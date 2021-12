Menschen sitzen im Kreuzgang des Doms und erhalten eine Beratung zur Corona-Impfung. Das Bistum Paderborn in Nordrhein-Westfalen lädt in Zusammenarbeit mit dem Kreis zur Erst-, Zweit-, oder Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus ein.

Nach massiver Kritik schränkt die NRW-Landesregierung die Möglichkeit von Booster-Impfung nur vier Wochen nach der zweiten Spritze wieder stark ein. Bei einer Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus solle "im Regelfall" ein Abstand von mindestens fünf Monaten zur Grundimmunisierung eingehalten werden, teilte das Gesundheitsministerium mit.

Der Mindestabstand von vier Wochen sei in "Einzelfallentscheidungen aufgrund einer medizinischen Indikation" weiterhin möglich. Ein entsprechender Erlass sei an die Kreise und kreisfreien Städte verschickt worden. Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hatte noch am Tag zuvor bekräftigt, dass Booster-Impfungen in NRW grundsätzlich nach vier Wochen möglich seien. Experten hatten diesen Alleingang Nordrhein-Westfalens massiv kritisiert.

Die politische Verantwortung übernahm Landes-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU), er räumte eine missverständliche Formulierung ein. "Hier ist ganz schlicht und ergreifend im Erlass ein Fehler passiert", sagte Laumann in einer Fragestunde des Düsseldorfer Landtags. Dafür trage er die politische Verantwortung.

In einer am Montag an die Kommunen und Kreise verschickten Regelung hieß es, dass Menschen nach einem Abstand von vier Wochen nach Zweitimpfung in den Impfstellen nicht zurückgewiesen und ebenfalls geimpft werden sollten. Eine Auffrischung nach vier Wochen sei jedoch nur in Ausnahmefällen sinnvoll, sie müsse für Menschen mit Immunschwäche möglich gemacht werden, sagte Laumann nun. Zudem sei es ihm wichtig gewesen, dass bei den Impfangeboten niemand zurückgewiesen werde, dessen Zweitimpfung erst in wenigen Tagen die vollen fünf Monate zurückliege. Dazu habe man eine "pragmatische Lösung" anbieten wollen, "die leider missverständlich war", sagte der Minister. (15.12.2021)

Bund will mehr als zwei Milliarden Euro für zusätzlichen Impfstoff ausgeben

Die Bundesregierung will für etwa 2,2 Milliarden Euro zusätzliche Corona-Impfstoffe kaufen. Davon sollen 80 Millionen Dosen von Biontech über EU-Verträge und weitere 12 Millionen Dosen durch direkten Kauf beschafft werden, wie das Gesundheitsministerium mitteilte, nachdem der Haushaltsausschuss des Bundestags die Mittel bewilligt hatte. Ressortchef Karl Lauterbach (SPD) sagte: "Für schnelle Booster-Impfungen und mögliche Omikron-Impfungen benötigen wir schnell mehr Impfstoff." Er sei Finanzminister Christian Lindner (FDP) und dem Ausschuss dankbar, dass sie dies möglich machten. (15.12.2021)

Virologin warnt vor überhöhten Erwartungen an Booster-Impfungen

In Anbetracht der Omikron-Variante warnt die Virologin Sandra Ciesek vor überhöhten Erwartungen an Booster-Impfungen. Auch eine Auffrischungsimpfung sei kein hundertprozentiger Schutz vor einer Infektion, sagte die Direktorin des Instituts für medizinische Virologie des Universitätsklinikums Frankfurt am Main. Sie verwies auf Fälle von bereits geboosterten Menschen, die sich infiziert und auch andere Personen angesteckt hätten. "Im Moment habe ich das Gefühl, dass vermittelt wird: Lassen Sie sich boostern und die Welt ist wieder gut. Das ist nicht so." Insbesondere bei Kontakt mit Risikogruppen sei Vorsicht geboten.

Experten nehmen an, dass der Schutz Geimpfter vor schwerer Erkrankung bei Omikron besser sein dürfte als der Schutz vor einer Ansteckung. Nach bisherigen Daten ist Omikron in Deutschland im Vergleich zur Delta-Variante noch selten. Angesichts der Erfahrungen anderer Länder wird aber eine sehr rasche Zunahme in den kommenden Wochen auch hierzulande befürchtet. Ciesek und ihr Team hatten in einer ersten Studie im Laborversuch gezeigt, dass die neutralisierende Wirkung der Antikörper bei der Omikron-Variante selbst bei geboosterten Personen nach einiger Zeit stark abfällt. Allerdings sind die Antikörper nur ein Teil der Reaktion des Immunsystems. Zudem fehlen bisher Daten dazu, inwieweit die Booster-Impfungen vor schweren Verläufen von Covid-19 schützen. (15.12.2021)

Kritik an Lauterbachs Äußerungen zum Impfstoffmangel

Nach einer Impfstoff-Inventur seines Ministeriums bemüht sich Karl Lauterbach (SPD) um mehr Nachschub an Impfdosen. Der Gesundheitsminister werde sich an diesem Donnerstag dazu äußern, sagt ein Sprecher. Auf einer Konferenz der Länder-Gesundheitsminister hatte Lauterbach am Donnerstag vor einer Knappheit im ersten Quartal des neuen Jahres gewarnt. "Die Situation ist ausgesprochen schwierig. Ich habe ja meinen Vorgänger immer gelobt. Aber wir haben einen erheblichen Impfstoffmangel im kommenden Jahr", sagte er dem Spiegel zufolge. Insbesondere die neue Omikron-Variante mache mehr Impfstoff nötig. Die Mengen, die im ersten Quartal zur Verfügung stünden, reichten jedoch nicht, um die Boosterimpfkampagne zu fahren, so Lauterbach. Die Minister der Länder seien erschrocken gewesen über die Mitteilung, die nicht zur aktuellen Impfpflicht-Debatte passe, berichtet das Magazin auf seiner Webseite weiter.

Tatsächlich weisen die auf der Website des Gesundheitsministeriums einsehbaren Lieferzahlen für die letzten drei Wochen des alten Jahres allein 20 Millionen Moderna- und etwa zehn Millionen Biontech-Dosen aus. Hinzu kommen noch die für Kinder vorgesehenen geringer dosierten Vakzine. In der zweiten, dritten und vierten Januar-Woche werde es insgesamt 3,6 Millionen Booster-Dosen pro Woche geben. Zusammengerechnet ergibt das mehr als 40 Millionen Impfdosen. Außerdem sind zum Stand 13. Dezember dem Gesundheitsministerium zufolge weitere etwa 18 Millionen Dosen bisher nicht verimpft, diese Menge kommt zu dem noch verfügbaren Impfstoff also ebenfalls hinzu.

Fast 22 Millionen Menschen sind nach den Zahlen des Gesundheitsministeriums bereits zum dritten Mal geimpft, die in Aussicht gestellte Impfmenge dürfte also locker ausreichen, um allen impfwilligen Erwachsenen und Jugendlichen eine Boosterung zu ermöglichen. Richtig ist, dass die Zahl der wöchentlich gelieferten Biontech-Dosen zum Teil sehr gering ist, für unter 30-Jährige ist ausschließlich dieser Impfstoff vorgesehen.

Der gesundheitspolitische Sprecher der Union, Tino Sorge, wirft dem neuen Gesundheitsminister vor, in der Debatte um Impfstoffe mit falschen Zahlen zu hantieren. "Karl Lauterbach ruft Feuer, um dann Feuerwehr zu spielen - obwohl er weiß, dass es gar nicht brennt", schreibt Sorge in einem internen Papier an die Unionsbundestagsfraktion.

Die Kassenärzte reagieren aus einem anderen Grund mit Unverständnis auf die Aussagen von Lauterbach. "Wir haben in Deutschland gerade Rekord-Tempo beim Impfen in den Praxen erreicht, da kommt diese Nachricht. Ein fatales Signal an alle, die gerade mit vollem Einsatz diese Pandemie bekämpfen", sagt der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, der Bild-Zeitung. Es sei niemandem zu erklären, dass im Land der Impfstoffentwicklung zu wenig Impfstoff gekauft wurde. (15.12.2021)

Lauterbach sieht Booster-Impfung nach vier Wochen skeptisch

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) äußert sich skeptisch über den Plan, in Nordrhein-Westfalen Auffrischungsimpfungen bereits vier Wochen nach der vorigen Impfung anzubieten.

Medizinisch sei eine so frühe Booster-Impfung aus seiner Sicht schwierig und werde auch von führenden Experten so nicht vorgetragen, sagte Lauterbach. Er habe die Literatur, die einen so kurzen Abstand befürworte, noch nicht gesehen. Stattdessen werde über einen Abstand von vier Monaten diskutiert. Die Ständige Impfkommission empfiehlt in der Regel einen Abstand von sechs Monaten zur letzten Dosis der Grundimmunisierung, eine Verkürzung auf fünf Monate ist demnach auch möglich.

Lauterbach warb nun für eine einheitliche Linie, nach welcher Zeit vollständig Geimpfte eine zusätzliche Auffrischungsimpfung bekommen sollten. "Es ist sicherlich problematisch, wenn jedes Bundesland beim Booster-Abstand demnächst andere Wege gehen würde", sagte der SPD-Politiker. "Hier brauchen wir evidenzbasierte, aber auch einheitliche Empfehlungen."

Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hatte zuvor bestätigt, dass Booster-Impfungen in seinem Land grundsätzlich nach vier Wochen möglich seien. Es gebe aber keine ausdrückliche Empfehlung dafür, sagte Wüst. In einem am Montag unter anderem an Kreise und kreisfreie Städte versandten Erlass hieß es wörtlich: "Personen, bei denen die Grundimmunisierung weniger als fünf Monate zurückliegt, sind jedoch nicht zurückzuweisen und ebenfalls zu impfen - sofern ein Mindestabstand von vier Wochen erreicht ist." (14.12.2021)

Die Inzidenz sinkt erneut

Das Robert-Koch-Institut meldet binnen 24 Stunden 50 301 Corona-Neuinfektionen. Das sind 18 300 Fälle weniger als am Mittwoch vor einer Woche, als 69 601 Positiv-Tests gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt erneut auf 353,0 von 375,0 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100 000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 453 weitere Menschen starben in Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen eines Tages auf 106 608. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 6,613 Millionen Corona-Tests positiv aus. (15.12.2021)

Karnevalssitzungen in NRW abgesagt

Der Großteil des Sitzungskarnevals in Nordrhein-Westfalen fällt auch in der Session 2021/22 wegen Corona aus. Darauf hat sich die Landesregierung am Dienstag mit Vertretern des organisierten Karnevals geeinigt. Über Karnevalszüge und den Straßenkarneval an den "tollen Tagen" zwischen Weiberfastnacht und Rosenmontag soll allerdings erst im neuen Jahr entschieden werden. "Wir müssen das Infektionsgeschehen beobachten", sagte dazu der Kölner Karnevalspräsident Christoph Kuckelkorn in Düsseldorf. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) stellte finanzielle Hilfen in Aussicht.

Veranstaltungen, bei denen sich viele Menschen in engen Innenräumen begegneten, seien in den kommenden Monaten nicht verantwortbar, sagte Wüst. Dies gelte etwa für Karnevalsbälle, Partyformate und gesellige Karnevalssitzungen, bei denen Abstandsgebote und Maskenpflicht nur schwerlich umsetzbar seien. Deshalb hätten die Karnevalsvertreter freiwillig zugesagt, auf solche Veranstaltungen zu verzichten.

"Damit beweisen die Karnevalistinnen und Karnevalisten im ganzen Land außergewöhnliche Solidarität, da sie in erster Linie an die Gemeinschaft denken", lobte Wüst. Die vielen Vereine und Künstler benötigten Planungssicherheit und finanzielle Unterstützung bei Veranstaltungsabsagen.

Kuckelkorn sagte: "Niemand kann den Karneval absagen, aber wir können mit Augenmaß daran gehen, große gesellige Veranstaltungen in engen Sälen zu unterlassen." Die finanziellen Hilfen seien wichtig - denn die Session sei "quasi" ja schon vorbereitet. Allerdings sei es auch noch zu früh, nun schon über den Straßenkarneval - also etwa den Kölner Rosenmontagszug Ende Februar - zu entscheiden. "Da haben wir noch ein bisschen Zeit hin", sagte Kuckelkorn. Frank Prömpeler, Präsident des Festausschusses Aachener Karneval und Vizepräsident des Bundes Deutscher Karneval, sagte: "Wir hoffen, dass vielleicht Züge gehen können."

Die Düsseldorfer Karnevalisten haben ihren Rosenmontagszug bereits auf Mai verschoben. Eine solche Verschiebung kommt für Köln aber nicht infrage, wie Kuckelkorn klargestellt hatte. (14.12.2021)