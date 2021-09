In Wuppertal werden Corona-Impfungen auch in in einem stillgelegten Wagen der Schwebebahn angeboten. Der steht auf einem Spielplatz.

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie soll vom heutigen Montag an eine bundesweite Impfaktionswoche neue Fortschritte bringen. Jeder kann sich an zahlreichen Stellen ohne Termin und kostenlos gegen Corona impfen lassen. In den Sozialen Medien wird die Aktion unter dem Hashtag #HierWirdGeimpft begleitet. Neben den dauerhaften Impfmöglichkeiten etwa in den Impfzentren sollen zahlreiche temporäre Angebote, zum Beispiel in Bibliotheken oder Einkaufszentren, die Impfquote nach oben treiben.

Und es soll auch danach noch spezielle Aktionen geben, wie Kanzleramtsminister Helge Braun am Sonntagabend im ZDF ankündigte. "Das endet nicht mit der Impfwoche." Die direkten und bürgernahen Impfangebote im Rahmen der Aktionswoche sollten dazu beitragen, eine vierte Welle der Pandemie im Winter noch zu verhindern. "Wenn wir nichts tun, dann kommt sie ziemlich sicher", sagte Braun. Das bedeute dann im Ergebnis, dass diejenigen, die geimpft seien, etwa mit ihren Operationen zurückstehen müssten, weil Ungeimpfte in den Krankenhäusern lägen. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) rief dazu auf, die Angebote zu nutzen. "Nie war es einfacher, eine Impfung zu bekommen. Nie ging es schneller."

"Ich vertraue noch auf die Einsicht der Menschen", sagte Unionskanzlerkandidat Armin Laschet im ARD-Morgenmagazin. "Echte Impfverweigerer gibt es gar nicht so viele." Man müsse nun diejenigen ermutigen, die noch nicht den Schritt für eine Impfung getan hätten. Seine Kontrahentin von den Grünen, Annalena Baerbock, kritisierte am Sonntagabend im TV-Triell, dass es erst nach eineinhalb Jahren Pandemie eine bundesweite Aktionswoche zum Impfen gebe.

Der Städte- und Gemeindebund forderte, die sozialen Netzwerke noch stärker in die Impfkampagne einzubinden. Es sei immer hilfreich, "wenn Prominente aus Kunst, Kultur und Sport sich klar zur Impfung bekennen und dazu aufrufen. So wie wir etwa Lesebotschafter haben, sollte es auch Impfbotschafter geben", sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg der Rheinischen Post. Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) will Ungeimpfte unter anderem mit einem Gratis-Imbiss motivieren. Zum Beispiel "mit einer langen Nacht des Impfens und mit Döner-Gutscheinen", sagte sie im Sender RTL/ntv.

Derzeit sind gut 62 Prozent der Menschen in Deutschland vollständig gegen Corona geimpft. Die Quote stieg zuletzt nur langsam weiter an. Nach Ansicht von Experten sind mindestens 75 Prozent nötig, um die vierte Welle noch abzuflachen, deutlich mehr, um sie zu verhindern. (13.09.2021)

Inzidenz steigt erneut

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist laut Robert-Koch-Institut (RKI) auf 81,9 gestiegen. Am Vortag hatte der Wert bei 80,2 gelegen, vor einer Woche bei 84,3. Der neue Wert ist womöglich nicht genau. Das RKI-Dashboard wies am Sonntag für Baden-Württemberg nur einen neu hinzugekommenen Fall aus. In den Tagen zuvor waren es jeweils deutlich über 1000.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI 5511 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert bei 4749 Ansteckungen gelegen. Außerdem kamen zwölf neue Todesfälle hinzu. Vor einer Woche waren es acht Todesfälle gewesen.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI zuletzt am Freitag mit 1,95 an. Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit bei rund 15,5. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 92 618. (13.09.2021)

AfD will gegen 2-G-Regel klagen

Die Fraktionschefin der AfD im Bundestag, Alice Weidel, kündigt Klagen ihrer Partei gegen die sogenannte 2-G-Regel an. "Wir werden in jedem Fall gegen jegliche Diskriminierung von Ungeimpften vorgehen", sagt Weidel dem Nachrichtenportal T-Online. Die 2-G-Regel bedeutet, dass nur Geimpften und Genesenen Zutritt zu bestimmten Bereichen des öffentlichen Lebens erlaubt wird. (12.09.2021)

Britische Regierung erwartet keinen Lockdown mehr

Der britische Gesundheitsminister Sajid Javid rechnet nicht mit weiteren Lockdowns im Kampf gegen die Corona-Krise. "Ich erwarte keine weiteren Lockdowns", sagte Javid am Sonntag in der BBC. Zugleich schloss er aus, dass nur noch Menschen mit einem sogenannten Covid-Ausweis der Zugang zu Großveranstaltungen ermöglicht werde. "Wir haben uns das gründlich angeschaut", betonte Javid. Man werde jedoch "die Pläne für Impfpässe nicht weiterverfolgen".

Premierminister Boris Johnson will in den kommenden Tagen seine Pläne für den Kampf gegen das Coronavirus in der kälteren Jahreszeit vorlegen, wenn sich die Menschen wieder verstärkt drinnen aufhalten. Johnson werde deutlich machen, dass die Impfkampagne funktioniere, sagte Javid dem Sender Sky News. "Natürlich wollen wir trotzdem sehr vorsichtig sein." So müssten einige Regeln etwa bei Reisen in Kraft bleiben. Großbritannien gilt als eines der am stärksten von dem Infektionsgeschehen betroffenen europäischen Länder. Das Land hat allerdings sehr früh mit den Impfungen begonnen. (12.09.2021)

Kassenärzte-Chef: Begeisterung für Auffrischungsimpfungen gering

Das Interesse der Menschen an einer dritten Corona-Impfung ist derzeit nach Ansicht des Vorsitzenden der Kassenärztlichen Bundesvereinigung gering. "Die Zahlen zeigen, dass derzeit weder besonders viele Ärzte bei den Auffrischimpfungen mitmachen noch in der Bevölkerung der Bedarf nach einer weiteren Dosis groß ist", sagte Andreas Gassen der Welt am Sonntag.

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts vom Freitag haben sich bislang etwas mehr als 162 000 Menschen in Deutschland eine sogenannte Booster-Impfung verabreichen lassen. Diese werden in mehreren Bundesländern bereits für bestimmte Menschen angeboten, deren zweite Impfung mindestens sechs Monate zurückliegt.

Dass diese Angebote bisher zögerlich angenommen werden, sieht Gassen in der derzeit fehlenden Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) begründet. "Die Bevölkerung hat mittlerweile zu Recht gelernt, beim Impfen nicht auf Politiker, sondern eher auf Mediziner zu hören." Auch die Ärzte seien von dem erneuten Vorpreschen der Politik und der lückenhaften Datenlage verunsichert.

"Die Begeisterung ist begrenzt, nach der sehr belastenden Impfkampagne jetzt noch einzelne Auffrischimpfungen durchzuführen, die schlecht vergütet und organisatorisch aufwendig sind", sagte Gassen. Die Stiko plant nach Angaben ihres Chefs Thomas Mertens zeitnah eine Empfehlung für Auffrischungsimpfungen. (11.09.2021)