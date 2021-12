Es ist sein erster Auftritt vor der Bundespressekonferenz in neuer Funktion. Am Nachmittag stellt sich Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) neben RKI-Chef Lothar Wieler den Fragen der Hauptstadt-Journalistinnen und -Journalisten. Im Mittelpunkt steht die Versorgung mit Corona-Impfstoff in Deutschland. Lauterbach hatte jüngst Alarm geschlagen: Eine Inventur habe ergeben, dass gemessen am Interesse zu wenig Dosen vorhanden seien. Die CDU, der Lauterbachs Vorgänger Jens Spahn angehört, wirft ihm vor, die Lage zu dramatisieren, um sich als Retter zu inszenieren.

Die Frage der Corona-Impfung für Kinder wird ebenfalls eine Rolle spielen. An der Pressekonferenz nimmt auch Jörg Dötsch, Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin an der Uni Köln, teil. Seit dieser Woche wird der Impfstoff für Kinder in Deutschland ausgeliefert und in Praxen und Impfzentren verabreicht. Die Pressekonferenz beginnt um 15 Uhr und ist hier im Livestream zu sehen.

Derweil sind frühere Lieferungen des Präparats von Moderna an Deutschland in Sicht. Konkret können 10 Millionen Impfdosen noch auf Dezember vorgezogen werden, wie die Nachrichtenagentur dpa am Donnerstag aus EU-Kreisen erfuhr. Ins erste Quartal 2022 vorgezogen werden können demnach außerdem weitere 25 Millionen Dosen. Aus den insgesamt 35 Millionen Dosen könnten bis zu 70 Millionen Dosen für Auffrischimpfungen gezogen werden, da hierfür bei Moderna eine halbe Dosis verwendet wird. (16.12.2021)

RKI verzeichnet Tagesrekord von fast 1,5 Millionen Impfungen

Die Corona-Impfungen in Deutschland haben am Mittwoch einen Tagesrekord erreicht. Gespritzt wurden laut Robert Koch-Institut 1,496 Millionen Dosen. Darunter waren etwa 1,3 Millionen Auffrischimpfungen und fast 100 000 Erstimpfungen. Bisheriger Rekord-Impftag in der Pandemie war mit 1,43 Millionen verabreichten Impfdosen der 9. Juni 2021 .

Insgesamt verfügen inzwischen 70 Prozent aller Menschen in Deutschland über einen vollständigen Grundschutz durch Impfungen. Die dafür meist nötige zweite Spritze haben den Angaben zufolge mindestens 58,2 Millionen Menschen erhalten. 22,9 Millionen Menschen oder 27,6 Prozent der Bevölkerung sind geboostert. (16.12.2021)

Die Inzidenz sinkt auf unter 350

Das Robert-Koch-Institut meldet binnen 24 Stunden 56 677 Corona-Neuinfektionen. Das sind 13 934 Fälle weniger als am Mittwoch vor einer Woche, als 70 611 Positiv-Tests gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt erneut auf 340,1 von 353 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gemeldet wurden. 522 weitere Menschen starben in Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf insgesamt 107 202. (16.12.2021)

Lauterbach: Biontech ist jetzt schon knapp

Nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ist der Biontech-Impfstoff bereits jetzt knapp bemessen. Innerhalb der kommenden drei Wochen könnten in Deutschland etwa 3,2 Millionen Dosen Biontech ausgeliefert werden, sagte Lauterbach am Mittwochabend im ZDF. "Das ist aber viel weniger als das, was die Ärztinnen und Ärzte jede Woche abrufen." Der neue Minister hatte zuvor schon vor einem Mangel an Impfstoff im ersten Quartal 2022 gewarnt.

"Wir können in der nächsten Woche 1,2 Millionen Dosen Biontech für ganz Deutschland ausliefern, in der Woche darauf 800 000 Dosen und dann noch einmal 1,2 Millionen Dosen", sagte Lauterbach in der Sendung "Markus Lanz - Das Jahr 2021". "Das sind schon Reserven. Wir schütten hier alles aus. Denn die Kampagne muss ja laufen so gut, wie sie kann." Für 2,2 Milliarden Euro will die neue Bundesregierung nun mehr als 90 Millionen Dosen Biontech-Impfstoff nachkaufen.

Nach einem Bericht der Bild ist Grund für den Mangel, dass Deutschland und die EU im Frühherbst eine Bestelloption über mehrere Millionen zusätzliche Dosen Biontech verstreichen ließen. Mögliches Lieferdatum wäre der Januar 2022 gewesen, so das Blatt. Weder der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) noch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hätten auf zusätzlichen Impfstoff gedrängt. (16.12.2021)

EU sichert sich eine halbe Million Einheiten neuartiger Covid-Medikamente

Die Europäische Union (EU) sichert sich eine halbe Million Einheiten neuentwickelter Covid-Medikamente auf Antikörperbasis. Die EU-Kommission habe konkrete Verträge mit drei Pharmakonzernen über die Lieferung von Therapeutika mit monoklonalen Antikörpern geschlossen, berichtet die Augsburger Allgemeine aus einer Antwort von EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides auf eine parlamentarische Anfrage des FDP-Europaabgeordneten Moritz Körner.

Mit dem Hersteller Hoffmann-La Roche sei die Lieferung von 55 000 Dosen des Mittels Regn-Cov2 vereinbart, mit Glaxo-Smith-Kline 220 000 Dosen des noch nicht zugelassenen Medikaments Sotrovimab und mit Eli Lilly 220 000 Dosen eines Kombinationspräparats aus Bamlanivimab und Etesevimab. (16.12.2021)

Ärztepräsident fordert Impfmanagement in der Hand des Krisenstabes

Wegen der Warnung von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) vor einem Impfstoffmangel fordert Ärztepräsident Klaus Reinhardt die Ampelkoalition auf, die Impfstoffbeschaffung und -verteilung auf den neuen Krisenstab im Kanzleramt zu übertragen. "Der Krisenstab sollte bestenfalls die Verantwortung für den gesamten Prozess von der Bestellung bis zur Auslieferung der Impfstoffe übernehmen", sagt Reinhardt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Entscheidend sei nicht, was in den Bestellbüchern stehe, sondern was am Ende bei den Ärztinnen und Ärzten vor Ort ankomme. Und das reiche im Moment nicht aus, um kurzfristig alle, die es wollten, zu impfen. "Die Lage ist ernst." Die neue Bundesregierung müsse sich jetzt darauf fokussieren, gemeinsam mit dem Krisenstab unter Generalmajor Carsten Breuer die Impfstoffbeschaffung und -verteilung in Deutschland endlich in den Griff zu bekommen.

Der Verband der Kinder- und Jugendärzte beklagt die mangelnde Versorgung mit Corona-Impfstoffen. "Das ist ein Skandal und widerspricht dem Sinn der Impfkampagne", sagt Verbandssprecher Jakob Maske der Augsburger Allgemeinen. In den Praxen käme zu wenig Serum an und das auch noch unregelmäßig. Er ruft Lauterbach auf, das Problem schnell anzupacken. (16.12.2021)