Mehrere Tausend Impfgegner und Zweifler von Corona-Schutzmaßnahmen sind wieder in Deutschland auf die Straßen gegangen. Eine der größten Veranstaltungen gab es am Samstagnachmittag in Hamburg. Dort sprach die Polizei von etwa 16 000 Teilnehmern. In Hamburg forderte der Veranstalter die Teilnehmer über Lautsprecher auf, die Masken- und Abstandspflicht einzuhalten. Dennoch waren viele Menschen ohne Masken und Abstand unterwegs. Gegen mindestens einen Demoteilnehmer, der einen Davidstern mit der Aufschrift "ungeimpft" an der Kleidung trug, hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der Volksverhetzung eingeleitet.

Größere Demonstrationen gab es auch in Magdeburg (Sachsen-Anhalt), Freiburg (Baden-Württemberg) und Schwerin (Mecklenburg-Vorpommern). In Berlin demonstrierten Dutzende Menschen bei einem Auto- und Fahrradkorso. Die Polizei zählte mehr als 70 Autos, 100 Räder und insgesamt etwa 200 Teilnehmer. Auch in Bayern haben am Samstag an mehreren Orten gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert.

In Minden in Ostwestfalen gingen allerdings auch rund 2500 Menschen auf die Straße, um gegen "Querdenker" zu demonstrieren. Sie brachten ihren Unmut über Corona-Leugner, Impf-Skeptiker und Rechtsradikale zum Ausdruck. "Ja zu Meinungsfreiheit und Miteinander - entschieden nein zu Hass, Drohungen und Gewalt", hieß es etwa auf einem Plakat.

Auch in Dresden haben Hunderte ein Zeichen gegen gewaltsame Corona-Proteste und für Solidarität gesetzt. Vor der Dresdner Frauenkirche wurden dazu Kerzen abgestellt, um an die Todesopfer der Corona-Pandemie zu erinnern. In Dresden sind bisher rund 1400 Menschen an und mit Covid-19 gestorben. Zur Kerzenaktion auf dem Neumarkt hatte die Initiative "Haltung zeigen" aufgerufen. Sie stand unter dem Motto "Mit Abstand und Anstand optimistisch ins neue Jahr". Bis zum späten Nachmittag waren rund 300 Menschen, darunter viele Familien mit Kindern, dem Aufruf gefolgt. Auf der Plattform www.haltung-zeigen.com hatten bis Samstagnachmittag fast 10 000 Menschen einen Aufruf zum solidarischen Miteinander der Initiative unterzeichnet. (08.01.2022)

Lauterbach: Debatte der Impfgegner hat jedes Maß verloren

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zeigt sich besorgt über die Radikalisierung einer Minderheit der Gesellschaft. "Eine kleine Gruppe ist bereit, alle wissenschaftlichen Erkenntnisse vom Tisch zu wischen und sich freiwillig in einer Blase von Scheinwahrheiten zu begeben", sagt der SPD-Politiker der Welt am Sonntag. Das sei eine neue und beängstigende Entwicklung. "Was könnte das Argument sein, dass ich einem Menschen nach dem Leben trachte, nur weil er öffentlich vorschlägt, sich im eigenen Interesse und im Interesse der Gesellschaft impfen zu lassen? Die Debatte der Impfgegner und Corona-Leugner hat jedes Maß und Ziel verloren."

Zudem kündigte er eine Neugestaltung der Impf-Infrastruktur an. "Wenn wir eine Variante bekommen, die so ansteckend ist wie Omikron, aber deutlich tödlicher, müssten wir in allerkürzester Zeit in der Lage sein, einen neuen Impfstoff zu entwickeln und zu produzieren", sagt er der Zeitung. Die Bundesregierung bereite sich mit Hochdruck darauf vor. "Wir sind gerade dabei, eine Struktur dafür zu schaffen. Wir brauchen eine stehende Infrastruktur." Die Bevölkerung müsse zu jedem Zeitpunkt möglichst umgehend geimpft werden können. "Deutschland ist derzeit in einer vulnerablen Phase. Es kann jederzeit zu einem weiteren schweren Ausbruch kommen. Wir dürfen nicht der naiven Annahme verfallen, es sei gleich vorbei. Es ist nicht vorbei."(08.01.2022)

Starker Anstieg bei Neuinfektionen im Vergleich zur Vorwoche

Die Gesundheitsämter in Deutschland melden dem Robert-Koch-Institut (RKI) am Samstagmorgen 55 889 Neuinfektionen, in der Woche davor hatte die Zahl bei 26 392 gelegen. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit 335,9 an. Am Vortag hatte der Wert bei 303,4 gelegen. Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 268 Todesfälle. (08.01.2022)

FDP-Politiker Ullmann regt altersbezogene Impfpflicht an

In der Debatte über eine mögliche allgemeine Impfpflicht gegen Corona kann sich der FDP-Gesundheitspolitiker Andrew Ullmann eine altersabhängige Regelung vorstellen. "Der Maßstab für unser Handeln müssen nicht die Infektionszahlen, sondern die Krankheitszahlen sein", sagte Ullmann der Augsburger Allgemeinen. "Wenn diese sich trotz aller anderen Maßnahmen erhöhen, könnte eine selektive, altersbezogene Impfpflicht greifen. Zum Beispiel für Menschen ab 50 Jahren - das ist aber bislang nur eine Überlegung."

Eine Impfpflicht ab 50 Jahren hatte bereits der CSU-Gesundheitspolitiker Stephan Pilsinger vorgeschlagen. In Italien ist eine solche Regelung an diesem Samstag in Kraft getreten. (08.01.2022)

Städtetag vermisst Corona-Konzepte für Schulen und Kitas

Der Präsident des Deutschen Städtetages, Markus Lewe, sieht Lücken in den Corona-Beschlüssen von Bund und Ländern. "Wir hätten uns gewünscht, dass sich Bund und Länder vorsorglich über Konzepte verständigt hätten für den Fall, dass ein Normalbetrieb im Bereich Schule und Kita nicht mehr möglich ist", sagte der Oberbürgermeister von Münster den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

"Wir haben die Sorge, dass gerade hier die Infektionen bei Kindern und Beschäftigten ansteigen. Für diesen Fall ist leider die Strategie von Bund und Ländern unklar", kritisierte Lewe. Er forderte von Bund und Ländern ein Sofortprogramm für Schulen und Kitas, um die Stunden von Teilzeitkräften erhöhen und Aushilfskräfte einsetzen zu können. "Das hilft, wenn viele Kolleginnen und Kollegen wegen Krankheit und Quarantäne zeitgleich ausfallen", sagte der CDU-Politiker.

Den Beschluss zur Verkürzung der Quarantänezeiten begrüßte er: "Das erleichtert es den Städten trotz Omikron den Betrieb von Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, bei der Feuerwehr und den Gesundheitsämtern zu gewährleisten", sagte Lewe.

Bund und Länder hatten am Freitag beschlossen, die Quarantäne für Kontaktpersonen und die Isolierung für Infizierte zu verkürzen, damit wichtige Bereiche der Grundversorgung bei einer rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante nicht zusammenbrechen. Für Schülerinnen und Schüler sowie Kita-Kinder kann die Quarantäne als Kontaktperson bereits nach fünf Tagen durch einen Negativtest beendet werden. (08.01.2022)