Spiele der Fußball-Bundesliga und andere Großveranstaltungen sollen im neuen Jahr zunächst ohne Zuschauer stattfinden. Das geht aus dem überarbeiteten Entwurf der Beschlussvorlage für die morgige Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz hervor. In dem Papier, Stand Montag 15.45 Uhr, das der Süddeutschen Zeitung vorliegt, heißt es unter Punkt 11: Überregionale Sport-, Kultur- und vergleichbare Großveranstaltungen finden spätestens ab dem 28. Dezember 2021 ohne Zuschauer statt. Betroffen davon wäre zum Beispiel die Vierschanzentounree. Die Rückrunde der Bundesliga beginnt am 7. Januar. (nif, 20.12.2021)

Deutschland debattiert über einen neuen Lockdown

Angesichts der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante steuert Deutschland offenbar auf neue Restriktionen zu - vermutlich aber erst nach Weihnachten. Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder haben sich für Dienstagnachmittag zu einem Gespräch mit dem Bund verabredet. Dabei soll es um bundesweit einheitliche Regeln gehen, etwa um Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte, um schärfere Regeln im Freizeitbereich und für Veranstaltungen oder auch eine bundesweite FFP2-Maskenpflicht.

Private Zusammenkünfte von Geimpften und Genesenen sollen nur noch mit maximal zehn Personen erlaubt sein. Diese Obergrenze soll für private Treffen in Räumlichkeiten genauso gelten wie im Außenbereich. Kinder bis zum Alter von 14 Jahren sind ausgenommen. Das geht zumindest aus einem Entwurf von Montagnachmittag für die Konferenz vor. Details zu dem Dokument lesen Sie hier. Dabei gilt der 28. Dezember als letzter Termin für Verschärfungen. So heißt es in der Beschlussvorlage, dass die Kontaktbeschränkungen, die auch Geimpfte und Genesene erfassen, "spätestens" vom 28. Dezember an in Kraft treten sollen.

Es müsse nach den Festtagen weitere Kontaktbeschränkungen geben, sagte SPD-Chef Lars Klingbeil. Laut der Co-Vorsitzenden Saskia Esken müssten auch Clubs und Bars geschlossen werden. Der Grünen-Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen betonte: "Angesichts der äußerst hohen Übertragbarkeit von Omikron werden wir um einen Lockdown nach Weihnachten vermutlich nicht herumkommen. Ein mögliches Szenario wäre ein gut geplanter Lockdown Anfang Januar." Auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sprach sich für ein Nachschärfen der Corona-Maßnahmen aus: "Ich bin mir sicher, dass Clubs und Diskotheken schließen werden." Zudem müssten Kontakte auch für Geimpfte in Innenräumen reduziert werden. (20.12.2021)

Erstmals seit zwei Wochen steigt die Inzidenz wieder

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet erstmals seit gut zwei Wochen wieder eine steigende Inzidenz. Der Wert kletterte leicht von 315,4 am Sonntag auf jetzt 316,0 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche. Binnen 24 Stunden wurden dem RKI 16 086 positive Corona-Tests gemeldet, 5657 weniger als am Montag vor einer Woche. Außerdem wurden 119 neue Todesfälle registriert.

Am 28. November hatte die Inzidenz mit 484,9 ihren vorläufigen Höchstwert in der laufenden vierten Welle erreicht. Seitdem war der Wert kontinuierlich gesunken - bis jetzt. Experten befürchten wegen der ansteckenderen Omikron-Variante bald einen starken Anstieg der Inzidenz.

Außerdem setzt das RKI die Risikoeinschätzung nach oben. Das Institut stuft das derzeitige Infektionsrisiko für Ungeimpfte als sehr hoch, für all jene mit einer Grundimmunisierung als hoch und für jene mit einer Booster-Impfung als moderat ein. (20.12.2021)

Lauterbach lässt nationales Impfregister prüfen

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach lässt prüfen, ob die Einrichtung eines nationalen Registers zur zentralen Erfassung von Corona-Impfungen sinnvoll wäre. "Ich lasse das prüfen", sagte der SPD-Politiker am Sonntag in der Bild. Komme bei der Prüfung heraus, dass das Register ein "Riesen-Bürokratiemonster" werde, weil es sehr schwer sei, die Impfungen der Bürger rückwirkend zu erfassen, dann werde er "wahrscheinlich dagegen sein". Stelle sich heraus, dass das Impfregister nicht viel Mühe mache, "dann werde ich dafür sein".

Mit einem Impfregister ließe sich der Corona-Impfstatus der Menschen zentral erfassen. Eine allgemeine Corona-Impfpflicht könnte so kontrolliert werden. Für ihn habe jetzt aber Priorität, das Impfen zu beschleunigen, sagte Lauterbach. "Ich will eines verhindern, dass wir mit noch mehr Bürokratie und Dokumentation die Ärztinnen und Ärzte vom Impfen abhalten."

Lauterbach warnt außerdem davor, den inzwischen zur Zulasssung empfohlenen Totimpfstoff des US-Herstellers Novavax als "Game Changer" zu betrachten, wie er in der Bild-Zeitung sagte. Studien zufolge seien die bereits millionenfach verabreichten Impfstoffe von Moderna und Biontech "eine ganze Spur sicherer". Das Novavax-Vakzin enthält anders als alle bisherigen Impfstoffe winzige Partikel, die aus einer im Labor hergestellten Version des Spike-Proteins von Sars-CoV-2 bestehen. (20.12.2021)

Ex-Bundespräsident Gauck für Impfpflicht

Altbundespräsident Joachim Gauck spricht sich in Sachen Corona für eine Impfpflicht aus. "Auch als liberaler Demokrat kann ich eine solche Maßnahme akzeptieren, weil die Impfpflicht meine persönliche Freiheit in einem insgesamt nur sehr kleinen Sektor begrenzt", sagte Gauck der Augsburger Allgemeinen. Der Eingriff in die körperliche Unversehrtheit sei im Verhältnis zu seinem Nutzen eher gering. "Wenn die Appelle zum Impfen nicht ausreichen, ist die Impfpflicht die naheliegende Lösung."

Gauck ergänzte: "Ich glaube, dass viele Menschen die Impfpflicht akzeptieren würden - manche zähneknirschend, aber nach dem Motto, wenn es schon eine Pflicht ist, dann kommen wir der auch nach. Sportliche Autofahrer wollen auch überall möglichst schnell fahren, aber auch sie halten sich in ihrer großen Mehrheit an die geltenden Regeln." Für die Akzeptanz der Impfpflicht gebe es gute moralische, sachliche, politische und juristische Gründe. "Deswegen stürzt unsere Rechtsordnung nicht ein", sagte das frühere Staatsoberhaupt.

Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger gibt seine zögerliche Haltung zu einer allgemeinen Impfpflicht auf. "Ich habe lange auf die Vernunft der Menschen gebaut, aber mittlerweile bin ich sehr für eine allgemeine Impfpflicht", sagte der Chef der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) dem Handelsblatt. "Ich halte sie für den einzig gangbaren Weg, die Pandemie in den Griff zu bekommen." (20.12.2021)

Impfzentrums-Panne: Kinder bekommen Moderna-Impfstoff statt Biontech

Im Impfzentrum des Kreises Olpe in Nordrhein-Westfalen haben am Sonntag mehrere Kinder den Impfstoff von Moderna gespritzt bekommen - obwohl für sie bisher nur das Mittel von Biontech zugelassen ist. "Die Eltern der betroffenen Kinder wurden sofort über den Vorfall informiert", teilte der Kreis mit. Im Gespräch mit der ärztlichen Leitung des Impfzentrums sei ihnen mitgeteilt worden, dass für den Impfstoff Moderna die Zulassung für Kinder bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) beantragt sei.

Bei den Kindern, die das Mittel von Moderna bekamen, seien zum Zeitpunkt des Verlassens des Impfzentrums keine Auffälligkeiten festzustellen gewesen. Auf Wunsch der Eltern sei der Vorfall aber bei der Polizei angezeigt worden. Er war der impfenden Medizinischen Fachangestellten selbst aufgefallen, wie es hieß. Um wie viele Kinder es geht, wurde nicht mitgeteilt.

Die EMA hatte im November grünes Licht für die Zulassung des Corona-Impfstoffs von Biontech/Pfizer für Kinder ab fünf Jahren gegeben. Es ist der erste Corona-Impfstoff, der in der EU für Kinder unter zwölf Jahren zugelassen ist. Die Kinder sollen von dem Impfstoff nur ein Drittel der Erwachsenen-Dosis erhalten und zwei Dosen im Abstand von drei Wochen. Der Moderna-Impfstoff Spikevax ist bisher in der EU zugelassen für Menschen ab zwölf Jahren. Allerdings empfiehlt die Ständige Impfkommission für Menschen unter 30 ausschließlich die Impfung mit dem Mittel von Biontech. (19.12.2021)