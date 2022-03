Arbeiter in Peking desinfizieren sich gegenseitig, nachdem sie in Kontakt mit Müllsäcken gekommen sind, die in Bürogebäuden mit Corona-Fällen gefunden wurden.

Bei der schwersten Corona-Welle in China seit Beginn der Pandemie vor mehr als zwei Jahren schnellt die Zahl der Infektionen weiter in die Höhe. Die Gesundheitskommission berichtete am Sonntag einen Tagesrekord von mehr als 3100 Fällen in 19 Regionen. Die Behörden reagieren mit Massentests, Transporteinschränkungen, Ausgangssperren und der Schließung von Schulen und Universitäten. In mehreren Städten wurde mit dem Bau provisorischer Krankenhäuser mit Tausenden von Betten begonnen, um Infizierte zu isolieren. Vor drei Wochen waren erst einige Dutzend Infektionen pro Tag gemeldet worden.

Die 26 Millionen Einwohner von Shanghai und die 9 Millionen von Qingdao wurden aufgefordert, die Hafenmetropolen möglichst nicht zu verlassen. Wer trotzdem unbedingt reisen muss, muss einen negativen Corona-Test aus den letzten 48 Stunden vorlegen - ähnlich jeder Reisende bei der Ankunft. Über die neun Millionen Einwohner zählende Metropole Changchun im Nordosten wurde am Freitag bereits ein Lockdown verhängt. Pro Haushalt darf alle zwei Tage nur eine Person für Einkäufe die Wohnung verlassen. Im Süden sind in der Provinz Guangdong auch die Millionenstädte Dongguan und Shenzhen betroffen.

Die jüngste Corona-Welle durch die sich schnell verbreitende Omikron-Variante ist die größte Herausforderung für die strenge Null-Covid-Strategie des bevölkerungsreichsten Landes. Nach dem Ausbruch der Pandemie im zentralchinesischen Wuhan, wo Ende 2019 weltweit die ersten Infektionen entdeckt worden waren, hatten die Behörden die Infektionen im Frühjahr 2020 mit radikalen Maßnahmen unter Kontrolle gebracht. Auch wurde das Land abgeschottet.

Wer überhaupt einreisen darf, muss gegenwärtig drei Wochen in Quarantäne. Das Leben und die Wirtschaft normalisierten sich weitgehend. Es kam nur noch zu begrenzten Ausbrüchen, auf die meist erfolgreich mit Ausgangssperren, Massentests und Quarantäne reagiert wurde. Unter den neu gemeldeten Fällen am Sonntag waren 1315 asymptomatische Fälle. Experten erklärten sie mit der Omikron-Variante, bei der Ansteckungen auch ohne größere Symptome verliefen.

Der bundesweite Inzidenz-Wert steigt auf mehr als 1500

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 146 607 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das sind 29 718 Fälle mehr als am Sonntag vor einer Woche. Insgesamt liegt damit in Deutschland die Zahl der bestätigten Infektionen bei mehr als 17,1 Millionen. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 1526,8 von 1496,0 am Vortag. 50 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 125 571.

Die Zahlen haben allerdings nur begrenzt Aussagekraft. Experten gehen von einer hohen Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Testkapazitäten und Gesundheitsämter sind vielerorts am Limit, Kontakte werden nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Deshalb bilden wir im SZ-Corona-Dashboard einen Mittelwert aus den Meldungen der vergangenen sieben Tage ab, der Schwankungen von Tag zu Tag ausgleichen soll.

Mehr Informationen dazu finden Sie im Transparenz-Blog, weitere Daten und Grafiken zur Pandemie hier. (11.03.2022)

Regierung will Corona-Schutzvorschriften in Betrieben lockern

Trotz steigender Infektionszahlen sollen in Deutschlands Betrieben ab dem Frühlingsanfang in einer Woche lockerere Corona-Regeln gelten. Im Entwurf einer Verordnung des Bundesarbeitsministeriums ist vorgesehen, dass die Arbeitgeber selbst die Gefährdung durch das Virus einschätzen und in einem betrieblichen Hygienekonzept entsprechende Maßnahmen festlegen sollen. Der Entwurf liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.

Die Arbeitgeber sollen dabei auch das regionale Infektionsgeschehen berücksichtigen. Prüfen sollen sie dann dem Entwurf zufolge, ob sie den Beschäftigten einen Corona-Test pro Woche anbieten, ob sie Schutzmasken bereitstellen und ob Beschäftigte im Home-Office arbeiten sollen. Auch über Schutzmaßnahmen wie Abstands- und Hygieneregeln oder eine Maskenpflicht sollen Betriebe künftig selbst entscheiden.

Bis einschließlich 19. März sind Arbeitgeber noch verpflichtet, in ihren Betrieben mindestens zweimal pro Woche Tests anzubieten. Wo es nicht durch andere Maßnahmen genügend Schutz gibt, gilt derzeit auch noch eine Maskenpflicht. Neben diesen Regeln gelten betriebliche 3G-Regelungen, nach denen Beschäftigte Impf-, Genesenen- oder Testnachweise mitführen müssen. Home-Office ist Pflicht, wenn es von der Art der Arbeit her möglich ist. Geplant ist, dass die neue Verordnung am Mittwoch im Kabinett beschlossen wird. (12.03.2022)

Tausende Menschen demonstrieren im Südwesten gegen Corona-Maßnahmen

In mehreren Städten im Südwesten haben sich am Samstag wieder Tausende Menschen zu Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen zusammengefunden. In Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) gingen nach Worten eines Polizeisprechers bis zum frühen Nachmittag rund 1700 Menschen auf die Straße - angemeldet waren rund 5000 Personen. In Kehl setzten sich die Teilnehmenden unter dem Motto "Freiheit oder Sklaverei" am Bahnhof in Bewegung und zogen durch die Stadt. Wieviele Menschen demonstrierten, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht sagen. Zwischenfälle gab es den Angaben zufolge nicht.

In Freiburg versammelten sich, wie auch an den Samstagen in den Wochen zuvor, ebenfalls viele Gegner der Corona-Maßnahmen - wieviele genau, sollte erst am Abend feststehen. Die Zahl der angemeldeten rund 2000 Personen werde wohl nicht erreicht, meinte ein Polizeisprecher. Gegen 16 Uhr sollte in Reutlingen ein Aufzug mit rund 7000 angemeldeten Teilnehmenden starten. (12.03.2022)

Lauterbach will Kassenärzten die Corona-Sonderzahlungen streichen

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will offenbar die Corona-Sonderregelungen für Kassenärztinnen und -ärzte streichen lassen. Das geht aus einem Brief des Ministers an die Kassenärztliche Bundesvereinigung vom 3. März hervor, berichtet die Bild. In dem Brief heißt es: "Unter Berücksichtigung der stabilen Situation auf den Intensivstationen, ist aktuell eine Überlastung des Gesundheitssystems nicht mehr zu erwarten." Deshalb sollen Sonderzahlungen für beispielweise extra Schutzausrüstung oder den Betrieb der Corona-Hotline auslaufen. Lauterbach weise außerdem auf deutlich mildere Verläufe bei Omikron hin. (12.03.2022)

Maskenpflicht in der Schule soll überall fallen

Die Kultusministerkonferenz (KMK) hat sich auf einen einheitlichen Weg aus den schulischen Corona-Maßnahmen geeinigt. Anfang April solle die Maskenpflicht in Schulen beendet werden, sagte der Hamburger Bildungssenator Ties Rabe (SPD) zum Abschluss einer KMK-Tagung in Lübeck. Die anlasslosen Tests würden im Mai beendet. Nach zwei Jahren Pandemie sollten Kinder und Jugendliche im Sommer wieder einen normalen Schulbetrieb erleben, ergänzte der hessische Kultusminister Alexander Lorz (CDU). "Wir können aber alle nicht sagen, wie es im Herbst aussieht."

Vor der Abschaffung der Maskenpflicht hatte zuvor der Deutsche Lehrerverband gewarnt. Statt Öffnungsplänen der Bundesregierung sei vielmehr eine Verschiebung oder gar Rücknahme von Lockerungsschritten zu erwägen, sagte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger der Rheinischen Post. "Als Lehrerverband rechnen wir angesichts der künftigen ausschließlichen Zuständigkeit der Länder für Schutzmaßnahmen an Schulen mit einem noch bunteren und rational kaum mehr nachvollziehbaren Flickenteppich beim Corona-Schutz an Schulen."

Der Bundesverband der Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes (BVÖGD) plädiert derweil für eine Ausweitung der berufsbezogenen Impfpflicht auch auf Lehrer. "Wenn wir die Maskenpflicht in der Schule lockern, ist es umso wichtiger, dass die Erwachsenen geimpft sind", sagte Vize-Verbandschefin Elke Bruns-Philipps der Rheinischen Post. "Die Ausweitung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht auf Lehrer und Erzieher wäre ein Weg, wenngleich viele von ihnen bereits geimpft sind. Erwachsene können durch ihre Impfung sich selbst und die Kinder schützen." (11.03.2022)

Lauterbach: "Die Lage ist objektiv viel schlechter als die Stimmung"

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hält die aktuelle Corona-Situation für kritisch. "Die Lage ist objektiv viel schlechter als die Stimmung", sagte er in einer Pressekonferenz in Berlin. In der Bevölkerung wie in der Politik sei das Gefühl verbreitet, Corona sei kein Problem mehr, da die Omikron-Variante des Erregers nicht so schlimm sei. Das sei falsch, warnt Lauterbach. Sie sei nicht nur für Ungeimpfte gefährlich. Auch Geimpfte könnten daran schwer erkranken und langfristig gesundheitliche Schäden davontragen. Mittelfristig dürften die derzeit stark steigenden Infektionszahlen auch die Krankenhäuser belasten, auch die Zahl der Corona-Toten könnte wieder steigen. Schon jetzt stürben 200 bis 250 Menschen jeden Tag, sagt der Gesundheitsminister. Das sei eine "unhaltbare Situation".

Lauterbach verteidigte das von der Bundesregierung geplante neue Infektionsschutzgesetz. Die darin vorgesehenen Möglichkeiten für die Länder, auch weiter Corona-Maßnahmen zu verhängen, reichten aus, wenn sie genutzt würden, sagte er. Das neue Gesetz sei "nur so gut, wie es die Landtage anwenden". Künftig sollen neben einer Masken- und Testpflicht in wenigen Bereichen weitere Schutzmaßnahmen nur in sogenannten Hotspots möglich sein, in Gegenden also, wo die Infektionszahlen hoch sind und eine Überlastung der Krankenhäuser droht. Dies könnten auch ganze Bundesländer sein, sagte Lauterbach - und er rechne mit vielen solcher Hotspots. "Wir werden dieses Gesetz sehr rasch einsetzen müssen."

Die bisherige Rechtsgrundlage für Corona-Maßnahmen der Länder läuft am Wochenende aus, am Freitag soll der Bundestag daher das neue Gesetz beschließen. Entgegen der allgemein verbreiteten Meinung könne in Hotspots dann auch weiterhin eine Maskenpflicht an Schulen verhängt werden, sagte Lauterbach. Er kündigte an, die kostenlosen Corona-Schnelltests für jedermann ("Bürgertests") werde es weiter geben. Die Kosten dafür übernimmt der Bund. (11.03.2022)

Womöglich drei Mal so viel Covid-Tote weltweit wie registriert

Die Pandemie hat weltweit womöglich deutlich mehr Todesopfer gekostet als bisher angenommen. Zwischen Januar 2020 und Dezember 2021 sind einer aktuellen Studie zufolge 18,2 Millionen Menschen mehr gestorben als in Nicht-Pandemiejahren erwartet worden wären. Offiziell verzeichnet sind in diesem Zeitraum nur 5,9 Millionen Corona-Tote. "Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass die vollen Auswirkungen der Pandemie viel größer waren, als es die offiziellen Statistiken vermuten lassen", schreibt das internationale Forscherteam um Haidong Wang vom Institute for Health Metrics and Evaluation in Seattle im Fachmagazin The Lancet.

Weltweit starben den Modellierungen zufolge 120 von 100 000 Menschen infolge von Corona, in 21 Ländern lag die Sterblichkeitsrate bei mehr als 300. Die höchsten Raten fanden die Wissenschaftler in den Anden-Staaten in Lateinamerika (Bolivien, Ecuador, Peru, 512 Todesfälle pro 100 000 Einwohner), in Osteuropa (ehemalige europäische Sowjetrepubliken und ganz Russland, 345) und Zentraleuropa (von Polen bis Albanien, 316) sowie der Subsahara-Region in Afrika (309). In einigen Ländern wie Island oder Australien waren den Schätzungen zufolge hingegen in den Pandemiejahren sogar weniger Menschen gestorben als statistisch zu erwarten gewesen wären.

Die teils großen Unterschiede zwischen der registrierten und der tatsächlichen Zahl an Todesfällen gehe vermutlich auf fehlende Diagnosen wegen mangelnder Tests sowie auf Probleme beim Melden der Zahlen zurück. (11.03.2022)