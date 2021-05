Eine Covid-19-Impfung mit Astra Zeneca gefolgt von dem Biontech-Impfstoff ist nach wissenschaftlichen Daten aus Spanien sicher und hochwirksam. Das Antikörperniveau war demnach bei der zweiten Dosis mit dem Biontech-Impfstoff zwischen 30 und 40 Mal höher als bei einer Kontrollgruppe, die nur eine einzelne Dosis Astra Zeneca erhielt. Zudem steigt die Wirksamkeit offenbar durch die Kombination der beiden Vakzine, wie aus den am Dienstag veröffentlichten vorläufigen Ergebnissen der Combivacs-Studie des spanischen Gesundheitsinstituts Instituto de Salud Carlos III hervorgeht.

Wegen eines erhöhten Thromboserisikos nach einer Astra-Zeneca-Impfung wird in vielen Ländern für bestimmte Personengruppen eine Zweitimpfung mit einem mRNA-Impfstoff wie von der Mainzer Firma Biontech und ihrem US-Partner Pfizer oder vom US-Konzern Moderna empfohlen. In Deutschland gilt dies für Menschen unter 60 Jahren. Bislang gab es aber noch keine Daten zur Wirksamkeit dieser Kombination.

In der vergangenen Woche hatte die Universität Oxford erste Studienergebnisse veröffentlicht, denen zufolge Menschen, die zwei unterschiedliche Covid-19-Impfstoffe erhalten, häufiger über leichte oder mittelschwere Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen oder Schüttelfrost berichten, als wenn ihnen zwei Dosen des gleichen Mittels verabreicht wurden.

Aus der spanischen Studie berichteten nur 1,7 Prozent der Teilnehmer schwere Nebenwirkungen, die sich auf Kopfschmerzen, Muskelschmerzen und allgemeines Unwohlsein beschränkten. "Das sind keine Symptome, die als schwerwiegend angesehen werden können", sagte Magdalena Campins, eine der Studienleiterinnen. An der Untersuchung nahmen gut 679 Freiwillige im Alter von 18 bis 59 Jahren teil, die als Erstimpfung Astra Zenca bekamen. Knapp 450 davon erhielten als zweite Dosis Biontech. (18.05.2021)

Stiko ändert Impfempfehlung für Schwangere

Die Ständige Impfkommission (Stiko) ändert ihre Impfempfehlungen für Schwangere. In der aktuellen Fassung der Empfehlung heißt es, Schwangeren mit Vorerkrankungen oder einem "erhöhten Expositionsrisiko aufgrund ihrer Lebensumstände" könne "nach Nutzen-Risiko-Abwägung und nach ausführlicher Aufklärung eine Impfung mit einem mRNA-Impfstoff ab dem 2. Trimenon angeboten werden".

Marianne Röbl-Mathieu, Stiko-Mitglied und Vertreterin der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG), sieht die Anpassung als "Signal an die Politik, aber auch an die betreuenden Frauenärzte, dass man Schwangeren eine Impfung nach individueller Prüfung großzügig empfehlen kann". Das sagte Röbl-Mathieu den Zeitungen der Funke-Mediengruppe laut Vorabbericht. Schwangere könnten ein entsprechendes Schreiben beim Hausarzt oder im Impfzentrum vorzeigen, wenn der Gynäkologe die Impfung nicht selbst vornehme. Nach Ansicht von Röbl-Mathieu fallen Schwangere wie ihre Kontaktpersonen in Priorisierungsgruppe 2.

Schwangere haben ein erhöhtes Risiko für schwere Verläufe und werden deshalb etwa in den USA schon seit Längerem prioritär gegen Covid-19 geimpft, dort haben sich inzwischen mehr als 100 000 Schwangere immunisieren lassen. Nach einer Corona-Impfung geben schwangere Frauen einer US-Studie zufolge die gebildeten Antikörper an ihr Baby weiter. Später kann es diese auch über die Muttermilch bekommen.

In die ersten Zulassungsstudien waren sie allerdings nicht einbezogen, weshalb die Stiko mit der Empfehlung gezögert hat, während sich Fachgesellschaften schon dafür aussprachen. Schwangere konnten zwar geimpft werden, es ging aber eher um Ausnahmefälle. Gynäkologen sind im Fall von Komplikationen in zeitlicher Nähe zur Impfung nicht unbedingt durch Staatshaftung geschützt, was sich durch eine generelle Stiko-Empfehlung ändern würde. (18.05.2021)

Kinder können statt FFP2-Masken auch OP-Masken tragen

Als Schutz in der Corona-Pandemie sollen Kinder zwischen sechs und 16 Jahren künftig auch OP-Masken tragen können - statt bisher vorgeschriebener spezieller FFP2-Masken. Das sieht eine von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn vorgesehene Änderung des Infektionsschutzgesetzes vor, über die zuerst Bild berichtete. "Masken müssen sitzen, damit sie schützen. Da es für Kinder und Jugendliche kaum passende FFP2-Masken gibt, streichen wir für sie im Bundesgesetz die entsprechende Pflicht", sagte der CDU-Politiker. Die künftig verpflichtenden OP-Masken gebe es in passender Größe, und auch sie verhinderten Infektionen. (18.05.2021)

Indische Variante in NRW und Niedersachsen nachgewiesen

In Niedersachsen sind inzwischen vier Fälle der indischen Variante des Coronavirus entdeckt worden - alle im Großraum Hannover. "Das zeigt, dass sich die Varianten global bewegen und nicht aufzuhalten sind", sagte Claudia Schröder, die Vizechefin des niedersächsischen Corona-Krisenstabes. Das Auftreten der indischen Variante werde sehr intensiv beobachtet, besondere Vorkehrungen würden jedoch nicht getroffen, die gewöhnlichen Corona-Vorsichtsmaßnahmen reichten aus.

Auch im nordrhein-westfälischen Velbert ist bei einer unter Quarantäne gestellten Personengruppe in bisher einem Fall die indische Variante nachgewiesen worden. Bereits seit Sonntag dürfen 189 Bewohner zweier Hochhäuser ihre Wohnungen nicht verlassen, wie der Gesundheitsdezernent des Kreises Mettmann, Marcus Kowalczyk, der Deutschen Presse-Agentur sagte. Alle Betroffenen seien bereits getestet, dabei seien bisher 19 Infektionen in vier Familien festgestellt worden. Sämtliche Testergebnisse sollen noch am Dienstag vorliegen. Bis die dann positiven Corona-Befunde auf die indische Variante untersucht seien, werde es etwa sieben Tage dauern, sagte der Dezernent.

Die indische Variante wird von der Weltgesundheitsorganisation als "besorgniserregend" eingeschätzt. Bisher ist sie dem Robert-Koch-Institut zufolge in Deutschland noch wenig verbreitet, "aber ihr Anteil stieg in den letzten Wochen stetig an", heißt es in einem RKI-Bericht von vergangener Woche. Weniger als zwei Prozent der sequenzierten Proben, die aus der Woche vom 26. April bis 2. Mai stammten, seien der Variante B.1.617 zuzuordnen gewesen. In absoluten Zahlen habe es lediglich etwas mehr als 30 Nachweise der indischen Variante in Deutschland gegeben. (18.05.2021)

RKI registriert 4209 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 79,5

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert-Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 4209 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Vor einer Woche hatte der Wert bei 6125 Ansteckungen gelegen, in dem Datensatz fehlten allerdings die Fallzahlen aus Brandenburg. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner gab das RKI am Dienstagmorgen mit bundesweit 79,5 an (Vortag: 83,1; Vorwoche: 115,4).

Aufgrund des vergangenen Himmelfahrt-Wochenendes sei bei der Interpretation der Fallzahlen zu beachten, dass an Feier- und Brückentagen weniger Personen einen Arzt aufsuchen, wodurch auch weniger Proben genommen und weniger Laboruntersuchungen durchgeführt werden, hieß es im Lagebericht des RKI vom Montag.

Deutschlandweit wurden dem RKI zufolge binnen 24 Stunden 221 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 283 Tote gewesen. Damit steigt die Zahl der Todesfälle in Deutschland auf insgesamt 86 381 und die der nachgewiesenen Infektionen auf 3 603 055. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte aber deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht von Montagabend bei 0,77 (Vortag: 0,82). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 77 weitere Menschen anstecken. (18.05.2021)

Aufhebung der Impfpriorisierung: Spahn bittet um Geduld, Kassenärzte hoffen auf mehr Impfstoff

In knapp drei Wochen soll die Impfpriorisierung enden. Die seit dem Impfstart vor fünf Monaten eingeführten Vorranglisten nach Alter, Erkrankungen und Beruf sollen dann in Praxen und regionalen Impfzentren wegfallen. Ab 7. Juni sollen auch Betriebs- und Privatärzte regulär mitimpfen. Das haben Bund und Länder am Montag beschlossen.

Gesundheitsminister Jens Spahn bat am Montagabend nach Beratungen mit seinen Länderkollegen die Menschen aber um Geduld. "Dass am 7. Juni oder auch in der Woche des 7. Juni alle, die wollen, geimpft werden können, das kann ich ausdrücklich nicht sagen", erklärte er in den ARD-"Tagesthemen".

Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, erwartet, dass die Bundesregierung für einen deutlichen Schub bei den Lieferungen der Vakzine gegen Corona sorgt. Er gehe davon aus, dass Spahn deshalb den 7. Juni genannt habe, da dann wohl mit deutlich steigenden Liefermengen zu rechnen sei, sagte Gassen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Grundsätzlich begrüße er die Aufhebung der Priorisierung: "Wir finden das gut. Es macht die Arbeit der niedergelassenen Kolleginnen und Kolleginnen leichter. Grundvoraussetzung ist natürlich, dass ausreichend Impfstoffe da sind." (18.05.2021)

Kinderärzte sprechen von "Triage" in Psychiatrien

Kinder- und Jugendmediziner fordern schnelle Schul- und Kitaöffnungen. "Jetzt ist es an der Zeit, das Ruder herumzureißen", sagte der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ), Jörg Dötsch, der Rheinischen Post. "Wir sehen die dringende Notwendigkeit, dass Menschen, die sich noch nicht impfen lassen können, keine Nachteile davon haben dürfen. Selbst wenn ältere Jugendliche geimpft werden könnten, sei es "absolut notwendig", für jüngere Kinder und Jugendliche "ein normales soziales Leben zu ermöglichen, damit sie sich normal entwickeln können".

Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) kritisiert, dass die Politik Kinder und Jugendliche in der Pandemie vernachlässigt habe. "In der ersten Phase waren die pauschalen Einschränkungen wie Schul- und Kitaschließungen noch nachvollziehbar. Aber inzwischen haben wir gelernt, dass Kinder die Infektion deutlich weniger weitertragen und selbst deutlich seltener erkranken als Erwachsene", sagte BVKJ-Sprecher Jakob Maske der Rheinischen Post. "Es gibt psychiatrische Erkrankungen in einem Ausmaß, wie wir es noch nie erlebt haben. Die Kinder- und Jugendpsychiatrien sind voll, dort findet eine Triage statt. Wer nicht suizidgefährdet ist und 'nur' eine Depression hat, wird gar nicht mehr aufgenommen." (18.05.2021)

Bericht: Hausärzte erhalten ab 25. Mai Impfstoff von Johnson & Johnson

In der letzten Maiwoche sollen die Hausärzte in Deutschland erstmals Impfstoff von Johnson & Johnson erhalten. "Der Bund wird für die Woche vom 25. bis 30. Mai rund 1,6 Millionen Dosen von Biontech, etwas mehr als 500 000 Dosen von Johnson & Johnson und voraussichtlich 600 000 von Astra Zeneca bereitstellen", teilte die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KVB) den Praxen in einer Mitteilung mit, über die die Rheinische Post berichtet. Der Impfstoff von Johnson & Johnson hat den Vorteil, dass er mit einer Dosis auskommt. (18.05.2021)

Lehrerverband fordert Präsenzunterricht erst ab Inzidenz unter 50

Der Deutsche Lehrerverband hält eine Rückkehr zum vollständigen Präsenzunterricht an Schulen ab einer Inzidenz von unter 50 für empfehlenswert. "Wir haben ja bereits jetzt nur noch wenige Landkreise oberhalb der 165er-Inzidenz, die für reinen Distanzunterricht ausschlaggebend ist", sagte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger der Rheinischen Post. Unterhalb einer Inzidenz von 100 könnten Länder vollständigen Präsenzunterricht anordnen. "Unsere Auffassung ist allerdings, dass man sich bei vollständigem Präsenzunterricht ohne Abstandsregelung an der Empfehlung des RKI (Inzidenz 50) orientieren sollte, solange viele Lehrkräfte und fast alle Kinder noch nicht geimpft sind."

Für das nächste Schuljahr zeigte sich Meidinger "recht optimistisch, dass da deutlich mehr Normalität in den Schulbetrieb zurückkehrt und bei fortschreitenden Impfungen die Inzidenzen niedrig gehalten werden können". (18.05.2021)

Steinmeier ruft dazu auf, Wunden zu heilen

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ruft dazu auf, die soziale Dimension der Corona-Pandemie im Auge zu behalten. "Die sozialen Folgen des Virus werden nicht einfach so verschwinden, mit der letzten Impfung, der letzten Maßnahme", sagte Steinmeier am Sonntag in einem Grußwort zum Abschluss des Ökumenischen Kirchentags in Frankfurt am Main. Nicht alles werde nach der Pandemie wieder so sein wie vorher. "Aber Familie und Freunde wieder zu treffen, einander wieder die Hände zu reichen, einander wieder zu umarmen, wieder Gottesdienste und Kirchentage zu feiern, wie wir sie kannten - all das wünschen wir uns wieder."

Es gelte aber auch, die "Wunden zu heilen, die Corona in unserer Gesellschaft geschlagen" habe. "Wir haben erbittert gestritten - über Virus und Maskenpflicht, über Beschränkung und Lockerung, über Kita und Schule, über Impfstoffe und Impfreihenfolge", sagte Steinmeier. Bei vielen sei die Geduld erschöpft. "Freundschaften sind zerbrochen, Familien entzweit worden, tiefe Risse gehen durch unsere Gesellschaft."

Der Prozess der gesellschaftlichen Versöhnung werde länger dauern als "die 15 Monate, die hinter uns liegen", sagte Steinmeier. Die Zukunft gewinne man nicht mit Abschottung, Rechthaberei und Gesprächslosigkeit. "Wir müssen wieder Brücken bauen zwischen Menschen und Gruppen, die die Pandemie verfeindet hat. Wir müssen nicht alle einer Meinung sein - aber wir brauchen einander." (17.05.2021)

Stiko: Spätestens 2022 Auffrischung des Impfschutzes nötig

Nach Ansicht der Ständigen Impfkommission (Stiko) müssen sich die Bürger in Deutschland wohl spätestens im kommenden Jahr erneut gegen das Coronavirus impfen lassen. "Das Virus wird uns nicht wieder verlassen. Die aktuellen Corona-Impfungen werden deswegen nicht die letzten sein", sagte der Stiko-Vorsitzende Thomas Mertens den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Grundsätzlich müssen wir uns darauf einstellen, dass möglicherweise im nächsten Jahr alle ihren Impfschutz auffrischen müssen." (16.05.2021)