte damit sicherstellen, dass überall im Land dieselben Maßnahmen greifen, sobald sich die Corona-Lage in einer Region zuspitzt. Das hatte eine Klagewelle ausgelöst. (10.05.2022)

Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 522,7

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Dienstag 107 568 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das sind 5954 Fälle weniger als am Dienstag vor einer Woche. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 522,7 von 499,2 am Vortag. 218 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 136 756.

Die Infektionszahlen haben zurzeit generell nur eingeschränkt Aussagekraft. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur diese zählen in der Statistik. Deshalb bilden wir im SZ-Corona-Dashboard einen Mittelwert aus den Meldungen der vergangenen sieben Tage ab, der Schwankungen von Tag zu Tag ausgleichen soll. Mehr Informationen dazu finden Sie im Transparenz-Blog, weitere Daten und Grafiken zur Pandemie hier. (10.05.2022)