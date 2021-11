In der Corona-Pandemie lässt sich einem Bericht des Hilfswerks Oxfam zufolge weltweit Anstieg von Gewalt gegen Frauen beobachten. Während des ersten Lockdowns im Jahr 2020 sei die Anzahl der Anrufe bei Hilfe-Hotlines in zehn untersuchten Ländern "signifikant" gestiegen, teilte Oxfam Deutschland am Donnerstag in Berlin mit. Als Spitzenreiter gelte Malaysia mit 111 Prozent mehr Anrufen. In Kolumbien gingen 79 Prozent, in Italien 73 Prozent und in Südafrika 69 Prozent mehr Anrufe ein. In Argentinien und Großbritannien verzeichneten die Hotlines ein Viertel mehr Anrufe.

Zudem stünden vielen Frauenrechtsorganisationen weniger Finanzmittel zur Verfügung, hieß es. Regierungen müssten entsprechende Organisationen finanziell stärker unterstützen, forderte Oxfam. Auch brauche es eine "koordinierte, umfassende und sektorübergreifende Reaktion" auf die Krise, damit Betroffene von geschlechtsspezifischer Gewalt unterstützt werden könnten.

"Die Fortschritte, die in den vergangenen 30 Jahren bei der Stärkung von Frauen erzielt wurden, sind in Gefahr", erklärte die Expertin für Entwicklungspolitik von Oxfam Deutschland, Sandra Dworack. Millionen Frauen und Mädchen sowie Menschen aus der queeren Community erlebten eine "doppelte Pandemie" von Gewalt und Covid-19.

Am Donnerstag ist der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Er ist laut Oxfam der Auftakt für die Aktionstage "16 Tage des Aktivismus gegen geschlechtsspezifische Gewalt", die am Tag der Menschenrechte am 10. Dezember enden. (25.11.2021)

WHO sieht Europa erneut als Epizentrum der Pandemie

Europa ist nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erneut zum Epizentrum der Corona-Pandemie geworden. Grund dafür sei ein "falsches Sicherheitsgefühl" mit Blick auf den Schutz durch Vakzine, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus bei einer Pressekonferenz.

Er wies darauf hin, dass in der vergangenen Woche mehr als 60 Prozent aller neuen Corona-Infektionen und -Todesfälle in Europa verzeichnet worden seien. Die Menschen in Europa hätten den Eindruck, dass sie nach einer Impfung keine weiteren Vorsichtsmaßnahmen mehr ergreifen müssten. Impfung, das Tragen einer Maske und Abstand seien weiterhin wichtig, um die Übertragung des Virus zu stoppen.

Nach Einschätzung der WHO könnten in Europa bis März 2022 weitere 700 000 Menschen an einer Covid-19-Erkrankung sterben. Ausgehend vom gegenwärtigen Trend würde die Zahl der Corona-Toten dann auf insgesamt mehr als 2,2 Millionen steigen., bislang seien in Europa bereits mehr als 1,5 Millionen Corona-Infizierte gestorben. Covid-19 sei nunmehr die häufigste Todesursache in der Region, zu der die WHO 53 Länder zählt, darunter auch Russland und die Türkei. (24.11.2021)

Italien verschärft Maßnahmen für Ungeimpfte und weitet Impfpflicht aus

Italien verschärft die Corona-Maßnahmen für Ungeimpfte. Ab dem 15. Dezember dürfen sie keine Restaurants, Kinos, Theater, Diskotheken und Sportveranstaltungen mehr besuchen, wie die Regierung in Rom beschlossen hat. Zudem gilt bereits vom 6. Dezember an im öffentlichen Nah- und Fernverkehr die 3-G-Regel. Diese Maßnahmen sollen zunächst bis zum 15. Januar in Kraft bleiben.

Nachrichten zu Covid-19 - zweimal täglich per Mail oder Push-Nachricht Alle Meldungen zur aktuellen Coronavirus-Lage in Deutschland und weltweit - im SZ am Morgen und SZ am Abend. Unser Nachrichten-Newsletter bringt Sie zweimal täglich auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung unter sz.de/morgenabend. In unserer Nachrichten-App (hier herunterladen) können Sie den Nachrichten-Newsletter oder unsere Eilmeldungen auch als Push-Nachricht abonnieren.

Zudem weitete das Kabinett die Impfpflicht für Beschäftigte im Staatsdienst auf das gesamte Schulpersonal, die Polizei und das Militär aus. Zudem müssen sich die Beschäftigten im Gesundheitswesen, für die bereits eine Impfpflicht gilt, boostern lassen. (24.11.2021)

Ischgl: Staatsanwaltschaft stellt Ermittlungen ein

Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hat die Ermittlungen um die Corona-Ausbreitungen im Wintersport Ischgl eingestellt. Es werde keine Anklage erhoben, teilte die Behörde mit, denn es gebe keine Beweise dafür, "dass jemand schuldhaft etwas getan oder unterlassen" habe, was zu einer Erhöhung der Ansteckungsgefahr geführt habe.

Ischgl galt im März 2020 auch wegen seiner Après-Ski-Szene als ein Hotspot bei der Verbreitung des Virus. Der Ort sowie das gesamte Paznauntal wurden schließlich unter teils chaotischen Umständen unter Quarantäne gestellt. Im Visier der Ermittlungen standen fünf Verantwortliche mehrerer Behörden. Ihnen wurde vorgeworfen, zu spät und nicht umfassend genug reagiert zu haben. Ein bereits präsentierter Expertenbericht sah kein Amtsversagen, aber Fehleinschätzungen einiger Verantwortlicher. Druck aus der Tourismuswirtschaft auf Entscheidungsträger wurde nicht festgestellt. Vor dem Landgericht Wien sind zahlreiche Zivilverfahren anhängig, in denen unter anderem die Angehörigen deutscher Opfer auf Schadenersatz klagen.

Derweil meldet Österreich den zweithöchsten Tageswert bei Corona-Neuinfektionen seit Beginn der Pandemie. Nach einem deutlichen Rückgang am Vortag sind nun wieder besonders viele Corona-Neuinfektionen verzeichnet worden, nämlich 15 365 binnen 24 Stunden. Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen blieb binnen Tagesfrist stabil, hat sich aber seit Monatsbeginn in etwa verdoppelt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei etwa 1100. Besonders stark ist das Infektionsgeschehen bei den Fünf- bis 14-Jährigen. In dieser Gruppe liegt die Inzidenz bei 2300. Angesichts dessen wird diskutiert, ob die bisher trotz des Lockdowns geöffneten Schulen doch geschlossen werden sollen. (24.11.2021)

Neuseeland gibt Pläne für eine Grenzöffnung ab Ende April 2022 bekannt

Neuseeland lässt seine Grenzen für Reisende aus dem Ausland noch weitere fünf Monate geschlossen. Vollständig geimpfte internationale Reisende dürfen ab dem 30. April 2022 wieder einreisen, sagt der für die Corona-Bekämpfung zuständige Minister Chris Hipkins auf einer Pressekonferenz in Wellington. Die Quarantänepflicht entfalle. Die Öffnung soll schrittweise erfolgen: Geimpfte Neuseeländer und Personen mit Dauer-Aufenthaltsgenehmigung, die sich derzeit in Australien aufhalten, dürfen Hipkins zufolge ab dem 16. Januar - aus anderen Ländern ab dem 13. Februar - zurückkehren. (24.11.2021)

Niederlande verlegen Corona-Patienten nach NRW

Unter dem Druck steigender Patientenzahlen verlegen niederländische Krankenhäuser erneut Covid-19-Patienten in Kliniken in Nordrhein-Westfalen. Der erste Krankenwagen sei am Dienstagmorgen aus Rotterdam abgefahren, teilte eine Sprecherin der nationalen Organisation für die Verteilung von Patienten mit. Der Patient sollte im Bochumer Universitätsklinikum Bergmannsheil aufgenommen werden.

Der Patient war auf der Intensivstation in einem Krankenhaus in Rotterdam behandelt worden. Ein weiterer Patiententransport sollte im Laufe des Tages folgen, wie die Sprecherin sagte.

In Krankenhäusern in Nordrhein-Westfalen soll Platz für insgesamt 20 Patienten aus den Niederlanden sein. Die Patienten werden in speziell ausgestatteten Krankenwagen (Mobile Intensive Care Units), transportiert und jeweils von einem Arzt und einer Pflegekraft begleitet.

Durch die schnell steigenden Infektions- und Patientenzahlen sind die Krankenhäuser in den Niederlanden total überlastet. Sie warnen bereits vor dem Notzustand. Vielfach wurden notwendige Operationen auch von Krebs- oder Herzpatienten verschoben, weil Pflegepersonal fehlt. Bereits bei den ersten Corona-Wellen im vergangenen Jahr waren Covid-Patienten nach Deutschland verlegt worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in den Niederlanden inzwischen bei mehr als 880. (23.11.2021)