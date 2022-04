Eine Impfpflicht ab 18 Jahren wird es in naher Zukunft in Deutschland wohl nicht geben.

Mangels einer eigenen Mehrheit bei der anstehenden Abstimmung in dieser Woche haben die Befürworter einer allgemeinen Impfpflicht am Montag einen Kompromissvorschlag vorgelegt. Damit wollen die Parlamentarier aus den Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP sowohl auf die Unions-Fraktion zugehen, die eine Impfpflicht bislang nur nach der Einrichtung eines Impfregisters und nach nochmaligem Beschuss des Bundestages einführen will. Der Vorschlag zielt aber auch auf die kleinere Gruppe der Befürworter einer möglichen Impfpflicht ab 50 Jahren.

Der Kompromissvorschlag greift Kernelemente der beiden anderen Gruppen auf. So sieht er vor, dass ab dem 1. Oktober 2022 eine Impfpflicht zunächst nur für Menschen ab 50 Jahre gelten soll. Damit rückt die Gruppe, die auch von Bundeskanzler Olaf Scholz und Gesundheitsminister Karl Lauterbach (beide SPD) unterstützt wird, von der sofortigen Einführung einer allgemeinen Impfpflicht ab. Erst Anfang September soll der Bundestag entscheiden, ob es auch eine Impfpflicht für 18- bis 49-Jährige geben soll. Zudem sind die Abgeordneten bereit, nun zügig die Einrichtung eines Impfregisters anzugehen.

Zu der Gruppe , die den Vorschlag am Montag präsentierte, gehören Dagmar Schmidt, Heike Baehrens und Dirk Wiese von der SPD, Till Steffen und Janosch Dahmen von den Grünen sowie Katrin Helling-Plahr und Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP.

Die SPD-Gesundheitspolitikerin Dagmar Schmidt, die für die Impfpflicht ab 18 Jahren eingetreten war, sagte, ihre Gruppe sehe sich in der Verantwortung, noch einmal einen Versuch zu unternehmen, um eine Impfpflicht durchzusetzen. Der ursprüngliche Antrag habe 237 Unterstützer gefunden, so viele wie kein anderer. Gleichzeitig sagte sie, dass es bislang von den anderen Gruppen keine Gesprächsbereitschaft gegeben habe. Man gehe mit dem Vorschlag vor allem auf die Union zu, sagt der Grünen-Politiker Till Steffen.

Die vorgeschlagenen Änderungen sind ein Versuch, mit einer weiteren fraktionsübergreifenden Gruppe sowie der Unionsfraktion im Bundestag einen Kompromiss zu finden. Am Donnerstag wird das Parlament über eine mögliche allgemeine Corona-Impfpflicht abstimmen.

Erster Verkaufstag ohne Maskenpflicht in vielen Geschäften

Wer einkaufen geht, muss in großen Teilen Deutschlands keine Maske mehr tragen. Die Supermärkte, Discounter und anderen Geschäfte öffnen an diesem Montag ihre Türen und dürfen erstmals seit etwa zwei Jahren wieder Kundinnen und Kunden hereinlassen, die keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Nachdem Bund und Länder ihre Corona-Maßnahmen entsprechend gelockert hatten, war die Maskenpflicht am Freitag bereits in Berlin gefallen, am Sonntag dann in den meisten anderen Bundesländern - dort war der Einkauf in Geschäften mit Sonntagsöffnung ohne Maske schon möglich, etwa an Bahnhöfen. Nun fällt die Maskenpflicht im großen Stil.

Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern halten im Rahmen einer sogenannten Hotspot-Regelung aber vorerst an der Tragepflicht fest. Andere Bundesländer verzichteten auf so einen Sonderweg. Seit Ende April 2020 war das Tragen einer Maske in Geschäften bundesweit vorgeschrieben gewesen.

Im Einzelhandel sorgt das Ende der Pflicht für gemischte Gefühle. Die Gewerkschaft Verdi berichtete mit Blick auf das Ansteckungsrisiko von Besorgnis unter den Beschäftigten. Auch unter den Arbeitgebern gibt es viele kritische Stimmen.

In einer Umfrage des Handelsverbands Bayern unter Einzelhändlern gab eine knappe Mehrheit an, das Ende der Maskenpflicht für falsch zu halten. 11,7 Prozent der Einzelhändler in Bayern wollen der Umfrage zufolge in ihren Geschäften an der Maskenpflicht festhalten. Die großen Handelsketten gehören aber nicht dazu - bei ihnen entfällt die Tragepflicht, etwa bei Rewe, Lidl, Aldi und Edeka im Lebensmittelbereich, beim Möbelhändler Ikea, bei der Buchhandelskette Thalia oder den Textilketten H&M und Primark. Mitunter wird den Kunden aber empfohlen, freiwillig weiterhin Maske zu tragen. (04.04.2022)

Der bundesweite Inzidenzwert sinkt weiter

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter gesunken. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Montagmorgen mit 1425 an. Am Vortag lag der Wert noch bei 1458. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 41 129 Corona-Neuinfektionen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 23 Todesfälle verzeichnet.

Bei den Werten ist zu berücksichtigen, dass einzelne Länder nicht an jedem Wochentag Daten melden, am Wochenende melden etwa Baden-Württemberg, Niedersachsen und Brandenburg nicht oder nicht vollständig. Das wiederum führt zu Nachmeldungen an Folgetagen. Ein Vergleich von Tageswerten wird damit zunehmend schwierig.

Die Zahlen haben nur begrenzt Aussagekraft. Experten gehen von einer hohen Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Testkapazitäten und Gesundheitsämter sind vielerorts am Limit, Kontakte werden nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Deshalb bilden wir im SZ-Corona-Dashboard einen Mittelwert aus den Meldungen der vergangenen sieben Tage ab, der Schwankungen von Tag zu Tag ausgleichen soll. Mehr Informationen dazu finden Sie im Transparenz-Blog, weitere Daten und Grafiken zur Pandemie hier. (04.04.2022)

Lehrerverbände befürchten Masken-Konflikte

Lehrerverbände befürchten nach dem Wegfall der Maskenpflicht in den Schulen Konflikte. "In der Tat droht jetzt die Gefahr, dass einerseits Kinder, die Maske tragen, von Mitschülern als Weicheier und überängstlich gehänselt werden oder auch umgekehrt Druck auf Nicht-Maskenträger ausgeübt wird", sagte Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbands, der Deutschen Presse-Agentur. Er sprach sich für eine Selbstverpflichtung von Lehrkräften und Schülern aus, in jeder Klasse bis einschließlich der Woche nach den Osterferien weiter Masken im Unterricht und auf dem Schulgelände zu tragen.

"Es besteht die Gefahr, dass das Thema 'Maske ja oder nein' in jedes Klassenzimmer getragen wird und damit Schulfrieden und Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler gefährdet", sagte die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Maike Finnern. Die GEW halte das Tragen von Masken "in der aktuellen sehr angespannten Infektionslage" zumindest bis zu den Ferien für vernünftig und richtig, fügte sie hinzu, "obwohl wir die pädagogischen Bedenken gegen das Tragen von Masken grundsätzlich teilen".

Auch der Vorsitzende der Bildungsgewerkschaft VBE, Udo Beckmann, sieht die "Gefahr eines neuen Konflikts", der in die Schulen getragen werden könnte. "Nach den Auseinandersetzungen der letzten beiden Jahre, in denen Schulleitungen und Lehrkräfte bei der Umsetzung der Infektionsschutzmaßnahmen teilweise sogar Opfer physischer und psychischer Gewalt wurden, muss sichergestellt werden, dass politische Entscheidungen nicht wieder durch das pädagogische Personal vermittelt werden müssen." Beckmann sprach sich dafür aus, dass Lehrkräfte und Schüler "verantwortungsbewusst" handeln und weiterhin Masken tragen sollten, wenn sich das Infektionsgeschehen an den Schulen weiterhin auf hohen Niveau bewege. (03.04.2022)