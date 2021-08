Die Zahl der Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages hat sich sprunghaft erhöht. Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert Koch-Institut binnen eines Tages 8324 Neuinfektionen - und damit über 4400 mehr als am Vortag (3912). Das geht aus Zahlen vom Mittwochmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 4.09 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche hatte der Wert für Deutschland bei 4996 Ansteckungen gelegen. Zuletzt lag der Wert am 21. Mai über 8000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Darüber hinaus stieg die Sieben-Tage-Inzidenz weiter an und über die Marke von 40. Nach Angaben des RKI lag sie bei 40,8 - am Vortag hatte der Wert 37,4 betragen, vor einer Woche 25,1. (18.08.2021)

In Baden-Württemberg darf ohne Maske getanzt werden

In baden-württembergischen Clubs und Diskotheken entfällt auf der Tanzfläche und im Sitzbereich unter bestimmten Bedingungen die Maskenpflicht. Darauf haben sich das Stuttgarter Gesundheitsministerium laut einer Mitteilung vom Dienstagabend mit Vertretern der Clubszene und des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes verständigt.

Demnach muss die Branche ein sogenanntes Muster-Hygienekonzept erstellen, dass in sämtlichen Clubs angewendet wird. Außerdem müssen sich alle Besucher über eine App registrieren, damit die Kontaktnachverfolgung gewährleistet ist. Wenn Clubs ein Lüftungskpnzept vorweisen können, dürfen sie ihre Räume zu 100 Prozent auslasten, wenn sie die 3G-Regel anwenden (Geimpft, Genesen oder Getestet, wobei in letzterem Fall PCR-Tests nötig sind.) Clubs, die über keine ausreichenden Lüftungskapazitäten verfügen, dürfen nur Geimpfte und Genesene einlassen und ihre Fläche zu lediglich 70 Prozent auslasten.

Anfang der Woche war in Baden-Würrtemberg eine neue Verordnung mit Lockerungen für geimpfte und vom Virus genesene Menschen in Kraft getreten. Die Inzidenz spielt in den Bundesland für die Ableitung von Corona-Maßnahmen keine Rolle mehr. Da die Landesregierung das Infektionsrisiko in Clubs besonders hoch einschätzt, hat sie Öffnungen in diesem Bereich an schärfere Bedingungen geknüpft. (17.08.2021)

Grüne in NRW fordern tägliche Tests an Schulen

Kurz vor dem Schulstart fordern die nordrhein-westfälischen Grünen tägliche Corona-Tests für Schülerinnen und Schüler. "Wer Präsenzunterricht garantieren will, der muss die Schule wirklich zu einem sichereren Ort machen. Da sind die Vorbereitungen weiterhin mangelhaft", sagte Sigrid Beer, die bildungspolitische Sprecherin der Grünen im Landtag. Angesichts der hohen Ansteckungsgefahr durch die Delta-Variante und aufgrund von Reiserückkehrern reichten gerade zum Schulstart an diesem Mittwoch ein- bis zweimalige Tests pro Woche nicht aus, um Risiken zu minimieren.

"Natürlich ist in erster Linie Impfen der Weg aus der Pandemie", sagte die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag, Josefine Paul. Aufsuchende und unkonventionelle Impf- und Aufklärungsangebote an Schulen und Jugendzentren, bestenfalls für die ganze Familie, seien daher wichtig. Gleichzeitig appellierte Paul an alle anderen, sich immunisieren zu lassen: "Die Erwachsenen sind jetzt in der Verantwortung, einen Schutzkokon um die Jüngeren herum zu bauen", sagte sie und verwies besonders auf die Kinder unter zwölf Jahren, für die es keinen zugelassenen Impfstoff gibt. Außerdem solle mehr auf die verlässlicheren PCR-Lollitests gesetzt werden, die bislang nur in Förder- und Grundschulen zum Einsatz kommen.

Auch die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, fordert rasch "einfach zugängliche Schulhof-Impfangebote", die auch den Eltern der Kinder offenstehen müssten. Auch die Aufklärung und die Informationskampagne müssten nun Schritt halten. "Deswegen braucht es gut verständliche Erklärangebote auch für ältere Jugendliche selbst." (16.08.2021)

Stiko spricht sich für Corona-Impfung ab zwölf Jahren aus

Die Ständige Impfkommission (Stiko) spricht sich für Corona-Impfungen für alle Kinder und Jugendlichen aus, die mindestens zwölf Jahre alt sind. Nach sorgfältiger Bewertung neuer wissenschaftlicher Beobachtungen und Daten komme man zu der Einschätzung, "dass nach gegenwärtigem Wissensstand die Vorteile der Impfung gegenüber dem Risiko von sehr seltenen Impfnebenwirkungen überwiegen", teilte das Gremium mit und berief sich auf einen Beschlussentwurf. Der offizielle Empfehlungstext liegt noch nicht vor. Änderungen sind in einem Abstimmungsverfahren mit Bundesländern und Fachkreisen noch möglich.

"Diese Empfehlung zielt in erster Linie auf den direkten Schutz der geimpften Kinder und Jugendlichen vor Covid-19 und den damit assoziierten psychosozialen Folgeerscheinungen ab", erklärte die Stiko. Unverändert solle die Impfung nach ärztlicher Aufklärung zum Nutzen und Risiko durchgeführt werden. Man spreche sich "ausdrücklich dagegen aus, dass bei Kindern und Jugendlichen eine Impfung zur Voraussetzung sozialer Teilhabe gemacht wird".

Grundlage für die neue Einschätzung seien insbesondere Daten aus dem amerikanischen Impfprogramm mit fast zehn Millionen geimpften Kindern und Jugendlichen. Die bisherige Zurückhaltung hatte Stiko-Chef Thomas Mertens mit unzureichenden Daten zur Sicherheit der Impfung bei Heranwachsenden begründet. Im Fokus standen vor allem mögliche Folgen von Herzmuskelentzündungen bei Geimpften. Sehr seltene, eher bei jungen männlichen Geimpften beobachtete Herzmuskelentzündungen werden als Nebenwirkung gewertet, die Stiko schreibt aber von meist unkomplizierten Verläufen. Sie weist zudem auf Studien aus dem Ausland hin, wonach Herzerkrankungen umgekehrt auch bei Covid-19 auftreten könnten.

Die Europäische Arzneimittel-Agentur hatte Ende Mai mit dem Präparat von Biontech und Pfizer den ersten Covid-19-Impfstoff auch für Zwölf- bis 15-Jährige zugelassen. Im Juli hatte die Behörde zudem den Moderna-Impfstoff für Jugendliche freigegeben, der zuvor erst ab 18 Jahren eingesetzt werden durfte. Die Stiko war in den vergangenen Wochen wiederholt von Politikern aufgefordert worden, ihre vorsichtige Haltung zu überdenken. Das Gremium hatte die Impfung bisher vor allem jenen Kindern und Jugendlichen empfohlen, die Vorerkrankungen wie Fettleibigkeit oder chronische Lungenleiden haben oder Kindern und Jugendlichen mit besonderem Corona-Risiko im Umfeld.

Auch ohne generelle Empfehlung waren bereits bisher auch bei Gesunden in der Altersgruppe Impfungen möglich - "nach ärztlicher Aufklärung und bei individuellem Wunsch und Risikoakzeptanz". Nach Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Montag sind 24,3 Prozent der Zwölf- bis 17-Jährigen mindestens einmal gegen Corona geimpft und 15,1 Prozent vollständig. Anfang August hatten die Gesundheitsminister von Bund und Ländern bereits breitere Angebote für Kinder ab zwölf Jahren vereinbart - zum Corona-Schutz für den Schulstart nach den Sommerferien. (16.08.2021)

Spahn und Lauterbach begrüßen die neue Stiko-Einschätzung

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bezeichnete die aktualisierte Empfehlung der Ständigen Impfkommission zur IMpfung von Heranwachsenden als "gute Nachricht". "Eltern und Jugendliche haben damit eine klare Empfehlung, sich für die Impfung zu entscheiden", sagte der CDU-Politiker. "Die Fakten sprechen für die Impfung, ausreichend Impfstoff für alle Altersgruppen ist da." Wenn gewünscht, könne eine Impfung noch in dieser Woche stattfinden.

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach, der wie auch andere Politiker schon seit einiger Zeit auf eine entsprechende Empfehlung gedrängt hatte, begrüßte den Entschluss der Stiko ebenfalls. "Wir können dankbar sein das wir ein unabhängiges Gremium wie die Stiko haben", sagte er der Süddeutschen Zeitung. Die Entscheidung sei "aus der Perspektive der einzelnen Kinder getroffen worden". Diese dürften nicht Instrumente zur Herstellung der Herdenimmunität mit der Delta Variante werden. (16.08.2021)

Weitreichende Lockerungen in Baden-Württemberg

Eine neue Corona-Verordnung mit weitreichenden Lockerungen für geimpfte und vom Virus genesene Menschen ist an diesem Montag in Baden-Württemberg in Kraft getreten. Wer zu einer dieser beiden Gruppen gehört, genießt unabhängig von lokalen oder regionalen Corona-Inzidenzen in vielen Bereichen wieder größere Freiheiten. Ungeimpfte und Nichtgenesene müssen hingegen jetzt wesentlich häufiger als bisher negative Antigen-Schnelltests vorweisen, die jeweils nicht älter als 24 Stunden sein dürfen. Das gilt etwa für Besuche in Museen, Hotels, Fitnessstudios, bei Ausstellungen, beim Friseur sowie in Restaurants in Innenräumen.

Ausgenommen von der Testpflicht sind unter anderem noch nicht eingeschulte Kinder. Schüler müssen nach Regierungsangaben ebenfalls keine separaten Tests vorweisen, sofern sie schon in ihren Schulen einer regelmäßigen Corona-Testung unterliegen.

Für ungeimpfte und nicht genesene Gäste von Clubs und Diskotheken ist kein Antigen-Schnelltest ausreichend, sondern hier muss im Vorfeld sogar ein negativer PCR-Test gemacht werden, der beim Eintritt maximal 48 Stunden alt sein darf und vergleichsweise teuer ist.

Bisherige Kontaktbeschränkungen und Regelungen für private Veranstaltungen und Feiern werden aufgehoben. Anderswo bleibt - auch für Geimpfte und Genesene - die Maskenpflicht erhalten. Sie gilt etwa im Nahverkehr, im Einzelhandel, in Hotels und bei den allermeisten nichtprivaten Veranstaltungen zumindest in geschlossenen Räumen. (16.08.2021)