Bei einer Telefonkonferenz haben die geschäftsführende Kanzlerin Angela Merkel (CDU), ihr voraussichtlicher Nachfolger Olaf Scholz (SPD) und die Ministerpräsidenten der Bundesländer über die Corona-Lage beraten. Nun rückt eine allgemeine Impfpflicht näher. Eine Entscheidung zur Vorbereitung dieser Maßnahme solle am Donnerstag fallen, kündigte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst an. Dann soll eine neue Ministerpräsidentenkonferenz stattfinden.

Scholz und mehrere Ministerpräsidenten sprachen sich für die allgemeine Impfpflicht aus. Sie solle von Februar an gelten, sagte Scholz Berichten zufolge. Die Abstimmung im Bundestag solle ohne Fraktionszwang stattfinden.

Um möglichst viele Menschen möglichst schnell zu impfen, sollen künftig neben den Impfzentren und niedergelassenen Ärzten auch Apotheker und Zahnärzte an der Impfkampagne teilnehmen dürfen, kündigte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach den Gesprächen an. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff nannte auch Tierärzte. Bund und Länder nehmen sich vor, bis Weihnachten 30 Millionen Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen möglich zu machen.

Die Spitzenpolitiker planen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie härtere Maßnahmen wie zusätzliche Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte. Auch die Einführung einer 2-G-Pflicht im Handel und eine generelle Maskenpflicht an Schulen könnten kommen. Details sollen in den nächsten Tagen ausgearbeitet werden.

In den Verhandlungen zeigte sich die SPD-Seite offenbar bereit, das kürzlich erst geänderte Infektionsschutzgesetz wieder zu verschärfen. Der Bund solle prüfen, was ergänzt werden muss, damit, die Hochinfektionsländer auch künftig einen angemessenen Instrumentenkasten zur Verfügung hätten. Auch nach dem 15. Dezember sollen die Maßnahmen möglich sein.

Auch die vollen Fußballstadien vom vergangenen Wochenende waren ein Thema in der Runde von Merkel, Scholz und den Ministerpräsidenten. Das wolle man diese Woche nicht wieder erleben, sagte Scholz Berichten zufolge. Söder kündigte an, man sei sich einig gewesen, habe aber noch keinen Beschluss dazu gefasst. Er kündigte jedoch an, dass es in Bayern bis Ende des Jahres keine Zuschauer in den Stadien geben sollte. Auch bundesweit drohen Geisterspiele. "Man kann davon ausgehen, dass die Bundesliga ohne Zuschauer weiterspielen soll", sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU). Das ist eine richtige Entscheidung." (30.11.2021)

Habeck will sofortige Weichenstellung für allgemeine Impfpflicht

Grünen-Chef Robert Habeck fordert, sofort mit den Vorbereitungen für eine allgemeine Impfpflicht zu beginnen. "Natürlich wäre eine Impfpflicht ein weitgehender Eingriff in die Freiheit des Einzelnen. Aber sie schützt eben Leben und letztlich auch die Freiheit der Gesellschaft", sagte Habeck der Deutschen Presse-Agentur. "Um in Zukunft die Oberhand zu behalten und eine fünfte Welle zu verhindern, müssen wir jetzt die Vorbereitungen für eine allgemeine Impfpflicht treffen."

Eine hohe Impfquote sei die beste Chance, auf lange Sicht einen Kollaps des Gesundheitssystems zu verhindern, Menschenleben zu retten und langfristig zu einer neuen Normalität zurückkehren zu können, sagte Habeck, der nächste Woche als Vizekanzler und Minister für Wirtschaft und Klimaschutz der neuen Bundesregierung vereidigt werden soll. "Hierfür gilt es jetzt umgehend die Weichen zu stellen." (30.11.2021)

Forderungen nach neuer Bundesnotbremse, FDP mahnt

Der geschäftsführende Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) pocht als Reaktion auf die Karlsruher Beschlüsse zu den Anti-Corona-Maßnahmen auf eine bundesweite Notbremse im Kampf gegen die grassierende vierte Pandemiewelle. "Wir brauchen jetzt eine Notbremse, die bundesweit nach einheitlichen und für die Bürger nachvollziehbaren Regeln funktioniert", sagte Braun der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Das Urteil macht deutlich, dass verbindliches bundeseinheitliches Handeln in der Corona-Krise möglich ist. Und ich füge hinzu: In der aktuellen, schwierigen Situation ist es auch erforderlich."

Nur mit einem bundesweit einheitlichen Vorgehen könne eine fortgesetzte Überlastung des Gesundheitssystems abgewendet werden, betonte Braun. "Der Verweis auf die Handlungsmöglichkeiten einzelner Länder mancher Ampelpolitiker empfinde ich als Flucht aus der gemeinsamen Verantwortung", kritisierte er zugleich. Das Bundesverfassungsgericht hatte zuvor entschieden, dass der Bund in der dritten Pandemie-Welle im Frühjahr über die sogenannte Corona-Notbremse Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen verhängen durfte.

Der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erklärte zum Verfassungsgerichtsurteil zur Bundesnotbremse: "Das Urteil schafft Klarheit." Es sollte "den Parteien Orientierung bieten, die wegen rechtlicher Bedenken schärfere Maßnahmen bislang ausgeschlossen haben". Der CDU-Politiker betont mit Blick auf die Infektionslage: "Wir brauchen entschlossenes staatliches Handeln, um die vierte Welle zu brechen."

Der designierte neue Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) räumte ein, dass er sich ein anderes Ergebnis gewünscht hätte. Dies gelte vor allem mit Blick auf die Ausgangssperren. FDP-Vize Wolfgang Kubicki nannte das Urteil "enttäuschend". Innenpolitiker Konstantin Kuhle warnte vor einem Automatismus für eine neue Notbremse: "Dass der Gesetzgeber im April 2021 Ausgangsbeschränkungen einführen durfte, bedeutet nicht, dass der Gesetzgeber im Dezember 2021 Ausgangsbeschränkungen einführen muss", schrieb der FDP-Bundestagsabgeordnete bei Twitter. (30.11.2021)

Urlaubskürzung ist bei "Kurzarbeit null" rechtens

Corona-Kurzarbeiter mit tageweisem Arbeitsausfall müssen nach einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts mit der anteiligen Kürzung ihres Jahresurlaubs rechnen. Das gelte bei "Kurzarbeit null" mit längeren Zeiten ohne Arbeitspflicht, urteilte das höchste deutsche Arbeitsgericht in Erfurt im Fall einer Verkäuferin aus Nordrhein-Westfalen. Damit fällte das Bundesarbeitsgericht in der Corona-Pandemie ein Grundsatzurteil (9 AZR 225/11) in einer "Frage, die höchst umstritten ist", wie der Vorsitzende Richter Heinrich Kiel sagte. Bei Kurzarbeit null wird die Arbeit vorübergehend komplett ausgesetzt.

Der Richterspruch könnte angesichts der Wucht der vierten Corona-Welle in den kommenden Monaten Auswirkungen auf Zehntausende Arbeitnehmer in Deutschland haben. Juristen sprachen von einer Regelungslücke im Bundesurlaubsgesetz bei Kurzarbeit null, die nun geschlossen wurde.

Das Bundesarbeitsgericht folgte mit dem Urteil seiner Linie seit 2019, wonach sich der Umfang des Erholungsurlaubs an der Zahl der vereinbarten Tage mit Arbeitspflicht bemessen soll. Es bestätigte ein Urteil des Landesarbeitsgerichts Düsseldorf zu der Klage der Verkäuferin aus Essen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hatte gegen Urlaubskürzungen bei Kurzarbeit gekämpft und die Klägerin unterstützt. (30.11.2021)

Hamburg weitet 2-G-Regel auf Einzelhandel aus

Von Samstag an darf der Einzelhandel in Hamburg nur noch Geimpfte und Genesene bedienen. Ungeimpfte können somit nur noch in Geschäften des täglichen Bedarfs einkaufen. In Clubs gilt zudem künftig das Modell 2 G plus. Besucher müssen dann zusätzlich zu ihren Impf- beziehungsweise Genesenen-Bescheinigungen einen negativen Corona-Test vorlegen.

"Es wird verpflichtend 2 G im Einzelhandel eingeführt werden", sagte Senatssprecher Marcel Schweitzer. Außerdem gelte bei sogenannten Tanzlustbarkeiten das 2-G-plus-Modell. Auch für Großveranstaltungen kündigte Schweitzer in Abhängigkeit der laufenden Beratungen mit dem Bund Neuregelungen an. Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) sicherte den Geschäftsleuten angesichts drohender Umsatzeinbußen Unterstützung zu: "Die Hilfen gehen weiter." Keiner müsse die Sorge haben, dass man in der vierten Corona-Welle alleingelassen werde. (30.11.2021)

Erstmals seit drei Wochen sinkt die Inzidenz leicht

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Vortag erstmals seit mehr als drei Wochen wieder leicht gesunken. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche mit 452,2 an. Am Montag war ein Höchstwert von 452,4 erreicht worden. Vor einer Woche hatte der Wert bei 399,8 gelegen (Vormonat: 153,7). Das Institut meldet zudem 45 753 Corona-Neuinfektionen. Vor genau einer Woche waren es 45 326 Ansteckungen gewesen. Zur Sterbestatistik müssen 388 Todesfälle hinzugerechnet werden. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 101 344. Die Zahl der Genesenen gab das RKI am Dienstag mit 4 893 300 an. (30.11.2021)