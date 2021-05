Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 7082 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 7894 Ansteckungen gelegen. Die 7-Tage-Inzidenz gab das RKI am Samstagmorgen mit bundesweit 66,8 an (Vortag: 67,3; Vorwoche: 87,3).

Deutschlandweit wurden den Angaben nach binnen 24 Stunden 170 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 177 Tote gewesen. Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht von Freitagabend bei 0,85 (Vortag: 0,82). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 85 weitere Menschen anstecken. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen. (22.05.21)

RKI stuft Großbritannien als Virusvariantengebiet ein

Die Bundesregierung stuft Großbritannien und Nordirland wegen der Ausbreitung der aus Indien kommenden Corona-Mutation B.1.627.2 als Virusvariantengebiet ein. Die Regelung, die das Robert-Koch-Institut am Abend veröffentlichte, betrifft auch alle Kanalinseln sowie alle britischen Überseegebiete und tritt in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 0.00 Uhr in Kraft. "Wir wollen auf Nummer sicher gehen." In dieser wichtigen Phase der Impfkampagne müsse der Eintrag problematischer Mutationen so weit wie möglich vermieden werden, erfuhr Reuters aus Regierungskreisen zur Begründung.

Die Einstufung bedeutet laut RKI, dass ein Beförderungsverbot für den Personenverkehr per Zug, Bus, Schiff und Flug gilt. Wer dennoch aus Großbritannien einreist, muss 14 Tage in häusliche Quarantäne und kann sich zudem nicht "freitesten" wie etwa Einreisende aus Corona-Risikogebieten. Die Quarantäne-Regeln gelten in diesem Fall auch für Personen mit vollem Impfschutz und Genesene. Ein Land kann als Virus-Variantengebiet eingestuft werden wegen der Ausbreitung einer Mutation oder auch bei Verdacht eines besonders aggressiven Virus.

"Wenn wir die Infektionszahlen weiter drücken wollen, müssen wir verhindern, dass ansteckende Virusvarianten diese positive Entwicklung gefährden. Dieser Schritt ist hart für Großbritannien, aber er ist notwendig, um die schnelle Ausbreitung der indischen Variante in Deutschland zu verhindern", sagte ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums. Erst wenn mehr Menschen geimpft seien, sei Deutschland gegen eine solche Gefahr gewappnet.

Die Bundesregierung hatte Großbritannien wegen der sich ausbreitenden Mutation aus Indien erst vor einer Woche zum Risikogebiet erklärt. Im Vereinigten Königreich ist zuletzt die Zahl der Infektionen trotz einer großen Zahl an Impfungen wieder gestiegen. (21.05.21)

Heil will Kurzarbeit-Hilfen bis Ende September verlängern

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will die Finanzhilfen bei Kurzarbeit wegen der Corona-Krise bis Ende September verlängern. Das sagte der SPD-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Wenn es notwendig ist, werden wir darüber hinaus auch weiter verlängern."

Mit der Verlängerung bekämen den Angaben zufolge die Arbeitgeber bis Ende September 100 Prozent der Sozialbeiträge auf Kurzarbeit erstattet. Nach geltendem Recht liefe diese Regelung Ende Juni aus, so dass nur noch die Hälfte der Beiträge kompensiert würde.

Die zusätzlichen Kosten bezifferte Heil auf etwa 2,6 Milliarden Euro. Der für dieses Jahr erwartete Bundeszuschuss an die Bundesagentur für Arbeit (BA) steige dadurch voraussichtlich auf rund 19,6 Milliarden Euro.

Bisher ging die BA davon aus, dass sie rund 17 Milliarden Euro vom Bund benötigt. Die Kosten der Kurzarbeit hatte die Behörde zuletzt allein für dieses Jahr mit rund 20 Milliarden Euro veranschlagt. Bis Ende April gab sie für das Kurzarbeitergeld und die Erstattung der Sozialbeiträge an Arbeitgeber rund zehn Milliarden Euro aus. Aus dem Arbeitsministerium hieß es am Freitag, die Abstimmung innerhalb der Regierung über das Vorhaben laufe noch.

Niedersachsen hält doch an Maskenpflicht fest

Niedersachsen hebt die Maskenpflicht im Einzelhandel bei niedrigen Inzidenzwerten doch nicht kurzfristig auf. Das hat die Landesregierung nach vielfältiger Kritik am Freitagnachmittag entschieden. Der Entwurf für eine Lockerung der Corona-Regeln hatte zunächst vorgesehen, in Regionen mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 35 die Maskenpflicht ab Dienstag nach Pfingsten aufzuheben.

Allerdings entfällt nach Pfingsten in Niedersachsen die Testpflicht für den Einzelhandel in Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 50. Voraussetzung ist, das der Wert an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unterschritten wird.

Die Bundesregierung lehnt derweil mögliche Lockerungen der Regeln zum Maskentragen in Deutschland als verfrüht ab. Es gebe Grund genug, "dieses wirksame Mittel der Maske nicht aus der Hand zu geben", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. (21.05.2021)

OVG bestätigt Verbot der Demos gegen Corona-Politik in Berlin

Zwei geplante große Demonstrationen von Gegnern der Corona-Politik am Pfingstwochenende in Berlin bleiben verboten. Nach dem Verwaltungsgericht hat auch das Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg am Freitagabend das Verbot bestätigt. Die negativen Erfahrungen aus der jüngsten Vergangenheit mit dem zu erwartenden Teilnehmerkreis aus der "Querdenker-Szene", rechtfertige die Annahme, dass gerade an den prominenten Orten der Stadt die notwendigen Hygienemaßnahmen nicht eingehalten würden, so das Oberverwaltungsgericht. Die Beschlüsse sind unanfechtbar.

Die Demonstrationen waren für Samstag und Sonntag mit dem Titel "Für Frieden, Freiheit und Grundrechte" und jeweils 16 000 Teilnehmern angemeldet worden. Die Polizei hatte eine Reihe von Demonstrationen am Pfingstwochenende mit der Begründung untersagt, frühere Kundgebungen hätten gezeigt, dass die Demonstranten bewusst die vorgeschriebenen Masken und Abstände ignorieren würden.

Ungeachtet der Gerichtsentscheidung plant die Polizei einen Großeinsatz mit rund 3000 Polizisten am Wochenende. Unterstützung kommt aus anderen Bundesländern und von der Bundespolizei. Man müsse sich auch darauf einstellen, dass sich Demonstranten nicht an Verbote halten würden, hieß es.

Arzt stellt falsche Masken-Atteste aus - Strafbefehl über 21 250 Euro

Ein Zahnmediziner aus Offenburg soll Atteste zur Befreiung der Maskenpflicht ausgestellt haben, ohne dass dafür ein medizinischer Grund vorlag. Nun liegt gegen den Mann ein rechtskräftiger Strafbefehl vor, wie die Staatsanwaltschaft Offenburg mitteilte. Der Strafbefehl über 21 250 Euro sei vom zuständigen Strafrichter erlassen worden. Zu einer öffentlichen Hauptverhandlung werde es deshalb nicht kommen.

Der Mediziner soll die falschen Atteste zwischen April und August des vergangenen Jahres in zahlreichen Fällen ausgestellt haben. Dabei habe er erkannt und zumindest billigend in Kauf genommen, dass die entsprechenden Atteste auch bei behördlichen Kontrollen vorgezeigt würden, hieß es. Im Rahmen der Ermittlungen waren im September die Praxisräume des Mannes durchsucht und umfangreiches Beweismaterial sichergestellt worden. (21.05.2021)