Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) fordert eine Positionierung des Deutschen Ethikrates zum Thema Corona-Impfpflicht. Sie appellierte am Montag in Berlin an die Bundesregierung, den Ethikrat zu beauftragen, eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen zu bewerten.

Die seit Wochen schwelende Debatte über eine Impfpflicht sei kontraproduktiv und werde die Impfbereitschaft sowohl in den betroffenen Berufsgruppen als auch in der allgemeinen Bevölkerung eher senken als fördern, befürchtet der DKG-Vorstandsvorsitzende Gerald Gaß. Arbeitgeber und Beschäftigte würden mit dieser Frage alleingelassen. "Es liegt in der politischen Verantwortung der Regierung, hier durch den Ethikrat Leitplanken einziehen zu lassen", erklärte der Vertreter der Krankenhäuser in Deutschland.

Der Ethikrat habe sich bereits 2019 differenziert zur Masern-Impfpflicht positioniert. Auf dieser Basis könne die Bewertung für eine Corona-Impfpflicht durch den Ethikrat "auch sehr kurzfristig erfolgen", sagte Gaß. (04.10.2021)

Weitere Bundesländer lockern Maskenpflicht an Schulen

Das Saarland hat den Kurswechsel bereits vollzogen, Bayern und Berlin folgen: Auch dort müssen Schülerinnen und Schüler im Unterricht nun keine Maske mehr tragen. In Berlin ist die Pflicht zum Masketragen im Unterricht bis zur sechsten Klasse fortan aufgehoben, in Bayern müssen im Unterricht nun generell keine Masken mehr getragen werden.

Über die Aufhebung der Pflicht wird seit Tagen erbittert gestritten. Einige Ärztevertreter hatten eine generelle Fortsetzung der Maßnahme an Schulen als unangemessen bezeichnet. Andere, etwa Virologen, halten den Kurswechsel für verfrüht, weil in den Klassenräumen die Abstandsregeln nicht gelten, dort altersbedingt viele Ungeimpfte sitzen und die Zahl der Infektionen gerade unter jungen Menschen hoch ist. Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) zufolge gilt das besonders für Kinder ab dem Vorschulalter und Heranwachsende.

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) äußerte Verständnis für das Ende der Maskenpflicht an Schulen, das im Saarland seit Freitag bereits gilt und in Baden-Württemberg und Sachsen erwogen wird. "Das Tragen von Masken beeinträchtigt einen normalen Unterricht und ist für die Schülerinnen und Schüler belastend", sagte sie der Rheinischen Post. "Allerdings muss bei einer Lockerung der Maskenpflicht weiter oder sogar vermehrt in den Schulen getestet werden", verlangte sie vor allem mit Blick auf die Zeit nach den Herbstferien. Denn dann könne es nach den Erfahrungen aus der Vergangenheit durchaus sein, dass die Infektionszahlen wieder steigen. (04.10.2021)

RKI: Inzidenz leicht gestiegen

Das Robert-Koch-Institut meldet 3088 neue Positiv-Tests. Das sind 66 mehr als am Montag vor einer Woche, als 3022 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 64,7 von 64,2 am Vortag. Dieser Wert gibt an, wie viele Menschen je 100 000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. Sieben weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 93 793. (04.10.2021)

Die meisten Tage im Lockdown: Melbourne an der Spitze

Trauriger Rekord: Insgesamt 246 Tage hat die Stadt Melbourne seit Beginn der Corona-Pandemie im Lockdown-Modus verbracht, wie der australische Rundfunksender ABC berichtet. Damit löse die Stadt an der Südostküste Australiens den bisherigen Rekordhalter Buenos Aires ab. Der Bundesstaat Victoria befindet sich seit fast zwei Monaten zum insgesamt sechsten Mal in einem strikten Lockdown, der noch mehrere Wochen andauern soll. Immerhin dürfen sich die Einwohner seit der vergangenen Woche 15 statt wie bisher zehn Kilometer von ihrem Wohnort wegbewegen, mehrere kontaktfreie Sportarten im Freien sind zudem wieder erlaubt.

Australien hatte lange eine Null-Covid-Strategie verfolgt - mit der Ausbreitung der aggressiven Delta-Variante setzt das Land mittlerweile vor allem darauf, eine möglichst hohe Impfquote zu erreichen. (04.10.2021)

Air New Zealand lässt von Februar an auf Langstreckenflügen nur noch Geimpfte an Bord

Die neuseeländische Fluglinie Air New Zealand wird ab dem 1. Februar 2022 nur noch vollständig geimpfte Passagiere auf ihren internationalen Strecken befördern. "Das ist die neue Realität internationaler Reisen. Viele Länder lassen Ungeimpfte ohnehin nicht einreisen", schreibt Air-New-Zealand-Chef Greg Foran in einer Mitteilung. Neuseeland möchte seine seit März 2020 geschlossenen Grenzen Anfang des kommenden Jahres wieder öffnen.

Weitere US-Airlines haben ihre Mitarbeiter verpflichtet, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Am Wochenende bestimmten dies American Airlines, Alaska Airlines und Jet Blue. Ein Grund für diese Entscheidung ist staatlicher Druck: US-Präsident Joe Biden verfügte, dass ab 8. Dezember nur noch Unternehmen mit geimpften Mitarbeitern staatliche Aufträge bekommen können. Mehrere Fluggesellschaften gehen davon aus, dass sie unter diese Regel fallen. United Airlines hatte schon zuvor Corona-Impfungen für alle Mitarbeiter vorgeschrieben.

In Deutschland hingegen hat Lufthansa-Vorstand Detlef Kayser in der Bild am Sonntag erneut für eine Impflicht für das eigene Flugpersonal plädiert. "Als weltweit operierende Airline befürworten wir eine verpflichtende Impfung für unsere Crews und brauchen darüber hinaus eine Möglichkeit zur Erfassung der Impfdaten", so Kayser. In Deutschland gibt es keine gesetzliche Verpflichtung, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen, weshalb der Arbeitgeber seine Beschäftigten nicht dazu zwingen kann. (03.10.2021)