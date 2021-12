Menschen sitzen im Kreuzgang des Doms und erhalten eine Beratung zur Corona-Impfung. Das Bistum Paderborn in Nordrhein-Westfalen lädt in Zusammenarbeit mit dem Kreis zur Erst-, Zweit-, oder Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus ein.

Nach massiver Kritik schränkt die NRW-Landesregierung die Möglichkeit von Booster-Impfung nur vier Wochen nach der zweiten Spritze wieder stark ein. Bei einer Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus solle "im Regelfall" ein Abstand von mindestens fünf Monaten zur Grundimmunisierung eingehalten werden, teilte das Gesundheitsministerium mit.

Der Mindestabstand von vier Wochen sei in "Einzelfallentscheidungen aufgrund einer medizinischen Indikation" weiterhin möglich. Ein entsprechender Erlass sei an die Kreise und kreisfreien Städte verschickt worden.

Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hatte noch am Tag zuvor bekräftigt, dass Booster-Impfungen in NRW grundsätzlich nach vier Wochen möglich seien. Experten hatten diesen Alleingang Nordrhein-Westfalens massiv kritisiert. (15.12.2021)

Lauterbach sieht Booster-Impfung nach vier Wochen skeptisch

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) äußert sich skeptisch über den Plan, in Nordrhein-Westfalen Auffrischungsimpfungen bereits vier Wochen nach der vorigen Impfung anzubieten.

Medizinisch sei eine so frühe Booster-Impfung aus seiner Sicht schwierig und werde auch von führenden Experten so nicht vorgetragen, sagte Lauterbach. Er habe die Literatur, die einen so kurzen Abstand befürworte, noch nicht gesehen. Stattdessen werde über einen Abstand von vier Monaten diskutiert. Die Ständige Impfkommission empfiehlt in der Regel einen Abstand von sechs Monaten zur letzten Dosis der Grundimmunisierung, eine Verkürzung auf fünf Monate ist demnach auch möglich.

Lauterbach warb nun für eine einheitliche Linie, nach welcher Zeit vollständig Geimpfte eine zusätzliche Auffrischungsimpfung bekommen sollten. "Es ist sicherlich problematisch, wenn jedes Bundesland beim Booster-Abstand demnächst andere Wege gehen würde", sagte der SPD-Politiker. "Hier brauchen wir evidenzbasierte, aber auch einheitliche Empfehlungen."

Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hatte zuvor bestätigt, dass Booster-Impfungen in seinem Land grundsätzlich nach vier Wochen möglich seien. Es gebe aber keine ausdrückliche Empfehlung dafür, sagte Wüst. In einem am Montag unter anderem an Kreise und kreisfreie Städte versandten Erlass hieß es wörtlich: "Personen, bei denen die Grundimmunisierung weniger als fünf Monate zurückliegt, sind jedoch nicht zurückzuweisen und ebenfalls zu impfen - sofern ein Mindestabstand von vier Wochen erreicht ist." (14.12.2021)

Die Inzidenz sinkt erneut

Das Robert-Koch-Institut meldet binnen 24 Stunden 50 301 Corona-Neuinfektionen. Das sind 18 300 Fälle weniger als am Mittwoch vor einer Woche, als 69 601 Positiv-Tests gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt erneut auf 353,0 von 375,0 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100 000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 453 weitere Menschen starben in Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen eines Tages auf 106 608. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 6,613 Millionen Corona-Tests positiv aus. (15.12.2021)

Lauterbach befürchtet Impfstoffmangel

Gesundheitsminister Lauterbach hat auf der Gesundheitsministerkonferenz vor einem Impfstoffmangel gewarnt. "Die Situation ist ausgesprochen schwierig. Ich habe ja meinen Vorgänger immer gelobt. Aber wir haben einen erheblichen Impfstoffmangel im kommenden Jahr. Das ist Ergebnis unserer Inventur", sagte er dem Spiegel zufolge bei der Videokonferenz den Gesundheitsministern der Länder. Lauterbach hatte kurz nach seinem Amtsantritt eine Inventur veranlasst, um sich einen Überblick über die vorhandene Impfstoffmenge zu verschaffen.

"Für das gesamte erste Quartal ist viel zu wenig Impfstoff gekauft worden. Die Mengen reichen nicht, um die Boosterimpfkampagne zu fahren", sagte Lauterbach laut Spiegel weiter. "In dem wichtigen Monat der Boosterkampagne fehlt der Impfstoff. Und die Situation ist im Februar und März nicht besser." Die Minister der Länder seien erschrocken gewesen über die Mitteilung, die nicht zur aktuellen Impfpflicht-Debatte passe, berichtet das Magazin auf seiner Webseite weiter.

In den letzten beiden Wochen dieses Jahres werden demnach von Biontech nur 1,2 Millionen beziehungsweise 0,8 Millionen Dosen ausgeliefert, berichtete Lauterbach nach Teilnehmerangaben. In der ersten Kalenderwoche des neuen Jahres seien es nur 1,2 Millionen Dosen. Damit gehe die Zahl der Impfstoffdosen auf ein Sechstel im Vergleich zu vorher zurück. Moderna könne immerhin je zehn Millionen Booster-Dosen ausliefern pro Woche. In der zweiten, dritten und vierten Januarwoche werde es insgesamt nur 3,6 Millionen Booster-Dosen pro Woche geben.

Die Kassenärzte reagieren mit Unverständnis und Kritik auf die Aussagen von Lauterbach. "Wir haben in Deutschland gerade Rekord-Tempo beim Impfen in den Praxen erreicht, da kommt diese Nachricht. Ein fatales Signal an alle, die gerade mit vollem Einsatz diese Pandemie bekämpfen", sagt der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, der Bild-Zeitung. Es sei niemandem zu erklären, dass im Land der Impfstoffentwicklung zu wenig Impfstoff gekauft wurde. (14.12.2021)

Karnevalssitzungen in NRW abgesagt

Der Großteil des Sitzungskarnevals in Nordrhein-Westfalen fällt auch in der Session 2021/22 wegen Corona aus. Darauf hat sich die Landesregierung am Dienstag mit Vertretern des organisierten Karnevals geeinigt. Über Karnevalszüge und den Straßenkarneval an den "tollen Tagen" zwischen Weiberfastnacht und Rosenmontag soll allerdings erst im neuen Jahr entschieden werden. "Wir müssen das Infektionsgeschehen beobachten", sagte dazu der Kölner Karnevalspräsident Christoph Kuckelkorn in Düsseldorf. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) stellte finanzielle Hilfen in Aussicht.

Veranstaltungen, bei denen sich viele Menschen in engen Innenräumen begegneten, seien in den kommenden Monaten nicht verantwortbar, sagte Wüst. Dies gelte etwa für Karnevalsbälle, Partyformate und gesellige Karnevalssitzungen, bei denen Abstandsgebote und Maskenpflicht nur schwerlich umsetzbar seien. Deshalb hätten die Karnevalsvertreter freiwillig zugesagt, auf solche Veranstaltungen zu verzichten.

"Damit beweisen die Karnevalistinnen und Karnevalisten im ganzen Land außergewöhnliche Solidarität, da sie in erster Linie an die Gemeinschaft denken", lobte Wüst. Die vielen Vereine und Künstler benötigten Planungssicherheit und finanzielle Unterstützung bei Veranstaltungsabsagen.

Kuckelkorn sagte: "Niemand kann den Karneval absagen, aber wir können mit Augenmaß daran gehen, große gesellige Veranstaltungen in engen Sälen zu unterlassen." Die finanziellen Hilfen seien wichtig - denn die Session sei "quasi" ja schon vorbereitet. Allerdings sei es auch noch zu früh, nun schon über den Straßenkarneval - also etwa den Kölner Rosenmontagszug Ende Februar - zu entscheiden. "Da haben wir noch ein bisschen Zeit hin", sagte Kuckelkorn. Frank Prömpeler, Präsident des Festausschusses Aachener Karneval und Vizepräsident des Bundes Deutscher Karneval, sagte: "Wir hoffen, dass vielleicht Züge gehen können."

Die Düsseldorfer Karnevalisten haben ihren Rosenmontagszug bereits auf Mai verschoben. Eine solche Verschiebung kommt für Köln aber nicht infrage, wie Kuckelkorn klargestellt hatte. (14.12.2021)