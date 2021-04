„Deutschland steht Seite an Seite in Solidarität mit Indien", Bundeskanzlerin Merkel bietet Indien Hilfe im Kampf gegen das Coronavirus an (Archivbild)

Deutschland stoppt wegen der neuen "Doppel-Mutante" des Coronavirus Einreisen aus Indien. "Um unsere Impfkampagne nicht zu gefährden, muss der Reiseverkehr mit Indien deutlich eingeschränkt werden", sagt Gesundheitsminister Jens Spahn der Funke Mediengruppe. Ab Montag um Mitternacht dürften nur noch Deutsche aus Indien einreisen. Sie müssten sich vor Abflug testen und nach Ankunft für 14 Tage in Quarantäne gehen. "Die neu entdeckte Virus-Mutation in Indien besorgt uns sehr", so Spahn.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bot Indien am Sonntag Hilfe an. "Der Kampf gegen die Pandemie ist unser gemeinsamer Kampf", erklärte sie dem Regierungssprecher zufolge. "Deutschland steht Seite an Seite in Solidarität mit Indien. Wir bereiten so schnell wie möglich eine Unterstützungsmission vor."

Indien meldete am Sonntag den vierten Tag in Folge mit 349 691 Fällen einen neuen globalen Höchstwert bei Neuinfektionen. Das Gesundheitsministerium teilt mit, es seien 2767 Infizierte gestorben. Damit steigt die Zahl der Corona-Toten auf 192 311. Besonders brisant an der Ausbreitung der neuen Variante in dem Land sind vor allem zwei Faktoren: Zum einen besteht Unsicherheit darüber, ob bestehende Corona-Impfungen vor der neuen Mutante schützen. Zum anderen sind Intensivstationen und Krankenhäuser dort schon jetzt völlig überlastet. Die Versorgung der an Covid-19 erkrankten Menschen mit Sauerstoff ist an vielen Orten kaum noch möglich. Die Regierung setzt Luftwaffe und Züge zur Verteilung der Sauerstoff-Flaschen ein.

Söder fordert Aufhebung der Impfreihenfolge im Mai

Einen Tag vor dem Impfgipfel der Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eine Aufhebung der Impfreihenfolge ab Mai gefordert. "Wir müssen die starre Priorisierung schneller auflösen", sagte Söder der Bild am Sonntag. Nach dem Abarbeiten von bereits vereinbarten Impfterminen sollten alle Impfstoffe für jeden am besten noch im Mai freigegeben werden. Die Impfbürokratie verzögere den Impferfolg.

Söder forderte zudem, auch Schüler ab 16 Jahren vermehrt zu impfen, wenn ausreichend Impfstoff vorhanden sei. Gerade unter ihnen sei die Inzidenz am höchsten. Sie sollten beim Impfen behandelt werden wie Erwachsene.

Scholz fordert Fahrplan aus dem Lockdown für Ende Mai

Bundesfinanzminister Olaf Scholz fordert für Ende Mai ein belastbares Konzept für den Weg aus dem Corona-Lockdown. "Wir brauchen den Fahrplan zurück ins normale Leben, aber einen, der nicht nach ein paar Tagen widerrufen wird", sagte der SPD-Politiker der Bild am Sonntag. "Ende Mai sollten wir in der Lage sein, belastbare Aussagen zu treffen. Ich will, dass wir als Regierung dann klare und mutige Öffnungsschritte für den Sommer festlegen." Damit sollten sich Restaurants auf ihre Öffnung einstellen und die Bürger ihren Sommer planen können. Ebenfalls solle der Zeitpunkt festgelegt werden, ab wann wieder Konzerte, Theater und Fußball im Stadion möglich seien.

Der Vizekanzler verteidigte zugleich die gerade wirksam gewordene Bundes-Notbremse, um die dritte Corona-Welle zu brechen. "Wir brauchen noch einmal diese Anstrengung, damit wir einen schönen Sommer und dann wieder ein unbeschwerteres Leben haben." Scholz rief die Bürger auf, sich "in den nächsten vier bis sechs Wochen nicht die Chance kaputtzumachen, im Sommer im Biergarten zu sitzen und in den Urlaub zu fahren".

RKI registriert 18 773 Corona-Neuinfektionen und 120 neue Todesfälle

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert-Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 18 773 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen des RKI von Sonntagmorgen hervor. Deutschlandweit wurden nach RKI-Angaben innerhalb von 24 Stunden 120 neue Todesfälle verzeichnet. Nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen des RKI sind möglich. Am Sonntag sind die vom RKI gemeldeten Fallzahlen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird. Am Sonntag vor einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 19 185 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 67 neue Todesfälle verzeichnet.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner lag laut RKI am Sonntagmorgen bundesweit bei 165,6. Am Vortag hatte das RKI diese Sieben-Tage-Inzidenz mit 164,4 angegeben, am Sonntag vergangener Woche mit 162,3, vor vier Wochen (28.3.) mit 129,7.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag nach dem RKI-Lagebericht von Samstagnachmittag bei 1,09 (Vortag: 1,08). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 109 weitere Menschen anstecken. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

Bund-Länder-Runde soll über Lockerungen für Geimpfte entscheiden

Bei der Bund-Länder-Spitzenrunde an diesem Montag soll auch über die Rechte für Geimpfte debattiert werden. In einem Eckpunktepapier zur Vorbereitung der Sitzung, das der SZ vorliegt, heißt es, dass für Geimpfte "im gebotenen Umfang Erleichterungen und Ausnahmen" gelten müssten. Schon bisher hatten sich mehrere Koalitionspolitiker in diese Richtung geäußert. Eine klare Leitlinie für eine mögliche Entscheidung in der Runde der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten fehlte aber bislang.

Solche Erleichterungen seien aber nicht als Privilegien zu verstehen, sondern als "Aufhebung nicht mehr gerechtfertigter Grundrechtseingriffe", heißt es in dem Papier. Es sei rechtlich nicht haltbar, Menschen, die ein deutlich reduziertes Risiko hätten, andere anzustecken, gleich zu behandeln wie jene, die andere Menschen anstecken könnten. Ein wichtiges Kriterium sei dabei die Überprüfbarkeit des niedrigeren Risikos im Alltag. Allgemeine Regeln zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung oder das Einhalten von Abstandsregeln seien auch für Geimpfte weiterhin zumutbar.

Firmen überweisen fast jeden zehnten Euro Corona-Soforthilfe zurück

Von den im Frühjahr des vergangenen Jahres ausgezahlten Corona-Soforthilfen haben einem Bericht der Welt am Sonntag zufolge Soloselbstständige und Kleinunternehmer bis heute fast jeden zehnten Euro zurücküberwiesen. Wie aus Zahlen des Bundeswirtschaftsministeriums hervorgehe, habe es mehr als 113 000 freiwillige Rückzahlungen in Höhe von etwas mehr als 800 Millionen Euro gegeben. Diese flössen nun über die Bewilligungsstellen der Länder in den Bundeshaushalt zurück. Zudem hätten die Länder mehr als 44 000 Rückforderungen in Höhe von mehr als 290 Millionen Euro erwirken können, so ergebe sich ein Rückzahlungsvolumen von insgesamt 1,1 Milliarden Euro - verteilt auf 157 000 Adressen.

Ursprünglich ausgezahlt hatte der Bund über die Länder Soforthilfen in Höhe von rund 13,7 Milliarden Euro an 1,8 Millionen von den Corona-Beschränkungen betroffene Betriebe. Da der Bund Soloselbstständige und Kleinunternehmer im Frühjahr 2020 möglichst schnell unterstützen wollte, hatte er auf eine umfassende Bedarfsprüfung im Vorfeld verzichtet.

Mehr als eine Million Menschen haben ihren Job verloren

In der Corona-Krise haben mehr als eine Million Menschen in Deutschland ihre Arbeit verloren. Mehr als die Hälfte davon waren Minijobber, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken im Bundestag hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. 477 000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte verloren demnach im vergangenen Jahr ihren Job. Bei der geringfügigen Beschäftigung gingen 526 000 Jobs verloren.

Nach Branchen waren besonders Arbeitskräfte aus dem Gastgewerbe betroffen, also etwa aus Hotellerie und Gastronomie - bei Minijobs und regulären Jobs zusammen etwa 398 000 Menschen. Mit etwa 128 000 entlassenen regulär Beschäftigten machte das verarbeitende Gewerbe einen weiteren großen Block aus. Die meisten der hier Betroffenen arbeiteten in der Metall- und Elektroindustrie. Dabei müsse aber beachtet werden, dass diese Branche bereits vor der Pandemie von einem strukturellen Wandel gezeichnet gewesen sei, hieß es. Auch viele Menschen aus der Kunst-, Unterhaltungs- und Erholungsbranche sind arbeitslos geworden: insgesamt etwa 78 000 Minijobber.

Die arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Linken im Bundestag, Sabine Zimmermann, warf der Bundesregierung eine "verfehlte Krisenpolitik" vor. Vor allem mit Kurzarbeit hatten Regierung und Bundesagentur für Arbeit den Arbeitsmarkt abgesichert, zeitweise waren bis zu 20 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Kurzarbeit. "Das Instrument der Kurzarbeit ist ein löchriger Schutzschirm", sagte Zimmermann. Besonders Minijobber hätten keinen Anspruch auf Kurzarbeiter- oder Arbeitslosengeld. Die Linken-Politikerin forderte, Minijobs in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung umzuwandeln.