In der Woche ab dem 5. April sollen den Arztpraxen in Deutschland rund eine Million Dosen Impfstoff zur Verfügung stehen.

Ein Entwurf aus dem Kanzleramt für den Impfgipfel von Bund und Ländern an diesem Freitag sieht vor, dass ab dem 5. April auch in Haus- und Facharztpraxen Impfungen gegen das Coronavirus vorgenommen werden sollen. Für die erste Woche sind etwa eine Million Impfdosen vorgesehen, die in Arztpraxen verimpft werden können. Diese Zahl soll kontinuierlich gesteigert werden. Für die letzte Aprilwoche sieht der Entwurf, der der Deutschen Presse-Agentur aus mehreren Quellen vorliegt und den Stand 11 Uhr hat, 3,1 Millionen Impfdosen für die niedergelassenen Ärzte vor.

"Aufgrund der zunächst noch sehr geringen Liefermengen pro Woche in der Größenordnung von 20 Impfdosen pro Praxis für ca. 50 000 Hausarztpraxen (1 Mio. Dosen insgesamt) wird zunächst etwa eine Impfsprechstunde pro Woche ermöglicht", heißt es weiter im Papier. Daher erscheine es sinnvoll, dass zunächst die jeweiligen Ärztinnen und Ärzte die besonders vulnerablen Patientinnen und Patienten hierzu gezielt einladen.

Die bestehenden Impfzentren der Länder sollen den Plänen zufolge im April weiter vorrangig mit verfügbarem Impfstoff beliefert werden - mit 2,25 Millionen Dosen pro Woche. Im April stünden damit in Summe rund 15,4 Millionen Impfdosen in Deutschland zur Verfügung, davon gingen den Plänen zufolge circa 6,4 Millionen an die Arztpraxen.

Ab 15 Uhr wollen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten in einer Telefonschalte das Vorgehen beraten. Die Konferenz hatte ursprünglich am Mittwoch stattfinden sollen, war dann aber wegen der zwischenzeitlichen Aussetzung von Impfungen mit dem Präparat von Astra Zeneca auf Freitag verschoben worden. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern haben den Übergang zu breit angelegten Impfungen in Praxen bisher spätestens für die Woche vom 19. April angepeilt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte am Freitag auf einer Pressekonferenz gesagt, dass er nichts gegen einen früheren Start der Impfungen durch die Hausärzte einzuwenden hätte.

Kretschmann und Laschet rechnen wieder mit schärferen Corona-Auflagen

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat wegen der steigenden Infektionszahlen eine Verschärfung der Corona-Auflagen angekündigt. "Damit muss man rechnen, dass Dinge zurückgenommen und verschärft werden", sagte der Grünen-Politiker am Freitag in Stuttgart. Angesichts vieler Ansteckungen in Kitas und Schulen könne es zudem sein, "dass wir da auch was ändern müssen", erklärte Kretschmann vor dem Bund-Länder-Treffen zur Corona-Politik am kommenden Montag.

Auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) sieht angesichts steigender Zahlen von Corona-Infizierten erneut eine "kritische Phase der Pandemie". Es könne ab dem 22. März keine weiteren Öffnungen geben, sagt Laschet im nordrhein-westfälischen Landtag.

Lauterbach: "Wir müssen zurück in den Lockdown"

Die vergangene Woche habe gezeigt, wie unberechenbar die Pandemie ist, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (SPD) auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach und dem Vizepräsidenten des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lars Schaade. Das Impftempo habe deutlich zugenommen, aber der zwischenzeitliche Stopp der Impfungen mit dem Mittel von Astra Zeneca habe einen Strich durch die Rechnung gemacht. Auch habe man geglaubt, die Einschränkungen langsam lockern zu können, doch die Inzidenzzahlen gingen wieder nach oben. "Es gibt nicht die schnelle Lösung, die uns von der Pandemie befreit. Wir müssen umsichtig bleiben", folgerte Spahn.

Mittlerweile hätten sieben Millionen Bürgerinnen und Bürger in Deutschland eine Erstimpfung erhalten, so Spahn. Nachdem die EMA ihre Informationen zu dem Astra-Zeneca-Vakzin aktualisiert habe, könne der Impfstoff nun wieder "von informierten Ärzten und für aufgeklärte Bürger" eingesetzt werden.

Bei den anstehenden Beratungen zwischen Bund und Ländern am Freitagnachmittag will Spahn auch darüber sprechen, wie die Impfkampagne beschleunigt werden kann. Vorgesehen seien Impfungen auch in Hausarztpraxen ab der Kalenderwoche 19. Er habe nichts dagegen, wenn man diesen Schritt früher gehen könne, so Spahn. "Impfen ist ein zentraler Schritt raus aus der Pandemie, aber einer der Zeit braucht", sagte der CDU-Politiker.

Spahn kann sich einen nationalen Alleingang bei der Bestellung des russischen Impfstoffs Sputnik V vorstellen. Man sei auf verschiedenen Ebenen in engem Austausch mit der russischen Seite, sagt der CDU-Politiker. "Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir Verträge schließen - auch zügig schließen." Voraussetzung sei aber, dass man Klarheit über die verfügbaren Mengen haben müsse. "Ich bin tatsächlich sehr dafür, dass wenn die Europäische Union jetzt nicht da auch was macht, dass wir es dann national machen."

Die steigenden Inzidenzwerte führten dazu, dass man keine weiteren Öffnungen vornehmen könne, sondern bedeute, "dass wir bei Lockerungen auch Schritte zurückgehen müssen", sagte Spahn. Auch der Vizepräsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lars Schaade, prognostizierte, dass noch einmal schwierige Wochen bevorstehen würden. Der Anstieg der Fallzahlen sei real und nicht auf mehr Schnelltest zurückzuführen. Gerade unter den 15- bis 49-Jährigen steige die Zahl der Neuinfektionen. Schaade sieht den Grund für den Anstieg in der Virusvariante B.1.1.7. "Wir werden um Ostern wieder eine ähnliche Lage wie vor Weihnachten haben, wenn wir die Entwicklung nicht abfedern können," so Schaade. Er appellierte an die Menschen, die Ostertage im kleinen Kreis zu verbringen und auf Reisen im In- und Ausland zu verzichten.

Den Verzicht auf Reisen sieht auch SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach als einen wichtigen Aspekt in der Pandemiebekämpfung. "Die beiden Mutationen, die vor der Haustüre warten, sind deutlich gefährlicher," so Lauterbach. "Wir müssen zurück in den Lockdown, entweder frühzeitig oder verzögert, dann kommt der gleiche Lockdown später, wird aber länger dauern," so der Gesundheitsexperte der SPD. Er plädierte auch dafür, Reiserückkehrer zu testen. Als weiteren Schritt zur Pandemie-Bekämpfung nannte Lauterbach das systematische Testen in Schulen und Betrieben zwei Mal die Woche. Außerdem sollen mehr Menschen durch einen größeren Abstand zwischen den Impfterminen eine Erstimpfung erhalten.

Am Nachmittag beraten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder in einer Telefonkonferenz über das weitere Vorgehen in der Impfkampagne. Ab diesen Freitag starten in den Bundesländern die Impfungen mit dem Astra-Zeneca-Vakzin wieder. Dem war am Donnerstag eine Empfehlung der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) vorangegangen. Die EMA erneuerte darin ihre Haltung, dass der Nutzen des Impfstoffs die geringen Risiken deutlich übersteigt.

Die erneute Aufnahme der Corona-Impfungen mit dem Mittel von Astra Zeneca in Deutschland lässt Forderungen nach einer Ausweitung der Impfkampagne auf die Hausärzte lauter werden. Auch darüber wollen die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten an diesem Freitag beraten.

Inzidenz dauerhaft über 100: Hamburg zieht die Notbremse

Nach drei Tagen mit Sieben-Tages-Inzidenzen über 100 hat Hamburg am Freitag die Corona-Notbremse gezogen. Damit werden von Samstag an die erst Anfang vergangener Woche vollzogenen Öffnungsschritte wieder rückgängig gemacht, sagte der Erste Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). "Ich befürchte, dass sich die Lage weiter verschlechtert. Wir sind in einer starken dritten Welle", sagte Tschentscher. Am Freitag war die Inzidenz auf 108,6 Fälle pro 100 000 Einwohner gestiegen. Bereits am Mittwoch und Donnerstag lag die Inzidenz über 100. Ab Samstag sollen nun wieder die Regeln von vor dem 8. März gelten.

Im Einzelhandel wäre dann statt "Click & Meet" nur noch "Click & Collect" möglich. Private Kontakte müssten sich wieder auf eine Person außerhalb des eigenen Hausstandes beschränken, allerdings würden Kinder bis 14 Jahre diesmal nicht mitgezählt. Auch Sport im Freien wäre für Erwachsene nur noch unter diesen Kontaktbeschränkungen möglich.

Die erst Anfang der Woche nach Ende der Ferien teilweise wieder geöffneten Schulen und Kindertagesstätten wären von der Notbremse nicht betroffen. Auch der Sport in Gruppen unter freiem Himmel soll Kindern generell auch weiter möglich sein, wie Sportstaatsrat Christoph Holstein am Donnerstag bei Facebook schrieb. Die zulässige Gruppengröße müsse aber von 20 auf zehn Kinder verringert werden.

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 95,6

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Freitagmorgen 17 482 Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt erneut: auf 95,6. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100 000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben.

226 weitere Menschen sind in Verbindung mit Covid-19 gestorben. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 74 358. Insgesamt wurden bislang mehr als 2,629 Millionen Menschen in Deutschland positiv auf das Coronavirus getestet.

Fast zwei Drittel der Deutschen gegen Mallorca-Reisen

Fast zwei Drittel der Deutschen halten die Aufhebung der Reisebeschränkungen für Mallorca für falsch. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur lehnten 65 Prozent die von der Bundesregierung beschlossene Aufhebung der Quarantäne und Testpflicht für Rückkehrer von der spanischen Ferieninsel ab. Nur 22 Prozent halten diesen Schritt für richtig. Zwölf Prozent machten keine Angaben.

Besonders groß ist die Ablehnung der Regierungsentscheidung bei den Wählern der Regierungsparteien CDU/CSU (72 Prozent) und SPD (75 Prozent). Am ehesten wird sie von den Wählern der AfD akzeptiert. Aber auch von ihnen ist noch eine Mehrheit von 52 Prozent dagegen.

Die Bundesregierung hatte vor einer Woche entschieden, Mallorca und andere Regionen in Spanien, Portugal, Dänemark und die Bahamas in der Karibik von der Liste der Corona-Risikogebiete zu streichen und damit auch die Reisewarnung des Auswärtigen Amts aufzuheben. Damit ist seit Sonntag Urlaub auf Mallorca wieder ohne Quarantäne und Testpflicht bei der Rückkehr möglich. Lediglich bei der Einreise nach Spanien muss ein negativer Test vorgewiesen werden. Der Boom bei den Buchungen für die Baleareninsel hält seitdem an. DER Touristik meldete, dass sich die Zahlen in der Woche seit der Regierungsentscheidung verachtfacht hätten. "Die Nachfrage nach Mallorca-Urlaub ist seit der Öffnung immens hoch."

Die Bundesregierung hat sich selbst dazu verpflichtet, die Reisewarnung für ein Land oder eine Region aufzuheben, sobald die Zahl der Neuinfektionen unter 50 pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche sinkt. Sie rät aber trotzdem weiterhin generell von touristischen Reisen im In- oder ins Ausland ab. 44 Prozent der Befragten sprachen sich bei YouGov dafür aus, sogar die weltweite Reisewarnung zu reaktivieren, die es während der ersten Corona-Welle im vergangenen Frühjahr gab. 35 Prozent finden dagegen die bisherige Praxis der Bewertung einzelner Auslandsregionen nach Infektionslage grundsätzlich richtig. 13 Prozent wären für eine Abschaffung aller Reisebeschränkungen.

Die Bundesregierung hatte vor fast genau einem Jahr eine weltweite Reisewarnung für alle etwa 200 Länder ausgesprochen, die erst nach drei Monaten wieder aufgehoben wurde. Seitdem bewertet die Regierung alle Länder bis in einzelne Regionen hinein separat. Trotzdem gelten auch heute noch etwa 160 Länder ganz oder teilweise als Risikogebiet.

Deutschland soll am Freitag Astra-Zeneca-Impfungen wieder aufnehmen

Deutschland will nach der Empfehlung der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) die Impfung mit Astra Zeneca am Freitag wieder aufnehmen. Das gibt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Donnerstag bekannt. Allerdings sollen Impflinge künftig auf die beobachteten Hirnvenenthrombosen hingewiesen werden. Solche Komplikationen seien vor allem bei Frauen unter 55 Jahren beobachtet worden, sagte Spahn.

Die "Ereignisse", die zur Aussetzung geführt haben, würden in einer Ergänzung zum Aufklärungsbogen berücksichtigt. Spahn bezeichnete die Aussetzung als richtig, denn es gehe um zwar seltene, aber schwerwiegende Ereignisse. Der Minister betonte, die Bürger könnten darauf vertrauen, transparent informiert zu werden.

Die zwischenzeitliche Aussetzung des Impfstoffes verteidigte Spahn: "Uns bestätigt die Analyse der EMA in unserem Vorgehen. Es war richtig, die Impfungen mit Astra Zeneca vorsorglich auszusetzen, bis die auffällige Häufung der Fälle dieser sehr seltenen Thombosenart analysiert worden ist."

Die Bundesregierung reagierte damit auf eine Einschätzung der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA), die das Mittel weiter als sicher einstuft. Der Aufklärungsbogen für Patienten soll aber angepasst werden.

Erster Kreis in NRW darf zurück zum Distanzunterricht

In der Diskussion um Schulschließungen in Nordrhein-Westfalen in der dritten Corona-Welle hat die Landesregierung erstmals einem Kreis erlaubt, den Präsenzunterricht wieder einzuschränken. Im Kreis Düren kehren die weiterführenden Schulen mit Ausnahme der Abschlussklassen in der kommenden Woche zum Distanzunterricht zurück, wie der Kreis und die Staatskanzlei am Donnerstagabend mitteilten. Die Landesregierung habe einen entsprechenden Antrag des Kreises genehmigt.

Vorausgegangen waren zunächst vehement vom Land abgelehnte Forderungen aus mehreren Städten, angesichts steigender Infektionszahlen die Öffnungen der weiterführenden Schulen bis zu den Osterferien auszusetzen oder zurückzufahren. Nach lauter werdenden Stimmen und Kritik auch von Lehrer- und Schülerverbänden hatte das Schulministerium schließlich die Rückkehr zum Distanzunterricht bei anhaltend hohen Infektionen als letzten Schritt nicht mehr ausgeschlossen. In einem Erlass von Mittwochabend wird diese als "ultima ratio" bezeichnet. Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) stellte klar: Es müsse über einige Tage hinweg eine Inzidenz von über 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen geben. Erst dann sei ein Antrag auf "Schließung einzelner Schulen oder tatsächlich aller Schulen" möglich.

Mehrere Städte, darunter Wuppertal, Dortmund und der Oberbergische Kreis, hatten bereits angekündigt, beim Land ähnliche Schritte beantragen zu wollen wie Düren. Nach Angaben des Landeszentrums für Gesundheit lagen am Donnerstag inzwischen 19 kreisfreie Städte und Kreise über der Schwelle von 100 - also mehr als ein Drittel in NRW.

Mehrere Ministerpräsidenten werben für Astra Zeneca

Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) wirbt für den Impfstoff von Astra Zeneca. Der Impfstopp habe eher das Vertrauen in das Mittel erschüttert als geholfen. "Ich würde trotzdem alle Bürgerinnen und Bürger aufrufen, sich impfen zu lassen - auch mit Astra Zeneca", sagt Bouffier. "Und ich sage Ihnen, wenn ich einen Impftermin habe und Astra Zeneca mir angeboten wird, werde ich dieses Angebot annehmen, weil ich davon überzeugt bin, dass jede Impfung besser ist als ohne Impfschutz zu sein." Sollte es in Deutschland nun wieder grünes Licht für den Impfstoff geben, könne Hessen ab Samstag wieder mit Astra Zeneca impfen, fügt Bouffier hinzu.

Sein Kollege Winfried Kretschmann (Grüne), Ministerpräsident von Baden-Württemberg, lässt sich am Freitag gegen das Coronavirus impfen. Er erhält seine Spritze im Impfzentrum in der Stuttgarter Liederhalle, wie das Staatsministerium am Donnerstag mitteilte. Anschließend will er ein Pressestatement abgeben. Mit seinen 72 Jahren ist Kretschmann impfberechtigt.

Man habe den Termin bereits vergangene Woche vereinbart, sagte ein Sprecher aus dem Staatsministerium. Die Regierung will den Impftermin des Regierungschefs auch als Werbung für den Impfstoff des Herstellers Astra Zeneca nutzen, falls dies möglich ist. Wenn Astra Zeneca zugelassen sei, werde sich Kretschmann damit auch impfen lassen, sagte sein Sprecher der dpa. Falls nicht, werde Kretschmann den Impfstoff erhalten, der vorrätig sei.

Nach der Empfehlung der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA für das Astra-Zeneca-Vakzin haben sich auch zahlreiche andere Politiker dafür ausgesprochen, die Impfungen schnell wieder aufzunehmen. So sagte beispielsweise Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek: "Wichtig ist, dass nun auch der Bund umgehend grünes Licht gibt und wir wieder Impftermine mit Astra Zeneca vergeben können. Wir wollen den Hebel in Bayern schnell wieder umlegen und Astra Zeneca so rasch wie möglich wieder einsetzen."

Auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer kündigte an, die Impfungen mit Astra Zeneca schnellstmöglich wieder aufnehmen zu wollen.

Bund und Länder einigen sich auf Härtefallfonds bei Coronahilfen

Der milliardenschwere Härtefallfonds bei den Coronahilfen ist unter Dach und Fach. Das Programm sei einsatzbereit, schrieb Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Donnerstag in einem Brief an seine Amtskollegen in den Ländern. Das Schreiben lag der Deutschen Presse-Agentur vor. Die Hilfen sind für Firmen vorgesehen, die bei den Förderprogrammen bisher durchs Raster fallen.

Der Fonds hat ein Volumen von 1,5 Milliarden Euro. Der Bund stellt den Ländern dafür einmalig Mittel in Höhe von 750 Millionen Euro zur Verfügung, die die Länder mit dem gleichen Betrag kofinanzieren. Mit den Hilfen sollen dem Brief zufolge Härten abgemildert werden, die im Zeitraum vom 1. März 2020 bis 30. Juni 2021 entstanden sind. Die Länder könnten damit künftig in Einzelfällen in eigener Regie unter "Billigkeitsgesichtspunkten" gezielt solche Unternehmen unterstützen, die eine solche Unterstützung benötigen - wenn das bestehende Förderinstrumentarium nicht entsprechend greife.

"Die Möglichkeit von Härtefallhilfen bilden eine wertvolle Ergänzung zu dem bestehenden Corona-Schutzschirm des Bundes und der Länder, mit dem wir bereits die weit überwiegende Zahl der Unternehmen erreichen und ihnen durch die Krise helfen", so Altmaier. Die Wirtschaftsminister in den Ländern werden gebeten, bis diesen Freitag eine Rückmeldung zu geben, ob sie das Programm in ihrem Land umsetzen wollen.

Drei Ministerpräsidenten werben für Einsatz von Sputnik V

Nach dem vorläufigen Stopp der Corona-Impfungen mit dem Vakzin von Astra Zeneca werben mehrere ostdeutsche Ministerpräsidenten für den russischen Impfstoff Sputnik V. "Russland ist ein großes Land der Wissenschaft, und ich habe nicht die geringsten Zweifel, dass die dortige Wissenschaft imstande ist, einen leistungsfähigen Impfstoff herzustellen", sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Der Impfstoff sollte zugelassen werden." Schließlich habe Deutschland bei den Impfstoffen Kapazitätsprobleme.

Sachsen-Anhalts Regierungschef Reiner Haseloff (CDU) verwies wie Kretschmer darauf, dass über die Zulassung zunächst die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) zu entscheiden habe. "Grundsätzlich aber gilt: Im Kampf gegen Corona ist uns jeder Impfstoff willkommen, der sicher ist und wirkt und uns so hilft, die Pandemie zu überwinden", sagte er den Funke-Zeitungen. "Wenn es um die Gesundheit der Menschen geht, sollte die Herkunft keine Rolle spielen. Schon als Kind bin ich mit einem russischen Impfstoff gegen Kinderlähmung immunisiert worden. Ich habe da keine Probleme."

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sagte den Funke-Blättern: "Ich wünsche mir seit Langem viel mehr Druck von der Bundesregierung, dass wir mehr alternative Vakzine zugelassen bekommen." Die Abhängigkeit von Astra Zeneca mache die Impfstrategie angreifbar. "Es ist deshalb wichtig, dass endlich das Thema Sputnik V mit Nachdruck bearbeitet wird. Ich höre schon seit Wochen, dass Unterlagen fehlen. Wenn das wirklich so sein sollte, dann muss man das mit Russland rasch klären." Er selbst wolle seine Kanäle nach Russland nutzen, um dabei zu helfen. "Ich will keine politische Zulassung. Aber ich will auch keine politische Ablehnung", so Ramelow.