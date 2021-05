Der Trend der vergangenen Tage setzt sich fort: Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner liegt laut RKI bundesweit bei 68 und damit niedriger als am Vortag (73). Vor einer Woche lag der Wert bei 103,6.

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 12 298 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das sind gut 5 100 weniger als am Donnerstag vor einer Woche. Das geht aus Zahlen des RKI vom Donnerstagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 7.08 Uhr wiedergeben. Deutschlandweit wurden nach RKI-Angaben binnen 24 Stunden 237 neue Todesfälle verzeichnet.

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3 626 393 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 86 902. (20.05.2021)

Neue Plattform bringt Impfwillige und Praxen zusammen

Die Ärzteorganisation Mediverbund bietet eine Plattform an, die Impfwillige und Praxen mit kurzfristigen Impfkapazitäten zusammenbringt. Unabhängig von Impfrangfolgen können sich alle Menschen ab 18 Jahren auf der Plattform www.impfterminmanagement.de für eine Corona-Schutzimpfung mit ihren Daten und Impfstoffwünschen registrieren.

Knapp 200 Haus- und Facharztpraxen nutzen nach einer Mitteilung des Verbundes die Plattform bereits für ihr Impftermin-Management. "Jede Impfoption durch Restbestände, abgelehnte Impfstoffe oder geschwänzte Impftermine können sofort genutzt werden", sagte der Chef des Zusammenschlusses von rund 5000 niedergelassenen Ärzten und Psychotherapeuten im Südwesten, Werner Baumgärtner.

Justizministerin Lambrecht spricht sich gegen Impfpflicht an Schulen aus

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) hat sich dagegen ausgesprochen, für Schulen und Kitas analog zur Impfpflicht gegen Masern eine gesetzliche Impfpflicht gegen das Coronavirus einzuführen. "Wir setzen darauf, dass sich ausreichend Kinder und Jugendliche freiwillig impfen lassen, sobald dies möglich ist. Ich gehe davon aus, dass dies noch im Sommer der Fall sein wird", sagte Lambrecht dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Die Corona-Infektion sei mit den Masern nicht vergleichbar, betonte sie. Im Gegensatz zu einer Covid-19-Erkrankung sei bei Masern das Risiko schwerer Komplikationen und Langzeitfolgen bei kleinen Kindern besonders hoch, zudem seien Masern extrem ansteckend. (20.05.2021)

Landesweiter Präsenzunterricht in NRW ab 31. Mai

In Nordrhein-Westfalen sollen alle Schüler ab dem 31. Mai landesweit wieder Präsenzunterricht erhalten. Das kündigte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Mittwoch in Düsseldorfer Landtag an. Das gelte für alle Schulformen und bei einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 100. Das sagte Laschet am Mittwoch in einer Unterrichtung des Landtags. Bislang waren die nächsten Öffnungsschritte erst am 4. Juni geplant gewesen. Nach Pfingsten werde die Landesregierung über die Corona-Lage beraten. Eventuell seien dann schnellere Öffnungen möglich.

Laschet betonte, Corona sei besonders für die Jüngeren eine langfristige Gefahr, auch in psychosozialer Hinsicht. Nach gut einem Jahr mit stark eingeschränkten sozialen Kontakten brauche es unbedingt wieder eine sichere Rückkehr in die Klassenzimmer. "Soziale Kontakte kann kein Bildschirm ersetzen, und deshalb ist der Präsenzunterricht so wichtig." Der solle nun in den fünf Wochen vor den Sommerferien für alle wieder kommen.Unter den rund 2,5 Millionen Schülern in NRW und in den Lehrerkollegien dürfte die Ankündigung für Erleichterung sorgen - nach vielen Monaten mit oft kurzfristigen Wechseln hinein in die Schulen und wieder heraus.

Der Wochenwert der Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen ist weiter gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Mittwoch einen Wert von 79,9 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen - nach 86,4 am Dienstag. Allerdings sind die Werte wegen des vergangenen langen Feiertagswochenendes und der deshalb geringeren Probenzahl mit Unsicherheiten behaftet.

Außerdem kündigte Laschet an, dass Nordrhein-Westfalen das Bundesprogramm zum Aufholen coronabedingter Lernrückstände mit zusätzlichen 250 Millionen Euro verdoppeln wird. Wenn nötig, würden weitere Angebote geschaffen. (19.05.2021)

Bundesschülerkonferenz: Vorrangig Jugendliche mit Biontech impfen

Wenn der Biontech-Impfstoff in der EU auch für Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf bis 15 Jahren zugelassen wird, dann sollten nach Ansicht der Bundesschülerkonferenz Schüler vorrangig damit immunisiert werden. "Für ab Zwölfjährige gibt es mit Biontech nur einen einzigen Impfstoff, der rasch zugelassen wird", sagte der Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, Dario Schramm, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Deshalb müssten mit diesem Impfstoff dann auch bevorzugt Schüler versorgt werden. "Dafür müssen Impfmobile an die Schulen kommen", fügte er hinzu. "Das ist der einfachste, praktikabelste und wirkungsvollste Weg, Schüler zu impfen."

In der EU darf das Mittel von Biontech/Pfizer bislang nur Menschen ab 16 Jahren gespritzt werden. Die Impfung von Minderjährigen gilt als sehr wichtig für die Annäherung an die sogenannte Herdenimmunität, mit der die Pandemie unter Kontrolle gebracht werden soll. In den USA wurde der Impfstoff bereits in der vergangenen Woche auch für Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf bis 15 Jahren zugelassen. Seitdem wurden bereits Hunderttausende geimpft. (19.05.2021)

Virologin Ciesek: Kein Versagen der Impfung bei indischer Variante

Die indische Variante des Coronavirus kann nach Einschätzung der Frankfurter Virologin Sandra Ciesek die Wirkung der Impfung schwächen, ihren Schutz aber nicht ausschalten. Die inzwischen schon in Dutzenden Ländern kursierende Mutante B.1.617 hatte in Deutschland zuletzt einen Anteil von weniger als 2 Prozent, allerdings mit steigender Tendenz.

"Die Varianten aus Indien haben einen leichten Immun-Escape, also eine leicht verminderte Wirksamkeit", sagte die Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt am Dienstag im NDR-Podcast "Das Coronavirus-Update". Was man beobachte, sei "eine leichte Einschränkung, aber kein vollständiges Versagen der Impfungen".

Berichte aus Großbritannien, denen zufolge sich Altenheimbewohner trotz vollständiger Impfung mit dieser Variante neu angesteckt haben, beunruhigen Ciesek nicht allzu sehr: Kein Impfschutz wirke vollständig, gerade bei Älteren mit schlechterem Immunsystem. Reinfektionen seien nicht verwunderlich. "Das Wichtige ist, dass diese Menschen nicht schwer erkranken." Ob die indische Variante die Öffnungsschritte der Briten gefährde, könne man derzeit noch nicht abschätzen. Auch in Deutschland müsse man beobachten, ob der Anteil der indischen Variante weiter ansteige oder ob die Zahlen stagnierten. Dabei könne Deutschland von den Daten aus Großbritannien profitieren, wo diese Variante weiter verbreitet sei und wo mehr sequenziert werde. (18.05.2021)

Studie aus Spanien: Kombinierte Impfung von Astra Zeneca und Biontech ist sicher und hochwirksam

Eine Covid-19-Impfung mit Astra Zeneca gefolgt von dem Biontech-Impfstoff ist nach wissenschaftlichen Daten aus Spanien sicher und hochwirksam. Das Antikörperniveau war demnach bei der zweiten Dosis mit dem Biontech-Impfstoff zwischen 30 und 40 Mal höher als bei einer Kontrollgruppe, die nur eine einzelne Dosis Astra Zeneca erhielt. Zudem steigt die Wirksamkeit offenbar durch die Kombination der beiden Vakzine, wie aus den am Dienstag veröffentlichten vorläufigen Ergebnissen der Combivacs-Studie des spanischen Gesundheitsinstituts Instituto de Salud Carlos III hervorgeht.

Wegen eines erhöhten Thromboserisikos nach einer Astra-Zeneca-Impfung wird in vielen Ländern für bestimmte Personengruppen eine Zweitimpfung mit einem mRNA-Impfstoff, also von Biontech oder Moderna empfohlen. In Deutschland gilt dies für Menschen unter 60 Jahren. Bislang gab es aber noch keine Daten zur Wirksamkeit dieser Kombination.

In der vergangenen Woche hatte die Universität Oxford erste Studienergebnisse veröffentlicht, denen zufolge Menschen, die zwei unterschiedliche Covid-19-Impfstoffe erhalten, häufiger über Nebenwirkungen berichten, als wenn ihnen zwei Dosen des gleichen Mittels verabreicht wurden. In der spanischen Studie berichteten nur 1,7 Prozent der Teilnehmer über Nebenwirkungen, die sich auf Kopfschmerzen, Muskelschmerzen und allgemeines Unwohlsein beschränkten. "Das sind keine Symptome, die als schwerwiegend angesehen werden können", sagte Magdalena Campins, eine der Studienleiterinnen. (18.05.2021)

Stiko ändert Impfempfehlung für Schwangere

Die Ständige Impfkommission (Stiko) ändert ihre Impfempfehlungen für Schwangere. In einer aktualisierten Fassung der Empfehlung heißt es, Schwangeren mit Vorerkrankungen oder einem "erhöhten Expositionsrisiko aufgrund ihrer Lebensumstände" könne "nach Nutzen-Risiko-Abwägung und nach ausführlicher Aufklärung eine Impfung mit einem mRNA-Impfstoff ab dem 2. Trimenon angeboten werden".

Marianne Röbl-Mathieu, Stiko-Mitglied und Vertreterin der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG), sieht die Anpassung als "Signal an die Politik, aber auch an die betreuenden Frauenärzte, dass man Schwangeren eine Impfung nach individueller Prüfung großzügig empfehlen kann", wie sie den Zeitungen der Funke-Mediengruppe sagte. Schwangere könnten ein entsprechendes Schreiben beim Hausarzt oder im Impfzentrum vorzeigen, wenn der Gynäkologe die Impfung nicht selbst vornehme. Nach Ansicht von Röbl-Mathieu fallen Schwangere wie ihre Kontaktpersonen in Priorisierungsgruppe 2.

Schwangere haben ein erhöhtes Risiko für schwere Verläufe und werden deshalb etwa in den USA schon seit Längerem prioritär gegen Covid-19 geimpft, dort haben sich inzwischen mehr als 100 000 Schwangere immunisieren lassen. Nach einer Corona-Impfung geben schwangere Frauen einer US-Studie zufolge die gebildeten Antikörper an ihr Baby weiter. Später kann es diese auch über die Muttermilch bekommen. In die ersten Zulassungsstudien waren Schwangere allerdings nicht einbezogen, weshalb die Stiko mit der Empfehlung gezögert hat, während sich Fachgesellschaften schon dafür aussprachen. (18.05.2021)