Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 262 593 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Insgesamt liegt damit in Deutschland die Zahl der bestätigten Infektionen bei mehr als 17,7 Millionen. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 1607,1 von 1585,4 am Vortag. 269 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 126 142.

Die Zahlen haben allerdings nur begrenzt Aussagekraft. Experten gehen von einer hohen Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Testkapazitäten und Gesundheitsämter sind vielerorts am Limit, Kontakte werden nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Deshalb bilden wir im SZ-Corona-Dashboard einen Mittelwert aus den Meldungen der vergangenen sieben Tage ab, der Schwankungen von Tag zu Tag ausgleichen soll. Mehr Informationen dazu finden Sie im Transparenz-Blog, weitere Daten und Grafiken zur Pandemie hier. (16.03.2022)

Biontech beantragt in den USA Notfallzulassung für zweite Booster-Impfung

Biontech und Pfizer haben in den USA eine Notfallzulassung für eine zweite Booster-Impfung mit ihrem gemeinsamen Vakzin beantragt. Sie soll für Patienten ab einem Alter von 65 Jahren gelten, die bereits mit einem der zugelassenen Impfstoffe geboostert sind, wie die Firmen mitteilten. Der Zulassungsantrag stütze sich auf Daten aus Israel, die während der Omikron-Welle erhoben wurden und erhöhte Immunantworten bei weniger Infektionen und schweren Erkrankungen zeigten, erklärten die Unternehmen. (16.03.2022)

Kabinett berät über neue Corona-Regeln in der Arbeit

Wie sehen künftig die Corona-Vorschriften am Arbeitsplatz aus? Darüber entscheidet am Mittwochvormittag die Bundesregierung. Die 3-G-Regel und die Pflicht, Home-Office zu ermöglichen, laufen am Samstag aus. Künftig sollen die Arbeitgeber selbst Schutzmaßnahmen in ihren Betrieben festlegen können. Das sieht die neue Corona-Arbeitsschutzverordnung vor, über die das Kabinett berät.

Die Firmen sollen künftig die Gefährdung durch das Virus einschätzen und dann gegebenenfalls, insbesondere wenn vor Ort die Infektionszahlen hoch sind, die Verminderung von Kontakten in Innenräumen anordnen, Masken und einen (kostenlosen) Test pro Woche bereitstellen. Bisher sind Arbeitgeber verpflichtet, zwei kostenlose Tests pro Woche anzubieten; in größeren Betrieben darf nur am Arbeitsplatz erscheinen, wer geimpft, von Covid-19 genesen oder negativ auf Corona getestet ist (3 G). Außerdem sollen Chefs ihren Angestellten auch weiterhin ermöglichen, sich während der Arbeitszeit impfen zu lassen.

Gewerkschaften und Arbeitgeber sind über diese geplanten Neuerungen uneins. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger begrüßt den geplanten Wegfall der Auflagen für Unternehmen und verspricht, man werde auch "weiterhin wirksame Schutzmaßnahmen beibehalten". Anja Piel vom Vorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes hingegen mahnt: "Gegen das hohe Infektionsgeschehen braucht es beherztes Handeln. Freundliche Ankündigungen helfen wenig."

Zum mobilen Arbeiten sagt Dulger, dies werde ohne gesetzlichen Zwang in den Betrieben weiter genutzt. Er kritisiert, dass die neue Verordnung zwar keine Heimarbeit mehr vorschreibe, aber einen Hinweis enthalte, dass der Arbeitgeber die Möglichkeit habe, diese seinen Mitarbeitern anzubieten - eine solche Festlegung durch die Hintertür sei überflüssig.

Gewerkschafterin Piel hingegen sagt: "Die Arbeitgeber dürfen nicht ignorieren, dass Home-Office - da wo es möglich ist - auch weiterhin nützliches Instrument bleibt, um Kontakte und damit Infektionsgefahren einzuschränken." Die Infektionsgefahr sei weiter groß. (15.03.2022)

Viele Länder wollen Corona-Regeln verlängern

Angesichts hoher Corona-Infektionszahlen wollen mehrere Bundesländer ihre Schutzmaßnahmen am Wochenende nicht auslaufen lassen, sondern bis zum 2. April verlängern. Dazu zählen Bayern, wo das Kabinett dies am Dienstag beschlossen hat, Baden-Württemberg, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Bremen und Hamburg. In Niedersachsen will die Landesregierung im Laufe der Woche eine Übergangsverordnung vorstellen, die bis 2. April gelten soll. Nordrhein-Westfalen plant nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur, die mögliche Übergangsregelung zu nutzen.

Nach den Plänen der Bundesregierung soll nach dem 19. März eine Maskenpflicht nur noch in Pflegeheimen, Kliniken und im öffentlichem Nahverkehr sowie im Fernverkehr gelten. Sollte sich die Corona-Lage regional verschärfen, können die Länder demnach per Parlamentsbeschluss strengere Regeln einführen, wenn auch nicht mehr alle bisher verfügbaren - das ist die sogenannte Hotspot-Regelung. Am Mittwoch soll der Bundestag erstmals über den Entwurf der Regierung für die neue Rechtsgrundlage beraten. Sie soll die auslaufende jetzige ersetzen. Am Freitag soll das Gesetz verabschiedet werden.

Darin ist auch enthalten, dass die Länder in einer Übergangszeit ihre bisherigen Vorschriften beibehalten können - bis zum 2. April. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) forderte die Länder dazu auf, das auch zu tun und im Anschluss die neuen Hotspot-Regelungen zu nutzen, um das Infektionsgeschehen in den Griff zu bekommen. "Das kann zur Not auch darauf hinauslaufen, dass wenn die Situation in einem ganzen Bundesland so prekär ist, dass ein ganzes Bundesland sich zum Hotspot erklärt wie das jetzt zum Beispiel Bayern überlegt." Es werde keinen Freedom Day geben, betonte Lauterbach im "Morgenmagazin" der ARD. "Wir sind nicht in der Situation, als dass man jetzt alle Maßnahmen fallen lassen könnte."

Auf die Frage, ob Änderungen am Infektionsschutzgesetz noch möglich sind, sagte Lauterbach: "Wir diskutieren natürlich, wir haben auch mit den Fraktionen gestern bis spät in die Nacht verhandelt. Es geht heute weiter, es sind noch Änderungen möglich. Aber ich will einfach das, was wir haben, noch einmal verteidigen: Wenn die Hotspot-Regelung wirklich von allen genutzt wird, dann können wir damit wirklich viel machen."

Die Chefin der Grünen-Bundestagsfraktion, Britta Haßelmann, sagte, sie mache "keinen Hehl daraus", dass sie sich stärkere Corona-Auflagen gewünscht hätte. Das sei mit einem der beiden Koalitionspartner aber nicht zu machen gewesen - gemeint ist offensichtlich die FDP. Die Grünen hätten zum Beispiel eine allgemeine Maskenpflicht in Innenräumen unterstützt. (15.03.2022)

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit externem Inhalt angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

WHO: Zahl der weltweit gemeldeten Corona-Fälle nimmt wieder zu

Die Zahl der weltweit wöchentlich gemeldeten Corona-Infektionen hat laut Weltgesundheitsorganisation erstmals seit Ende Januar wieder zugenommen. In der zweiten Märzwoche seien acht Prozent mehr Infektionen gemeldet worden als in der Woche davor, teilt die WHO in Genf mit. Insgesamt seien elf Millionen neuer Fälle gezählt worden. Außerdem seien 43 000 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. Besonders deutlich falle der Anstieg im Wochenvergleich in der Region westlicher Pazifik und in Afrika aus. In Europa betrage das Plus zwei Prozent. Rückgänge meldeten der östliche Mittelmeerraum, Südostasien sowie Nord- und Südamerika. Insgesamt sei die Gesamtzahl der weltweiten Corona-Infektionen auf 455 Millionen geklettert, hieß es. Sechs Millionen Todesfälle werden mit der Krankheit in Verbindung gebracht. (15.03.2022)

Niederlande schaffen letzte Corona-Maßnahmen ab

Die Niederlande schaffen auch die letzten Schutzmaßnahmen gegen Corona ab. Vom 23. März an muss auch in Bussen und Bahnen keine Maske mehr getragen werden, die Testpflicht vor Großereignissen wird gestrichen. Das kündigte Gesundheitsminister Ernst Kuipers an. In dem 17,5-Millionen-Einwohner-Land entfällt auch die Quarantänepflicht: Wer ein positives Testergebnis hat, soll zu Hause bleiben. Das ist dann aber nur noch eine Empfehlung.

Nachdem vor einigen Wochen bereits die meisten Einschränkungen aufgehoben wurden, ist die Zahl der Neuinfektionen wieder stark gestiegen. Auch die Zahl der Patienten in Krankenhäusern nimmt zu. Die Regierung hält die Abschaffung dennoch für vertretbar. Zur Zeit gibt es pro 100 000 Einwohner etwa 2500 Neuinfektionen in sieben Tagen. Zum Vergleich: In Deutschland liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1585.

Das Fachgremium, das die Regierung berät, hatte dafür plädiert, die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr beizubehalten. Dem folgte die Regierung nicht. Nur noch in Flugzeugen muss Mundschutz getragen werden, da dies international vereinbart wurde. Für Besucher von außerhalb der Schengenzone gilt weiterhin, dass sie vor Einreise in die Niederlande geimpft, getestet oder genesen sein müssen. (15.03.2022)

Studie: Mindestens 75 von 100 Covid-Patienten über 60 an künstlicher Lunge verstorben

In Deutschland sind laut einer Studie relativ viele Senioren mit Covid-19 aufwendig, aber erfolglos bei schwerem akutem Lungenversagen behandelt worden. "Inakzeptabel hoch" sei die Krankenhaus-Sterberate bei älteren Covid-19-Patienten, die eine sogenannte Ecmo-Therapie erhielten, lautet die Bilanz in einer Studie, die kürzlich im European Journal of Anaesthesiology erschienen ist. Bei Menschen über 60 habe sie 77 Prozent betragen.

Bei der sogenannten extrakorporalen Membranoxygenierung (Ecmo) kommt praktisch eine künstliche Lunge neben dem Körper zum Einsatz. Das Gerät übernimmt die Funktion des Organs, das sich in der Zwischenzeit erholen soll.

Eine Gruppe um Benjamin Friedrichson vom Universitätsklinikum Frankfurt am Main analysierte für die Studie Daten aller 4279 Ecmo-Behandlungen bei Covid-19-Patienten an deutschen Krankenhäusern zwischen Januar 2020 und Ende September 2021. "Die Ärzte hierzulande machen keine schlechte Medizin und die Ecmo ist eine wunderbare Therapie, die wir nicht missen wollen", sagte Friedrichson. "Bei jüngeren Menschen sind die Ergebnisse auch sehr gut." In Deutschland seien aber im Vergleich zu anderen Ländern viele Ältere an der Ecmo behandelt worden.

Auch Autoren früherer Publikationen hatten auf die vergleichsweise schlechten deutschen Ecmo-Ergebnisse in der Pandemie hingewiesen. Fachleute sehen dabei auch einen Zusammenhang mit einer sehr hohen Zahl an Kliniken bundesweit, die das Verfahren einsetzen. Nicht immer gebe es dort die nötige Expertise. (15.03.2022)

Studie: Lesefähigkeiten von Viertklässlern in Pandemie verschlechtert

Während der Corona-Pandemie sind Viertklässler nach einer neuen Studie beim Lesen deutlich zurückgefallen. Unter fast 4300 getesteten Grundschülern wiesen Kinder der vierten Klassen 2021 nach gut einem Jahr pandemiebedingter Einschränkungen eine "substanziell geringere" Lesekompetenz auf als Viertklässler 2016. Im Durchschnitt fehle ihnen ein halbes Schuljahr, ergab eine repräsentative Studie des Instituts für Schulentwicklungsforschung der Universität Dortmund. Lesekompetenz - flüssiges und sinnerfassendes Lesen - wird zentral in der Grundschule erworben. Sie gilt als Schlüsselqualifikation für den Bildungsweg.

Nach häufigen Wechseln zwischen Distanz- und Präsenzlernen oder Unterrichtsausfällen stellte das Forscherteam Lese-Leistungsabfälle durchgängig bei allen Gruppen unter den Viertklässlern fest. Der Anteil der starken und sehr starken Leser sank demnach von 44 Prozent (2016) auf 37 Prozent. 28 Prozent hatten lediglich schwache oder sehr schwache Lesefähigkeiten. Fünf Jahre zuvor waren das mit 22 Prozent deutlich weniger. (15.03.2022)