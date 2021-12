Ein Schild an einem Geschäft in Hamburg verweist auf die 2-G-Regel und die Maskenpflicht.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag erneut gesunken. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche am Samstagmorgen mit 321,8 an. Am Vortag hatte der Wert bei 331,8 gelegen, vor einer Woche bei 402,9.

Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 42 813 Corona-Neuinfektionen. Vor genau einer Woche waren es 53 697 Ansteckungen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 414 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 510 Todesfälle.

Die Zahl gemeldeter Infektionen geht seit knapp drei Wochen zurück. Experten befürchten wegen der ansteckenderen Omikron-Variante aber eine baldige Trendumkehr. In Hinblick auf die hohe Belastung der Intensivstationen und die bevorstehende Omikron-Welle sinke die Zahl der Neuinfektionen nicht stark und nicht schnell genug, hatte das RKI am Donnerstag in seinem Wochenbericht gewarnt. Die Belastung der Krankenhäuser und Intensivstationen bleibe hoch. Die meisten Klinikeinweisungen gebe es in den Altersgruppen über 60 Jahre. Berechnungen deuten laut RKI darauf hin, dass sich die Hospitalisierungsrate auf hohem Niveau stabilisiere. (18.12.2021)

Nachrichten zu Covid-19 - zweimal täglich per Mail oder Push-Nachricht Alle Meldungen zur aktuellen Coronavirus-Lage in Deutschland und weltweit - im SZ am Morgen und SZ am Abend. Unser Nachrichten-Newsletter bringt Sie zweimal täglich auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung unter sz.de/morgenabend. In unserer Nachrichten-App (hier herunterladen) können Sie den Nachrichten-Newsletter oder unsere Eilmeldungen auch als Push-Nachricht abonnieren.

Kliniken: Verschärfte Lage, falls sich Omikron-Prognosen bestätigen

Die Lage an den Kliniken in Deutschland könnte sich nach Einschätzung der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) deutlich verschärfen, sollten sich die Prognosen zur Omikron-Variante des Coronavirus bestätigen. Wenn diese sehr viel ansteckender als Delta und die Schwere der Verläufe vergleichbar seien, werde man es im schlimmsten Fall mit einer großen Zahl gleichzeitig schwer erkrankter Patienten zu tun haben, sagte DKG-Chef Gerald Gaß der Deutschen Presse-Agentur. "Für die Krankenhäuser wäre dies eine weiter verschärfte Lage, die über all das hinausgeht, was wir bisher erlebt haben."

Gaß forderte die Politik auf, die Erkenntnisse zu Omikron aus anderen Ländern "sehr sorgfältig" zu analysieren und, falls sich die Befürchtungen bestätigten, "sehr frühzeitig" mit Kontaktbeschränkungen gegenzusteuern. "Wir dürfen dann keine Zeit verlieren, dann muss sofort gehandelt werden, noch bevor die Zahlen auch in Deutschland nach oben gehen und eine Überlastung der Krankenhäuser nicht mehr zu verhindern ist." (18.12.2021)

Bas für Impfregister - Kühnert dagegen

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) fordert ein nationales Impfregister. Sie kritisierte in der Welt am Sonntag, dass noch immer zu wenige Daten über die Corona-Pandemie zur Verfügung stünden. Die Gesundheitsämter wüssten nicht konkret, "wie viele Infektionen es genau gibt. Oder wie der exakte Stand bei den Impfungen ist. Bei den Pflegekräften gehen wir von bis zu 90 Prozent Geimpften aus, aber das sind Schätzungen", sagte Bas. "Wir brauchen exakte Zahlen", drängte sie.

Es gibt in Deutschland kein solches Impfregister. Für die Covid-19-Impfungen werden die Daten von den Impfzentren und impfenden Praxen erhoben und vom Robert-Koch-Institut aufbereitet, sodass die Impfquoten bundesweit und regional bekannt sind.

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert lehnt eine Erfassung von Impfdaten ab. "Auch wenn es auf die Daten der Corona-Impfung beschränkt ist, sehe ich die grundlegende Gefahr, dass mit einem solchem Schritt die Tür für den Zugriff auf weitere Daten geöffnet ist", sagte Kühnert den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. "Auch sehe ich nicht, wie die vollkommen überlasteten Gesundheitsämter das auch noch administrieren sollen."

Von Mitte März 2022 an soll eine Impfpflicht für das Personal im Gesundheitswesen und in Pflegeeinrichtungen gelten. Der Bundestag will sich zudem mit der Frage beschäftigen, ob eine allgemeine Corona-Impfpflicht eingeführt werden soll, um die Impfquoten zu erhöhen.

Dazu sagten Bas und Kühnert, zuvor müssten eine Reihe von Fragen geklärt werden. Insbesondere müssten die Ziele einer Impfpflicht klar sein und sie müsse sehr gut vorbereitet sein. "Was nützt sie, wenn dann nicht genügend Impfstoff da ist", fragte die Bundestagspräsidentin, "oder der Impfstoff bei einer bestimmten Virusvariante wirkungslos bleibt?" Kühnert sagte: "Ich sehe es noch nicht als sicher an, dass die Impfpflicht am Ende tatsächlich kommt."

Für den designierten CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz stellt sich die Frage, wie eine Impfpflicht durchgesetzt werden soll: "Die Frage des Vollzuges eines solchen Gesetzes ist aus meiner Sicht mindestens genau so wichtig wie die Diskussion über die Pflicht als solches." (18.12.2021)

Habeck bringt staatliche Abnahmegarantien für Impfstoff ins Spiel

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will die Impfstoffproduktion für den nächsten Winter ankurbeln. Staatliche Abnahmegarantien könnten auf längere Sicht helfen, die Produktion zu verstetigen, sagte der Grünen-Politiker im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. "Da geht es darum, die nächste Impfstoffgeneration rechzeitig für den nächsten Winter einzulagern." Kurzfristig helfe das aber nicht. (18.12.2021)

RKI stuft Dänemark und Frankreich als Hochrisikogebiete ein

Die Bundesregierung stuft Frankreich und Dänemark wegen hoher Corona-Infektionszahlen von Sonntag an als Hochrisikogebiete ein. In beiden Ländern war die Zahl der Corona-Neuinfektionen zuletzt sprunghaft angestiegen. Die neue Einstufung gilt auch für Norwegen, Libanon und Andorra, wie das Robert-Koch-Institut bekannt gab. Wer aus einem Hochrisikogebiet einreist und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne und kann sich frühestens fünf Tage nach der Einreise mit einem negativen Test davon befreien.

Damit sind künftig bis auf Luxemburg alle Nachbarländer Deutschlands als Hochrisikogebiete eingestuft. Von der Risikoliste gestrichen werden Bulgarien, Estland, Lettland, Albanien, Nordmazedonien und Moldau. Mit der Einstufung als Hochrisikogebiet verbunden ist automatisch auch eine Reisewarnung des Auswärtigen Amts für nicht notwendige touristische Reisen. Sie erleichtert Touristen die kostenlose Stornierung bereits gebuchter Reisen, bedeutet aber kein Reiseverbot.

Als Hochrisikogebiete werden Länder und Regionen mit einem besonders hohen Infektionsrisiko eingestuft. Dafür sind aber nicht nur die Infektionszahlen ausschlaggebend. Andere Kriterien sind das Tempo der Ausbreitung des Virus, die Belastung des Gesundheitssystems oder auch fehlende Daten über die Corona-Lage.

In der Europäischen Union hatte es im Spätsommer zwischenzeitlich gar keine Corona-Hochrisikogebiete gegeben. In den vergangenen Wochen wurden aber bereits zahlreiche EU-Staaten wieder auf die Liste gesetzt. Insgesamt werden mehr als 50 Länder vom RKI ganz oder teilweise als Hochrisikogebiete geführt. Hinzu kommen acht Virusvariantengebiete in Afrika, für die noch strengere Einreisebeschränkungen gelten. Sie waren wegen der Verbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus in die höchste Risikokategorie eingestuft worden.

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek hatte bereits vor der Entscheidung des RKI vom Bund gefordert, Großbritannien wegen der sich dort rasant ausbreitenden Omikron-Variante als Virusvariantengebiet einzustufen. Der CSU-Politiker verwies in einem Interview der Sender RTL und n-tv darauf, dass die Zahlen in Großbritannien "vehement" anstiegen. Deshalb sollte, so Holetschek, bei der Einreise ein PCR-Test verpflichtend vorgelegt werden. (17.12.2021)

Lauterbach rechnet mit "massiver fünfter Welle"

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) erwartet eine massive fünfte Corona-Welle durch die neue Omikron-Variante. Diese Welle, die man nicht mehr verhindern könne, werde eine "massive Herausforderung wird für unsere Krankenhäuser, für unsere Intensivstationen, aber auch für die Gesellschaft in der Gänze", sagte der Minister in Hannover. Er habe mit britischen Expertinnen und Experten gesprochen. Auch Deutschland müsse sich auf eine Lage einstellen, "die wir in dieser Form noch nicht gehabt haben."

Die Zahl der Sterbefälle könne durch einen abgemilderten Verlauf des Infektionsgeschehens für zwei bis drei Wochen geringer gehalten werden, erklärte Lauterbach. Aber das Wachstum der Infektionen würde diesen Vorteil zunichtemachen. "Wir sind an einem Schlüsselpunkt der Pandemie", sagte der Minister. Die nun wichtige offensive Booster-Kampagne - also die Kampagne für möglichst viele Auffrischungsimpfungen - könne mit verfügbarem Moderna-Impfstoff vorgenommen werden. Er rief Ärzte und Impfzentren auf, das Präparat breit einzusetzen.

Mit Blick auf die Weihnachtstage appellierte Lauterbach an alle Bürgerinnen und Bürger, bei Reisen nach dem Grundsatz vorzugehen: "Wir schützen uns gegenseitig." Jeder sollte sich vorher testen lassen oder zumindest selbst testen - bevorzugt mehrfach. Der Minister machte deutlich, dass vor allem für Menschen ohne Booster-Impfung besondere Vorsicht geboten sei. (17.12.2021)