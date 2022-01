Spitzen wohl bis Ende des Jahres: ein Impfzentrum in der Messehalle in Cottbus.

Die Laufzeit für die Impfzentren in ganz Deutschland soll bis Ende des Jahres verlängert werden. Das kündigte die saarländische Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) an. Das Saarland habe einen entsprechenden Antrag am Montag bei der Gesundheitsministerkonferenz eingebracht, der von den anderen Ländern mitgetragen worden sei. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) habe die Verlängerung mündlich zugesagt, teilte das Ministerium in Saarbrücken mit.

Nun könnten Land, Kreise und Kommunen, aber insbesondere auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Impfzentren zuverlässig für das Jahr 2022 planen. "Es wäre fatal gewesen, die Maßnahmen aus der Vergangenheit zu wiederholen und die Finanzierung vorzeitig auszusetzen", so Bachmann. In den vergangenen Monaten habe man erlebt, wie schnell der Bedarf wieder entstehen könne.

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern berieten bei ihrer ersten regulären Konferenz in diesem Jahr außerdem über eine mögliche vierte Impfung, so wie sie in Israel bereits praktiziert wird. Weitere Themen waren neue Erkenntnisse zur Omikron-Virusvariante, Corona-Tests sowie die Impfungen bei Apotheken, Zahn- und Tierärzten. (10.01.2022)

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit externem Inhalt angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Viele Unternehmen sehen sich in Existenz bedroht

Etwa 14 Prozent der Unternehmen in Deutschland sehen sich durch die Corona-Pandemie in seiner Existenz bedroht. Besonders der Dienstleistungssektor und der Einzelhandel machen sich große Sorgen, wie aus einer im Dezember durchgeführten Umfrage des Münchner Ifo-Instituts hervorgeht. Der Wert liegt ähnlich hoch wie im Juni vergangenen Jahres. Bei drei weiteren Umfragen im Februar 2021, sowie im November und Juni 2020 waren die Sorgen mit Werten zwischen 17,6 und 21,8 Prozent noch ausgeprägter.

Die aktuell höchste Bedrohung empfindet der Dienstleistungssektor mit 20,4 Prozent - Treiber sind dabei unter anderem die Reise- und Veranstaltungswirtschaft sowie das Gastgewerbe. Hier sieht sich durchweg mehr als die Hälfte der Unternehmen bedroht, bei Reisebüros und -veranstaltern sind es sogar fast drei Viertel. Im Einzelhandel bewerten sich 17,1 Prozent als gefährdet - ein deutliches Plus zum Sommer. "Das sind auch die Folgen der Zurückhaltung der Verbraucher", sagte Umfragenleiter Klaus Wohlrabe. Der Bau mit 5,1 Prozent und das Verarbeitende Gewerbe mit 5,7 Prozent sind dagegen vergleichsweise wenig betroffen. (10.01.2022)

Sprecher: 80 Prozent überprüfter Schnelltests erkennen Omikron

Ein Großteil der Antigen-Schnelltests erkennt offenbar auch die Omikron-Variante. Es gebe eine erste Rückmeldung des Paul-Ehrlich-Instituts, dass 80 Prozent der überprüften Antigen-Schnelltests die Variante sicher nachgewiesen hätten, sagte ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums. Die Erstellung einer kompletten Liste der Antigen-Schnelltests mit einem sicheren Omikron-Nachweis dauere derzeit noch an. (10.01.2022)

Klinikpersonal fällt wegen Omikron europaweit massenhaft aus

Wegen der steigenden Omikron-Infektionsraten wird in zahlreichen europäischen Ländern das Klinikpersonal knapp. "Durch Omikron müssen wir mehr Patienten behandeln, aber haben weniger Personal zur Verfügung", sagte Stephen Powis, medizinischer Leiter des Gesundheitsdienstes NHS in Großbritannien. Nicht dringend nötige Operationen werden vielerorts verschoben.

In Spanien ist die personelle Situation in Krankenhäusern so angespannt, dass Pflegemitarbeiter aus der Rente zurückgeholt werden. Auch die Kontaktnachverfolgung in den Gesundheitsämtern könne nicht mehr ausreichend geleistet werden, erklärten die Behörden.

In den Niederlanden erwägen die Krankenhäuser, Personen mit einer symptomfreien Corona-Infektion weiterhin arbeiten zu lassen. An der Amsterdamer Universitätsklinik sei zuletzt jeder vierte Mitarbeiter positiv getestet worden, hieß es dort. Vor einer Woche habe die Positiv-Rate bei fünf Prozent gelegen.

In Italien ist die Situation ohnehin angespannt, da etwa vier Prozent der Krankenhausmitarbeiter von der Arbeit suspendiert sind, weil sie nicht geimpft sind. Die Gesundheitsbehörden dort dringen deshalb auf die Verschiebung von nicht notwendigen Operationen. Pflegepersonal und Ärzte müssen ihre Urlaube verschieben. (10.01.2022)

Bundesweite Inzidenz steigt auf 375,7

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat erneut einen Anstieg der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz gemeldet. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Montagmorgen mit 375,7 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 362,7 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 232,4 (Vormonat: 389,2).

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 25 255 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 18 518 Ansteckungen, wobei es im Zuge der Feiertage Lücken bei Tests und Meldungen gegeben hatte. Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 52 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 68 Todesfälle.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Freitag mit 3,15 (Donnerstag: 3,26) an. Am Wochenende wird der Wert nicht gemeldet. (10.01.2022)

Coronavirus in Deutschland - Lauterbach hält weitere Einschränkungen für unvermeidbar

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hält weitere Einschränkungen im Kampf gegen die Omikron-Variante für unausweichlich. Die am Freitag von Bund und Ländern getroffenen Beschlüsse seien zwar "ein ganz wichtiger Schritt nach vorne", sagt der SPD-Politiker in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin". Aber: "Das wird nicht reichen, Omikron zu besiegen", sagt Lauterbach. "Daher werden weitere Maßnahmen noch notwendig werden zu gegebener Zeit." Vor allem gebe es Grund zur Annahme, dass Ungeimpfte mit Omikron schwerer erkranken könnten. Der Minister fügt hinzu: "Eine Durchseuchung wäre viel zu riskant."

Er gehe davon aus, dass die neuen Corona-Quarantäneregeln schnell gültig werden. Die Regeln würden von den Bundesländern umgesetzt. "Das wird von Land zu Land etwas unterschiedlich sein, aber es wird sehr schnell gelten." Es wird erwartet, dass die Omikron-Variante des Coronavirus zu hohen Infektionszahlen führt und viele Menschen als Kontaktpersonen in Quarantäne müssen. Damit das öffentliche Leben nicht zusammenbricht, hatten Bund und Länder am Freitag vereinbart, die Quarantäne und die Isolierung von Infizierten und Kontaktpersonen zu verkürzen.

Lauterbach erklärte, dass noch unklar sei, wie zuverlässig die gängigen Tests bei der Omikron-Variante sind. "Wir wissen nicht genau, wie gut diese Tests für Omikron wirken", sagt der SPD-Politiker der ARD. Dies werde nun genau geprüft, in den kommenden Wochen werde ein Ergebnis vorliegen. Klar sei aber, die "Alternative, gar nicht zu testen, ... wäre viel zu gefährlich". Aus Studien sei bisher bekannt, dass die Tests am Anfang einer Omikron-Infektion nicht so zuverlässig seien, am Ende aber sehr wohl. Daher sei es relativ sicher, sich aus der Quarantäne nach der vorgegebenen Frist freizutesten. (09.01.2022)