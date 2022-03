Angesichts einer weiter kritischen Corona-Lage warnen immer mehr Experten und Politiker vor dem Wegfall von Schutzinstrumenten wie der Maskenpflicht in Innenräumen. So sagte etwa die SPD-Vorsitzende Saskia Esken: "Auch im neuen Infektionsschutzgesetz brauchen wir einen ausreichenden Basisschutz, der überall gleichermaßen gilt. Dazu gehören Maske und 3G im öffentlichen Fern- und Nahverkehr ebenso wie die Maske im Einzelhandel. Die Bundesländer müssen auf lokale Infektionsgeschehen mit weitergehenden Maßnahmen reagieren können."

Die Virologin Melanie Brinkmann schließt sich dem an. Es sei nach wie vor "absolut wichtig", Infektionen zu vermeiden, sagte die Professorin vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in einer Anhörung des Bundestags. Viele seien aber gerade "der falschen Annahme, dass der Sommer entspannt wird". Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) nannte die geplante Aufhebung der Maskenpflicht "absurd". Niedersachsens stellvertretender Ministerpräsident Bernd Althusmann (CDU) fordert, den Corona-Lockerungsplan zu überarbeiten: "Wer in dieser Situation quasi alles lockert, handelt nicht verantwortungsvoll."

Am Mittwoch soll der Bundestag Änderungen am Infektionsschutzgesetz in erster Lesung beraten und bereits zwei Tage später über den entsprechenden Entwurf von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Justizminister Marco Buschmann (FDP) entscheiden. Die meisten bundesweiten Corona-Auflagen sollen dann zum 20. März entfallen. Lauterbach und Buschmann schlagen einen deutlich verringerten Basisschutz für ganz Deutschland vor. Der Entwurf sieht noch Maskenpflicht in Pflegeheimen, Kliniken und im Nahverkehr vor - und eine Testpflicht in Heimen und Schulen. Bundesweit bleiben soll auch die Maskenpflicht in Fernzügen und Flugzeugen. Die Bundesländer sollen dann entscheiden, ob und wo schärfere Regeln greifen müssen, um Corona-Wellen einzudämmen oder zu verhindern.

Ein Vertreter der Deutschen Krankenhausgesellschaft erläuterte, dass der Betrieb in den Kliniken im Moment weit vom Normalbetrieb entfernt sei. Er verwies auf einen hohen Krankenstand beim Personal. Planbare Eingriffe müssten weiter verschoben werden. Eine Vertreterin der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sagte, der Entwurf bilde bisher nur ein Testgebot für Schulen ab. Gebraucht würden aber weiterhin Möglichkeiten, um lokal Maskengebote auszusprechen. Mehrere Sachverständige verwiesen auf rechtlich unklare Bestimmungen für die Landtage bei den vorgesehenen Regelungen zu Corona-Hotspots.

Der Bonner Virologe Hendrik Streeck sagte bei der Anhörung hingegen, man sei in einer anderen Phase der Pandemie. Es gebe zwar nie dagewesene Infektionszahlen, die Belastung der Kliniken habe sich aber davon abgekoppelt. Mit besserem Wetter im Sommer könne man mit abnehmenden Infektionszahlen rechnen. Dies sei "ein guter Zeitpunkt, besonnen Maßnahmen zurückzufahren" und sich von solchen zu trennen, deren Wirksamkeit nicht klar bewiesen sei. Er nannte etwa Zugangsregeln wie 2G und 3G. (14.03.2022)

Der bundesweite Inzidenzwert steigt weiter

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 92 378 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Insgesamt liegt damit in Deutschland die Zahl der bestätigten Infektionen bei mehr als 17,2 Millionen. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 1543 von 1526 am Vortag. 19 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 125 590.

Die Zahlen haben allerdings nur begrenzt Aussagekraft. Experten gehen von einer hohen Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Testkapazitäten und Gesundheitsämter sind vielerorts am Limit, Kontakte werden nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Deshalb bilden wir im SZ-Corona-Dashboard einen Mittelwert aus den Meldungen der vergangenen sieben Tage ab, der Schwankungen von Tag zu Tag ausgleichen soll. Mehr Informationen dazu finden Sie im Transparenz-Blog, weitere Daten und Grafiken zur Pandemie hier. (14.03.2022)

Nachweispflicht endet fast überall in Frankreich

Frankreich schafft an diesem Montag fast überall die Corona-Zutrittsbeschränkungen ab. Ein Nachweis über Impfung, Genesung oder Negativ-Test ist nur noch beim Besuch von Altenheimen, Gesundheitseinrichtungen und Einrichtungen für behinderte Menschen notwendig. Zudem fallen die Masken auch fast überall weg - nur noch im öffentlichen Fern- und Nahverkehr muss ein Schutz getragen werden.

Seit Mitte Januar galt in Frankreich eine Art 2-G-Regel, um etwa Sportstätten, Museen, Kinos oder Restaurants besuchen zu können. Vor zwei Wochen hob die Regierung bereits die Maskenpflicht für zahlreiche Orte mit Zugangsbeschränkung auf.

Zu Beginn des Jahres hatten die Infektionszahlen in dem 65-Millionen-Einwohner-Land Höchstwerte erreicht. Die Sieben-Tage-Inzidenz - also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche - lag damals bei etwa 3800. Zuletzt betrug der Wert etwas mehr als 600.

Angesichts eines Wiederanstiegs der Zahlen empfahl Premierminister Jean Castex in der Zeitung Le Parisien Älteren und Vorerkrankten, weiterhin drinnen und bei Versammlungen eine Maske zu tragen. Außerdem kündigte er an, dass Menschen über 80 Jahren nun eine vierte Corona-Impfdosis erhalten können, wenn die dritte Impfung mehr als drei Monate zurückliegt. (14.03.2022)

Corona-Zahlen in China steigen rasant

In der schwersten Corona-Welle in China seit Beginn der Pandemie vor mehr als zwei Jahren schnellt die Zahl der Infektionen weiter in die Höhe. Die Gesundheitskommission berichtete am Sonntag einen Tagesrekord von mehr als 3100 Fällen in 19 Regionen. Die Behörden reagieren mit Massentests, Transporteinschränkungen, Ausgangssperren und der Schließung von Schulen und Universitäten. In mehreren Städten wurde mit dem Bau provisorischer Krankenhäuser mit Tausenden Betten begonnen, um Infizierte zu isolieren. Vor drei Wochen waren erst einige Dutzend Infektionen pro Tag gemeldet worden.

Die 26 Millionen Einwohner von Shanghai und die neun Millionen von Qingdao wurden aufgefordert, die Hafenmetropolen möglichst nicht zu verlassen. Wer trotzdem unbedingt reisen muss, muss einen negativen Corona-Test aus den vergangenen 48 Stunden vorlegen - ähnlich jeder Reisende bei der Ankunft. Über die neun Millionen Einwohner zählende Metropole Changchun im Nordosten wurde am Freitag bereits ein Lockdown verhängt. Pro Haushalt darf alle zwei Tage nur eine Person für Einkäufe die Wohnung verlassen. Im Süden sind in der Provinz Guangdong auch die Millionenstädte Dongguan und Shenzhen betroffen.

Die jüngste Corona-Welle durch die sich schnell verbreitende Omikron-Variante ist die größte Herausforderung für die strenge Null-Covid-Strategie des bevölkerungsreichsten Landes. Nach dem Ausbruch der Pandemie im zentralchinesischen Wuhan, wo Ende 2019 weltweit die ersten Infektionen entdeckt worden waren, hatten die Behörden die Infektionen im Frühjahr 2020 mit radikalen Maßnahmen unter Kontrolle gebracht. Auch wurde das Land abgeschottet.

Wer überhaupt einreisen darf, muss gegenwärtig drei Wochen in Quarantäne. Das Leben und die Wirtschaft normalisierten sich weitgehend. Es kam nur noch zu begrenzten Ausbrüchen, auf die meist erfolgreich mit Ausgangssperren, Massentests und Quarantäne reagiert wurde. Unter den neu gemeldeten Fällen am Sonntag waren 1315 asymptomatische Fälle. Experten erklärten sie mit der Omikron-Variante, bei der Ansteckungen auch ohne größere Symptome verliefen. (12.03.2022)

Regierung will Corona-Schutzvorschriften in Betrieben lockern

Trotz steigender Infektionszahlen sollen in Deutschlands Betrieben ab dem Frühlingsanfang in einer Woche lockerere Corona-Regeln gelten. Im Entwurf einer Verordnung des Bundesarbeitsministeriums ist vorgesehen, dass die Arbeitgeber selbst die Gefährdung durch das Virus einschätzen und in einem betrieblichen Hygienekonzept entsprechende Maßnahmen festlegen sollen. Der Entwurf liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.

Die Arbeitgeber sollen dabei auch das regionale Infektionsgeschehen berücksichtigen. Prüfen sollen sie dann dem Entwurf zufolge, ob sie den Beschäftigten einen Corona-Test pro Woche anbieten, ob sie Schutzmasken bereitstellen und ob Beschäftigte im Home-Office arbeiten sollen. Auch über Schutzmaßnahmen wie Abstands- und Hygieneregeln oder eine Maskenpflicht sollen Betriebe künftig selbst entscheiden.

Bis einschließlich 19. März sind Arbeitgeber noch verpflichtet, in ihren Betrieben mindestens zweimal pro Woche Tests anzubieten. Wo es nicht durch andere Maßnahmen genügend Schutz gibt, gilt derzeit auch noch eine Maskenpflicht. Neben diesen Regeln gelten betriebliche 3-G-Regelungen, nach denen Beschäftigte Impf-, Genesenen- oder Testnachweise mitführen müssen. Home-Office ist Pflicht, wenn es von der Art der Arbeit her möglich ist. Geplant ist, dass die neue Verordnung am Mittwoch im Kabinett beschlossen wird. (12.03.2022)

Tausende Menschen demonstrieren im Südwesten gegen Corona-Maßnahmen

In mehreren Städten im Südwesten haben sich am Samstag wieder Tausende Menschen zu Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen zusammengefunden. In Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) gingen nach Worten eines Polizeisprechers bis zum frühen Nachmittag rund 1700 Menschen auf die Straße - angemeldet waren rund 5000 Personen. In Kehl setzten sich die Teilnehmenden unter dem Motto "Freiheit oder Sklaverei" am Bahnhof in Bewegung und zogen durch die Stadt. Wie viele Menschen demonstrierten, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht sagen. Zwischenfälle gab es den Angaben zufolge nicht.

In Freiburg versammelten sich, wie auch an den Samstagen in den Wochen zuvor, ebenfalls viele Gegner der Corona-Maßnahmen - wie viele genau, sollte erst am Abend feststehen. Die Zahl der angemeldeten rund 2000 Personen werde wohl nicht erreicht, meinte ein Polizeisprecher. Gegen 16 Uhr sollte in Reutlingen ein Aufzug mit rund 7000 angemeldeten Teilnehmenden starten. (12.03.2022)