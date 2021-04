Bei der Bund-Länder-Spitzenrunde an diesem Montag soll auch über die Rechte für Geimpfte debattiert werden. In einem Eckpunktepapier zur Vorbereitung der Sitzung, das der SZ vorliegt, heißt es, dass für Geimpfte "im gebotenen Umfang Erleichterungen und Ausnahmen" gelten müssten. Schon bisher hatten sich mehrere Koalitionspolitiker in diese Richtung geäußert. Eine klare Leitlinie für eine mögliche Entscheidung in der Runde der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten fehlte aber bislang.

Solche Erleichterungen seien aber nicht als Privilegien zu verstehen, sondern als "Aufhebung nicht mehr gerechtfertigter Grundrechtseingriffe", heißt es in dem Papier. Es sei rechtlich nicht haltbar, Menschen, die ein deutlich reduziertes Risiko hätten, andere anzustecken, gleich zu behandeln wie jene, die andere Menschen anstecken könnten. Ein wichtiges Kriterium sei dabei die Überprüfbarkeit des niedrigeren Risikos im Alltag. Allgemeine Regeln zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung oder das Einhalten von Abstandsregeln seien auch für Geimpfte weiterhin zumutbar.

Mehr als eine Million Menschen haben ihren Job verloren

In der Corona-Krise haben mehr als eine Million Menschen in Deutschland ihre Arbeit verloren. Mehr als die Hälfte davon waren Minijobber, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken im Bundestag hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. 477 000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte verloren demnach im vergangenen Jahr ihren Job. Bei der geringfügigen Beschäftigung gingen 526 000 Jobs verloren.

Nach Branchen waren besonders Arbeitskräfte aus dem Gastgewerbe betroffen, also etwa aus Hotellerie und Gastronomie - bei Minijobs und regulären Jobs zusammen etwa 398 000 Menschen. Mit etwa 128 000 entlassenen regulär Beschäftigten machte das verarbeitende Gewerbe einen weiteren großen Block aus. Die meisten der hier Betroffenen arbeiteten in der Metall- und Elektroindustrie. Dabei müsse aber beachtet werden, dass diese Branche bereits vor der Pandemie von einem strukturellen Wandel gezeichnet gewesen sei, hieß es. Auch viele Menschen aus der Kunst-, Unterhaltungs- und Erholungsbranche sind arbeitslos geworden: insgesamt etwa 78 000 Minijobber.

Die arbeitsmarktpolitische Sprecherin der Linken im Bundestag, Sabine Zimmermann, warf der Bundesregierung eine "verfehlte Krisenpolitik" vor. Vor allem mit Kurzarbeit hatten Regierung und Bundesagentur für Arbeit den Arbeitsmarkt abgesichert, zeitweise waren bis zu 20 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Kurzarbeit. "Das Instrument der Kurzarbeit ist ein löchriger Schutzschirm", sagte Zimmermann. Besonders Minijobber hätten keinen Anspruch auf Kurzarbeiter- oder Arbeitslosengeld. Die Linken-Politikerin forderte, Minijobs in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung umzuwandeln.

Spahn kündigt Stopp für Einreisen aus Indien an

Deutschland stoppt wegen der neuen "Doppel-Mutante" des Coronavirus Einreisen aus Indien. "Um unsere Impfkampagne nicht zu gefährden, muss der Reiseverkehr mit Indien deutlich eingeschränkt werden", sagt Gesundheitsminister Jens Spahn der Funke Mediengruppe. Ab Montag um Mitternacht dürften nur noch Deutsche aus Indien einreisen. Sie müssten sich vor Abflug testen und nach Ankunft für 14 Tage in Quarantäne gehen. "Die neu entdeckte Virus-Mutation in Indien besorgt uns sehr", so Spahn.

In der Bundesregierung gibt es nach dpa-Informationen auch Überlegungen, den Flugverkehr mit Indien vorübergehend zu stoppen. Wie es in Regierungskreisen hieß, wird die Entscheidung darüber im Bundesverkehrsministerium seit Tagen vorbereitet. Thema seien nicht nur Direktflüge, sondern auch Flüge über Airports am Golf sowie am Bosporus.

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel soll sich eingeschaltet und zur Vorsicht aufgerufen haben - nachdem Indien nach einer entsprechenden Einschätzung des Robert Koch-Instituts zwar als Hochrisikogebiet, jedoch noch nicht als Virusvariantengebiet eingestuft worden war. Die Regeln für Virusvariantengebiete sind deutlich strenger: Einreisende müssen für 14 Tage in Quarantäne ohne Verkürzungsmöglichkeit. Außerdem dürfen Fluggesellschaften bestimmte Personengruppen aus diesen Regionen nicht befördern. Das führt dann meist dazu, dass nur noch wenige Flüge angeboten werden.

Indien meldete am Samstagmorgen den dritten Tag in Folge mit 346 786 Fällen eine neuen globalen Höchstwert bei Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Besonders brisant an der Ausbreitung der neuen Variante in dem Land sind vor allem zwei Faktoren: Zum einen besteht Unsicherheit darüber, ob bestehende Corona-Impfungen vor der neuen Mutante schützen. Zum anderen sind Intensivstationen und Krankenhäuser dort schon jetzt völlig überlastet. Die Versorgung der an Covid-19 erkrankten Menschen mit Sauerstoff ist an vielen Orten kaum noch möglich. Die Regierung setzt Luftwaffe und Züge zur Verteilung der Sauerstoff-Flaschen ein.

RKI meldet 23 392 Neuinfektionen

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 23 392 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen des RKI von Samstagmorgen hervor. Insgesamt sind damit in Deutschland 3 268 645 Menschen positiv auf das Virus getestet worden. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Deutschlandweit wurden nach RKI-Angaben innerhalb von 24 Stunden 286 neue Todesfälle verzeichnet. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle auf 81 444. Am Samstag vor einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 23 804 Corona-Neuinfektionen und 219 neue Todesfälle gemeldet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 164,4. Am Vortag hatte das RKI diese Sieben-Tage-Inzidenz mit 164,0 angegeben, am Samstag vergangener Woche mit 160,7, vor vier Wochen (27.3.) mit 124,9. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100 000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. Ziel von Bund und Ländern ist ein Wert von 50, um das Gesundheitssystem zu entlasten, ab einem dauerhaften Wert von unter 35 haben sie weitere Lockdown-Öffnungen in Aussicht gestellt.

Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag nach dem RKI-Lagebericht von Freitagabend bei 1,08 (Vortag: 1,01). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 108 weitere Menschen anstecken.

Corona-Notbremse greift seit Mitternacht

Die Corona-Notbremse des Bundes hat in dieser Nacht zum ersten Mal gegriffen. Die Regelung gilt seit Mitternacht automatisch in Landkreisen und Städten mit hoher Sieben-Tage-Inzidenz.

Gezogen werden soll die Notbremse, wenn in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen an drei Tagen hintereinander bei mehr als 100 liegt. Das betrifft aktuell 325 Kreise und kreisfreie Städte.

Dort dürfen Menschen von 22 Uhr an die eigene Wohnung in der Regel nicht mehr verlassen; alleine Spazierengehen und Joggen sind bis Mitternacht erlaubt. Es darf sich höchstens noch ein Haushalt mit einer weiteren Person treffen, wobei Kinder bis 14 Jahre ausgenommen sind. Läden dürfen nur noch für Kunden öffnen, die einen negativen Corona-Test vorlegen und einen Termin gebucht haben. Präsenzunterricht an Schulen soll ab einer Inzidenz von 165 meist gestoppt werden.

Der Bundestag hatte das Gesetz am Mittwoch verabschiedet, der Bundesrat ließ es am Donnerstag passieren. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unterzeichnete das Gesetz danach, es wurde noch am Donnerstag im Bundesgesetzblatt veröffentlicht.

Altmaier will "im Juni oder Juli" über Ausnahmen für Geimpfte sprechen

Wirtschaftsminister Peter Altmaier geht davon aus, dass "im Juni oder Juli" über Ausnahmen für Corona-Geimpfte gesprochen werden kann. Das sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Also ob Menschen, die zweimal geimpft sind, der Aufenthalt in Quarantäne erspart werden kann - etwa nach Kontakten mit Infizierten oder nach Auslandsreisen. Oder ob die Menschen ein Restaurant besuchen können, ohne vorher einen Schnelltest zu machen. Ich kann mir das gut vorstellen." Aber das seien Fragen, bei denen man stark auf die Expertise der Wissenschaft und ihre Erkenntnisse zu Impfungen angewiesen sei.

Die Frage, welche Beschränkungen für Geimpfte wegfallen könnten, soll bei der geplanten Ministerpräsidentenkonferenz an diesem Montag mit im Zentrum stehen.

Spahn verteidigt Ausgangssperre: Hart, aber notwendig

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat erneut die Bundesnotbremse gegen Kritik verteidigt - insbesondere die höchst umstrittenen Ausgangsbeschränkungen. "Das ist hart, das fällt schwer, jedem von uns. Aber es ist für eine Übergangszeit notwendig", um die dritte Corona-Welle zu bremsen, sagte Spahn am Freitag vor der Bundespressekonferenz. In Corona-Hotspots gilt von Samstag an eine nächtliche Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr früh, von der es zugleich diverse Ausnahmen gibt. Sie ist Teil der sogenannten Bundesnotbremse, die Bundestag und Bundesrat in dieser Woche beschlossen haben und gegen die bereits Klagen beim Bundesverfassungsgericht eingegangen sind.

Spahn erinnerte daran, dass die Ausgangsbeschränkungen schon Anfang März von Bund und Ländern beschlossen wurden - und zwar für jene Regionen, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz bei mehr als 100 liegt. Dies wurde aber nicht in allen Bundesländern auch so umgesetzt. Durch das Bundesgesetz tritt sie in diesen Landkreisen und kreisfreien Städten nun zwingend in Kraft. Die Lage sei "weiter schwierig", sagte Spahn, insbesondere auf den Intensivstationen, wo nun mehr als 5000 Covid-19-Patienten lägen. In manchen Gegenden Deutschlands seien in überlasteten Kliniken bereits Patientenverlegungen nötig.

Bisher seien mehr als 22 Prozent der Menschen in Deutschland zumindest einmal gegen Corona geimpft worden, sagte Spahn; sieben Prozent hätten einen vollen Schutz aus Erst- und Zweitimpfung. Bis Anfang Mai werde jeder Vierte in Deutschland geimpft sein, im Laufe des Mai dann jeder Dritte. Spahn bekräftigte, im Juni könne die Priorisierung aufgehoben werden. Das heiße aber nicht, dass im Juni auch allen Menschen ein Impfangebot gemacht werden könne. Zugleich arbeitet die Bundesregierung laut Spahn daran, die Einreiseverordnung für Geimpfte zu ändern. Ziel sei, für sie die Testauflagen zu reduzieren.

Aufregung wegen Künstler-Aktion #allesdichtmachen

Für ihre Kritik an der Corona-Politik unter dem Hashtag #allesdichtmachen haben Dutzende prominente Schauspieler Zustimmung, aber auch viel Kritik erfahren. Als einer der Beteiligten distanzierte sich "Tatort"-Star Jan Josef Liefers nun klar von Verschwörungsmythen und der sogenannten Querdenker-Bewegung. "Eine da hineinorakelte, aufkeimende Nähe zu Querdenkern u. ä. weise ich glasklar zurück", schrieb der 56-Jährige auf Twitter. "Es gibt im aktuellen Spektrum des Bundestages auch keine Partei, der ich ferner stehe als der AfD. Weil wir gerade dabei sind, das gilt auch für Reichsbürger, Verschwörungstheoretiker, Corona-Ignoranten und Aluhüte. Punkt."

Etwa 50 prominente Film- und Fernsehschauspieler hatten mit der großangelegten Internetaktion unter dem Motto #allesdichtmachen Aufsehen erregt. Künstler wie Ulrich Tukur, Volker Bruch, Meret Becker, Ulrike Folkerts, Richy Müller und viele weitere verbreiteten am Donnerstag bei Instagram und auf der Videoplattform Youtube gleichzeitig ironisch-satirische Clips mit persönlichen Statements zur Corona-Politik der Bundesregierung. Die Hashtags #allesdichtmachen, #niewiederaufmachen und #lockdownfürimmer wurden binnen kurzer Zeit zu den am meisten verwendeten bei Twitter in Deutschland.